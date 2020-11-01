Локальная нейросеть для фото и изображений: VLM без облака

Для точного массового распознавания документов специализированный OCR может быть лучше.

OCR ≠ VLM Для точного массового распознавания документов специализированный OCR может быть лучше.

8B-класс уже полезен для скриншотов, документов и визуальных вопросов.

Универсальный вариант 8B-класс уже полезен для скриншотов, документов и визуальных вопросов.

Vision-language model принимает не только текст, но и изображение: может описать фотографию, разобрать интерфейс, прочитать часть текста на скриншоте, сравнить кадры или объяснить схему. Современные VLM можно запускать локально через Ollama и llama.cpp — изображение при этом не обязано уходить в облачный AI.

Практический старт. Если нужно просто попробовать local vision — начните с Qwen3-VL 4B. При 8–12 ГБ VRAM имеет смысл сравнить Qwen3-VL 8B и небольшие Gemma 4. Для 24 ГБ уже доступны более тяжёлые multimodal-модели вроде Qwen3.8 27B. Не выставляйте максимальное разрешение и context без необходимости: изображение тоже превращается в tokens и расходует память.

Что такое VLM

VLM — Vision-Language Model — модель, которая работает одновременно с визуальным и текстовым входом. Пользователь передаёт изображение и вопрос, а модель связывает визуальные признаки с языком.

1 Изображение Фото / PNG / screenshot → 2 Vision encoder Преобразует изображение → 3 LLM Анализирует вместе с prompt → 4 Ответ Текст / JSON / tool call

В llama.cpp multimodal support сейчас реализован через libmtmd ; актуальная документация заявляет поддержку image, audio и video input. Ollama отдельно имеет vision API, где изображение передаётся вместе с сообщением пользователя.

Что локальная vision-модель реально умеет

Скриншоты Объяснить ошибку Windows, интерфейс программы или расположение элемента. Фото оборудования Описать видимые разъёмы, маркировку, индикаторы и компоненты. Документы Извлечь структуру, таблицу, заголовки и визуальный контекст страницы. Схемы Объяснить блок-схему, график, диаграмму или учебный рисунок. Камеры Классифицировать кадр и сформировать краткое описание события. UI-agent Некоторые VLM умеют распознавать элементы интерфейса и работать с tools.

Vision-модель не является измерительным прибором. Она может ошибиться в номинале, маркировке, количестве контактов или трактовке схемы. Для электрики, медицины, безопасности и других критичных задач результат нужно проверять по первичному источнику.

VLM и OCR — не одно и то же

Универсальная VLM умеет читать текст на изображении, но её задача шире: понять изображение и ответить на вопрос. OCR-модель оптимизирована именно под распознавание и структуру текста.

VLM «Что происходит на этой странице? Объясни таблицу и сделай вывод». OCR «Извлеки текст и координаты максимально точно».

В актуальной документации llama.cpp OCR-модели вынесены отдельно: PaddleOCR-VL, GLM-OCR, DeepSeek-OCR, Dots.OCR и HunyuanOCR требуют специфического prompt/input workflow.

Для RAG по сканам часто лучше двухступенчатая схема: OCR → чистый текст → chunking/embeddings → RAG. VLM оставляйте для страниц, где важны таблицы, схемы и визуальная структура.

Полный материал: локальная нейросеть для PDF и документов.

Какие локальные VLM смотреть в 2026 году

Ниже не «абсолютный рейтинг», а практические классы моделей. Vision quality сильно зависит от задачи: OCR, графики, GUI, фотографии и камеры дают разные результаты.

Модель Текущий пакет Ollama Context Сценарий Qwen3-VL 2B ≈1,9 ГБ 256K Минимальный local vision, edge/CPU/GPU с малой памятью. Qwen3-VL 4B ≈3,3 ГБ Q4_K_M 256K Хорошая стартовая VLM для слабого ПК. Qwen3-VL 8B ≈6,1 ГБ Q4_K_M 256K Скриншоты, фото документов, general vision. Gemma 4 E2B ≈7,2 ГБ 128K Мультимодальная edge-модель Google. Gemma 4 12B ≈7,6 ГБ 256K Vision + reasoning на среднем классе железа. Qwen3.8 27B ≈18 ГБ 256K Тяжёлые multimodal/agentic задачи на 24-ГБ классе GPU.

Qwen3.8 сейчас имеет native image/video understanding, а Gemma 4 — text+image input во всех вариантах семейства. Для слабых систем Qwen3-VL остаётся удобен наличием 2B/4B/8B размеров.

Размер файла Ollama — не точное потребление VRAM. Дополнительно нужны multimodal projector, image tokens, KV-cache и runtime buffers.

Сколько VRAM нужно для vision-модели

У VLM есть дополнительная нагрузка по сравнению с text-only LLM: изображение проходит через vision encoder/projector и превращается в набор visual tokens.

до 8 ГБ 2B–4B Qwen3-VL 2B/4B — логичная отправная точка. Оставляйте запас под image/context. 8–12 ГБ 4B–8B Qwen3-VL 8B Q4 становится практичным, но не забивайте VRAM на 100%. 16 ГБ 8B–12B класс Больше свободы по quality, image resolution и context. 24 ГБ 20B–30B класс Qwen3.8 27B и другие крупные VLM становятся реальными single-GPU вариантами.

Подробнее: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.

Самый простой запуск vision-модели через Ollama

Qwen3-VL 4B

Загрузка модели ollama pull qwen3-vl:4b

CLI ollama run qwen3-vl:4b ./screenshot.png "Что изображено? Найди ошибки и перечисли их."

Gemma 4

Vision Ollama ollama run gemma4 ./image.png "Что находится на изображении?"

Qwen3-VL в Ollama требует версии 0.12.7 или новее. Если команда не понимает image input, сначала обновите runtime.

Как отправить изображение через Ollama API

В Ollama vision-модель получает изображение через поле images . REST API принимает base64, а SDK может работать с путём к файлу или bytes.

Python from ollama import chat response = chat( model="qwen3-vl:4b", messages=[{ "role": "user", "content": "Что видно на этом скриншоте?", "images": ["screenshot.png"], }], ) print(response.message.content)

Multimodal в llama.cpp

Современный llama.cpp умеет принимать image, audio и video через libmtmd . Для пользователя доступны llama-cli , llama-server и llama-mtmd-cli .

Пример документации llama.cpp llama-server -hf ggml-org/gemma-3-4b-it-GGUF

Актуальный CLI имеет аргументы --image , --audio , --video , --image-min-tokens , --image-max-tokens и --video-fps .

Что такое mmproj

В GGUF multimodal workflow часто состоит из основной языковой модели и отдельного multimodal projector.

Text/model GGUF Основная языковая часть модели. mmproj Projector, связывающий vision encoder с языковой моделью.

Локальные GGUF llama-server \ -m model-Q4_K_M.gguf \ --mmproj mmproj-model.gguf

mmproj специфичен для модели. Нельзя брать projector от случайной другой VLM только потому, что размеры похожи.

Скриншоты: один из лучших домашних сценариев VLM

Скриншот содержит одновременно текст, иконки, layout и визуальные связи. Обычный OCR извлечёт текст, но может потерять смысл интерфейса.

Ошибка программы «Прочитай точный текст ошибки. Отдели его от своих предположений». Настройки «Опиши текущие переключатели и значения. Не придумывай невидимые элементы». UI «Найди нужный элемент и сначала опиши визуальные ориентиры». Сравнение «Перечисли только подтверждённые различия между двумя скриншотами».

Фото документов: когда VLM полезнее обычного OCR

VLM особенно полезна, когда вопрос относится не только к символам: какой столбец относится к строке, что означает диаграмма, где подпись и как связаны таблица и примечание. Но если требуется точное извлечение каждого символа из сотен страниц, нужен специализированный OCR pipeline и проверка.

Электрические схемы и технические рисунки

Для схем VLM может быть полезным вторым мнением: распознать подписи, предложить структуру цепи, перечислить компоненты и помочь сформулировать вопросы.

VLM нельзя использовать как единственный источник проверки схемы защиты. Она может неверно увидеть соединение проводников, номинал автомата, маркировку контакта или условное обозначение.

Хороший prompt:

1. Сначала перечисли только то, что явно видно.

2. Затем отдельно укажи интерпретации.

3. Если подпись не читается — напиши «не читается», не восстанавливай её догадкой.

Камеры: VLM не заменяет обычный детектор событий

Для видеонаблюдения рациональнее каскад: обычный detector сначала отбирает события, VLM анализирует только нужные кадры.

1 Камера Поток видео → 2 Detector Человек / авто / движение → 3 VLM Анализ кадров → 4 Событие Описание / класс

Локальный анализ видео

Qwen3.8 заявляет native image/video understanding, а актуальный llama.cpp CLI имеет отдельные --video и --video-fps . Но видео намного дороже картинки: нужно выбрать кадры, каждый кадр создаёт visual tokens, растут context и prefill time.

Практический подход: не кормить VLM всем видео, а сначала уменьшить FPS, выделить события или keyframes.

Почему изображение может занять много context

Vision encoder преобразует изображение в visual/image tokens. Их количество зависит от архитектуры, разрешения и dynamic-resolution settings.

Dynamic-resolution vision --image-min-tokens N --image-max-tokens N

text tokens + image tokens + history + answer ≤ context window

Подробнее: как выбирать context локальной LLM.

Когда анализ изображения действительно остаётся локальным

скачанная local VLM;

локальный inference runtime;

локальный UI/API;

отключённые cloud fallbacks;

локальные tools;

отсутствие автоматической отправки картинки внешнему OCR/API.

Самый простой тест: после загрузки модели отключите интернет и отправьте новое изображение. Если workflow продолжает работать, базовый inference действительно локален.

Browser/MCP/web tools могут нарушить локальность. Даже если vision inference идёт дома, внешний tool способен отправить текст, screenshot или результат наружу.

Как честно сравнить две локальные VLM

Для личного выбора лучше собственный набор изображений, а не одна leaderboard-цифра.

1 20–50 изображений Ваши скриншоты, документы, схемы и фото. 2 Одинаковый prompt Иначе сравнивается prompt, а не модель. 3 Фиксируйте ошибки OCR, hallucination, spatial reasoning, пропуски. 4 Измеряйте ресурсы VRAM, TTFT и время полного ответа.

В июле и августе 2026 в LocalLLaMA были отдельные обсуждения лучших local VLM, где участники специально указывали железо, inference engine и реальный use case — потому что vision quality очень плохо сводится к одной общей оценке.

OCR Точно ли прочитан текст? Objects Не придуманы ли предметы? Spatial Правильно ли понято расположение? Charts Верно ли прочитаны графики? GUI Находятся ли элементы? Reasoning Следует ли вывод из изображения?

Главные ошибки при локальном vision

1. Выбирать VLM только по числу параметров

Vision encoder, multimodal alignment и training data не менее важны.

2. Использовать screenshot плохого качества

Сильное сжатие, размытие и мелкий текст нельзя полностью компенсировать моделью.

3. Ожидать юридически точный OCR

VLM может нормализовать или придумать символ.

4. Загружать максимальное разрешение всегда

Image tokens растут, context и память расходуются.

5. Считать 256K context бесплатным

Visual tokens занимают часть того же окна.

6. Проверять только demo-картинки

Нужны реальные смазанные фото, чеки, скриншоты ошибок и ваши документы.

Частые вопросы

Можно ли анализировать изображения через Ollama полностью локально? Да. Vision models в Ollama принимают изображения локально через CLI/API. После скачивания модели базовый inference не требует облачного AI. Какую VLM выбрать для 8 ГБ VRAM? Начните с Qwen3-VL 4B Q4_K_M. Его текущий пакет Ollama около 3,3 ГБ. 8B Q4 около 6,1 ГБ тоже возможен, но image tokens, projector и context требуют запаса. Qwen3-VL 4B или 8B? 8B имеет больше model capacity, но требует больше памяти. Сравните accuracy и latency на своих изображениях. Можно ли читать чеки и PDF через VLM? Да, но для точной массовой оцифровки специализированный OCR надёжнее. VLM полезнее для понимания структуры и вопросов по визуальному документу. Что такое mmproj в llama.cpp? Multimodal projector связывает vision encoder с языковой моделью. Для локального GGUF он может поставляться отдельным файлом. Может ли VLM анализировать видео? Да, современные модели и llama.cpp уже поддерживают video input, но это тяжелее одиночной картинки. Обычно применяют sampling кадров. Можно ли подключить VLM к камерам? Да. Практичнее сначала использовать обычный object/motion detector, а VLM запускать для выбранных событий или последовательности кадров. Почему VLM неправильно читает мелкий текст? Влияют разрешение, compression, image token budget и обучение модели. Для точного текста попробуйте crop нужной области или специализированный OCR.

Живой спрос Почему local vision быстро растёт В июле и августе 2026 сообщество LocalLLaMA выделяло VLM в отдельные регулярные обсуждения. В реальных сценариях пользователи анализируют NVR-кадры, чеки, научные диаграммы, dataset screenshots и интерфейсы. Runtime тоже стал зрелее: Ollama имеет отдельный vision API, а llama.cpp объединил image/audio/video input через libmtmd и OpenAI-compatible server.