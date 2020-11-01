Локальная нейросеть для фото и изображений: VLM без облака

Локальный ИИ · Vision · VLM
Локальная VLM: как анализировать фото, скриншоты и документы без облака
Vision-language model принимает не только текст, но и изображение: может описать фотографию, разобрать интерфейс, прочитать часть текста на скриншоте, сравнить кадры или объяснить схему. Современные VLM можно запускать локально через Ollama и llama.cpp — изображение при этом не обязано уходить в облачный AI.
Что такое VLM
VLM — Vision-Language Model — модель, которая работает одновременно с визуальным и текстовым входом. Пользователь передаёт изображение и вопрос, а модель связывает визуальные признаки с языком.
В llama.cpp multimodal support сейчас реализован через
libmtmd; актуальная документация заявляет поддержку image, audio и video input. Ollama отдельно имеет vision API, где изображение передаётся вместе с сообщением пользователя.
Что локальная vision-модель реально умеет
VLM и OCR — не одно и то же
Универсальная VLM умеет читать текст на изображении, но её задача шире: понять изображение и ответить на вопрос. OCR-модель оптимизирована именно под распознавание и структуру текста.
В актуальной документации llama.cpp OCR-модели вынесены отдельно: PaddleOCR-VL, GLM-OCR, DeepSeek-OCR, Dots.OCR и HunyuanOCR требуют специфического prompt/input workflow.
Полный материал: локальная нейросеть для PDF и документов.
Какие локальные VLM смотреть в 2026 году
Ниже не «абсолютный рейтинг», а практические классы моделей. Vision quality сильно зависит от задачи: OCR, графики, GUI, фотографии и камеры дают разные результаты.
|Модель
|Текущий пакет Ollama
|Context
|Сценарий
|Qwen3-VL 2B
|≈1,9 ГБ
|256K
|Минимальный local vision, edge/CPU/GPU с малой памятью.
|Qwen3-VL 4B
|≈3,3 ГБ Q4_K_M
|256K
|Хорошая стартовая VLM для слабого ПК.
|Qwen3-VL 8B
|≈6,1 ГБ Q4_K_M
|256K
|Скриншоты, фото документов, general vision.
|Gemma 4 E2B
|≈7,2 ГБ
|128K
|Мультимодальная edge-модель Google.
|Gemma 4 12B
|≈7,6 ГБ
|256K
|Vision + reasoning на среднем классе железа.
|Qwen3.8 27B
|≈18 ГБ
|256K
|Тяжёлые multimodal/agentic задачи на 24-ГБ классе GPU.
Qwen3.8 сейчас имеет native image/video understanding, а Gemma 4 — text+image input во всех вариантах семейства. Для слабых систем Qwen3-VL остаётся удобен наличием 2B/4B/8B размеров.
Сколько VRAM нужно для vision-модели
У VLM есть дополнительная нагрузка по сравнению с text-only LLM: изображение проходит через vision encoder/projector и превращается в набор visual tokens.
Qwen3-VL 2B/4B — логичная отправная точка. Оставляйте запас под image/context.
Qwen3-VL 8B Q4 становится практичным, но не забивайте VRAM на 100%.
Больше свободы по quality, image resolution и context.
Qwen3.8 27B и другие крупные VLM становятся реальными single-GPU вариантами.
Подробнее: сколько RAM и VRAM нужно локальной LLM.
Самый простой запуск vision-модели через Ollama
Qwen3-VL 4B
ollama pull qwen3-vl:4b
ollama run qwen3-vl:4b ./screenshot.png "Что изображено? Найди ошибки и перечисли их."
Gemma 4
ollama run gemma4 ./image.png "Что находится на изображении?"
Qwen3-VL в Ollama требует версии 0.12.7 или новее. Если команда не понимает image input, сначала обновите runtime.
Как отправить изображение через Ollama API
В Ollama vision-модель получает изображение через поле
images. REST API принимает base64, а SDK может работать с путём к файлу или bytes.
from ollama import chat
response = chat(
model="qwen3-vl:4b",
messages=[{
"role": "user",
"content": "Что видно на этом скриншоте?",
"images": ["screenshot.png"],
}],
)
print(response.message.content)
Multimodal в llama.cpp
Современный llama.cpp умеет принимать image, audio и video через
libmtmd. Для пользователя доступны
llama-cli,
llama-server и
llama-mtmd-cli.
llama-server -hf ggml-org/gemma-3-4b-it-GGUF
Актуальный CLI имеет аргументы
--image,
--audio,
--video,
--image-min-tokens,
--image-max-tokens и
--video-fps.
Что такое mmproj
В GGUF multimodal workflow часто состоит из основной языковой модели и отдельного multimodal projector.
llama-server \
-m model-Q4_K_M.gguf \
--mmproj mmproj-model.gguf
Скриншоты: один из лучших домашних сценариев VLM
Скриншот содержит одновременно текст, иконки, layout и визуальные связи. Обычный OCR извлечёт текст, но может потерять смысл интерфейса.
«Прочитай точный текст ошибки. Отдели его от своих предположений».
«Опиши текущие переключатели и значения. Не придумывай невидимые элементы».
«Найди нужный элемент и сначала опиши визуальные ориентиры».
«Перечисли только подтверждённые различия между двумя скриншотами».
Фото документов: когда VLM полезнее обычного OCR
VLM особенно полезна, когда вопрос относится не только к символам: какой столбец относится к строке, что означает диаграмма, где подпись и как связаны таблица и примечание. Но если требуется точное извлечение каждого символа из сотен страниц, нужен специализированный OCR pipeline и проверка.
Электрические схемы и технические рисунки
Для схем VLM может быть полезным вторым мнением: распознать подписи, предложить структуру цепи, перечислить компоненты и помочь сформулировать вопросы.
1. Сначала перечисли только то, что явно видно.
2. Затем отдельно укажи интерпретации.
3. Если подпись не читается — напиши «не читается», не восстанавливай её догадкой.
Камеры: VLM не заменяет обычный детектор событий
Для видеонаблюдения рациональнее каскад: обычный detector сначала отбирает события, VLM анализирует только нужные кадры.
Локальный анализ видео
Qwen3.8 заявляет native image/video understanding, а актуальный llama.cpp CLI имеет отдельные
--video и
--video-fps. Но видео намного дороже картинки: нужно выбрать кадры, каждый кадр создаёт visual tokens, растут context и prefill time.
Почему изображение может занять много context
Vision encoder преобразует изображение в visual/image tokens. Их количество зависит от архитектуры, разрешения и dynamic-resolution settings.
--image-min-tokens N
--image-max-tokens N
Подробнее: как выбирать context локальной LLM.
Когда анализ изображения действительно остаётся локальным
- скачанная local VLM;
- локальный inference runtime;
- локальный UI/API;
- отключённые cloud fallbacks;
- локальные tools;
- отсутствие автоматической отправки картинки внешнему OCR/API.
Самый простой тест: после загрузки модели отключите интернет и отправьте новое изображение. Если workflow продолжает работать, базовый inference действительно локален.
Как честно сравнить две локальные VLM
Для личного выбора лучше собственный набор изображений, а не одна leaderboard-цифра.
Ваши скриншоты, документы, схемы и фото.
Иначе сравнивается prompt, а не модель.
OCR, hallucination, spatial reasoning, пропуски.
VRAM, TTFT и время полного ответа.
В июле и августе 2026 в LocalLLaMA были отдельные обсуждения лучших local VLM, где участники специально указывали железо, inference engine и реальный use case — потому что vision quality очень плохо сводится к одной общей оценке.
Главные ошибки при локальном vision
1. Выбирать VLM только по числу параметров
Vision encoder, multimodal alignment и training data не менее важны.
2. Использовать screenshot плохого качества
Сильное сжатие, размытие и мелкий текст нельзя полностью компенсировать моделью.
3. Ожидать юридически точный OCR
VLM может нормализовать или придумать символ.
4. Загружать максимальное разрешение всегда
Image tokens растут, context и память расходуются.
5. Считать 256K context бесплатным
Visual tokens занимают часть того же окна.
6. Проверять только demo-картинки
Нужны реальные смазанные фото, чеки, скриншоты ошибок и ваши документы.
Частые вопросы
Можно ли анализировать изображения через Ollama полностью локально?
Да. Vision models в Ollama принимают изображения локально через CLI/API. После скачивания модели базовый inference не требует облачного AI.
Какую VLM выбрать для 8 ГБ VRAM?
Начните с Qwen3-VL 4B Q4_K_M. Его текущий пакет Ollama около 3,3 ГБ. 8B Q4 около 6,1 ГБ тоже возможен, но image tokens, projector и context требуют запаса.
Qwen3-VL 4B или 8B?
8B имеет больше model capacity, но требует больше памяти. Сравните accuracy и latency на своих изображениях.
Можно ли читать чеки и PDF через VLM?
Да, но для точной массовой оцифровки специализированный OCR надёжнее. VLM полезнее для понимания структуры и вопросов по визуальному документу.
Что такое mmproj в llama.cpp?
Multimodal projector связывает vision encoder с языковой моделью. Для локального GGUF он может поставляться отдельным файлом.
Может ли VLM анализировать видео?
Да, современные модели и llama.cpp уже поддерживают video input, но это тяжелее одиночной картинки. Обычно применяют sampling кадров.
Можно ли подключить VLM к камерам?
Да. Практичнее сначала использовать обычный object/motion detector, а VLM запускать для выбранных событий или последовательности кадров.
Почему VLM неправильно читает мелкий текст?
Влияют разрешение, compression, image token budget и обучение модели. Для точного текста попробуйте crop нужной области или специализированный OCR.
Живой спрос
Почему local vision быстро растёт
В июле и августе 2026 сообщество LocalLLaMA выделяло VLM в отдельные регулярные обсуждения. В реальных сценариях пользователи анализируют NVR-кадры, чеки, научные диаграммы, dataset screenshots и интерфейсы.
Runtime тоже стал зрелее: Ollama имеет отдельный vision API, а llama.cpp объединил image/audio/video input через libmtmd и OpenAI-compatible server.
Модели и runtime
Полезные первичные страницы
Источники
Документация
Локальный анализ изображений