Локальный ИИ-репетитор по английскому: разговор без облака

Отдельный phoneme/prosody layer, а не только текст Whisper.

Произношение Отдельный phoneme/prosody layer, а не только текст Whisper.

Английский — один из лучших сценариев для домашнего локального ИИ: ребёнок может каждый день разговаривать вслух, получать мягкие исправления, тренировать словарь, listening и письмо, а вся история занятий, голосовые записи и прогресс остаются дома. Но хороший English tutor — это не просто Whisper + LLM + TTS. Нужны CEFR-уровни, отдельная политика исправлений, словарь с интервальным повторением и специальный pronunciation pipeline.

Почему английский особенно хорошо подходит локальному ИИ Язык требует частой практики. Не обязательно час с преподавателем два раза в неделю: полезны короткие ежедневные диалоги, повторение слов, чтение вслух и небольшие writing tasks. Именно здесь локальный ИИ даёт сильное преимущество — с ним можно говорить сколько угодно, без поминутной оплаты API и без передачи детских голосовых данных в облако. Разговор каждый день 5–15 минут живой речи вместо редких занятий. Не страшно ошибаться Ребёнок может повторить одну фразу несколько раз без социального давления. Персональные ошибки Система запоминает именно его do/does, articles, word order и vocabulary gaps. Локальная приватность Аудио, чаты и прогресс остаются на домашнем сервере.

Это не дубль статьи про голосового ИИ-репетитора Голосовой репетитор Как технически разговаривать с локальной моделью VAD, STT, LLM, TTS, задержка и turn-taking. English tutor Как именно учить язык CEFR, correction policy, vocabulary, SRS, listening, writing и pronunciation assessment. Голосовой ИИ-репетитор без интернета Базовая STT → LLM → TTS архитектура →

Свежие проекты уже строят именно такой сценарий LangTeacher Полностью локальный voice tutor faster-whisper, llama.cpp, local TTS, CEFR A1–C2, role-play, vocabulary quiz и native-language fallback. GitHub → Babblr Conversation + CEFR + adaptive corrections Локальный Whisper, Ollama и разговорная практика с регулировкой сложности по уровню. GitHub → Tokori Local-first vocabulary workspace SQLite, AI chat, click-to-define и spaced repetition для слов. GitHub → Sotto CEFR-course + speaking + listening Self-hosted language learning, mastery across skills, pronunciation rubric и полностью локальный путь. GitHub → Пользовательский спрос тоже очевиден: в 2026 году в LocalLLaMA отдельно спрашивают полностью offline voice-to-voice tutor с bilingual input, corrections и нулевыми API-costs.

Полная архитектура локального English tutor Речь ученика микрофон · push-to-talk или VAD ↓ STT faster-whisper / whisper.cpp Audio buffer оригинал для pronunciation Session context CEFR · mode · target skills ↓ Conversation Tutor local LLM: диалог, correction, role-play Pronunciation Engine alignment · phonemes · prosody ↓ Grammar/Vocab Analyzer ошибки и новые слова Student DB skill profile · patterns FSRS что повторить позже ↓ Ответ TTS + краткая письменная correction card

CEFR лучше использовать как каркас, а не как красивую наклейку «B1» CEFR Companion Volume Совета Европы даёт уровни A1–C2 и дескрипторы по разным видам языковой деятельности. Для тьютора это гораздо полезнее, чем один общий score. A1 Очень простые фразы Знакомство, семья, школа, базовые вопросы. A2 Повседневные ситуации Магазин, хобби, планы, простые описания. B1 Связная бытовая речь Истории, мнения, путешествия, объяснение опыта. B2 Более свободная аргументация Дискуссия, нюансы, длинные высказывания. C1–C2 Гибкость и точность Сложные тексты, стилистика и тонкие оттенки.

У ребёнка не должно быть одного «уровня английского» Speaking Свободность речи, грамматика, vocabulary range, interaction. Listening Понимание речи на разных скоростях и с разными голосами. Reading Понимание текста, inferencing, vocabulary. Writing Грамматика, связность, spelling, структура. Grammar Отдельные конструкции: to be, Present Simple, articles и т.д. Vocabulary Recognition, recall и активное использование. Pronunciation Intelligibility, sounds, stress, rhythm, intonation. Interaction Умение переспросить, уточнить, поддержать диалог. Например, ученик может уверенно читать на A2/B1, но говорить на A1. Если свести всё к одному числу, tutor будет выбирать неправильную сложность.

Как сделать входную диагностику без часового экзамена Для ребёнка лучше adaptive placement на 10–15 минут. Система начинает с простого материала и быстро повышает/понижает сложность. 2 минуты разговора. Имя, возраст, школа, интересы — оценить базовую свободность. Короткий listening. 2–3 фразы с вопросами по смыслу. Grammar probes. Несколько конструкций разных уровней. Vocabulary probes. Recognition + active recall. Чтение вслух. Отдельно собрать pronunciation sample. Мини-writing. 3–5 предложений, если возраст позволяет. Результат — не «твой уровень 43%», а профиль: speaking A1+, listening A2, vocabulary A2, Present Simple unstable, pronunciation intelligible but stress weak.

Свободный разговор: основа ежедневной практики Conversation mode должен поддерживать настоящий turn-taking, а не превращаться в устный учебник. Хороший tutor задаёт короткие вопросы, реагирует на содержание и не прерывает каждую фразу ради исправления. Student Yesterday I go to swimming pool with my friend. Tutor voice Nice! What did you do there? Correction card Yesterday I went to the swimming pool. Past Simple → go → went. Ключевой UX: голосовой ответ продолжает разговор, а correction появляется отдельно на экране. Так ребёнок не теряет нить беседы.

Role-play даёт разговору понятную цель At a café Заказать еду, уточнить цену, попросить счёт. At the airport Найти gate, спросить направление, понять объявление. New classmate Познакомиться и рассказать о себе. Game quest Получать подсказки только через английский диалог. Shop Размер, цвет, количество, цена. Doctor / pharmacy Только возрастно подходящие бытовые сценарии без медицинской диагностики. Role-play позволяет заранее задать target vocabulary и grammar, а затем измерить, использовал ли ребёнок их в живой речи.

Русский fallback полезен, если он не превращает урок в переводчик На начальном уровне ребёнок иногда реально не может сформулировать вопрос по-английски. Полностью запрещать русский — значит просто остановить диалог. English first Основной язык сессии. → Student stuck Можно спросить по-русски. → Brief Russian help 1–2 коротких предложения. → Return to English Повторить нужную фразу и продолжить. LangTeacher реализует похожий паттерн code-switching: native-language help допускается как аварийная поддержка, но tutor возвращает разговор на target language.

Исправлять каждую ошибку — плохая идея Если ученик говорит медленно и после каждого предложения получает пять замечаний, он быстро перестаёт говорить. Correction policy должна зависеть от уровня и режима. A1–A2 1 важная ошибка за turn Приоритет — понятность и базовые конструкции. B1 1–2 ошибки Повторяющиеся grammar patterns и natural phrasing. B2+ Больше точности Collocations, register, нюансы и advanced grammar. Fluency mode Corrections после блока Не прерывать поток речи. Babblr и LangTeacher используют level-aware correction; это хороший product pattern: исправление — часть педагогики, а не автоматический grammar lint каждого предложения.

Grammar engine должен видеть повторяющиеся patterns Одна ошибка he go может быть случайностью. Пять одинаковых ошибок — уже устойчивый pattern. en.present_simple.3sg He go → He goes en.articles.a_an a apple → an apple en.past_irregular.go go → went en.question.do_does Does he plays? → Does he play? После нескольких повторов pattern попадает в Student DB и начинает влиять на следующие role-play и review tasks.

Персональный словарь должен рождаться из реального общения Лучшие слова для повторения — не обязательно те, что были в абстрактном списке по теме. Если ребёнок трижды пытался сказать «соревнование» и не знал competition, это сильный кандидат в активный словарь. Новая потребность слово понадобилось в разговоре → Сохранить word · phrase · example · source turn → Активировать дать использовать в новом контексте → FSRS назначить следующий review Tokori строит похожую local-first механику: слово из чата можно открыть, определить и сохранить в vocab deck, а затем повторять. Vocabulary item { "lemma": "competition", "cefr": "A2-B1", "status": "learning", "active_use_count": 1, "recognition_count": 4, "examples": [ "I have a swimming competition on Saturday." ], "source": "conversation_2026-09-21", "next_review": "2026-09-23" }

Интервальное повторение: слово нужно возвращать в новых фразах Вместо одной карточки «competition — соревнование» tutor может повторять тот же item разными способами. Review 1 Recognition Choose the correct meaning. Review 2 Gap I have a ___ on Saturday. Review 3 Russian → English «У меня завтра соревнование». Review 4 Speaking Answer a question using the word. Таким образом SRS планирует memory item, а local LLM создаёт новый контекст. Это уже отдельная архитектура от обычных flashcards. Локальный ИИ + интервальное повторение FSRS, skill scheduler и новые задания на тот же навык →

Listening: не только «проиграть TTS и спросить перевод» Хорошая listening-практика должна управлять скоростью, длиной, vocabulary load и типом задания. Gist Понять общий смысл без разбора каждого слова. Detail Услышать конкретную цифру, имя, время или действие. Dictation Записать короткую фразу на слух. Shadowing Повторить фразу с похожим ритмом и интонацией. Minimal pairs Отличить близкие звуки в подходящих словах. Adaptive replay Повторить медленнее только после первой самостоятельной попытки. Sotto отдельно развивает adaptive listening, в том числе на материале слов, которые уже due for review. Это хороший пример связи listening с Student DB.

Writing: сначала черновик ребёнка, потом feedback Для writing tutor действует тот же anti-answer принцип: не писать готовый текст вместо ученика. 1 Prompt Например: My weekend. → 2 Student draft 5–8 предложений самостоятельно. → 3 Error map Grammar, vocabulary, spelling, cohesion. → 4 Revision questions Исправить самому. → 5 Final feedback Что стало лучше и что повторить. Особенно полезно не переписывать весь текст, а отмечать 2–3 приоритетных ошибки, соответствующих текущему уровню.

Почему Whisper нельзя использовать как основной оценщик произношения Whisper — очень хороший ASR. Но его задача — понять, какие слова сказал пользователь, а не выставить оценку артикуляции. STT question «Что, вероятнее всего, было сказано?» Контекст и language model помогают восстановить ожидаемое слово. Pronunciation question «Как именно прозвучали отдельные звуки и просодия?» Нужны phone-level acoustic evidence, timing, stress, rhythm и intonation. Это приводит к важной ошибке: ребёнок может произнести слово неточно, а Whisper всё равно правильно его транскрибирует. Если сравнить только transcript с эталоном, система ошибочно скажет «произношение идеальное». STT accuracy ≠ pronunciation quality. Transcript полезен для conversation loop и проверки содержания фразы, но pronunciation assessment должен быть отдельным модулем.

Forced alignment: где в аудио находится каждый ожидаемый звук Если ученик читает известную фразу, система заранее знает ожидаемый текст. Forced alignment совмещает эту транскрипцию с аудио и определяет временные границы слов/фонем. Expected text I like this book → Pronunciation dictionary / G2P expected phones → Audio child recording → Forced Aligner time-aligned phones Montreal Forced Aligner определяет forced alignment как получение time-aligned транскрипции из аудио и текста с использованием pronunciation dictionary. WhisperX использует похожую идею для более точных word-level timestamps поверх Whisper. Но alignment — ещё не score. Он отвечает «где находится ожидаемый звук», после чего другой алгоритм должен оценить, насколько акустически реализация похожа на допустимое произношение.

Phoneme scoring и Goodness of Pronunciation Классический подход к automatic pronunciation assessment — GOP (Goodness of Pronunciation): акустическая модель сравнивает evidence ожидаемого phoneme с альтернативами и получает phone-level score. 1 Phrase match Ребёнок вообще сказал нужную фразу? 2 Phone alignment Где находится каждый звук? 3 Phone evidence Какие звуки акустически получились? 4 Error candidates Например /θ/ регулярно заменяется на /s/. 5 Pedagogical feedback Одна практическая рекомендация. Свежие работы 2026 продолжают улучшать pronunciation assessment: например, context-aware CTC пытается уменьшить ограничения традиционных GOP/CTC-подходов. Практический локальный вариант — использовать готовый pronunciation component вроде OpenPronounce или строить собственный Wav2Vec2/CTC + G2P pipeline.

Pronunciation — это не только отдельные звуки Word stress На какой слог падает ударение. Sentence stress Какие слова выделяются в высказывании. Rhythm Как распределяются ударные и безударные участки. Intonation Как движется pitch и какой смысл это передаёт. Speech rate Не слишком ли быстро/медленно для текущего уровня. Pausing Где появляются неестественные разрывы. CEFR Companion Volume отдельно выделяет sound articulation и prosodic features, поэтому хороший tutor не должен сводить pronunciation к одному phone accuracy.

Цель — понятная речь, а не «звучать как носитель» Современная шкала CEFR по phonological competence специально ушла от идеи, что рост уровня обязательно означает всё большую похожесть на native speaker. Ключевой ориентир — intelligibility и способность эффективно передавать смысл. Хорошая цель Речь понятна, звуковые ошибки не мешают смыслу, stress/intonation работают. Плохая цель «Убрать русский акцент любой ценой» и штрафовать за любое отличие от одного эталонного голоса. Это особенно важно для ребёнка: pronunciation feedback должен быть нейтральным, конкретным и функциональным.

Для детской речи автоматическая оценка требует дополнительной осторожности Acoustic models часто обучены главным образом на взрослой речи. Детский голос, шум в комнате и нестабильная артикуляция могут ухудшать alignment и scoring. Исследование Interspeech 2024 специально изучало влияние ошибок forced alignment на автоматическую оценку детской речи и показало, что alignment error вносит заметный шум в pronunciation scores. Это ещё один аргумент не показывать ложную сверхточность. Не «57/100 = плохо» Лучше диапазон уверенности и конкретный sound candidate. Повторить несколько раз Не делать вывод по одной короткой записи. Сравнивать самого ребёнка с собой Прогресс во времени полезнее жёсткого adult-native threshold. Низкая confidence → не оценивать Попросить повторить в более тихой обстановке.

Как показывать pronunciation feedback ребёнку Хороший интерфейс не должен превращаться в лабораторный спектрограф. Ребёнку нужна одна понятная цель за попытку. Слово three Проблема вероятна в начале слова. Ожидаемый звук /θ/ Язык слегка между зубами, воздух проходит вперёд. Что услышала система похоже на /s/ Показывать только при достаточной confidence. Следующая попытка three → think → Thursday Короткая серия, а не 20 повторов. Для младшего ученика лучше формулировка «попробуй этот звук ещё раз», чем псевдонаучный рейтинг 63.7/100.

Какой TTS нужен English tutor TTS здесь не просто озвучивает ответ. Он становится моделью звучания, поэтому важны естественность, стабильная скорость и возможность менять темп. Piper Лёгкий CPU-friendly вариант для полностью локальной работы. OmniVoice Используется в LangTeacher для local voice generation/cloning. Kokoro / другие local TTS Могут давать более естественный голос, если подходят по железу и лицензии. Несколько голосов Полезно для listening, чтобы ребёнок не привыкал к одному тембру. Для учебного режима полезны параметры speech_rate , pause_after_sentence и repeat_slow . При этом медленное повторение не должно быть единственной формой listening.

Какой STT нужен для разговора Для conversation loop подходят faster-whisper или whisper.cpp: они дают качественную локальную транскрипцию и хорошо вписываются в offline stack. VAD Определяет начало/конец реплики и уменьшает пустые транскрипции. Language constraint Можно ограничить ожидаемые языки English + Russian. Partial transcript Полезен для низкой задержки в длинных репликах. Raw audio retained briefly Нужно pronunciation engine, но не обязательно хранить навсегда. Не смешивать два назначения. STT отвечает за понимание содержания реплики. Pronunciation engine отвечает за то, как прозвучала речь. Это разные задачи и могут использовать разные модели.

Какая LLM нужна для английского тьютора Для ежедневного разговора важнее не максимальный benchmark-score, а стабильная работа с instruction following, английским, русским fallback, короткими ответами и structured output. Быстрая 7–9B class Хороший старт для живого диалога и низкой задержки. Сильная multilingual model Нужна для качественного Russian fallback и explanation. Structured JSON Correction events, vocab candidates и error patterns лучше возвращать отдельно от conversational reply. Context control Не отправлять всю историю за месяцы в каждый turn — использовать Student DB summaries. Пример structured turn result { "spoken_reply": "Nice! What happened next?", "corrections": [ { "original": "Yesterday I go", "better": "Yesterday I went", "skill_id": "en.past.irregular.go", "priority": "high" } ], "vocabulary_candidates": ["competition"], "session_language": "en" }

Что хранить в Student DB cefr_profile Отдельно speaking/listening/reading/writing. grammar_patterns Повторяющиеся ошибки с частотой и последней датой. vocabulary Recognition, active recall, examples, FSRS state. pronunciation_patterns Только устойчивые sound/stress issues с confidence. conversation_topics Что интересно ребёнку и что уже обсуждали. roleplay_history Какие сценарии проходили. listening_results Gist/detail/dictation performance. writing_errors Grammar/spelling/cohesion patterns. Сырые аудиофайлы лучше хранить ограниченное время или только по отдельному согласию. Для долгосрочного прогресса обычно достаточно derived events и нескольких benchmark recordings.

Как может выглядеть нормальное 20-минутное занятие 3 мин Warm-up conversation Свободный разговор на знакомую тему. 4 мин Target skill Одна grammar/vocab цель из Student DB. 5 мин Role-play Использовать цель в живой ситуации. 3 мин Pronunciation 1–2 фразы или один устойчивый sound pattern. 3 мин Listening Короткий новый аудиофрагмент. 2 мин Review 2–4 due vocabulary/grammar items. Не обязательно каждый день включать все блоки. Planner может менять пропорции по возрасту, уровню и текущим слабым местам.

Практический локальный стек UI Web / desktop Conversation, corrections, vocab, progress. STT faster-whisper / whisper.cpp Локальная транскрипция речи. LLM llama.cpp / Ollama Conversation tutor и structured analysis. TTS Piper / OmniVoice / local TTS Озвучивание и listening. Alignment MFA / WhisperX Word/phone timing для read-aloud tasks. Pronunciation OpenPronounce / GOP pipeline Phoneme-level feedback. SRS FSRS Vocabulary и grammar review. Storage SQLite Student DB и локальная история. RAG Учебник / список тем Школьная программа и объяснения. Planner Python / TypeScript Собирает lesson plan и target skills. LangTeacher уже показывает, что связка faster-whisper + llama.cpp + local TTS работает как полностью offline voice tutor. Остальные слои нужны, чтобы превратить разговорного бота в полноценную учебную систему.

Как собрать MVP без переусложнения Сделать voice conversation. Push-to-talk проще, чем сразу hands-free. Добавить CEFR preset. A1/A2/B1 с разной длиной реплик и словарём. Разделить spoken reply и correction card. Не ломать разговор исправлениями. Хранить grammar patterns. Начать с 10–20 самых частых конструкций. Добавить personal vocabulary. Слова из реальных сессий. Подключить FSRS. Возвращать слова и конструкции позже. Добавить role-play. 3–5 сценариев по уровню. Добавить listening. Один TTS-голос, затем расширять. Pronunciation — отдельным этапом. Сначала read-aloud с известным текстом и confidence gating. После этого — adaptive planner. Автоматически собирать ежедневное занятие.

Типичные ошибки Whisper score = pronunciation score STT может правильно угадать слово даже при слабой артикуляции. Исправлять каждую ошибку Conversation превращается в бесконечный экзамен. Один общий CEFR score Скрывает разрыв между speaking, listening и writing. Русский разрешён всегда Ученик перестаёт бороться за английскую формулировку. Русский запрещён полностью Начинающий ученик застревает и выходит из диалога. Pronunciation = native accent Неправильная педагогическая цель и источник ложных штрафов. Один эталонный голос Listening не готовит к разнообразию реальной речи. Слова учатся вне контекста Recognition растёт, active use остаётся слабым. Нет delayed review Сегодня понял — система считает навык освоенным навсегда. Сырые записи хранятся бесконечно Приватность ухудшается без реальной учебной пользы. LLM пишет writing вместо ребёнка Тренируется чтение готового ответа, а не письмо. Нет confidence threshold Pronunciation engine выдаёт ложные замечания как факт.