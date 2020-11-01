OpenMAIC: AI-класс с учителем, одноклассниками, тестами, симуляциями и PBL

OpenMAIC · multi-agent classroom · Tsinghua University · PBL · Russian OpenMAIC: AI-класс с учителем, одноклассниками, тестами, симуляциями и проектным обучением OpenMAIC — open-source платформа THU-MAIC, которая превращает тему, PDF, Office-документ, презентацию или другой учебный материал не в очередной чат с «репетитором», а в целый интерактивный AI-класс: преподаватель объясняет материал, AI-одноклассники задают вопросы и спорят, появляются слайды, доска, тесты, интерактивные HTML-симуляции и Project-Based Learning (PBL). В версии 1.x к этому добавился Agent Workbench: можно разговаривать с агентом, который сам планирует курс, собирает страницы, принимает дополнительные материалы и позволяет править результат итеративно. v1.0.3 latest release от 15 сентября 2026 года; security release ≈38.2 тыс. stars GitHub на дату проверки; около 6 тыс. forks MIT · Node ≥22.19 русский интерфейс ru-RU, Docker/Vercel/self-hosted deployment OpenMAIC на GitHub Локальная установка Безопасность Что умеет OpenMAIC курс из одной темы или материалов;

AI-преподаватель и AI-одноклассники;

слайды и интерактивная доска;

quiz с проверкой и feedback;

HTML-симуляции и визуализации;

PBL — проектное обучение;

голос, TTS и ASR;

редактирование курса через AI;

PPTX, HTML, ZIP и MP4 export;

Ollama и OpenAI-compatible модели.

Primary intent этой статьи OpenMAIC — не чат с одним AI-учителем, а генератор интерактивной учебной среды Если обычный AI-репетитор строится вокруг диалога «ученик ↔ одна модель», OpenMAIC пытается воспроизвести больше элементов настоящего класса: преподаватель, ассистент, несколько участников, чередование лекции и обсуждения, визуальная доска, тесты, упражнения и проектная работа. Тема / PDF / PPTX что нужно изучить → План курса цели, outline, scenes → Multi-agent classroom teacher · classmates · discussions → Практика quiz · simulation · PBL 01 Не только текст Курс состоит из сцен: slides, quizzes, interactive HTML, PBL и обсуждений. 02 Не только генерация Результат можно проигрывать как урок, редактировать и экспортировать. 03 Не одна фиксированная LLM Model/provider layer отделён от classroom UI и generation pipeline. 04 Можно self-host Node/Docker deployment, local Ollama и собственные media/search providers.

Чтобы не каннибализировать общую тему AI-репетитора OpenMAIC решает другую задачу: «собрать урок/курс», а не «постоянно вести одного ученика» СистемаГлавный объектТипичная задача Обычный AI-репетитор Ученик и его прогрессОбъяснить тему, проверить домашнее задание, адаптировать следующий шаг OpenMAIC Учебная среда / курсПостроить полноценный интерактивный урок из темы или материалов RAG по учебникам Источник знанийОтвечать по конкретным книгам/документам OpenMAIC PBL Учебный проектДать роли, этапы, milestones и совместную практическую работу Сильный сценарий — сочетать подходы. Персональный AI-репетитор может отслеживать долгосрочный прогресс ребёнка, а OpenMAIC — периодически собирать богатые интерактивные занятия по темам, где обычного диалога уже недостаточно.

Multi-Agent Interactive Classroom Учебный сценарий строится как управляемая последовательность действий разных AI-участников Teacher Ведёт объяснение Лекция, слайды, доска, формулы и переход между темами. Teaching assistant Дополняет Помогает с уточнениями и дополнительными объяснениями. AI classmates Создают социальную динамику Задают вопросы, спорят, предлагают другие точки зрения. Learner Не только наблюдает Отвечает, участвует в обсуждениях, тестах и проектных заданиях. Исторически MAIC-архитектура строилась вокруг orchestration, которая решает, кто говорит следующим и какое действие выполняет: сказать, нарисовать на доске, задать вопрос, показать слайд, перейти к quiz или запустить другой interactive scene. Не нужно воспринимать «AI-одноклассников» как отдельных независимых людей. Это программные agent roles внутри orchestrated lesson. Их ценность — в разнообразии взаимодействия, а не в имитации реальных социальных отношений.

Rich course generation Из одного запроса OpenMAIC может собрать несколько разных типов учебной активности Slides Обычное объяснение Текст, изображения, диаграммы, charts и LaTeX formulas. Quiz Проверка понимания Multiple choice и другие вопросы с feedback. Interactive HTML Симуляции и визуализации Физика, алгоритмы, графики, игры, интерактивные модели. Whiteboard Пошаговое объяснение AI может рисовать, писать формулы и строить схемы. PBL Проектная работа Роли, milestones, deliverables и совместная работа с агентами. Video Экспорт занятия Отдельный render service способен собрать MP4. Сгенерированный материал всё равно нужно проверять. Красивый slide или интерактивная simulation не гарантирует фактическую точность, методическую корректность, соответствие возрасту или школьной программе.

Главное изменение 1.x Agent Workbench превращает OpenMAIC из one-click generator в редактируемый course-building workflow В августе 2026 версия 1.0.0 добавила Pro workbench: пользователь не обязан один раз нажать «Generate» и принять результат. Теперь можно вести chat с course-building agent, который планирует curriculum, строит страницы, принимает новые материалы и меняет уже созданный курс. Plan Планирование курса Agent разбивает задачу на структуру и stages. Build Создание content pages Слайды, quiz, interactive, PBL и media. Steer Изменение по ходу работы Можно отменять, продолжать и уточнять направление. Durable session Переживает restart Server-backed runner хранит progress/event transcript. Materials Работа по своим источникам Документы, изображения, audio/video и web context. Skills Готовые course operations В current README упоминается более 20 встроенных skills. Это важнее самого multi-agent шоу. Для реального преподавателя/родителя возможность исправить план, заменить сцену, добавить материал и перегенерировать только часть курса полезнее, чем полностью автономная «магия одной кнопки».

Курс можно строить по своим материалам PDF — только самый простой вариант: current pipeline понимает Office, изображения и часть audio/video OpenMAIC имеет несколько parsing paths. Built-in unpdf подходит для обычного PDF. Для более сложных документов можно подключить MinerU или AliDocMind. Basic PDF unpdf Встроенный parser без отдельного external service. Advanced PDF/OCR MinerU Формулы, layout, OCR и сложные документы. Office + images AliDocMind PDF, DOCX, PPTX, XLSX и изображения. Audio/video AliDocMind path MP4/MOV/AVI/MKV/WMV и MP3/WAV/AAC по current docs. Загрузка документа не делает его «истиной». Parser может ошибиться в OCR, таблице или формуле, а генеративная модель затем может дополнительно исказить исходник. Для школьных заданий и технических тем исходные цитаты/формулы стоит проверять.

Русский support появился ещё в 0.1.1 и затем расширялся Русский язык поддерживается и интерфейсом, и generation/runtime flow Current repository содержит locale ru-RU . Помимо русского сейчас перечисляются: zh-CN, zh-TW, en-US, ja-JP, ko-KR, ar-SA, pt-BR, es-MX, fr-FR, vi-VN и de-DE. UI ru-RU locale Основные интерфейсные строки локализованы. Course generation Language inference OpenMAIC определяет язык курса по входным данным. Agents Russian runtime flow Русский был отдельно добавлен в agent/PBL generation paths. TTS Зависит от provider Язык интерфейса и качество голоса — разные вещи. Для школьника на русском главное тестировать не UI, а сам generated content. У разных LLM качество русского, терминологии, математических формулировок и детских объяснений отличается сильнее, чем перевод кнопок интерфейса.

Здесь есть не только GitHub demo, но и исследовательская база MAIC проверяли на реальных студентах, а PBL-направление имеет отдельную ACL 2026 работу Авторы связывают OpenMAIC с исследованием “From MOOC to MAIC: Reimagine Online Teaching and Learning through LLM-driven Agents”, опубликованным в Journal of Computer Science and Technology в 2026 году. Официальная страница проекта сообщает о более чем 700 студентах, участвовавших в длительной университетской апробации. Отдельное направление SimPBL опубликовано в ACL 2026. В статье авторы сообщают о 14% улучшении examination score в их конкретной evaluation setup. 14% нельзя автоматически переносить на школьника дома. Это результат конкретного исследования, со своей выборкой, задачами, дизайном эксперимента и системой оценки. Он показывает, что подход заслуживает изучения, но не доказывает универсальное «+14% к успеваемости». MAIC Социально-интерактивный classroom Teacher + classmates + orchestration вместо одиночного chatbot. SimPBL Project-Based Learning Многоагентная совместная работа вокруг реального проекта. CogEvol Learning Environment Generation Отдельная 2026-линия генерации slides/interactive pages для production OpenMAIC.

Self-hosted quick start Локальная установка OpenMAIC Current minimum: Node.js ≥22.19 и pnpm ≥10. Этот floor был поднят после проверки реальных dependency engines; старые гайды с Node 20 уже устарели. git clone https://github.com/THU-MAIC/OpenMAIC.git cd OpenMAIC pnpm install cp .env.example .env.local В .env.local достаточно настроить хотя бы один LLM provider либо позже использовать supported local provider. pnpm dev # Открыть: # http://localhost:3000 Production build pnpm build pnpm start Docker cp .env.example .env.local docker compose up --build Dockerfile current mainline использует Node 22 Alpine и pnpm 10.28.0. Если локальная Node-среда вызывает dependency conflicts, Docker часто даёт более воспроизводимый path.

Local LLM Ollama встроен как provider и не требует API key Поддержка Ollama появилась ещё в 0.1.1, а current configuration docs прямо отмечают: Ollama и Lemonade относятся к providers без обязательного API key. OpenMAIC course generation → Ollama local LLM endpoint → GPU / CPU inference on your machine Local provider ≠ автоматически хорошая course generation. OpenMAIC генерирует structured lesson, большие outlines, scene JSON, quiz и agent interactions. Маленькая local model может хорошо отвечать в чате, но ломать strict structure или хуже планировать длинный курс. Кроме того, в GitHub issues есть отдельные reports по конкретным Ollama/OpenAI-compatible combinations, где endpoint сам по себе работал, но OpenMAIC видел empty response. Это не означает, что Ollama «не поддерживается»; это означает, что конкретную model/provider pair нужно тестировать. LM Studio vs Ollama Какой local runtime выбрать →

Курс не обязан навсегда оставаться внутри OpenMAIC Экспорт: PowerPoint, интерактивный HTML, classroom ZIP и MP4 PPTX Editable PowerPoint Слайды с изображениями, charts и LaTeX formulas. HTML Self-contained interactive page Подходит для симуляций и browser-based exercises. Classroom ZIP Курс + media Backup, перенос и import в другой OpenMAIC. MP4 Видео Отдельный Chromium + FFmpeg render service. Offline/intranet export умеет inline'ить зависимости interactive scenes — например KaTeX, Three.js, fonts и images — чтобы classroom мог воспроизводиться без публичного CDN после переноса в закрытый сегмент. Для школы/домашнего обучения PPTX/HTML export — важная страховка. Материал можно проверить вручную, сохранить отдельно от runtime и не зависеть от того, будет ли через год существовать тот же provider/API.

OpenMAIC можно использовать из agent workbench OpenClaw, Codex и другие агенты могут вызывать OpenMAIC через стандартный SKILL.md workflow Repository содержит skills/openmaic/ . Это не глубокая жёсткая интеграция: maintainers прямо описывают её как SOP skill, который ведёт агента по setup/generation flow. OpenClaw clawhub install openmaic Для Codex, DeepSeek и других совместимых workbenches можно импортировать папку/ZIP skill package. Hosted mode open.maic.chat Skill использует access code, локальная установка не нужна. Self-hosted Ваш localhost/server Skill знает repo path и URL OpenMAIC. Messaging Через OpenClaw Можно попросить собрать курс прямо из Telegram/Slack/другого channel. OpenClaw Always-on agent gateway и Telegram → Context7 Актуальная документация для coding agents → DeepSeek Harness Composable agent runtime →

Browser-only и server-backed — разные режимы Для одного пользователя можно начать локально, для durable Agent Workbench нужен PostgreSQL OpenMAIC умеет хранить course/runtime state в browser, а для server-backed persistence использует PostgreSQL. Durable Agent Runtime версии 1.x также требует DATABASE_URL . DATABASE_URL=postgres://openmaic:strong-password@postgres:5432/openmaic NEXT_PUBLIC_PERSISTENCE=1 NEXT_PUBLIC_PERSISTENCE_TOKEN=replace-this docker compose --profile server-persistence up --build Reference development persistence auth не является полноценной multi-user authorization. README прямо говорит: development token подходит localhost/trusted-network single-user deployment. Для production нужно заменить его реальной server-side identity/session model.

1.0.1–1.0.3 — три security release подряд Если OpenMAIC доступен по сети, использовать старую 1.0.0 нельзя После большого v1.0.0 проект быстро получил серию security-hardening releases. Latest v1.0.3 содержит исправления v1.0.1 и v1.0.2 плюс новые fixes. GHSA-p2wh-m28m-c5xw Path traversal при записи classroom Исправлено в 1.0.1. GHSA-7rhf-2798-mvcj Stored slide HTML без sanitization Исправлено в 1.0.1. GHSA-6xff-rgjg-v33f Cloud metadata SSRF bypass Исправлено в 1.0.2. GHSA-23xq-m3mm-3j49 DNS rebinding через media proxy Исправлено в 1.0.2. GHSA-qpmr-534w-hhpg ACCESS_CODE tokens не истекали В 1.0.3 введён server-enforced 7-day lifetime. GHSA-vqq3-22q7-289w Render service network access из untrusted HTML В 1.0.3 добавлены CSP/network controls. 1.0.3 также обновляет Next.js с 16.2.11 до 16.3.3, закрывая critical RCE CVE-2026-75604 на Windows-hosted servers. ACCESS_CODE # .env.local ACCESS_CODE=use-a-long-random-secret-at-least-16-chars Если ACCESS_CODE не задан, deployment fail-open. Current .env.example прямо предупреждает: middleware пропускает всех, включая API routes. Для localhost это удобно, но перед публикацией в LAN/VPN/internet access code или нормальная auth обязательны. Rate limiting проверки ACCESS_CODE по клиентскому IP работает только за корректно настроенным trusted reverse proxy при TRUST_PROXY_HEADERS=true . Без него приложение не может надёжно атрибутировать попытки конкретному клиенту. Отдельно проверяйте outbound URL settings. Если OpenMAIC должен обращаться к локальному Ollama/SearXNG/медиа endpoint, после security-hardening может потребоваться ALLOW_LOCAL_NETWORKS=true . Включайте его только если понимаете, какие server-side URL fetch paths это расширяет.

Где OpenMAIC не заменяет человека Интерактивность делает ошибки убедительнее, а не автоматически менее вероятными 01 Фактические ошибки LLM может уверенно сгенерировать неправильное объяснение, test key или формулу. 02 Методическая ошибка Материал может быть слишком сложным, слишком поверхностным или не соответствовать возрасту. 03 Симуляция тоже может быть неверной Красивый interactive HTML не является доказательством правильной физики/математики. 04 Стоимость multi-provider stack LLM, image/video generation, TTS, ASR и web search могут создавать отдельные счета. 05 Local model может не выдержать structured generation Слабая LLM хуже соблюдает DSL/JSON и длинный course plan. 06 Self-hosting сложнее обычного чата Node, Docker, Postgres, render service, providers и security нужно обслуживать. 07 Не хранит автоматически школьную траекторию годами Для постоянного персонального tutoring нужен отдельный learner-memory/progress layer. 08 Новые версии требуют внимания Три security release после 1.0.0 за девять дней — хороший пример быстрого взросления проекта. Для ребёнка я бы использовал OpenMAIC как генератор проверенных занятий, а не автономного «учителя без контроля». Родитель/педагог задаёт тему и материалы, проверяет outline, ключевые факты и ответы quiz, а уже затем ребёнок проходит интерактивный урок.

Практический сценарий для школьника Как из параграфа учебника сделать полноценное занятие 1 Загрузить материал PDF/страницы/конспект по конкретной теме. 2 Задать возраст и цель Например: 2 класс, понять тему и потренироваться без терминов выше программы. 3 Сначала проверить outline Не генерировать 40 сцен, пока структура не устраивает. 4 Попросить 2–3 формата активности Объяснение + мини-quiz + простая interactive exercise. 5 Проверить ответы Особенно числа, орфографию, определения и формулы. 6 Пройти classroom вместе первый раз Оценить pacing и сложность. 7 Исправить Agent Workbench «Слишком сложно», «добавь пример», «замени этот вопрос». 8 Экспортировать удачный вариант PPTX/HTML/ZIP для повторного использования.

Важная путаница с лицензией Актуальная лицензия repository — MIT, несмотря на устаревшие страницы в интернете Некоторые старые/зеркальные страницы всё ещё пишут AGPL-3.0. Это было верно для ранних версий. Changelog официального repository фиксирует relicensing AGPL-3.0 → MIT в v0.3.0 от 28 июня 2026 года. Root LICENSE и GitHub repository сейчас — MIT. При этом bundled third-party components могут сохранять собственные лицензии; например packages/mathml2omml отдельно указан как LGPL-3.0-or-later. Для актуальной лицензии доверяйте LICENSE и current README официального GitHub, а не старому marketing mirror.

Вывод OpenMAIC интересен не как «ещё один бот для учёбы», а как конструктор полноценной учебной среды Лучший use case здесь — тема, которую хочется не просто обсудить, а прожить как занятие: посмотреть объяснение, увидеть схему, ответить на quiz, попробовать simulation, услышать разные точки зрения и перейти к проектному заданию. Для домашнего использования особенно ценны русский интерфейс, импорт собственных материалов, возможность local Ollama, Agent Workbench с итеративным редактированием и экспорт в PPTX/HTML/ZIP. Но OpenMAIC не отменяет проверку педагога/родителя. Чем визуально убедительнее и интерактивнее generated course, тем важнее проверить факты, возрастную сложность и правильность quiz до того, как ребёнок начнёт по нему учиться. Открыть OpenMAIC на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про OpenMAIC Что такое OpenMAIC простыми словами? Open-source платформа THU-MAIC, которая превращает тему или учебные материалы в интерактивный multi-agent classroom с AI-учителем, AI-одноклассниками, слайдами, тестами, симуляциями и PBL. Поддерживает ли OpenMAIC русский язык? Да. В current repository есть ru-RU , а Russian support был добавлен и для interface, и для AI-agent/generation flows. Можно ли использовать локальную модель? Да. Ollama является built-in provider без обязательного API key; также доступны custom OpenAI-compatible endpoints. Качество structured course generation зависит от конкретной модели. Можно ли загрузить свой PDF? Да. Для простого PDF есть built-in parsing; для сложных PDF/OCR/Office можно подключить MinerU или AliDocMind. Можно ли сделать презентацию PowerPoint? Да. OpenMAIC экспортирует editable PPTX; также есть interactive HTML, classroom ZIP и video export. Можно ли пользоваться через Telegram? Сам OpenMAIC — web platform, но через его standard skill можно связать generation workflow с OpenClaw, а уже OpenClaw работает с Telegram и другими мессенджерами. Нужна ли видеокарта? Для самого web-приложения — нет. GPU нужен только если вы запускаете локальные LLM/media/TTS providers, которым он требуется. Можно ли использовать OpenMAIC для школьника? Да, особенно как генератор интерактивных занятий по проверенным материалам. Но факты, тесты и уровень сложности нужно проверять взрослому. Какая лицензия у OpenMAIC? Current official repository — MIT. Старые материалы с AGPL относятся к состоянию до relicensing в v0.3.0. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года latest release — OpenMAIC v1.0.3 от 15 сентября.