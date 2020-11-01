Promptfoo · LLM evals · red teaming · Ollama · CI/CD Promptfoo: как тестировать LLM и AI-агентов, сравнивать модели и запускать red teaming После нескольких изменений prompt становится трудно ответить на простой вопрос: новая версия действительно лучше или просто кажется лучше? Promptfoo превращает LLM-разработку в тестируемый процесс: запускает одинаковые кейсы на разных моделях и prompts, проверяет assertions, измеряет качество, стоимость и latency, а отдельный red-team режим ищет уязвимости в чат-ботах, RAG и agent workflows. 0.123.1 latest stable release от 18 сентября 2026 года Node.js ≥22.22.0 Node.js 24 LTS рекомендован current docs MIT open-source CLI/library; проект теперь входит в OpenAI Promptfoo на GitHub Первый eval Red teaming Что проверяет Promptfoo prompts;

разные модели;

structured output;

factuality/relevance;

LLM-as-a-judge rubric;

tool calls;

RAG и agents;

security/red team;

регрессии в CI.

LLM evaluation framework Promptfoo проверяет не «умна ли модель вообще», а проходит ли ваша AI-система конкретные тесты В основе Promptfoo — матрица: prompts × providers × test cases × assertions. Один и тот же набор реальных задач запускается на нескольких моделях или версиях prompt, после чего результат можно сравнить автоматически и вручную в Web UI. Prompts v1 · v2 · experiment × Providers OpenAI · Claude · Ollama · HTTP × Tests реальные inputs → Assertions + metrics PASS/FAIL · score · cost · latency 01 Повторяемость Один dataset можно гонять после каждой смены prompt/model. 02 Сравнение Одинаковые кейсы показывают разницу между providers, а не ощущения от пары ручных чатов. 03 Автоматический PASS/FAIL Regex, JSON schema, custom code, similarity и model-graded assertions. 04 Security testing Red-team режим генерирует adversarial cases для вашего приложения.

Почему ручной чат быстро перестаёт работать как тест LLM недетерминирована, а значит «проверил один раз» — слабая гарантия Ручная проверка 10 сообщений в Web UI кейсы выбираются случайно;

результаты трудно повторить;

сложно сравнить старую и новую версию;

ошибка может появиться только на редком input;

регрессия обнаруживается пользователем. Promptfoo Versioned eval dataset фиксированные test cases;

одинаковые assertions;

несколько providers;

thresholds и metrics;

CI не пропускает известную регрессию. Eval dataset становится частью продукта. Каждый обнаруженный production failure полезно превращать в новый test case, чтобы эта же ошибка не вернулась после следующего изменения.

Current runtime requirement Установка Promptfoo 0.123.1 Для npm/npx current Promptfoo требует Node.js 22.22.0 или новее. Документация рекомендует Node.js 24 LTS. node --version npm install -g promptfoo@0.123.1 promptfoo --version Без global install: npx promptfoo@0.123.1 init --example getting-started cd getting-started npx promptfoo@0.123.1 eval npx promptfoo@0.123.1 view Есть также Homebrew и Python wrapper, но сам основной engine/CLI проекта остаётся Node.js-приложением. Для production/CI фиксируйте version. npx promptfoo@latest удобен для знакомства, но reproducible eval лучше выполнять на одной pinned версии.

Минимальный promptfooconfig.yaml Два prompts × одна модель × два теста prompts: - "Ответь кратко: {{question}}" - "Ответь точно и не выдумывай факты: {{question}}" providers: - ollama:chat:qwen3 tests: - vars: question: "Столица Франции?" assert: - type: icontains value: "Париж" - vars: question: "Верни JSON с полями ok и reason" assert: - type: is-json promptfoo eval promptfoo view Promptfoo выполнит обе версии prompt на каждом test case, применит assertions и покажет matrix результатов в локальном viewer.

Assertions Не каждый тест LLM должен оценивать другая LLM equals / contains Детерминированные проверки Для обязательных строк и exact values. is-json Формат Проверить, что output вообще валидный JSON. regex Структура текста ID, формат ответа, обязательный pattern. javascript / python Business rule Своя функция проверки. similar Semantic similarity Embedding-based оценка похожести. llm-rubric Model-graded quality Когда критерий нельзя выразить простой функцией. assert: - type: is-json - type: javascript value: | const x = JSON.parse(output); return x.ok === true && x.reason.length > 5; - type: llm-rubric value: > Ответ должен быть конкретным, не содержать неподтверждённых технических утверждений. threshold: 0.8 Сначала используйте deterministic assertions, потом LLM judge. Проверить JSON, enum или наличие обязательного URL обычным кодом дешевле и воспроизводимее, чем просить вторую модель оценивать всё подряд.

Локальные модели Promptfoo имеет отдельный provider для Ollama providers: - ollama:chat:qwen3 - ollama:chat:qwen3.5 - ollama:chat:gpt-oss Current docs различают completion endpoint и chat endpoint. Для chat-formatted models используется форма ollama:chat:<model> . Release 0.123.1 отдельно обновил поддержку возможностей Ollama 0.34 и вывод thinking/finish reason. Свой Ollama host providers: - id: ollama:chat:qwen3 config: apiBaseUrl: http://192.168.1.20:11434 LM Studio vs Ollama Выбор local inference runtime →

Model bake-off Один dataset показывает, где дорогая модель действительно лучше дешёвой providers: - id: ollama:chat:qwen3 label: "Local Qwen" - id: openai:gpt-5-mini label: "GPT" - id: anthropic:messages:claude-sonnet-4-6 label: "Claude" На одной matrix можно сравнивать pass rate, scores, latency, token usage и provider cost там, где provider возвращает эти данные. Quality Pass rate / score Сколько реальных кейсов прошло заданные критерии. Latency Время ответа Важное отличие для interactive agent. Cost Стоимость eval/production request Нужна для выбора модели по экономике. Reliability Повторные runs Можно искать нестабильность, а не только среднее качество. Не превращайте один общий score в «абсолютный рейтинг моделей». Результат справедлив только для конкретного dataset, prompts, параметров и критериев вашего приложения.

LLM-as-a-judge llm-rubric проверяет критерии, которые трудно выразить regex или кодом assert: - type: llm-rubric value: > Ответ должен объяснять причину, явно отделять подтверждённые факты от предположений и не придумывать источники. threshold: 0.8 provider: id: openai:gpt-5-mini config: temperature: 0 Grader возвращает score и reason. Threshold превращает score в автоматический quality gate. LLM judge тоже является моделью и может ошибаться. Хороший eval комбинирует deterministic assertions, human spot-check и model-based grading. Не используйте одну rubric-модель как единственный арбитр критической системы.

Не только prompt → completion Promptfoo умеет тестировать HTTP API, Python/JS flows, tools, RAG и agents Target необязательно должен быть прямым model API. Можно тестировать собственное приложение через HTTP, Python/JavaScript provider или executable. providers: - id: https config: url: http://localhost:8080/chat method: POST headers: Content-Type: application/json body: message: "{{prompt}}" transformResponse: json.answer Это позволяет проверять всю цепочку: retrieval → rerank → agent → tools → final answer, а не только isolated LLM call. Tool calling Promptfoo понимает tools и умеет преобразовывать tool format между OpenAI, Anthropic, Bedrock и Google в HTTP provider. Поэтому можно тестировать не только текстовый ответ, но и выбор tool/function arguments. Pydantic AI Framework для самого agent runtime → FastMCP Свой MCP server и tools →

Adversarial testing Red team проверяет, как приложение ведёт себя под намеренно плохими inputs promptfoo redteam init promptfoo redteam run promptfoo redteam report Red-team configuration разделяет: target — что тестируем, plugins — какие классы риска, strategies — как формируются adversarial inputs, и purpose — предназначение приложения. targets: - ollama:chat:qwen3 redteam: purpose: > Локальный технический помощник, который отвечает по документации. plugins: - prompt-injection - pii - hallucination strategies: - jailbreak-templates Prompt injection Следует ли agent вредной инструкции из внешнего текста Особенно важно для RAG/browser systems. PII Раскрывает ли чувствительные данные Проверка privacy boundary. Authorization Можно ли вызвать действие без нужного права Критично для agents с tools. Hallucination Придумывает ли system факты Полезно для knowledge/RAG application. Red-team generation по умолчанию не всегда полностью локальна. Если нет подходящего OpenAI key или Codex/ChatGPT login, Promptfoo может использовать hosted inference для generation/grading. Для local-only режима задайте собственный local provider и PROMPTFOO_DISABLE_REDTEAM_REMOTE_GENERATION=true . # PowerShell $env:PROMPTFOO_DISABLE_REDTEAM_REMOTE_GENERATION = "true" # Например, локальный attacker/grader # redteam: # provider: ollama:chat:llama3.3

AI regression tests Eval можно запускать на каждом pull request name: LLM eval on: pull_request: paths: - "prompts/**" - "promptfooconfig.yaml" jobs: eval: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/checkout@v4 - uses: actions/setup-node@v4 with: node-version: "24" - run: npm install -g promptfoo@0.123.1 - run: promptfoo eval --no-share Есть и официальный Promptfoo GitHub Action, который умеет делать before/after comparison изменений prompts. Current docs требуют Node.js ≥22.22.0 на runner. Для CI полезнее quality gate, чем красивый dashboard. Сначала определите минимальный pass rate/critical cases, которые должны блокировать merge.

Почему агент провалил конкретный test Свежая линия Promptfoo умеет работать с external traces Release 0.122.1 добавил улучшения tracing и загрузку external traces из Grafana Tempo, Braintrust и Langfuse. Это полезно для agent tests: final answer может быть плохим из-за retrieval, неправильного tool call или промежуточного model step. Final output Что увидел пользователь Основной PASS/FAIL. Trace Как system пришла к ответу Model spans, tools, retrieval и timings. Langfuse Observability/tracing production LLM-system →

AI может управлять самими evals Promptfoo имеет собственный MCP server npx promptfoo@0.123.1 mcp --transport stdio MCP server позволяет совместимому agent работать с Promptfoo evaluations через tools. Он наследует обычные environment variables CLI, включая provider API keys и config path. Не отдавайте MCP-процессу лишние credentials. Если Promptfoo MCP запускается из coding-agent, он наследует environment процесса. Давайте ему только те provider keys, которые реально нужны для eval.

Local by default ≠ всё всегда остаётся на ПК Нужно различать local runner, model provider, sharing и hosted red-team features Обычный eval Results хранятся локально по умолчанию Viewer работает с локальной eval database/artifacts. Cloud model Prompt уходит выбранному provider OpenAI/Anthropic/etc получают request, потому что именно они выполняют inference. Share Snapshot загружается явно Может включать prompts, vars, outputs, traces, metadata и provider config fields. Red team Generation/grading может быть hosted Зависит от keys/login/configuration и remote-generation settings. Отключить telemetry # PowerShell $env:PROMPTFOO_DISABLE_TELEMETRY = "1" $env:PROMPTFOO_DISABLE_SHARING = "true" Официальная telemetry documentation сообщает, что telemetry по умолчанию включает тип команды/assertion, package version и CI flag, но не prompts, outputs, tests, provider API keys или полный config. promptfoo share — это реальная выгрузка eval snapshot. Перед sharing убедитесь, что prompts, vars, outputs, traces и metadata не содержат secrets или клиентские данные.

Сам runner намеренно permissive Чужой promptfooconfig нужно воспринимать примерно как чужой скрипт Security policy Promptfoo прямо говорит: OSS runner работает с правами текущего пользователя и не является sandbox. Некоторые функции специально исполняют пользовательский code. 1 Custom JS/Python assertions Могут выполнять локальный code. 2 Script providers exec: запускает executable/command. 3 Hooks/transforms/plugins Тоже должны считаться доверенным code. 4 Remote resources Проверяйте, что config не подгружает неожиданный content. 5 Provider secrets Передавать через env, а не hard-code в YAML. 6 Run untrusted eval in isolation Container/VM и минимальные credentials уменьшают последствия. Red teaming цели не делает сам Promptfoo sandbox. Если вы скачали чужой repository с custom provider/assertion и запустили promptfoo eval , исполняемый код может иметь те же права, что ваш пользователь. На момент проверки GitHub Security page основного repository не показывает опубликованных security advisories. Это не означает отсутствие bugs; security policy определяет модель доверия и канал private disclosure.

Где Promptfoo находится в нашем AI-стеке DSPy оптимизирует, Langfuse наблюдает, Promptfoo проверяет ИнструментГлавная задачаКогда использовать Promptfoo Offline evals, regression и red teamingДо merge/release и при model/prompt comparison DSPy Автоматическая optimization LM-programПодбирать instructions/demos по metric Langfuse Production observability и evalsСледить за реальными traces/users/cost Pydantic AI Agent runtimeСтроить сам Python-agent и tools Эти слои хорошо комбинируются: Promptfoo хранит regression dataset, DSPy может оптимизировать prompt/program, Promptfoo снова проверяет результат, а Langfuse показывает поведение после deployment. DSPy Автоматическая prompt/program optimization → Langfuse Production traces и evaluation → Pydantic AI Сам agent runtime →

Ограничения Плохой dataset невозможно исправить красивым eval framework 01 Garbage in — garbage out Нереалистичные test cases дают ложную уверенность. 02 Judge bias LLM grader может предпочитать определённый стиль/model family. 03 Cloud eval стоит денег Матрица models × prompts × tests быстро умножает requests. 04 Red team не доказывает безопасность Он находит часть проблем, а не сертифицирует отсутствие всех уязвимостей. 05 Нужны повторные runs Один pass не гарантирует стабильность недетерминированной модели. 06 Thresholds нужно калибровать Слишком низкие ничего не ловят, слишком высокие блокируют нормальные изменения. Начните с 20–50 реальных критических кейсов, а не с тысячи синтетических. Небольшой dataset из настоящих production failures обычно полезнее огромного набора вопросов, которые пользователи никогда не задают.

Практические сценарии Где Promptfoo особенно полезен 01 Смена модели Сравнить новый provider со старым на реальных задачах. 02 Prompt regression Проверить, не сломали ли новый system prompt уже работающие кейсы. 03 Local LLM bake-off Qwen/Gemma/другие Ollama models на одном dataset. 04 RAG quality Проверить factuality, context relevance и grounded answers. 05 Agent security Prompt injection, authorization и dangerous tool behavior. 06 CI quality gate Не выпускать версию, которая проваливает критические AI-тесты.

Вывод Promptfoo превращает prompt/model changes из субъективного эксперимента в regression testing Самая полезная часть Promptfoo — не red-team dashboard и не количество providers, а привычка хранить реальные AI-failures как test cases. После этого смена prompt, модели, RAG или agent logic перестаёт быть слепым экспериментом. Для локального AI особенно удобна поддержка Ollama: несколько моделей можно прогнать через один dataset, сравнить качество/скорость и только потом выбирать production default. Открыть Promptfoo на GitHub Все материалы про ИИ

FAQ Частые вопросы про Promptfoo Что такое Promptfoo простыми словами? Open-source CLI/library для автоматического тестирования prompts, моделей, RAG и AI-агентов. Один dataset можно прогонять на разных providers и проверять assertions. Можно ли тестировать локальные Ollama-модели? Да. Есть native Ollama provider, включая chat/completion, thinking output и актуальные возможности Ollama 0.34. Можно ли сравнить GPT, Claude и локальную LLM? Да. Добавьте несколько providers в один config — Promptfoo выполнит одинаковые test cases для каждого. Что такое llm-rubric? Assertion, где отдельная модель оценивает output по текстовому критерию и возвращает score/pass/reason. Можно ли тестировать собственный agent, а не прямой LLM API? Да. Target может быть HTTP endpoint, Python/JavaScript provider, shell executable, RAG/agent flow или поддерживаемый agent provider. Red team полностью локален? Не обязательно. Target evaluation выполняется локальным runner, но generation/grading в некоторых конфигурациях может использовать Promptfoo hosted inference. Это можно отключить и указать local provider. Promptfoo отправляет мои обычные eval results в облако? По умолчанию результаты сохраняются локально. Выгрузка происходит при Cloud-backed features или явном sharing/sync. Requests к cloud LLM, конечно, уходят выбранному model provider. Можно ли использовать в GitHub Actions? Да. Есть обычный CLI workflow и официальный promptfoo GitHub Action для before/after prompt evaluation. Безопасно ли запускать чужой promptfooconfig.yaml? Не следует считать его безопасным. Custom assertions/providers/hooks/scripts могут исполнять code с правами текущего пользователя; Promptfoo OSS не является sandbox. Какая версия актуальна? На 21 сентября 2026 года latest stable release — Promptfoo 0.123.1.