ToolHive: как безопаснее запускать MCP-серверы для Claude, Codex и Cursor

Permission Profiles Разрешения описывают filesystem, network и privileged mode отдельно

В ToolHive есть built-in profiles none и network , а для production лучше создавать собственные минимальные profiles.

none Нет filesystem mounts и outbound access Хорошая стартовая точка для server, которому не нужна сеть. network Full outbound network Удобно, но слишком широко для sensitive production workload. custom Только конкретные paths/hosts/ports Предпочтительный least-privilege вариант.

Пример custom profile

{ "name": "docs-reader", "read": [ "D:\\Projects\\docs:/data" ], "write": [], "network": { "outbound": { "insecure_allow_all": false, "allow_host": [ "api.example.com" ], "allow_port": [ 443 ] } }, "privileged": false }

thv run my-server \ --permission-profile ./docs-reader.json