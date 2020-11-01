Насос повышения давления в квартире: выбор и подключение

Квартира · холодная вода · повысительный насос · электрика Насос повышения давления в квартире: автоматика, сухой ход и безопасное подключение Если вода на вводе есть, но при одновременной работе душа, стиральной машины, посудомоечной машины и нескольких смесителей напор заметно падает, компактный повысительный насос может улучшить ситуацию без накопительной ёмкости. Но сначала нужно проверить реальное давление, расход, фильтры, арматуру и общедомовую систему. Коротко: для квартиры без бака обычно выбирают насос в линию с автоматическим запуском по протоку либо установку с частотным управлением. Нужны защита от сухого хода, доступный байпас, запорные краны, защита от протечки и безопасное питание 230 В с PE и дифференциальной защитой. Обсудить электроподключение в MAX Написать в Telegram

01. До покупки Низкий напор не всегда означает, что нужен насос Насос помогает, когда вода на вводе присутствует стабильно, но имеющегося напора недостаточно. Если вода периодически исчезает, давление падает во всём стояке или проблема появилась после ремонта общедомовой системы, сначала обращаются в УК. Фильтр грубой очистки Забитая сетка резко ограничивает расход. До фильтра манометр может показывать нормальное давление, а после него вода идёт слабо. Запорные краны Неполностью открытый или повреждённый кран создаёт местное сопротивление. Редуктор давления Неверная настройка, загрязнение или неисправность редуктора ограничивают давление после ввода. Счётчик и обратный клапан Загрязнение или неподходящий проход арматуры могут стать узким местом всей квартиры. Диаметр труб Длинная разводка малого диаметра и большое число фитингов создают падение давления при расходе. Отдельный смеситель Если проблема только в одной точке, проверяют аэратор, картридж и гибкую подводку. Сначала измеряют, потом покупают. Полезно знать статическое давление при закрытых кранах, динамическое давление во время расхода и фактический расход воды. Одного показания «2 бара» недостаточно.

02. Основные параметры Давление и расход нужно оценивать вместе P Давление Манометр может показывать достаточное значение без водоразбора, но при открытии нескольких точек оно резко падает. Q Расход Даже мощный насос не обеспечит большой расход, если ввод, фильтр или стояк физически его не пропускают. Ситуация Что проверять Около 2 бар без расхода, при душе давление падает Фильтр, редуктор, счётчик, краны, трубы и динамическое давление Один кран работает нормально, два одновременно плохо Пропускную способность ввода и рабочую точку будущего насоса Плохо во всех квартирах стояка Общедомовую систему через УК Холодная вода нормальная, горячая слабая ГВС, смеситель, теплообменник или горячую подводку Вода иногда исчезает полностью Причину перебоев и обязательную защиту от сухого хода

03. Варианты без накопительного бака Какой тип насоса подходит для квартиры Компактный Насос в линию с датчиком протока Запускается при открытии крана и останавливается после прекращения расхода. Подходит при стабильном наличии воды и умеренном дефиците напора. небольшой размер;

простая автоматика;

обычно невысокая мощность;

давление меняется вместе с расходом. Комфортный Насос с частотным управлением Меняет скорость двигателя и поддерживает заданное давление при разном числе открытых точек. плавный пуск;

стабильное давление;

часто встроенные защиты;

выше цена и габариты. Не всегда подходит Обычный насос с реле давления Без гидроаккумулятора и подходящего контроллера может часто запускаться, создавать скачки и нестабильно работать при малом расходе. Не путайте с циркуляционным насосом. Насос отопления или рециркуляции ГВС не предназначен повышать давление холодной воды на вводе квартиры.

04. Подбор Выбирают рабочую точку, а не максимальный напор на коробке Максимальный напор и максимальная подача достигаются в разных режимах. Нужно смотреть график насоса и понимать, какой дополнительный напор он создаёт при реальном расходе квартиры. 01 Одновременные потребители Душ, ванна, мойка, умывальники, стиральная и посудомоечная машины. 02 Минимальное входное давление Измеряется в часы максимального потребления, а не только днём. 03 Нужная прибавка давления Слишком сильный насос перегружает арматуру и гибкие подводки. 04 Проходной диаметр Насос не должен становиться постоянным дросселем системы. 05 Допустимое давление Учитываются трубы, фильтры, коллекторы, водонагреватель и бытовая техника. 06 Шум и место В квартире важны двигатель, вибрация труб, вентиляция и доступ. Не берите насос с чрезмерным запасом. Избыточный напор вызывает шум, гидроудары, течи и нестабильную работу автоматики.

05. Защита насоса Защита от сухого хода нужна и при городском водопроводе Сухой ход возникает, когда насос вращается без достаточного количества воды. Это может повредить уплотнения, подшипники и двигатель. Датчик протока У некоторых моделей отсутствие протока используется для остановки. Возможности проверяют по паспорту. Контроль давления Контроллер останавливает насос, если после запуска давление не растёт. Электронный алгоритм Частотная установка может распознавать сухой ход по нагрузке двигателя и датчикам. Режим Auto не всегда означает наличие полноценной защиты.

Нужно знать, будет ли насос автоматически пытаться перезапуститься.

Насос нельзя запускать до заполнения водой, если это требует инструкция.

Защита не заменяет устранение перебоев водоснабжения. Wilo заявляет встроенный датчик протока и защиту от сухого хода для ряда насосов PB. Grundfos и DAB используют электронную защиту в отдельных автоматических установках. Проверять нужно точный артикул.

06. Управление Датчик протока, реле давления и частотник ведут себя по-разному Управление Принцип Ограничение Датчик протока Запускает насос после появления минимального расхода При очень малом расходе может не включиться Реле давления Включает насос при падении давления Без бака и антициклинга возможны частые пуски Давление плюс проток Контроллер анализирует оба параметра Нужны правильные уставки и совместимость Частотное управление Меняет скорость для поддержания давления Более сложная электроника и выше стоимость Капающий кран может запускать насос. Важны минимальный расход, защита от частых пусков и обнаружение утечки.

07. Монтаж и байпас Насос ставят на квартирной ветке с возможностью снять его без полной разборки ввода Порядок фильтра, обратного клапана, редуктора и насоса зависит от существующего узла и инструкции производителя. Насос размещают после квартирного отключающего устройства и счётчика, с доступными кранами и обслуживанием. 1 Квартирный ввод Запорная арматура и учёт → 2 Фильтрация По требованиям системы → 3 Насос и байпас Краны и съёмный узел → 4 Коллектор Распределение по веткам Правильное направление Стрелка на корпусе совпадает с потоком, а положение вала соответствует инструкции. Доступ Насос, фильтр, краны и электроподключение не закрывают несъёмной мебелью. Байпас Позволяет пользоваться водой с исходным давлением при снятом насосе. Нельзя ставить насос до счётчика или самостоятельно вмешиваться в стояк. Работы с общедомовой системой и пломбами требуют согласования.

08. Акустический комфорт Тихий двигатель не гарантирует тишину в квартире Жёсткая перегородка Крепление к лёгкой стене может усиливать вибрацию. Натянутые трубы Передают вибрацию на коллектор, мебель и строительные конструкции. Воздух и кавитация Недостаток воды вызывает треск, шум и снижение производительности. Избыточный насос Высокая скорость воды создаёт шум арматуры и переходные процессы. Частые пуски Утечка или неправильная автоматика постоянно запускают двигатель. Закрытая ниша Может уменьшить звук, но ухудшить охлаждение оборудования.

09. Электрика Питание насоса рядом с водой должно быть защищённым и доступным PE Защитный проводник Насос подключают к исправному PE, если класс оборудования требует заземления. 30 мА Дифференциальная защита Для влажной зоны предусматривают УЗО или дифавтомат по месту установки и паспорту. IP Розетка Размещается вне прямого попадания воды, выше возможной протечки и с доступом. АВ Автомат Подбирается по кабелю, мощности, пуску и требованиям производителя. Линия Отдельная или групповая Для стационарного важного оборудования предпочтительна понятная защищённая линия. OFF Отключение Насос можно безопасно обесточить перед сантехническими работами. Не подключайте насос через удлинитель, тройник в мокрой нише или розетку без PE. Защитные аппараты и кабель подбирает электрик.

10. Защита от воды Насосный узел стоит включить в систему защиты от протечек Датчик под узлом Ставится там, куда первой попадёт вода при течи соединения или корпуса. Электроприводные краны Перекрывают ввод при подтверждённой протечке, если такая схема предусмотрена. Отключение насоса После перекрытия воды автоматика снимает питание с насоса. Сценарий умного дома не заменяет штатную защиту от сухого хода. Ручное управление и доступ к кранам сохраняют обязательно.

11. Неисправности Почему насос включается сам, не выключается или не создаёт давление Симптом Возможные причины Не включается при открытии крана Малый расход, загрязнён датчик, закрыт кран, нет питания или неверный режим Запускается сам Капающий кран, утечка, обратный поток, падение давления или датчик Не выключается Утечка, воздух, недостаток воды или зависший датчик протока Шумит и не повышает давление Сухой ход, кавитация, забитый фильтр, неверное направление или износ Часто запускается Малый расход, утечка, отсутствие антициклинга или неверная автоматика Выбивает УЗО Утечка тока, влага, повреждение кабеля, розетки или ошибка N/PE После отключения воды не запускается Сработала защита, требуется заполнение, развоздушивание или сброс

12. Многоквартирный дом Насос не должен ухудшать водоснабжение соседей Если давления не хватает на стояке, мощный насос в одной квартире может дополнительно снижать его у других потребителей. Сначала определяют, является ли проблема квартирной или общедомовой. Зафиксировать параметры Записать давление в разные часы без расхода и при открытых кранах. Сравнить с соседями При массовой проблеме обращаться в УК для проверки стояка и общедомового узла. Согласовать вмешательство Стояк, пломбы и общедомовое имущество без разрешения не изменяют.

13. Электромонтаж Подготовка питания и автоматики насоса в Туле Мы не выполняем сантехническую врезку насоса. Можем подготовить и подключить электрическую часть по паспорту оборудования, проверить существующую линию, установить защиту, розетку и связать узел с защитой от протечки. Что можно выполнить проверить существующую линию и нагрузку;

проложить отдельную линию от щита;

установить автомат, УЗО или дифавтомат;

смонтировать розетку в безопасном месте;

подключить заводскую автоматику по инструкции;

подготовить питание датчиков протечки и электрокранов;

настроить отключение насоса при протечке;

промаркировать линию в щите. Граница услуги Только электрика Гидравлический подбор, врезка, опрессовка, изменение счётчика и работы со стояком выполняет сантехнический специалист. Выезд и диагностика: от 5000 ₽. Гарантия: 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика. География: Тула и Тульская область, по предварительной записи. Отправить фото щита в MAX Написать в Telegram

14. Нормативная основа Какие документы учитывать СП 30.13330.2020 Свод правил по внутреннему водопроводу и канализации зданий с опубликованными изменениями. ГОСТ МЭК 60335-2-41-2009 Требования безопасности к бытовым электрическим насосам для жидкостей. ГОСТ IEC 60335-2-51-2026 Принят в 2026 году для стационарных циркуляционных насосов, вводится 1 июля 2027 года с правом досрочного применения. Инструкция производителя Определяет положение корпуса, допустимую воду, давление, заполнение, защиту и автоматику.