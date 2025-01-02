Электромагнитный замок не держит дверь: причины | Тула

СКУД и электрозамки

Электромагнитный замок не держит дверь: причины и порядок диагностики

Если дверь можно оттянуть рукой, замок держит только после сильного прижатия, срабатывает через раз или перестал удерживать створку после регулировки доводчика, причина не обязательно в самом магните. Чаще проблема связана с неполным контактом якорной пластины, перекосом двери, неправильным креплением, просадкой питания или неисправностью цепи управления.

Короткий ответ: электромагнитный замок развивает расчётное усилие только при плотном контакте всей рабочей поверхности магнита с якорной пластиной. Даже небольшой перекос, жёстко зажатая пластина, грязь, слабый доводчик или недостаточное напряжение на замке заметно уменьшают удержание.