Учебники в локальном ИИ: RAG, PDF и ответы по источнику

Но только если retrieval действительно нашёл правильный материал.

Меньше выдумок Но только если retrieval действительно нашёл правильный материал.

Можно видеть, какой документ и фрагмент использованы.

Цитаты Можно видеть, какой документ и фрагмент использованы.

Ответ по учебнику Модель получает релевантные фрагменты перед формированием ответа.

Локальный ИИ-репетитор становится намного полезнее, если отвечает не только из памяти модели, а опирается на конкретный учебник, параграф или методичку. Для этого используют RAG: документы разбиваются на фрагменты, индексируются локальной embedding-моделью и перед ответом ИИ получает только те куски, которые относятся к вопросу ученика.

Если нужен один вывод. Для школьного ИИ-репетитора не нужно fine-tune модели на каждом учебнике. Практичнее создать отдельные базы знаний по предметам и классам. Когда ребёнок задаёт вопрос, система сначала ищет релевантный фрагмент учебника, а затем передаёт его LLM. Качество такого ответа зависит не только от самой LLM, но и от парсинга PDF, chunking, embeddings, retrieval и reranking. Учебник остаётся файлом Его не нужно «зашивать» в веса LLM. Индекс строится отдельно Фрагменты превращаются в векторы для поиска по смыслу. LLM видит только найденное В prompt попадают несколько подходящих фрагментов, а не весь PDF. Цитата обязательна Для учебного режима полезно показывать источник каждого факта.

RAG простыми словами

RAG — Retrieval-Augmented Generation, то есть генерация ответа с предварительным поиском информации. Вместо того чтобы спрашивать LLM «что ты знаешь по теме», система сначала ищет нужный материал в собственной базе документов.

1 Вопрос «Почему зимой день короче?» 2 Поиск Найти параграф по окружающему миру. 3 Контекст Передать нужный фрагмент LLM. 4 Ответ Объяснить по возрасту ученика. 5 Источник Показать учебник и раздел.

В Open WebUI этот механизм встроен в Knowledge Bases: документы становятся поисковой базой, которую можно прикрепить к чату или конкретному профилю модели.

RAG — это не обучение модели на учебнике

RAG Ищет материал перед ответом Документ можно заменить, удалить или переиндексировать без изменения весов LLM. Fine-tuning Меняет поведение модели Полезен для формата, стиля и устойчивых паттернов, но не лучший способ хранить учебник.

Если завтра ребёнок перейдёт на другой учебник, RAG-базу можно заменить за несколько минут. Fine-tuning ради этого был бы дороже, сложнее и хуже контролировался бы.

Хорошее разделение: знания курса хранятся в документах и RAG, педагогические правила — в system prompt и логике тьютора, а сама LLM отвечает за понимание вопроса и формирование объяснения.

Как устроен RAG-pipeline

Учебник / методичка PDF · DOCX · TXT · Markdown ↓ Extraction получить текст и метаданные Chunking разбить материал на смысловые фрагменты Embeddings превратить chunks в векторы ↓ Vector database chunks + embeddings + metadata + source/page ↓ вопрос ученика Retrieve найти кандидатов Rerank поднять действительно релевантные Context передать лучшие chunks в LLM ↓ Ответ + цитаты объяснение ученику со ссылкой на источник

Какие материалы лучше загружать

Учебник Основная терминология, определения и порядок тем. Рабочая тетрадь Типовые задания и формулировки. Методичка Правила объяснения и критерии проверки. Конспекты Краткая версия материала для повторения. Словари и таблицы Термины, даты, формулы, правила. Свои материалы Карточки, упражнения и памятки родителя или педагога.

Не стоит сваливать все документы всех классов и предметов в одну гигантскую коллекцию. Предметная база работает предсказуемее, если её scope понятен.

knowledge/ ├── 2-class/ │ ├── matematika/ │ │ ├── textbook.pdf │ │ ├── rules.md │ │ └── exercises.md │ └── russkiy/ │ ├── textbook.pdf │ └── dictionary.md └── 8-class/ ├── fizika/ └── algebra/

PDF — самое слабое место, если его неправильно извлечь

PDF может визуально выглядеть идеально, но внутри содержать текст в неправильном порядке, отдельные символы вместо слов или вообще только сканы страниц. Перед индексированием важно проверить, что реально извлеклось.

Тип 1 Нормальный текстовый PDF Текст выделяется мышью и обычно извлекается достаточно хорошо. Тип 2 Скан страниц Нужен OCR до RAG, иначе индексировать почти нечего. Тип 3 Сложная верстка Две колонки, сноски, таблицы и боковые вставки могут ломать порядок текста. Тип 4 Учебник с рисунками Текстовый RAG не понимает саму схему или иллюстрацию без multimodal pipeline.

Не индексируйте учебник вслепую. Сначала откройте извлечённый текст нескольких случайных страниц. Если абзацы перемешаны, формулы потерялись или заголовки отделились от содержания, качество retrieval будет плохим независимо от embedding-модели.

Chunking: как резать учебник на фрагменты

Если отправить весь учебник в embedding как один документ, поиск будет слишком грубым. Если порезать его на отдельные предложения, потеряется смысл. Поэтому chunk должен быть достаточно коротким для точного поиска и достаточно длинным, чтобы сохранять контекст.

Слишком мелко «Испарение — это…» Мало контекста: неизвестно, откуда определение и о чём соседний абзац. Нормально Подраздел «Испарение воды» Определение + пример + 1–2 связанных абзаца. Слишком крупно Вся глава Поиск возвращает много лишнего, а полезный факт теряется внутри большого блока.

Open WebUI поддерживает разбиение по символам или токенам и умеет сначала учитывать Markdown headings, а затем дополнительно делить большие секции. Это особенно удобно, если учебник предварительно конвертирован в чистый Markdown с заголовками.

Стартовое правило: не искать «магическое число chunk size». Сначала добейтесь логического деления по разделам, затем проверяйте retrieval на 20–30 реальных вопросах.

Embedding-модель: что использовать для русского

Embedding-модель не пишет ответ. Она превращает вопрос и chunks документов в векторы, чтобы можно было найти фрагменты, близкие по смыслу.

Open WebUI позволяет использовать локальный SentenceTransformers backend, Ollama embeddings или OpenAI-compatible embeddings. Для русскоязычной базы лучше выбирать действительно multilingual-модель.

Современный вариант Qwen3-Embedding Семейство 0.6B, 4B и 8B; поддержка более 100 языков, включая русский, и отдельные reranker-модели. GitHub → Проверенный multilingual BGE-M3 Dense, sparse и multi-vector retrieval; более 100 языков и длинный вход. GitHub →

Qwen3-Embedding официально поддерживает русский и более 100 языков, а линейка содержит отдельные embedding и reranking модели. Это делает её удобным современным кандидатом для русскоязычных учебных баз. citeturn276160search0turn276160search1

Embedding-модель нельзя менять без последствий. Старые векторы были построены другой моделью и лежат в другом embedding space. После смены модели документы нужно переиндексировать.

Почему обычного vector search иногда мало

У школьных материалов много точных терминов: фамилии, даты, номера формул, обозначения, параграфы. Семантический поиск полезен для смысла, но keyword search иногда точнее.

Поэтому в Open WebUI можно включить hybrid search: vector retrieval объединяется с BM25, после чего кандидаты дополнительно проходят reranking. Такая схема особенно полезна для вопросов вроде «что сказано в параграфе 17 про фотосинтез?».

Vector Ищет по смыслу + BM25 Ищет точные слова → Reranker Пересортировывает кандидатов → Top chunks Идут в LLM

Как это делается в Open WebUI Knowledge

Открыть Workspace → Knowledge. Создать базу, например «Математика 2 класс». Загрузить учебник и дополнительные материалы. Open WebUI извлечёт текст и построит embeddings. Прикрепить Knowledge Base к модели. Например, к профилю «Учитель математики». Проверить retrieval вручную. Задать вопросы по разным главам и открыть цитируемые фрагменты. Настроить chunking и search при необходимости. Не менять параметры только ради «оптимизации» без тестового набора вопросов.

Когда RAG не нужен: Full Context

Если документ короткий — например, памятка на 2–4 страницы, список правил или план урока — retrieval может быть лишним. Open WebUI умеет передать весь файл в контекст модели.

Focused Retrieval Большой учебник Ищем несколько нужных фрагментов и экономим context window. Full Context Короткая памятка Весь документ помещается в prompt и доступен модели целиком.

Для 300-страничного учебника Full Context обычно бессмысленен: даже если модель формально поддерживает большое окно, это медленнее и менее эффективно, чем качественный retrieval.

Цитаты — обязательная часть учебного режима

Open WebUI умеет показывать citations для RAG-контекста. Для ребёнка и родителя это особенно полезно: можно открыть фрагмент и проверить, действительно ли ответ опирается на учебник.

Пример ответа Испарение — это переход вещества из жидкого состояния в газообразное с поверхности жидкости. Скорость испарения зависит от температуры, площади поверхности и движения воздуха. Источник: Окружающий мир, 4 класс · глава 3 · «Круговорот воды»

Цитата сама по себе не доказывает ответ. Нужно проверить, что процитированный fragment действительно содержит утверждение, а не просто относится к похожей теме.

Как сделать режим «отвечай только по учебнику»

Одним prompt нельзя гарантировать абсолютную строгость, потому что LLM всё равно имеет собственные знания. Но поведение можно сделать заметно более контролируемым.

1. Retrieval обязателен Перед фактическим ответом модель должна получить источник. 2. Нет источника — нет ответа Формулировка: «В загруженных материалах я этого не нашёл». 3. Показывать citation Ответ без ссылки на fragment считать непроверенным. 4. Разделять факт и объяснение Факт — из учебника; аналогия может быть сгенерирована ИИ.

Пример правила для профиля учителя Отвечай на фактические вопросы по предмету только на основе контекста, полученного из подключённой базы знаний. Если в retrieved context нет ответа: 1. прямо скажи, что информация в учебнике не найдена; 2. не придумывай факт из памяти модели; 3. предложи уточнить вопрос или выбрать другой учебник. Всегда отделяй: - факт из источника; - своё объяснение или аналогию.

Что делать с рисунками, картами, схемами и формулами

Обычный текстовый RAG индексирует то, что удалось извлечь в текст. Поэтому подпись к рисунку он найдёт, а саму схему электрической цепи или географическую карту может не понять.

Текст Обычный RAG Определения, параграфы, вопросы, подписи. Формулы Нужен хороший parser Важно не потерять символы и структуру выражения. Схемы Vision-модель Изображение нужно подавать мультимодальной модели. Карты и рисунки Multimodal RAG Текстовый индекс + сохранённые изображения и ссылки на страницы.

Для первого школьного прототипа разумно начать с текстовых предметов и простых PDF. Затем отдельно добавлять vision для страниц, где без изображения теряется смысл.

Одна база или отдельная база на каждый предмет

Математика Отдельная Knowledge Base Учебник, формулы, правила, типовые решения. Русский язык Отдельная Knowledge Base Учебник, словари, орфографические правила. История Отдельная Knowledge Base Учебник, даты, карты, дополнительные источники. Общие правила Отдельная короткая база Как вести урок, формат ответов, критерии проверки.

Это даёт чистый scope и снижает шанс, что на вопрос по русскому языку retrieval случайно подмешает фрагмент из методички по истории.

Если вы заменили учебник или изменили chunking, старые chunks не обязаны исчезнуть автоматически. В Open WebUI при изменении chunk size старые документы сохраняют прежнюю нарезку до re-index. Для единообразия лучше переиндексировать коллекцию.

При смене embedding-модели re-index уже не просто желателен, а необходим: vectors разных моделей несовместимы. Это прямо отмечено в документации Open WebUI. citeturn978648search0

После серьёзного изменения RAG: проверить embedding model;

проверить chunking;

запустить re-index;

прогнать тот же набор тестовых вопросов;

сравнить retrieval до и после изменения.

Как собрать первый рабочий вариант

Выбрать один учебник. Например, математика одного класса. Проверить извлечение текста. Случайно открыть 10–15 страниц после parsing. Создать одну Knowledge Base. Без смешивания разных предметов. Начать с базовых настроек Open WebUI. Не оптимизировать chunking до первого теста. Составить 30 реальных вопросов. Определения, «почему», «сравни», номера параграфов и вопросы ученика. Проверять сначала retrieval. Нашёл ли система правильный fragment — до оценки ответа LLM. Включить hybrid search/reranking при необходимости. Если точные термины или даты ищутся плохо. Добавить strict-mode prompt. Нет источника → честно сказать, что ответ не найден.

Хороший MVP: один учебник, одна Knowledge Base, одна multilingual embedding-модель, 30 тестовых вопросов и обязательные citations. Этого достаточно, чтобы понять, работает ли архитектура.

Типичные ошибки

Загрузили PDF и сразу доверяют ответам Не проверили, что текст вообще корректно извлёкся. Все предметы в одной базе Retrieval получает лишний шум и пересечения терминов. Слишком мелкие chunks Фрагменты теряют смысл и связь с разделом. Слишком большие chunks В контекст попадает много лишнего текста. Embedding только под английский Русский retrieval оказывается слабее ожидаемого. Сменили embeddings без re-index Поиск работает в несовместимом vector space. Нет тестового набора вопросов Настройки меняются наугад. Нет citations Нельзя быстро проверить, откуда модель взяла факт.