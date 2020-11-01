Google Фото Takeout: скачать все фото и сохранить даты

Google Фото · Google Takeout · EXIF · архив Google Фото: как скачать весь архив через Google Takeout и сохранить даты снимков Google Takeout позволяет получить копию фотографий и видео из аккаунта, но экспорт не всегда выглядит как обычная фотопапка: встречаются JSON-файлы с метаданными, повторяющиеся фото из альбомов и изменённые даты создания в Windows. Разберём безопасную выгрузку и проверку результата.

Перед началом Работайте с копиями, проверяйте учётную запись и не удаляйте оригиналы до проверки переноса. Названия пунктов меню могут отличаться по версии приложения и региональным настройкам.

Что именно скачивает Google Архиватор Google Архиватор (Google Takeout) создаёт экспорт данных выбранных сервисов аккаунта. При выборе Google Фото он включает доступные на момент подготовки экспорта фотографии и видео, а также часть сопутствующих метаданных. Экспорт — копия: сам по себе он не удаляет файлы из аккаунта Google. Не путайте Google Фото с Google Диском. Это разные сервисы и разные наборы данных: если документы сохранены в Google Drive, при необходимости выбирайте и его отдельно.

Шаг 1. Подготовьте место и инвентаризируйте коллекцию Проверьте, какой Google-аккаунт открыт на photos.google.com и takeout.google.com . Просмотрите разные годы, видео, избранные и важные альбомы. Убедитесь, что нужные фото действительно загружены в облако. Оцените объём архива. Для скачивания и распаковки может понадобиться существенно больше места, чем размер одного ZIP. Создайте папку вне Google Drive, OneDrive и других синхронизируемых каталогов: например D:\Google_Photos_Export . Подготовьте внешний диск или NAS для последующего независимого резервирования. Если вы уже заметили пропавшие снимки, сначала проверьте корзину и архив Google Фото. Архиватор не восстановит безвозвратно удалённые файлы.

Шаг 2. Создайте экспорт Google Фото Откройте takeout.google.com в браузере на компьютере. Нажмите «Отменить выбор», чтобы не скачивать автоматически весь набор продуктов Google. Поставьте отметку только рядом с «Google Фото»; при необходимости настройте выбор альбомов или типов данных, если интерфейс предлагает такую возможность. Нажмите «Далее» и выберите способ получения, например ссылку на скачивание по электронной почте. Выберите разовый экспорт и удобный архивный формат ZIP. Выберите размер частей с учётом файловой системы диска, стабильности связи и свободного места. Запустите создание экспорта. Дождитесь уведомления от Google, затем скачайте все части подготовленного архива. Google может готовить архив не мгновенно. Сроки и число частей зависят от объёма данных и текущей работы сервиса. Не удаляйте исходные фото после одной только отправки запроса на экспорт.

Шаг 3. Распакуйте все ZIP и проверьте целостность Загрузите каждый файл архива в отдельную папку, например D:\Google_Photos_Export\zip . Перед распаковкой убедитесь, что скачивание завершено. Распакуйте все части, сохраняя структуру каталогов; не смешивайте содержимое вслепую с уже существующим фотоархивом. После распаковки проверьте не только JPEG, но и HEIC, PNG, RAW, MOV, MP4, а также файлы JSON. Откройте несколько видео полностью. Проверьте старые годы, редкие съёмки и крупные файлы; только размер архива не доказывает полноту экспорта.

Почему изменились даты фотографий в Windows У фотографии могут существовать разные даты: Вид даты Где находится Что означает Дата создания файла в Windows Атрибут файловой системы Часто время распаковки или копирования EXIF DateTimeOriginal Метаданные изображения Дата и время съёмки, если записаны камерой Метаданные видео Внутри контейнера MOV/MP4 Время создания или записи; бывает разная временная зона Данные Google Фото В JSON или в записи сервиса Могут включать дополнительную дату, описание, геоданные, не встроенные в оригинал Google в официальной справке поясняет: при выгрузке операционная система может назначить файлу новые временные атрибуты, а первоначальная дата в встроенных метаданных фотографии при этом сохраняется. Дополнительные сведения, которых не было в исходном файле, выгружаются отдельно в JSON. Это означает, что задача «поменять дату создания файла на дату съёмки» не всегда нужна. Сначала проверьте EXIF: если он корректен, программы фотоархива могут упорядочить снимки правильно и без изменения оригинала.

Что делать с файлами JSON Рядом с фотографией могут находиться файлы с описанием, временем, местоположением или иной служебной информацией. Не удаляйте JSON при первичной сортировке: часть этих данных может быть полезна для последующей миграции. При этом не каждая программа импорта автоматически использует JSON. Если нужна массовая корректировка дат, работайте сначала на копии экспорта. Утилита ExifTool подходит для анализа и обработки метаданных, но команда должна учитывать структуру конкретного архива: универсальная подстановка одного времени всем файлам способна испортить хронологию. Для видео и Live Photos требуются отдельные проверки.

Дубликаты: почему фото может встретиться несколько раз Один и тот же снимок иногда присутствует в основной выгрузке и в каталогах альбомов. Поэтому число файлов на диске может превышать количество уникальных фотографий в интерфейсе Google Фото. Не удаляйте «дубликаты» по одинаковым названиям: в разных папках могут находиться разные версии и редакции. Для определения идентичности сравнивайте содержимое файла по контрольной сумме (например, SHA-256), а не только имя. Разные версии одного фото могут быть почти одинаковыми визуально, но иметь различные пиксели, метаданные или цветовое пространство. Такие случаи требуют ручного решения.

Как сохранить архив на NAS, внешний диск или второе облако Сначала создайте неизменяемую по смыслу исходную папку экспорта и её независимую копию. Затем подготовьте «рабочую» библиотеку для просмотра и сортировки. При импорте на Synology Photos или Immich начните с тестовой выборки, проверьте даты, геометки и видео, после чего загружайте полный массив. Если цель — перенести фотографии в другой облачный сервис, убедитесь, что целевой сервис принимает выбранные форматы и что его собственная синхронизация не удалит исходники. Не включайте автоматическое удаление локальных файлов после успешной загрузки до проверки результата. Для сетевого хранилища уже есть практическое руководство по Immich и общая статья о независимости от облачных хранилищ.

Как проверить, что экспорт завершён без потерь Все скачанные архивные части присутствуют на диске и распаковываются без ошибок.

Есть снимки и видео из старых и новых периодов коллекции.

Просматриваются оригиналы HEIC, JPEG, RAW, MOV и MP4, если они были в библиотеке.

Не удалены JSON до решения вопроса с метаданными.

Проверена сортировка по дате съёмки на тестовой выборке.

Есть вторая, независимая от Google копия на внешнем диске или NAS.

Исходный Google Фото сохранён до окончания проверки.

Частые вопросы Google Takeout удаляет фотографии из Google Фото? Нет. Загрузка экспорта — получение копии; удаление аккаунта и файлов выполняется отдельно. Почему после выгрузки появилась куча JSON? Так Google передаёт дополнительные метаданные, которые могли существовать в сервисе отдельно от исходного изображения. Эти файлы могут пригодиться при миграции. Можно ли просто удалить JSON и оставить JPEG? Можно получить просматриваемую подборку, но есть риск потерять дополнительные сведения Google Фото. Безопаснее сначала сохранить неизменённый экспорт и провести тестовый импорт. Почему количество файлов отличается от количества фото на сайте? Возможны повторения из альбомов, отдельные видео-компоненты и JSON. Сравнивайте уникальные объекты после учёта особенностей структуры, а не только число файлов.