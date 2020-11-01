Циркуляционный насос гудит, но не качает: причины и диагностика

Отопление · циркуляционный насос · не запускается · гудит Циркуляционный насос гудит, но не качает: почему не запускается и что проверить Осенью после летнего простоя бывает типичная ситуация: котёл включился, трубы рядом с ним горячие, а радиаторы остаются холодными. Циркуляционный насос при этом может гудеть, быть горячим, показывать индикацию, но фактически не создавать циркуляцию. Причина бывает электрической, механической или гидравлической, и эти сценарии важно не путать. Гудит, но не качает Проверяют блокировку ротора, питание, конденсатор у старых моделей и гидравлику. После лета не стартует Длительный простой может привести к блокировке ротора или крыльчатки. Насос работает, батареи холодные Причина может быть уже не в насосе, а в воздухе, клапанах, фильтре или отсутствии протока.

С чего начать Не разбирайте насос сразу 01 Проверьте, есть ли запрос на отопление Котёл или автоматика должны действительно подавать команду на циркуляцию. 02 Смотрите на поведение системы Греется ли подача, остывает ли обратка, есть ли расход по коллекторам, прогреваются ли дальние радиаторы. 03 Зафиксируйте состояние насоса Есть индикация, гул, вибрация, код ошибки, циклические попытки запуска или полная тишина. 04 Не открывайте горячую систему Насос и теплоноситель могут быть горячими и находиться под давлением. Обслуживание выполняют после безопасной остановки и охлаждения. «Насос шумит» ещё не означает, что он действительно прокачивает теплоноситель. Электродвигатель может получать питание, но ротор быть заблокирован, либо поток может отсутствовать из-за воздуха, закрытой арматуры или засорённого фильтра.

Быстрая развилка Симптом помогает понять, куда смотреть Что происходит Что проверять первым Полная тишина и нет индикации Питание, автомат, реле, термостат, контроллер, кабель и клеммы. Гудит, но циркуляции нет Заблокированный ротор, конденсатор у старых моделей, загрязнение, воздух. Работает несколько секунд и останавливается Ошибка электроники, защита, перегрев, неправильное питание или механическая блокировка. Насос работает, но батареи холодные Воздух, фильтр, закрытая арматура, неправильный режим, трёхходовой клапан, гидравлика. После летнего простоя не запускается Блокировку ротора, загрязнение и функцию автоматического pump kick, если она предусмотрена. Корпус очень горячий Учитывают температуру теплоносителя, но также проверяют заблокированный ротор и отсутствие циркуляции.

После летнего простоя Почему насос мог исправно работать весной и не запуститься осенью За несколько месяцев простоя на рабочих поверхностях могут образоваться отложения, а ротор может оказаться механически заблокирован. Производители учитывают эту проблему: например, в современных насосах Wilo предусмотрена функция pump kick, которая периодически кратко запускает насос во время длительного простоя. Старый насос без автоматики После долгой остановки вероятность механического заедания выше, особенно в загрязнённой системе. Современный электронный насос Может иметь антиблокировочную функцию, диагностику и собственные алгоритмы запуска. Если проблема повторяется каждый отопительный сезон, имеет смысл не ограничиваться разовым запуском, а проверить качество теплоносителя, фильтрацию, состояние насоса и схему его летнего режима.

Самый характерный симптом Насос гудит, но вал или ротор не вращается Для классических циркуляционных насосов такой симптом часто связан с механической блокировкой либо проблемой пусковой цепи. В старых однофазных моделях отдельной причиной может быть конденсатор. Заблокированный ротор Отложения, загрязнение или длительный простой мешают запуску. Износ механики Подшипники и рабочая часть могут создавать сопротивление или посторонний шум. Конденсатор У некоторых старых однофазных насосов неисправный конденсатор приводит к гулу без нормального пуска. Недостаточное напряжение Электродвигатель может пытаться стартовать, но не выходить в нормальный режим. На старых насосах иногда предусмотрена сервисная пробка или доступ к валу, но это не универсальная инструкция. Перед любыми действиями нужно проверить руководство конкретной модели. На горячей системе под давлением открывать насос опасно.

Насос горячий Горячий корпус не всегда означает перегрев двигателя Циркуляционный насос непосредственно контактирует с горячим теплоносителем, поэтому нагретый корпус во время отопления сам по себе может быть нормальным. Grundfos отдельно отмечает, что тепло перекачиваемой воды передаётся корпусу насоса. Но если насос горячий, при этом батареи не прогреваются и циркуляции явно нет, проверяют блокировку ротора, загрязнение и другие причины отсутствия протока. Не определяйте исправность насоса рукой по температуре корпуса. Поверхность может быть очень горячей из-за теплоносителя. Для диагностики используют поведение системы, индикацию и измерения.

Воздух в системе Насос может вращаться, а нормальной циркуляции всё равно не будет Воздушная пробка в насосе, котле, коллекторе или участке трубопровода ухудшает или полностью останавливает циркуляцию. После заполнения системы, ремонта, слива теплоносителя или падения давления этот сценарий особенно вероятен. Характерные признаки: бульканье и шум воды;

часть радиатора горячая, часть холодная;

расходомеры тёплого пола показывают нулевой или нестабильный расход;

котёл быстро набирает температуру и выключается;

подача рядом с котлом горячая, а дальше система остаётся холодной. Способ удаления воздуха зависит от схемы отопления. Не открывайте сервисные пробки и соединения на горячей системе под давлением.

Гидравлика Насос исправен, но поток перекрыт фильтром или арматурой Грязевик или фильтр После сезона или промывки системы сетка может оказаться забита шламом. Закрытый кран После обслуживания один из шаровых кранов или балансировочных клапанов может остаться закрытым. Обратный клапан Заклинивание или неправильная установка способны ограничить поток. Трёхходовой клапан В котельной он может не переводить поток в отопительный контур, хотя сам насос работает. Именно поэтому симптом «насос слышно, а батареи холодные» нельзя автоматически трактовать как поломку насоса.

Электрическая часть Когда насос молчит, сначала проверяют, получает ли он команду и питание Циркуляционный насос может включаться напрямую, через котловую плату, реле, комнатный термостат, контроллер тёплого пола или погодозависимую автоматику. Отсутствие работы не всегда означает неисправность самого насоса. Симптом Что проверяет специалист Нет индикации Автомат, кабель, клеммы, выход контроллера и фактическое питание. Питание есть, насос молчит Электронику насоса, мотор, блокировку и внутреннюю защиту. Питание появляется не всегда Логику автоматики, реле, термостат, котловую плату и датчики. Выбивает автомат или УЗО Короткое замыкание, утечку, кабель, обмотки и электронику насоса. Измерения сетевого напряжения и вскрытие клеммной коробки должен выполнять специалист. В котельной одновременно присутствуют электричество, горячий теплоноситель и металлические трубопроводы.

Старые однофазные насосы Когда виноват рабочий или пусковой конденсатор На части классических однофазных насосов двигатель использует конденсатор. Его деградация может проявляться характерно: насос гудит, но не развивает пусковой момент. Однако этот диагноз нельзя переносить на современные электронно-коммутируемые насосы. У них другая электрическая схема, и замена «конденсатора по совету с форума» к ним неприменима. Классический трёхскоростной насос Может иметь отдельный конденсатор и простую схему двигателя. Современный ECM-насос Имеет электронное управление, дисплей или индикацию и собственную диагностику.

Современные Grundfos, Wilo и аналоги У электронного насоса сначала читают индикацию и код ошибки Современный насос может сам определять заблокированный ротор, неправильное напряжение, сухой ход или другую неисправность. Поэтому перед механическим вмешательством записывают код, модель и режим работы. В официальной документации Grundfos для циркуляционных насосов среди причин нестарта отдельно указаны отсутствие питания, заблокированная крыльчатка/ротор, воздух и напряжение вне допустимого диапазона. Не сбрасывайте ошибку десять раз подряд, не записав код. Индикация часто позволяет сразу отделить проблему питания от механической блокировки.

Алгоритм диагностики Как отделить неисправность насоса от проблемы всей системы 01 Запрос на отопление Есть ли команда от котла или автоматики. 02 Индикация насоса Режим, код ошибки, попытки запуска. 03 Питание Приходит ли оно в момент запроса. 04 Циркуляция Есть ли фактический перенос тепла по системе. 05 Воздух и давление Состояние системы после летнего простоя или заполнения. 06 Фильтр и клапаны Нет ли гидравлического перекрытия. 07 Ротор и механика Проверяются по инструкции конкретного насоса. 08 Автоматика котельной Если насос исправен, проверяют реле и управляющую логику.

Нормативная основа Какие документы относятся к теме ГОСТ IEC 60335-2-51-2012 На сентябрь 2026 года стандарт действует. Он устанавливает требования безопасности для стационарных электрических циркуляционных насосов систем отопления и водоснабжения мощностью до 300 Вт в указанной области применения. Уже принят ГОСТ IEC 60335-2-51-2026, который заменит версию 2012 года с 1 июля 2027 года; предусмотрено право досрочного применения. СП 60.13330.2020 Действующий свод правил относится к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Для конкретного насоса дополнительно обязательна инструкция производителя: допустимое положение монтажа, режимы, температура теплоносителя, давление и обслуживание.

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Тула и Тульская область После запуска отопления насос молчит или только гудит? Пришлите модель насоса, фото его панели, фото котельной и напишите, что происходит после запроса на отопление: есть ли гул, индикация, код ошибки, нагрев подачи и циркуляция. Электрическую часть питания и автоматики можно проверить отдельно от механической и гидравлической части насоса. Минимальный выезд и диагностика электрики по Туле от 5000 ₽. Написать в MAX Telegram Гайды по отоплению