Циркуляционный насос гудит, но не качает: причины и диагностика

Циркуляционный насос гудит, но не качает: почему не запускается и что проверить
Осенью после летнего простоя бывает типичная ситуация: котёл включился, трубы рядом с ним горячие, а радиаторы остаются холодными. Циркуляционный насос при этом может гудеть, быть горячим, показывать индикацию, но фактически не создавать циркуляцию. Причина бывает электрической, механической или гидравлической, и эти сценарии важно не путать.
Не разбирайте насос сразу
Проверьте, есть ли запрос на отопление
Котёл или автоматика должны действительно подавать команду на циркуляцию.
Смотрите на поведение системы
Греется ли подача, остывает ли обратка, есть ли расход по коллекторам, прогреваются ли дальние радиаторы.
Зафиксируйте состояние насоса
Есть индикация, гул, вибрация, код ошибки, циклические попытки запуска или полная тишина.
Не открывайте горячую систему
Насос и теплоноситель могут быть горячими и находиться под давлением. Обслуживание выполняют после безопасной остановки и охлаждения.
Электродвигатель может получать питание, но ротор быть заблокирован, либо поток может отсутствовать из-за воздуха, закрытой арматуры или засорённого фильтра.
Симптом помогает понять, куда смотреть
Почему насос мог исправно работать весной и не запуститься осенью
За несколько месяцев простоя на рабочих поверхностях могут образоваться отложения, а ротор может оказаться механически заблокирован. Производители учитывают эту проблему: например, в современных насосах Wilo предусмотрена функция pump kick, которая периодически кратко запускает насос во время длительного простоя.
Если проблема повторяется каждый отопительный сезон, имеет смысл не ограничиваться разовым запуском, а проверить качество теплоносителя, фильтрацию, состояние насоса и схему его летнего режима.
Насос гудит, но вал или ротор не вращается
Для классических циркуляционных насосов такой симптом часто связан с механической блокировкой либо проблемой пусковой цепи. В старых однофазных моделях отдельной причиной может быть конденсатор.
Заблокированный ротор
Отложения, загрязнение или длительный простой мешают запуску.
Износ механики
Подшипники и рабочая часть могут создавать сопротивление или посторонний шум.
Конденсатор
У некоторых старых однофазных насосов неисправный конденсатор приводит к гулу без нормального пуска.
Недостаточное напряжение
Электродвигатель может пытаться стартовать, но не выходить в нормальный режим.
Перед любыми действиями нужно проверить руководство конкретной модели. На горячей системе под давлением открывать насос опасно.
Горячий корпус не всегда означает перегрев двигателя
Циркуляционный насос непосредственно контактирует с горячим теплоносителем, поэтому нагретый корпус во время отопления сам по себе может быть нормальным. Grundfos отдельно отмечает, что тепло перекачиваемой воды передаётся корпусу насоса.
Но если насос горячий, при этом батареи не прогреваются и циркуляции явно нет, проверяют блокировку ротора, загрязнение и другие причины отсутствия протока.
Поверхность может быть очень горячей из-за теплоносителя. Для диагностики используют поведение системы, индикацию и измерения.
Насос может вращаться, а нормальной циркуляции всё равно не будет
Воздушная пробка в насосе, котле, коллекторе или участке трубопровода ухудшает или полностью останавливает циркуляцию. После заполнения системы, ремонта, слива теплоносителя или падения давления этот сценарий особенно вероятен.
Характерные признаки:
- бульканье и шум воды;
- часть радиатора горячая, часть холодная;
- расходомеры тёплого пола показывают нулевой или нестабильный расход;
- котёл быстро набирает температуру и выключается;
- подача рядом с котлом горячая, а дальше система остаётся холодной.
Способ удаления воздуха зависит от схемы отопления. Не открывайте сервисные пробки и соединения на горячей системе под давлением.
Насос исправен, но поток перекрыт фильтром или арматурой
Грязевик или фильтр
После сезона или промывки системы сетка может оказаться забита шламом.
Закрытый кран
После обслуживания один из шаровых кранов или балансировочных клапанов может остаться закрытым.
Обратный клапан
Заклинивание или неправильная установка способны ограничить поток.
Трёхходовой клапан
В котельной он может не переводить поток в отопительный контур, хотя сам насос работает.
Именно поэтому симптом «насос слышно, а батареи холодные» нельзя автоматически трактовать как поломку насоса.
Когда насос молчит, сначала проверяют, получает ли он команду и питание
Циркуляционный насос может включаться напрямую, через котловую плату, реле, комнатный термостат, контроллер тёплого пола или погодозависимую автоматику. Отсутствие работы не всегда означает неисправность самого насоса.
Измерения сетевого напряжения и вскрытие клеммной коробки должен выполнять специалист. В котельной одновременно присутствуют электричество, горячий теплоноситель и металлические трубопроводы.
Когда виноват рабочий или пусковой конденсатор
На части классических однофазных насосов двигатель использует конденсатор. Его деградация может проявляться характерно: насос гудит, но не развивает пусковой момент.
Однако этот диагноз нельзя переносить на современные электронно-коммутируемые насосы. У них другая электрическая схема, и замена «конденсатора по совету с форума» к ним неприменима.
У электронного насоса сначала читают индикацию и код ошибки
Современный насос может сам определять заблокированный ротор, неправильное напряжение, сухой ход или другую неисправность. Поэтому перед механическим вмешательством записывают код, модель и режим работы.
В официальной документации Grundfos для циркуляционных насосов среди причин нестарта отдельно указаны отсутствие питания, заблокированная крыльчатка/ротор, воздух и напряжение вне допустимого диапазона.
Индикация часто позволяет сразу отделить проблему питания от механической блокировки.
Как отделить неисправность насоса от проблемы всей системы
Есть ли команда от котла или автоматики.
Режим, код ошибки, попытки запуска.
Приходит ли оно в момент запроса.
Есть ли фактический перенос тепла по системе.
Состояние системы после летнего простоя или заполнения.
Нет ли гидравлического перекрытия.
Проверяются по инструкции конкретного насоса.
Если насос исправен, проверяют реле и управляющую логику.
Какие документы относятся к теме
ГОСТ IEC 60335-2-51-2012
На сентябрь 2026 года стандарт действует. Он устанавливает требования безопасности для стационарных электрических циркуляционных насосов систем отопления и водоснабжения мощностью до 300 Вт в указанной области применения.
Уже принят ГОСТ IEC 60335-2-51-2026, который заменит версию 2012 года с 1 июля 2027 года; предусмотрено право досрочного применения.
СП 60.13330.2020
Действующий свод правил относится к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Для конкретного насоса дополнительно обязательна инструкция производителя: допустимое положение монтажа, режимы, температура теплоносителя, давление и обслуживание.
Что читать дальше
После запуска отопления насос молчит или только гудит?
Пришлите модель насоса, фото его панели, фото котельной и напишите, что происходит после запроса на отопление: есть ли гул, индикация, код ошибки, нагрев подачи и циркуляция. Электрическую часть питания и автоматики можно проверить отдельно от механической и гидравлической части насоса. Минимальный выезд и диагностика электрики по Туле от 5000 ₽.
Частые вопросы о циркуляционном насосе
Почему циркуляционный насос гудит, но не качает?
Частые причины: заблокированный ротор, загрязнение, неисправность конденсатора у старых моделей, воздух или отсутствие нормального протока через систему.
Почему насос не запускается после лета?
После длительного простоя ротор может оказаться заблокирован отложениями. У некоторых современных насосов есть автоматическая функция pump kick для профилактики такого состояния.
Насос горячий, это нормально?
Корпус циркуляционного насоса нагревается от теплоносителя, поэтому он может быть горячим и при нормальной работе. Но если циркуляции нет, дополнительно проверяют блокировку ротора и гидравлику.
Почему насос работает, а батареи холодные?
Причина может быть в воздушной пробке, забитом фильтре, закрытом клапане, трёхходовом клапане, неправильном режиме или гидравлической балансировке.
Может ли виноват быть конденсатор?
Да, у части старых однофазных насосов. Но современные электронные ECM-насосы устроены иначе, поэтому такой диагноз нельзя переносить на любую модель.
Можно ли вручную провернуть вал насоса?
Только если такая процедура предусмотрена руководством конкретной модели и система безопасно остановлена, обесточена и остыла. У современных насосов способ обслуживания может быть другим.
Почему котёл быстро нагревается до 80-90 градусов, а батареи холодные?
Это похоже на отсутствие нормального отвода тепла. Проверяют циркуляционный насос, воздух, арматуру, фильтр, трёхходовой клапан и проходимость контура.
Нужно ли сразу менять насос?
Нет. Сначала нужно подтвердить питание, исключить блокировку, воздух, фильтр, закрытые клапаны и ошибки автоматики.
Что означает код ошибки на электронном насосе?
Расшифровка зависит от производителя и модели. Код нужно записать до сброса и сверить с официальным руководством.
Кого вызывать: электрика или отопителя?
Если нет питания, есть проблема с реле, автоматикой, кабелем или защитой, нужен электрик. Если питание есть, а проблема в роторе, гидравлике, фильтре, воздухе или самом насосе, нужен специалист по системе отопления.