Циркуляционный насос отопления: расход, напор, 25-40 или 25-60

Отопление · циркуляционный насос · расход · напор Циркуляционный насос отопления: как выбрать расход, напор и режим работы Циркуляционный насос не должен выбираться по площади дома и правилу «поставим 25-60, чтобы точно хватило». Его рабочая точка определяется двумя параметрами: требуемым расходом теплоносителя и гидравлическим сопротивлением системы. Слишком слабый насос не обеспечит расчётный поток, а слишком мощный может вызвать шум, лишний перепад давления и проблемы с регулированием. 25-40 / 25-60 м³/ч метры напора ΔT радиаторы тёплый пол Главное: в закрытой системе отопления высота второго или третьего этажа не складывается напрямую с требуемым напором насоса. Насос прежде всего преодолевает сопротивление труб, клапанов, теплообменников, коллекторов и других элементов циркуляционного кольца.

Что делает циркуляционный насос в системе отопления Насос создаёт разность давления, которая заставляет теплоноситель двигаться по замкнутому отопительному контуру. Источник тепла котёл / тепловой насос → Подача нагретый теплоноситель → Радиаторы / пол отдача тепла → Обратка возврат к источнику Насос не «поднимает воду на второй этаж» так, как насос скважины поднимает её из глубины. В заполненной закрытой системе столб воды в подающей части уравновешивается столбом воды в обратной части. Основная работа насоса уходит на преодоление сопротивления: трубопроводов;

поворотов и фитингов;

радиаторных клапанов;

балансировочной арматуры;

коллекторов;

смесительных узлов;

теплообменников;

фильтров;

обратных клапанов. Давление заполнения и напор циркуляционного насоса - разные параметры. Манометр котла может показывать 1,5 бар, а насос при этом работать на напоре всего несколько метров водяного столба.

Как рассчитать необходимый расход насоса Требуемый расход определяется количеством тепла, которое нужно перенести, и расчётной разницей температур между подачей и обраткой. G ≈ 0,86 × Q / ΔT где: G - расход воды, м³/ч;

- расход воды, м³/ч; Q - передаваемая тепловая мощность, кВт;

- передаваемая тепловая мощность, кВт; ΔT - разница температур подачи и обратки, °C. Пример для радиаторной системы Если расчётная тепловая нагрузка контура 10 кВт, а температурный перепад 20 °C: G ≈ 0,86 × 10 / 20 ≈ 0,43 м³/ч Тот же дом при ΔT = 10 °C G ≈ 0,86 × 10 / 10 ≈ 0,86 м³/ч Чем меньше расчётная разница температур, тем больший расход нужен для переноса той же мощности. Не подставляйте в формулу максимальную мощность котла, если отопительная система рассчитана на меньшую нагрузку. Котёл 24 кВт в доме с теплопотерями 8 кВт не означает, что насос отопления обязательно нужно рассчитывать на 24 кВт.

Как выбрать ΔT для расчёта Температурный перепад зависит от типа системы и расчётного режима. Система Характерный подход Что важно Радиаторы Часто проектируют с заметным перепадом подачи/обратки Реальный ΔT зависит от расчётного графика и регулирования Тёплый пол Обычно меньший ΔT Требуется больший расход на ту же тепловую мощность Тепловой насос Часто требует определённого диапазона расхода Приоритет имеет документация производителя Первичный контур котла Определяется гидравликой котла и системы Недостаточный расход может вызвать перегрев или тактование Нельзя выбирать ΔT только ради уменьшения насоса. Температурный график связан с теплоотдачей радиаторов, эффективностью источника тепла и режимом всей системы. Для настройки температуры подачи: погодозависимое управление и отопительная кривая .

Как определить требуемый напор насоса Напор выбирают по суммарным потерям давления в наиболее неблагоприятном циркуляционном кольце при расчётном расходе. Трубы трение + Фитинги местные потери + Клапаны регулирование + Оборудование теплообменник / коллектор = ΔP системы рабочая точка Потери давления можно выражать в Па, кПа, барах или метрах водяного столба. 1 м вод. ст. ≈ 9,8 кПа 10 м вод. ст. ≈ 0,98 бар Для точного выбора нужен гидравлический расчёт. В уже работающем небольшом доме иногда ориентируются по существующей схеме и данным производителя оборудования, но это не заменяет расчёт при проектировании. При выборе насоса интересует не его максимальный напор при нулевом расходе, а способность обеспечить нужный расход при реальном сопротивлении системы.

Нужно ли прибавлять высоту второго этажа к напору насоса Для заполненной закрытой системы отопления - нет. Подающая труба вода поднимается ↑ Верхний этаж замкнутый контур ↓ Обратная труба вода опускается Статические составляющие практически уравновешиваются. Насос должен преодолеть динамические потери циркуляционного кольца. Высота здания важна для другого параметра - статического давления заполнения и настройки расширительного бака. Это подробно разобрано отдельно: расширительный бак отопления: объём, давление и мембрана . Для открытых, незаполненных, необычных технологических систем или схем с разрывом струи логика может отличаться. Здесь речь идёт о типовой закрытой системе отопления частного дома.

Как читать график циркуляционного насоса На графике насоса обычно по горизонтали указан расход Q, а по вертикали - напор H. H напор кривая насоса сопротивление системы ● рабочая точка Q → расход Рабочая точка находится там, где характеристика насоса пересекается с характеристикой системы. Если сопротивление системы увеличилось, например закрылись термостатические клапаны, рабочая точка смещается. Современный насос с электронной регулировкой может уменьшить частоту вращения и не создавать лишний перепад.

Что означает маркировка 25-40, 25-60 и похожая У классических бытовых циркуляционных насосов распространена маркировка вида: 25 - 60 25 Обычно связано с присоединительным размером серии насоса. 60 У многих традиционных серий означает максимальный напор порядка 6 м. Соответственно, обозначение 25-40 у многих старых/классических серий ассоциируется примерно с 4 м максимального напора. Но это не универсальный международный код. У разных производителей современная номенклатура отличается. Перед покупкой всегда открывайте datasheet конкретной модели и смотрите реальную Q-H характеристику. Даже если насосу доступно максимум 6 метров, это не значит, что он будет выдавать 6 метров при нужном вам расходе.

Какие режимы есть у современного циркуляционного насоса Δp-v Пропорциональное давление Напор уменьшается при снижении расхода. Δp-c Постоянное давление Насос стремится поддерживать выбранный перепад. I / II / III Постоянная кривая Поведение похоже на традиционный насос с фиксированной скоростью. AUTO Автоадаптация Доступна на части моделей и подстраивает setpoint по работе системы. Названия и алгоритмы отличаются у производителей. Но общий принцип современных ECM-насосов одинаков: вместо постоянной максимальной скорости они могут адаптировать производительность к реальной потребности.

Какой режим выбрать для радиаторов с термоголовками В двухтрубной радиаторной системе термостатические клапаны постоянно меняют расход. Комнаты нагрелись TRV закрываются → Расход падает сопротивление растёт → Насос снижает напор пропорциональный режим Поэтому производители современных циркуляционных насосов обычно рекомендуют для двухтрубной радиаторной системы с TRV proportional pressure. Это уменьшает избыточный перепад на клапанах, шум и лишнее энергопотребление при закрытии части радиаторов. Если насос имеет отдельную пиктограмму радиатора, у многих современных моделей именно она соответствует пропорциональной характеристике.

Какой режим выбрать для водяного тёплого пола Коллектор тёплого пола часто имеет несколько параллельных контуров, расходомеры и сервоприводы зон. Для таких систем производители циркуляционных насосов часто рекомендуют constant pressure. Контур 1 открыт Контур 2 закрылся Контур 3 открыт Δp ≈ const для работающих контуров Когда часть сервоприводов закрывается, насос уменьшает производительность, сохраняя выбранный перепад для оставшихся контуров. Но конкретный setpoint всё равно зависит от длины контуров, диаметра трубы, коллектора, смесительного узла и расчётных расходов. Не пытайтесь исправить плохо настроенные расходомеры повышением режима насоса до максимума. Сначала проверяют балансировку контуров.

Что происходит при зональном регулировании Чем больше в системе двухходовых зональных клапанов и сервоприводов, тем сильнее меняется суммарный расход. Все зоны открыты Q высокий ↔ Половина закрыта Q ниже ↔ Одна зона минимальный Q Насос должен работать устойчиво во всём диапазоне, а источник тепла должен сохранять минимально допустимый расход. Если все зоны могут закрыться одновременно, в схеме заранее решают, что происходит с насосом и источником тепла: отключение по запросу, bypass, буфер, гидравлическое разделение или другая предусмотренная проектом логика. Автоматический bypass нельзя считать обязательным элементом любой системы. Его необходимость и настройка зависят от котла, насоса и гидравлической схемы.

Хватит ли встроенного насоса настенного котла Во многих небольших системах встроенного насоса котла достаточно. Но это определяют не по мощности горелки, а по доступному остаточному напору при требуемом расходе. В документации котла ищут график: насосной характеристики;

остаточного напора;

минимального/максимального расхода;

допустимой гидравлики внешней системы. Дополнительный насос может понадобиться в сложной системе с несколькими контурами, теплообменником, смесительными узлами или гидравлическим разделением. Нельзя просто врезать второй насос последовательно, если «первый не тянет». Насосы взаимодействуют друг с другом и с автоматикой котла. Сначала нужно понять реальную гидравлическую схему.

Что означают скорости I, II и III На традиционном трёхскоростном насосе переключатель выбирает одну из фиксированных характеристик. I низкая кривая меньше Q/H II средняя компромисс III высокая кривая больше Q/H Это не три фиксированных значения расхода. Реальный расход на каждой скорости всё равно определяется сопротивлением системы. Можно ли поставить III и забыть Иногда система действительно работает на высокой кривой, но использовать максимум как универсальную настройку неправильно. Слишком высокий напор способен вызвать: свист термостатических клапанов;

шум потока в трубах;

избыточный расход через ближние приборы;

ухудшение балансировки;

повышенное энергопотребление.

Почему циркуляционный насос гудит или отопление шумит Симптом Возможная причина Свист радиаторного клапана Слишком большой перепад давления Шум воды Слишком высокая скорость потока или зажатая арматура Треск/кавитационный звук насоса Недостаточное давление на всасывании, воздух, высокая температура или иные гидравлические условия Гул корпуса насоса Износ, загрязнение, механическая проблема, неправильный режим или электрическое питание Шум только после закрытия TRV Насос не снижает напор при уменьшении расхода Если насос раньше работал тихо, а затем внезапно стал шуметь, не начинайте с переключения скоростей. Проверьте воздух, фильтр, давление, состояние ротора и изменения в системе.

Дальние радиаторы холодные: всегда ли виноват насос Нет. Установка более мощного насоса часто только маскирует настоящую проблему. Воздух Прибор или ветка могут быть завоздушены. Балансировка Ближние радиаторы забирают слишком большой расход. Клапан Преднастройка, шток или TRV ограничивают поток. Фильтр Грязевик повышает сопротивление всей системы. Насос Рабочая точка действительно может быть недостаточной. Трубопровод Заужение, ошибка диаметра или неправильная схема. Простой диагностический признак Если увеличение скорости насоса резко улучшает дальние радиаторы, но ближние начинают шуметь, это повод проверить гидравлическую балансировку и потери давления, а не оставлять систему на максимуме навсегда.

Электропитание циркуляционного насоса Современные энергоэффективные циркуляционные насосы часто имеют электронно-коммутируемый двигатель и встроенную управляющую электронику. При монтаже учитывают: номинальное напряжение;

потребляемую мощность;

защиту линии;

заземление по классу оборудования;

допустимый способ коммутации;

поведение после восстановления питания;

совместимость с ИБП или инвертором. Если отопление критично при отключениях электросети, резервируют не только котёл, но и все насосы, без которых реально прекращается циркуляция. Подробнее: электрика и резервное питание котельной .

Как настроить насос без гадания 1 Определите тип системы Радиаторы, тёплый пол, смешанная система, зональные клапаны, несколько насосных групп. 2 Определите требуемую мощность контура Не максимальную мощность котла, а тепловую нагрузку данного отопительного контура. 3 Рассчитайте расход По тепловой мощности и принятому расчётному ΔT. 4 Определите сопротивление Трубы, арматура, коллекторы, теплообменники и самый неблагоприятный контур. 5 Выберите насос по Q-H графику Рабочая точка должна находиться внутри нормальной области характеристики, а не на её крайней границе. 6 Выберите подходящий control mode TRV - обычно proportional pressure; тёплый пол/zone valves - часто constant pressure; далее проверяется документация конкретного насоса. 7 Выполните балансировку Насос не заменяет правильные настройки расходомеров и клапанов. 8 Проверьте реальные температуры Подача, обратка, ΔT, прогрев дальних приборов и поведение при закрытии зон. 9 Проверьте шум и потребление Система должна работать устойчиво не только при полностью открытых клапанах.

Что говорят действующие нормы Для систем отопления действует СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В 2026 году действует документ с Изменением №6. Пункт 6.2.1 требует предусматривать технические решения, обеспечивающие тепловую и гидравлическую устойчивость системы отопления при изменении внешних и внутренних условий эксплуатации. Пункт 6.2.10 рассматривает потери давления в циркуляционных кольцах и предусматривает учёт неучтённых потерь циркуляционного давления. Это подтверждает базовый принцип: насос подбирают по гидравлическим потерям системы, а не по этажности здания как таковой. Пункт 6.2.11 требует проектировать системы водяного отопления регулируемыми, а пункт 6.2.12 предусматривает решения для гидравлической устойчивости и стабильной работы термостатов в соответствующих системах. Норматив не устанавливает бытовое правило «до 150 м² ставьте 25-40, выше - 25-60». Такой подбор по площади не является гидравлическим расчётом.

Типичные ошибки при выборе и настройке насоса Выбирать по площади Площадь не сообщает ни расход, ни сопротивление трубопроводов. Прибавлять этажи к напору В закрытом кольце насос преодолевает в основном динамические потери. Покупать самый мощный Избыточный перепад вызывает шум и ухудшает регулирование. Считать 25-60 рабочими 6 метрами Максимальный напор достигается при очень малом расходе. Всегда ставить III скорость Это не исправляет плохую балансировку и может создать новые проблемы. Одинаковый режим для радиаторов и пола Характер регулирования этих систем отличается. Игнорировать встроенный насос котла Можно получить ненужные или конфликтующие насосы. Не считать фильтр и клапаны Именно арматура иногда создаёт большую долю сопротивления. Увеличивать насос при холодной батарее Причина может быть в воздухе или неправильной балансировке. Не проверять Q-H график Название модели само по себе не показывает рабочую точку.

Частые вопросы Что лучше: насос 25-40 или 25-60? По одному размеру дома ответить нельзя. Нужно знать требуемый расход и потери давления циркуляционного кольца, затем сравнить рабочую точку с Q-H графиками конкретных насосов. Как рассчитать расход циркуляционного насоса? Для воды используется приближённая формула G ≈ 0,86 × Q / ΔT, где Q - тепловая мощность контура в кВт, ΔT - расчётная разница температур подачи и обратки. Какой напор нужен для двухэтажного дома? Этажность сама по себе не определяет напор циркуляционного насоса в закрытой заполненной системе. Нужно рассчитать сопротивление наиболее неблагоприятного циркуляционного кольца. Что означает насос 25-60? У многих традиционных серий 25 связано с присоединительным размером, а 60 - с максимальным напором около 6 м. Но маркировка производителя может отличаться, поэтому проверяйте datasheet. Какой режим лучше для радиаторов? Для двухтрубной радиаторной системы с термостатическими клапанами современные производители насосов часто рекомендуют proportional pressure. Какой режим лучше для тёплого пола? Для коллекторного тёплого пола и систем с зональными приводами часто используется constant pressure. Точный setpoint определяется гидравликой системы. Можно ли оставить насос на третьей скорости? Можно, если это соответствует расчётной рабочей точке. Но использование максимальной скорости без необходимости способно увеличить шум и перепад давления. Почему насос работает, а батареи холодные? Проверьте воздух, клапаны, фильтр, балансировку, направление потока, температуру подачи и фактический расход. Вращение ротора ещё не доказывает, что система гидравлически настроена правильно. Нужен ли второй насос после газового котла? Не обязательно. Сначала проверяют остаточный напор встроенного насоса и сопротивление внешней системы. Второй насос нужен только при соответствующей гидравлической архитектуре. Почему свистят термоголовки? Одна из частых причин - слишком большой перепад давления на радиаторных клапанах после закрытия части системы. Проверяют режим насоса и балансировку. Нужно ли резервировать насос через ИБП? Если без данного насоса прекращается отопление, он должен учитываться в составе критичной нагрузки резервного питания вместе с котлом и автоматикой.