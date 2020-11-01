TDK показала дисплей для умных очков с проекцией на сетчатку

TDK представила новую оптическую систему для умных очков, в которой изображение проецируется непосредственно на сетчатку глаза. Главная особенность разработки заключается в необычном meta-optic mirror: прозрачном метаоптическом зеркале толщиной всего 150 нм, которое можно встроить непосредственно в линзу обычной по форме оправы.

По заявлению TDK, это первая в мире демонстрация дисплея Direct Retinal Projection, или DRP, для умных очков, в котором используется подобное метаоптическое зеркало. Прототип пока не является готовыми потребительскими очками, но сама технология может решить одну из главных проблем современных AR-устройств: сделать оптику менее заметной и приблизить внешний вид устройства к обычным очкам.

Что именно представила TDK

В обычной системе прямой проекции на сетчатку лазерный свет необходимо правильно направить в глаз пользователя. Ранее для этого применялись заметные изогнутые оптические элементы, которые усложняли конструкцию очков.

TDK предлагает заменить такой элемент плоским метаоптическим зеркалом. На его поверхности расположены структуры нанометрового размера, которые управляют направлением отражённого света. Геометрия этих структур позволяет по-разному отклонять свет в различных областях зеркала и в итоге направлять его туда, где он необходим для работы DRP-системы.

Толщина самого метаоптического слоя составляет всего 150 нм. По данным TDK, его светопропускание в видимом диапазоне достигает примерно 80%. Благодаря этому оптический элемент можно встроить прямо в линзу, не устанавливая перед глазом отдельное массивное зеркало.

Чем прямая проекция на сетчатку отличается от обычных AR-очков

Во многих современных AR/XR-очках используется дисплей и оптическая система, которая формирует перед глазом виртуальное изображение. Один из распространённых вариантов такой оптики представляет собой waveguide, или световод, внутри которого свет направляется к области перед глазом.

В Direct Retinal Projection используется другой принцип. Световой модуль формирует изображение, а оптика направляет его непосредственно в глаз таким образом, чтобы изображение воспринималось на сетчатке.

Это не означает, что DRP автоматически лучше любой waveguide-системы. Для реального качества очков по-прежнему критичны поле зрения, размер рабочей зоны для глаза, положение зрачка, разрешение, яркость, энергопотребление, стабильность изображения и множество других параметров.

TDK пока не опубликовала для представленного прототипа полный набор характеристик, поэтому сравнивать его, например, с XREAL, VITURE или другими серийными AR-очками по FOV, PPD или яркости пока рано.

О том, как эти параметры влияют на реальное качество изображения, мы подробно рассказали в материале про FOV, PPD, eye box и IPD в AR/XR-очках.

Изображение не видно окружающим

Ещё одна интересная особенность технологии касается приватности. TDK сообщает, что изображение, которое видит пользователь, не отображается на внешней стороне линзы и не должно быть видно человеку, находящемуся напротив владельца очков.

Для устройств, которые в будущем смогут показывать личные сообщения, подсказки ИИ, навигацию, рабочую информацию или уведомления, это может оказаться важным преимуществом.

TDK также заявляет, что новая оптическая система уменьшает характерные цветные блики и «свечение глаза», которые могут быть заметны в некоторых конструкциях с waveguide-дисплеями.

Почему 150 нм действительно интересно

Цифра 150 нм относится не к толщине всей линзы и не ко всему дисплею. Речь идёт именно о метаоптическом зеркальном слое.

Для сравнения: 150 нм составляет 0,00015 мм. Такой слой практически невозможно оценивать как обычную механическую деталь. Его свойства создаются за счёт наноструктур, взаимодействующих со светом.

Для умных очков это особенно важно. Чем меньше дополнительных элементов приходится размещать непосредственно перед глазами пользователя, тем проще приблизить устройство по внешнему виду, массе и конструкции к обычным очкам.

Пока изображение только монохромное

У технологии есть существенное ограничение: представленное TDK метаоптическое зеркало пока работает с монохромным изображением.

Компания планирует перейти к полноцветной системе. Для этого у TDK уже есть собственные разработки в области компактных полноцветных лазерных модулей и управления RGB-источниками света.

Здесь важно не путать разные заявления производителя. TDK действительно упоминает разработанное ранее устройство управления полноцветным лазером с возможностью формирования изображения 4K, однако это не означает, что показанный 2 октября прототип умных очков уже имеет разрешение 4K. Разрешение, FOV и другие ключевые параметры именно нового DRP-прототипа компания пока не раскрыла.

TDK рассчитывает упростить производство таких дисплеев

Waveguide-оптика для AR-очков может быть технологически сложной в производстве. В TDK считают, что meta-optic mirror потенциально проще масштабировать, поскольку для его изготовления могут использоваться процессы, близкие к применяемым в полупроводниковом производстве.

Если технология действительно окажется пригодной для серийного выпуска, это может повлиять не только на толщину и внешний вид будущих очков, но и на стоимость оптического модуля.

Однако говорить о дешёвых массовых очках пока преждевременно. TDK не назвала ни стоимость компонентов, ни цену будущих устройств, ни конкретную дату появления потребительского продукта.

TDK работает над технологией вместе с QD Laser

Компания также сообщила о сотрудничестве с QD Laser. Планируется объединить технологии прямой проекции на сетчатку и патентную базу QD Laser с разработками TDK в области компактных RGB-лазеров, управляющей электроники и метаоптики.

Целью является создание следующих поколений RGB-источников света и оптических модулей для умных очков.

Когда технология может появиться в серийных очках

TDK пока показывает именно технологический прототип, а не готовую модель очков для продажи.

Компания планирует продемонстрировать разработку на выставке CEATEC 2026, которая начинается 13 октября, а затем на electronica 2026 с 10 по 13 ноября.

Следующий важный этап заключается в создании полноцветной версии. Массовое производство TDK рассчитывает реализовать в течение ближайших нескольких лет, но более точных сроков пока не называет.

Почему эта разработка важна для рынка умных очков

Рынок постепенно движется от крупных AR/VR-гарнитур к устройствам, которые внешне всё меньше отличаются от обычных очков. Для этого производителям приходится одновременно уменьшать оптику, дисплей, аккумулятор, вычислительные модули, камеры и датчики.

Именно оптика остаётся одним из наиболее сложных элементов такой конструкции. Нужно не только сформировать яркое и резкое изображение, но и сохранить прозрачность линзы, приемлемое поле зрения, удобную рабочую область для зрачка и нормальный внешний вид очков.

Разработка TDK интересна тем, что атакует эту проблему на уровне самой оптической системы. Вместо ещё одного увеличения разрешения микродисплея компания пытается сделать практически незаметным элемент, который направляет изображение в глаз.

Получится ли из этого массовая альтернатива waveguide-дисплеям, станет понятно только после появления полноцветных прототипов и раскрытия характеристик FOV, eye box, яркости, энергопотребления и качества изображения.

Что известно на сегодняшний день

TDK продемонстрировала систему Direct Retinal Projection для умных очков с meta-optic mirror.

Толщина метаоптического зеркального слоя составляет 150 нм.

Заявленное светопропускание составляет около 80%.

Оптический элемент можно встроить непосредственно в линзу.

Текущий прототип работает с монохромным изображением.

Полноцветная версия находится в планах компании.

Изображение пользователя не должно быть видно человеку напротив.

Прототип покажут на CEATEC 2026 и electronica 2026.

TDK рассчитывает перейти к массовому производству технологии в течение нескольких лет.

FOV, PPD, яркость, eye box, энергопотребление и цена пока не раскрыты.

За развитием технологии стоит следить именно после появления полноцветного прототипа. Тогда станет возможным сравнивать DRP TDK не только по принципу работы, но и по реальным пользовательским характеристикам.

Больше практических материалов о технологиях дисплеев, выборе и настройке таких устройств собраны в разделе «Умные очки, AR и XR».

Частые вопросы

TDK уже выпустила умные очки?

Нет. Компания продемонстрировала технологию дисплея и оптический прототип. О готовой потребительской модели, её цене и начале продаж пока не объявлено.

Что такое Direct Retinal Projection?

Direct Retinal Projection, или DRP, представляет собой систему, в которой свет от дисплейного модуля через оптику направляется непосредственно в глаз пользователя для формирования воспринимаемого изображения на сетчатке.

Изображение уже цветное?

Нет. Представленная версия meta-optic mirror пока поддерживает монохромное изображение. TDK планирует создать полноцветную версию.

Есть ли у прототипа разрешение 4K?

TDK не заявила разрешение нового DRP-прототипа. Компания отдельно упоминает собственную технологию управления полноцветным лазером, способную работать с изображением 4K, но переносить эту характеристику на представленный прототип нельзя.

Чем технология отличается от waveguide?

В waveguide-системах свет распространяется внутри специального световода и выводится к глазу. В разработке TDK используется метаоптическое зеркало, которое управляет отражением лазерного света для прямой проекции на сетчатку.

Когда появятся серийные очки с этой технологией?

Точной даты нет. TDK заявляет о намерении создать полноцветную версию и выйти на массовое производство в течение ближайших нескольких лет.

Источник фактических данных: официальный пресс-релиз TDK Corporation от 2 октября 2026 года и технический материал TDK о Meta-Optic Mirror. Характеристики относятся к текущему демонстрационному прототипу и могут измениться по мере развития технологии.