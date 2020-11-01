FOV, PPD, eye box и IPD в AR/XR-очках: как выбрать

FOV, PPD, разрешение, IPD и eye box описывают разные свойства AR/XR-очков, и ни одну из этих цифр нельзя оценивать отдельно. Широкое поле зрения может дать более впечатляющий виртуальный экран, но при том же разрешении снизить угловую детализацию. Высокий PPD не поможет, если ваш глаз не попадает в рабочую зону оптики. А надпись «3840×1080» иногда означает сумму двух дисплеев, а не 4K-картинку для каждого глаза.

Коротко: для фильмов чаще важны FOV, яркость и комфорт; для текста, кода и таблиц критичнее реальная резкость, PPD, качество оптики и равномерность изображения; для любого сценария нужно проверить IPD и eye box. Самая опасная ошибка при выборе - сравнивать две модели только по одному числу из карточки товара.

FOV, PPD, разрешение, IPD и eye box: пять разных параметров

FOV Насколько широко Какую угловую часть поля зрения занимает цифровое изображение. PPD Насколько детально Сколько пикселей приходится примерно на один градус видимого угла. RES Сколько пикселей Физическое или рабочее разрешение дисплея для одного или двух глаз. IPD Где находятся глаза Расстояние между центрами зрачков пользователя относительно оптических каналов. BOX Куда должен попасть глаз Область, внутри которой глаз видит изображение полностью и корректно.

Можно купить очки с отличным разрешением и широким FOV, но получить мыльные края из-за несовпадения IPD. Можно выбрать модель с высоким PPD, но постоянно терять часть картинки из-за маленького eye box. Можно увидеть рекламные «4K», хотя на каждый глаз фактически приходится 1920×1080.

Поэтому характеристики AR/XR-очков нужно читать как систему. Вопрос не «какая цифра больше», а «как разрешение, FOV, оптика и геометрия посадки работают вместе именно для вашей задачи».

Что такое FOV

FOV, Field of View - поле зрения цифрового изображения, выраженное в градусах. Оно показывает, какую угловую область перед пользователем может занимать виртуальный контент.

маленький FOV ощущается как небольшое окно или экран в поле зрения;

больший FOV позволяет показать более крупный виртуальный экран;

ещё более широкий FOV нужен для пространственных интерфейсов, где цифровой контент должен окружать пользователя.

Но FOV не сообщает, насколько изображение будет резким.

Пример

XREAL One Pro официально заявляет FOV 57°, XREAL One - 50°. При одинаковом разрешении 1920×1080 более широкий угол даёт большее визуальное поле, но те же пиксели распределяются на большую угловую область.

Горизонтальный, вертикальный и диагональный FOV

Тип FOV Что измеряется Почему важно Horizontal FOV Угол по горизонтали Особенно важен для ultrawide и нескольких окон Vertical FOV Угол по вертикали Показывает, сколько интерфейса видно по высоте Diagonal FOV Диагональный угол Часто даёт более крупную маркетинговую цифру

Сравнивайте FOV только одного типа. Если в карточке товара не указано, горизонтальный это угол, вертикальный или диагональный, сравнение с другой моделью может быть некорректным.

Всегда ли широкий FOV лучше

Плюсы большого FOV больше виртуального экрана видно одновременно;

лучше ощущение погружения;

удобнее ultrawide-сценарии;

меньше ощущение «окна» перед глазами. Компромиссы при том же разрешении снижается потенциальный PPD;

сложнее сохранить одинаковую резкость по всему полю;

возрастают требования к оптике;

краевые аберрации становятся заметнее;

может потребоваться более точная посадка.

В near-eye displays существует инженерный компромисс между полем зрения, eye box, разрешением и оптической эффективностью. Современные waveguide-системы используют расширение выходного зрачка, чтобы увеличить рабочую область для глаза, но задача одновременно получить огромный FOV, большой eye box и очень высокую детализацию остаётся сложной.

Что означает разрешение AR/XR-очков

Разрешение - количество пикселей, которое формирует дисплей или которое система выводит в выбранном режиме.

физическое разрешение панели;

разрешение на один глаз;

суммарное разрешение двух глаз;

разрешение входного сигнала или SBS-режима.

Если не уточнить, о каком из них идёт речь, цифра почти бесполезна.

Разрешение на глаз и суммарное разрешение: где появляется «3840×1080»

Представим очки, у которых каждый глаз получает 1920×1080.

1920 × 1080 на глаз

В рекламной таблице иногда используют:

3840 × 1080 binocular

Это не означает, что каждый глаз видит 3840 горизонтальных пикселей. Число 3840 получается как два изображения по 1920 пикселей рядом.

Rokid Max на официальной странице именно так указывает 3840×1080 для бинокулярного дисплея вместе с FOV около 50° и PPD 45.

Не сравнивайте «3840×1080 binocular» с «1920×1080 per eye» как 2-кратное преимущество. Это могут быть разные способы описания практически одного класса дисплейной геометрии.

Что такое PPD

PPD, Pixels Per Degree - количество пикселей на один градус поля зрения. Для near-eye display это полезнее обычной плотности PPI, потому что глаз воспринимает изображение через угол.

Низкий PPD → крупнее видимые пиксели → сложнее мелкий текст

Высокий PPD → мельче видимые пиксели → выше потенциал детализации

Пример из реальных характеристик

VITURE официально указывает для Pro XR 1920×1080 на глаз, FOV 46° и PPD 49. Для VITURE One с меньшим FOV 43° при том же разрешении производитель указывает PPD 55. Если одинаковое количество пикселей распределить по меньшему углу, угловая плотность увеличивается.

Можно ли самому посчитать PPD по разрешению и FOV

PPD ≈ горизонтальное разрешение ÷ горизонтальный FOV

Для грубой оценки формула полезна, но применять её к любой карточке товара без оговорок опасно.

FOV может быть диагональным, а разрешение горизонтальным;

видимая область панели может использоваться не полностью;

оптическое увеличение может быть нелинейным;

PPD может указываться для центра поля;

часть изображения может проходить через геометрическую коррекцию;

реальный rendered FOV может отличаться от nominal FOV.

Если производитель сам публикует PPD и методика сравнима, используйте официальное значение. Если PPD нет, лучше говорить об оценочной угловой детализации, а не выдавать деление двух маркетинговых цифр за точное измерение.

Почему PPD 50 не гарантирует идеально резкий текст

PPD описывает геометрическую плотность изображения, но не всю оптическую систему.

дефокусировка;

астигматизм пользователя;

хроматические аберрации;

геометрические искажения;

рассеяние света;

падение MTF к краям;

неправильный IPD;

выход глаза из sweet spot;

масштабирование сигнала.

Именно поэтому при формально одинаковом разрешении одна модель может восприниматься пользователем заметно резче другой.

Что такое eye box

Eye box - трёхмерная область перед оптической системой, внутри которой зрачок может находиться и всё ещё видеть полное изображение.

при небольшом смещении оправы исчезает край изображения;

резкость сильно зависит от носоупора;

очки приходится постоянно поправлять;

разные формы лица дают сильно разный результат;

пограничный IPD проявляется сильнее.

В технической литературе near-eye displays eye box рассматривается как одна из ключевых характеристик наряду с FOV, угловым разрешением и exit pupil.

Eye box и exit pupil: это не совсем одно и то же

Exit pupil - выходной зрачок оптической системы, то есть область, через которую световой пучок должен попасть в глаз.

Eye box - практический объём пространства, где зрачок пользователя может перемещаться и сохранять правильное изображение.

В современных AR-waveguide применяют exit pupil expansion, чтобы расширить рабочую область.

маленький exit pupil → сложнее попасть глазом → нужна точная посадка

Что такое sweet spot

Sweet spot - бытовое обозначение положения глаза или зоны оптики, где изображение выглядит наиболее резким и полным.

Выведите мелкий текст по всей ширине. Посмотрите прямо в центр. Медленно сдвигайте очки влево и вправо. Поднимите и опустите оправу. Оцените, насколько быстро начинает падать резкость.

Чем меньше движения требуется для появления мыла или обрезания, тем требовательнее система к посадке.

IPD: почему даже отличный дисплей может не подойти конкретному человеку

IPD - межзрачковое расстояние. Если IPD пользователя не совпадает с геометрией устройства, один или оба глаза могут оказаться ближе к краю рабочего поля.

Типичный симптом: при сдвиге оправы влево один глаз становится резче, при сдвиге вправо лучше становится другой, а идеального положения для двух глаз одновременно нет.

XREAL One Pro решает эту проблему двумя физическими версиями оптики и программной тонкой настройкой. Но программный IPD не означает, что очки подходят любому расстоянию между глазами.

Подробно измерение IPD, миопию, астигматизм и рецептурные вставки мы разобрали в отдельном гайде про IPD, диоптрии и астигматизм в AR/XR-очках.

Eye relief: расстояние от глаза до оптики

Eye relief - рабочее расстояние между глазом и оптической системой.

если очки слишком далеко от глаз, часть FOV может потеряться;

если слишком близко, оправа может касаться ресниц или бровей;

рецептурная вставка увеличивает расстояние между глазом и основной оптикой;

форма носа и носоупор меняют eye relief.

Поэтому два пользователя с одинаковым IPD могут видеть разный объём экрана.

Как prescription insert влияет на FOV и eye box

Рецептурная вставка занимает физическое пространство между глазом и основной оптикой. Если из-за неё очки отодвигаются дальше, края изображения могут стать труднее видны, eye box ощущается более требовательным, а пользователь сильнее прижимает оправу к лицу.

Почему «130, 215 или 300 дюймов» нельзя использовать для сравнения

Виртуальная диагональ определяется не только FOV, но и условной дистанцией, на которой производитель предлагает представить экран.

Один и тот же угловой размер можно описать как: маленький монитор рядом или большой экран далеко

Поэтому 215-дюймовый экран у одной модели не обязательно шире 171-дюймового у другой.

FOV одного типа;

разрешение на глаз;

PPD;

размер и стабильность eye box;

режимы 3DoF/6DoF;

возможность менять дистанцию и размер экрана.

Яркость: почему 4000 nits и 700 perceived nits нельзя сравнивать напрямую

В карточках AR/XR-очков встречаются разные способы измерения яркости: яркость micro-OLED, яркость до оптики, яркость у глаза, perceived brightness и пиковое значение в отдельном режиме.

VITURE Pro официально публикует 4000 nits, а XREAL One Pro - highest perceived brightness 700 nits. Эти цифры описаны по-разному, поэтому вывод «4000 намного ярче 700» некорректен.

Смотрите метод измерения. Яркость панели и яркость виртуального изображения, реально попадающего в глаз после оптики, не являются одной и той же величиной.

Контраст и внешний свет

Для прозрачных AR/XR-очков важно не только, насколько ярким является дисплей, но и насколько ярким остаётся реальный фон.

съёмная затемняющая накладка;

электрохромное затемнение;

несколько уровней прозрачности;

автоматическая или ручная регулировка яркости.

Для рабочего монитора в помещении равномерность изображения и комфорт часто важнее максимального показателя яркости.

60, 90, 120 или 240 Гц: что реально даёт частота

Частота Практический эффект Когда важна 60 Гц Базовая плавность Видео, документы, спокойная работа 90 Гц Плавнее прокрутка и движение Работа, игры, spatial-режимы 120 Гц Ещё более плавное движение курсора и камеры Игры, чувствительность к 60 Гц 240 Гц Специализированный высокочастотный режим Требует подходящего источника; не делает текст резче сам по себе

Как читать характеристики на реальных моделях

Модель Разрешение FOV PPD IPD / геометрия Что важно понимать XREAL One Pro 1920×1080 57° В текущей таблице производителя не опубликован Две физические IPD-версии + программная настройка Широкий FOV для 1080p-класса, поэтому особенно важно лично проверить текст и края XREAL One 1920×1080 50° В текущей таблице не указан Программная IPD-настройка Меньший FOV, но другая оптика может индивидуально восприниматься лучше VITURE Pro XR 1920×1080 на глаз 46° 49 IPD 56,5-70,5 мм Хороший пример официально опубликованной связки resolution + FOV + PPD VITURE One 1920×1080 на глаз 43° 55 IPD 57,5-69,5 мм Меньший FOV при том же разрешении даёт более высокий заявленный PPD Rokid Max 3840×1080 binocular Около 50° 45 Коррекция миопии, посадка критична 3840 по горизонтали описывает два глаза вместе, а не 3840 пикселей для одного глаза

Пример 1: VITURE Pro против VITURE One

У обеих моделей 1920×1080 на глаз. Pro имеет более широкий FOV 46°, но официально меньший PPD 49 против 55 у One с FOV 43°. Это не значит, что старая модель автоматически лучше, но компромисс между FOV и угловой плотностью хорошо виден.

Пример 2: XREAL One Pro

One Pro расширяет FOV до 57° при 1920×1080 и использует другую оптическую систему. Для кино такой широкий экран выглядит впечатляюще. Для мелкого кода особенно важно проверить реальную резкость по краям, потому что паспортное разрешение не отвечает на этот вопрос.

Почему кино может быть отличным, а мелкий текст - плохим

Видео скрывает небольшие оптические недостатки благодаря движению, крупным объектам и отсутствию идеально прямых контрастных линий на всей площади.

Мелкий UI, напротив, мгновенно показывает размытие, ghosting, хроматические аберрации, падение резкости по краям и проблемы IPD.

Какие характеристики важнее для разных задач

Задача Что особенно важно Что вторично Фильмы FOV, контраст, яркость, комфорт Максимальный PPD Игры FOV, частота, задержка, стабильность Рекламные виртуальные дюймы Код / IDE PPD, реальная резкость, eye box, IPD Максимальная яркость Excel / таблицы Равномерная резкость, FOV, масштаб интерфейса Максимальный размер экрана Путешествия Вес, посадка, подключение, приватность 6DoF, если нужен только экран Пространственный интерфейс FOV, eye box, 6DoF, tracking Одна цифра разрешения

Как читать карточку товара AR/XR-очков

1 Определите класс устройства.

Виртуальный монитор, display glasses или spatial XR? 2 Проверьте разрешение на глаз.

Не суммарное binocular число. 3 Уточните тип FOV.

Horizontal, vertical или diagonal. 4 Найдите PPD.

Если его нет, не придумывайте точную цифру. 5 Проверьте IPD.

Физический диапазон важнее «подходит всем». 6 Изучите коррекцию зрения.

Особенно при астигматизме. 7 Посмотрите частоту.

И поддерживает ли её ваш источник. 8 Уточните метод яркости.

Panel nits и perceived nits не равны. 9 Проверьте 3DoF/6DoF.

Если нужен закреплённый виртуальный монитор. 10 Читайте реальные жалобы.

Ищите blur, edge clarity, IPD, prescription и comfort.

Красные флаги в характеристиках

«4K» без пояснения Нужно понять: на глаз, на два глаза, входной сигнал или видеоформат. «300 дюймов» без дистанции Без расстояния это почти не позволяет сравнить видимый размер. FOV без типа Диагональные и горизонтальные градусы нельзя напрямую сравнивать. Нет IPD Для near-eye optics это слишком важный параметр, чтобы игнорировать его перед покупкой. Огромные nits без методики Может быть указана яркость панели, а не реальное изображение у глаза. «Retina quality» без PPD Маркетинговый термин не заменяет измеряемую угловую детализацию.

Как проверить очки перед покупкой

Тест 1. Центр и края

Откройте страницу с мелким текстом. Смотрите в центр, затем переводите взгляд к четырём углам.

Тест 2. Каждый глаз отдельно

Закройте один глаз, потом второй. Сравните, где начинается blur.

Тест 3. Смещение оправы

Подвигайте очки по несколько миллиметров влево, вправо, вверх и вниз. Хороший для вас eye box не должен требовать ювелирной точности.

Тест 4. Реальная работа

Если покупаете для кода, откройте IDE. Если для таблиц - Excel. Если для фильмов - тёмную и светлую сцену.

Тест 5. 15 минут без поправления

Оцените, сползают ли очки и сохраняется ли sweet spot без постоянного касания оправы.

Не проверяйте рабочие очки только по заставке производителя. Крупное яркое меню почти всегда выглядит лучше, чем реальная таблица, IDE или веб-интерфейс.

Алгоритм выбора AR/XR-очков по характеристикам

Нужен большой экран для фильмов? Сначала FOV + контраст + посадка. Потом PPD. Нужен монитор для текста? Сначала реальная резкость + PPD + IPD + eye box. Потом FOV. Нужны 2-3 виртуальных экрана? FOV + tracking + software + GPU, а не только разрешение. Большой или пограничный IPD? Сначала физическая совместимость оптики. Есть астигматизм? Проверьте prescription insert с CYL/AXIS. Покупаете без примерки? Выбирайте продавца с нормальным возвратом и не выходите за заявленный IPD.

Главное

FOV отвечает за ширину Он показывает, сколько цифрового пространства вы можете видеть, но не его резкость. PPD отвечает за угловую детализацию Особенно важен для текста, но не учитывает все аберрации оптики. Разрешение нужно читать «на глаз» Суммарные binocular-цифры часто выглядят эффектнее, чем реальная геометрия одного глаза. Eye box определяет удобство Большая рабочая зона делает очки менее чувствительными к миллиметрам посадки. IPD может перечеркнуть характеристики Даже лучший дисплей бесполезен, если оптические центры плохо совпадают с глазами. Примерка важнее маркетинга Одинаковая модель может выглядеть идеально для одного человека и плохо для другого.

Частые вопросы

Что важнее: FOV или PPD? Для фильмов и погружения чаще важнее FOV. Для мелкого текста и кода PPD и качество оптики обычно важнее. Чем больше FOV, тем лучше? Не всегда. При одинаковом разрешении расширение FOV распределяет пиксели на больший угол и может снизить угловую детализацию. Что такое PPD простыми словами? Это приблизительное количество пикселей, которое глаз получает на один градус виртуального изображения. Можно ли сравнивать PPD разных производителей? Можно как ориентир, если значения получены сопоставимым способом. Метод расчёта может отличаться. Почему 1920×1080 у двух очков выглядит по-разному? Из-за разного FOV, PPD, типа оптики, аберраций, IPD, eye box, посадки и обработки изображения. 3840×1080 лучше 1920×1080? Не обязательно. В бинокулярных очках 3840×1080 часто означает два канала по 1920×1080. Что такое eye box? Это область перед оптикой, в которой ваш зрачок может находиться и всё ещё видеть полное изображение. Что такое sweet spot? Практическое название наиболее удачного положения глаза и оправы, при котором изображение максимально резкое и полное. Чем eye box отличается от IPD? IPD - расстояние между глазами пользователя. Eye box - рабочая область каждого оптического канала. Почему prescription insert может уменьшить видимое поле? Если вставка увеличивает расстояние от глаза до основной оптики, крайние лучи могут хуже попадать в зрачок. Что важнее для программирования? Реальная читаемость текста, PPD, равномерность резкости, подходящий IPD и достаточно большой eye box. Что важнее для кино? FOV, контраст, яркость, цвет, равномерность изображения и комфорт посадки. Можно ли вычислить PPD самому? Грубо - да, если известны горизонтальный FOV и горизонтальное разрешение. Точное значение может отличаться. Высокая частота повышает резкость? Она повышает плавность движения, но не исправляет фокус, IPD или недостаточный PPD. Почему большое число nits не всегда означает более яркие очки? Производители могут указывать яркость панели, яркость до оптики или perceived brightness у глаза. Какой параметр проверить первым? Сначала физическую совместимость: IPD, коррекцию зрения и посадку. Затем реальную резкость текста.