Unsloth: как дообучить локальную LLM на Windows и выгрузить модель в GGUF
Unsloth · LoRA · QLoRA · Windows · GGUF · локальный ИИ

Unsloth: как дообучить локальную LLM на Windows и выгрузить модель в GGUF

Локальную модель можно не только скачать и запустить, но и дообучить под свой стиль, формат ответов или конкретную задачу. Unsloth делает этот процесс заметно доступнее: есть Python-библиотека, готовые notebooks и отдельный Desktop/Studio-интерфейс, где можно подготовить dataset, запустить LoRA/QLoRA training и затем экспортировать результат в GGUF для Ollama, LM Studio или llama.cpp.

2026.9.7 актуальный Python package на момент проверки
v0.1.811-beta актуальный Desktop release от 18 сентября 2026 года
Apache-2.0 + AGPL-3.0 core и Studio UI лицензируются отдельно
Unsloth на GitHub Установка Экспорт в GGUF
Training stack

Unsloth — это не ещё один чат с LLM, а среда для запуска и обучения моделей

Изначально Unsloth был известен как оптимизированная библиотека для fine-tuning. В 2026 году проект заметно расширился: Desktop/Studio объединяет model hub, chat, training, datasets, monitoring, export и API в одном приложении.

Base modelQwen · Gemma · Llama · gpt-oss · другие
Datasetинструкции и правильные ответы
UnslothLoRA · QLoRA · SFT · RL
Adapter / merged modelваша версия модели
GGUF / Ollama / LM Studioлокальный inference
01 Training

Настраивает поведение модели на примерах, а не только меняет system prompt.

02 Local-first

Обучение можно выполнять на собственной Windows/Linux/macOS машине.

03 Export

Результат не обязан оставаться внутри Unsloth — можно сохранить adapter или GGUF.

04 No-code + code

Новичок может использовать Studio, а разработчик — Python/TRL notebooks.

Fine-tuning или RAG?

Дообучение нужно не для любого набора своих документов

ЗадачаFine-tuningRAG
Научить нужному стилю ответаХороший сценарийОграниченно
Строгий формат JSON/классификацияХороший сценарийНе основной
Освоить повторяемый domain workflowПодходитМожет дополнять
Отвечать по постоянно меняющимся документамНеудобно переобучатьЕстественный сценарий
Показывать точный источник фактаСложноСильная сторона
Быстро удалить один документ из knowledge baseПрактически нетДа
Если цель — «пусть модель знает мои 500 PDF», сначала рассматривайте RAG.

Fine-tuning лучше использовать, когда нужно изменить устойчивое поведение модели: тон, формат, классификацию, tool calling или специфический способ решать задачу.

AnythingLLM + Ollama Когда нужен RAG по документам → Docling Как подготовить PDF/DOCX для AI-пайплайна →
Что выбрать новичку

LoRA и QLoRA почти всегда разумнее первого эксперимента с full fine-tuning

LoRA Base weights заморожены

Обучаются небольшие low-rank adapters. Требования к памяти намного ниже полного fine-tuning.

QLoRA LoRA поверх 4-bit base

Ещё сильнее снижает требования к VRAM. Частый первый вариант для домашней GPU.

Full fine-tuning Меняются основные weights

Намного тяжелее по VRAM и compute. Для первого обучения обычно не нужен.

RL / GRPO / DPO Оптимизация поведения

Имеет смысл после понимания SFT и когда есть reward/preference methodology.

В актуальном beginner guide Unsloth также советует начинать с LoRA/QLoRA, а не переходить сразу к full fine-tuning.

Windows 10+

Самый простой путь — Unsloth Desktop

Native installer доступен прямо в GitHub Releases. Для Windows официальный README ведёт на: Unsloth-Desktop-Windows.exe.

Desktop Для первого знакомства

Model hub, chat, training и export через GUI.

Studio Web UI

Можно установить через официальный PowerShell installer.

Core Python code

Для notebooks, TRL и собственного training pipeline.

Docker Изолированная среда

Подходит для NVIDIA/AMD GPU и воспроизводимого setup.

Studio через PowerShell

irm https://unsloth.ai/install.ps1 | iex

unsloth studio

Core через uv

winget install -e --id Python.Python.3.13
winget install --id=astral-sh.uv -e

uv venv unsloth_env --python 3.13
.\unsloth_env\Scripts\activate

uv pip install unsloth==2026.9.7 --torch-backend=auto
No-code workflow

Studio превращает fine-tuning из notebook-проекта в последовательный интерфейс

1Выбрать base model

Начинать с небольшой instruct-модели, которая помещается в вашу VRAM.

2Добавить dataset

CSV/JSONL или Data Recipe из документов.

3Выбрать method

Для первого теста — SFT + LoRA/QLoRA.

4Запустить короткий run

Не начинать сразу с часов обучения.

5Сравнить outputs

Base model и fine-tuned variant должны тестироваться на одних prompts.

6Экспортировать

Adapter, merged weights или GGUF под ваш inference runtime.

Короткий pilot-run важнее длинного первого обучения.

Если dataset или chat template собраны неправильно, дополнительные часы GPU только сильнее закрепят ошибку.

Качество dataset важнее количества

Fine-tuning учится не из «файлов вообще», а из подготовленных training examples

Для обычного SFT нужен dataset с примерами: пользовательский input → ожидаемый правильный output. Сам факт, что у вас есть PDF-инструкция, ещё не делает её хорошим training dataset.

Instruct Вопрос → правильный ответ

Основной формат для поведения assistant.

Multi-turn Последовательность сообщений

Для диалогового поведения и сложных conversations.

Raw corpus Continued pretraining

Совсем другой training режим, не эквивалент обычному SFT.

Preference pairs Chosen / rejected

Используются для DPO и похожих methods.

Data Recipes в Unsloth Studio

Современный Studio умеет строить synthetic training dataset из PDF, CSV, DOCX и seed data через визуальный node workflow. Recipes можно preview/validate перед полным generation.

Synthetic dataset обязательно проверять.

Если генератор придумал неверные ответы, fine-tuning будет последовательно учить модель этим ошибкам.

Python workflow

Что находится под GUI: QLoRA + SFTTrainer

from unsloth import FastLanguageModel
from trl import SFTTrainer, SFTConfig

model, tokenizer = FastLanguageModel.from_pretrained(
    model_name="YOUR_MODEL",
    max_seq_length=2048,
    load_in_4bit=True,
)

model = FastLanguageModel.get_peft_model(
    model,
    r=16,
    lora_alpha=16,
    lora_dropout=0,
    bias="none",
    use_gradient_checkpointing="unsloth",
)

trainer = SFTTrainer(
    model=model,
    tokenizer=tokenizer,
    train_dataset=dataset,
    args=SFTConfig(
        per_device_train_batch_size=2,
        gradient_accumulation_steps=4,
        learning_rate=2e-4,
        output_dir="outputs",
    ),
)

trainer.train()

Это упрощённый skeleton. Реальный config зависит от архитектуры модели, dataset template, GPU и цели обучения.

Не копируйте hyperparameters из чужого notebook вслепую.

Learning rate, sequence length, LoRA rank, batch size и target modules должны соответствовать конкретной модели и dataset.

После training

Можно сохранить только LoRA adapter или объединить модель и экспортировать в GGUF

LoRA adapter Маленький файл

Удобно хранить отдельно от base model и продолжать обучение.

Merged safetensors Совместимость с HF/vLLM

Adapter объединяется с базовой моделью.

GGUF Для desktop/local inference

Подходит для llama.cpp, Ollama и LM Studio.

В документации Unsloth для локального single-device inference GGUF остаётся основным portable вариантом.

Q4_K_MХороший баланс

Частый вариант для локального использования.

Q8_0Ближе к полной точности

Больше размер и требования к памяти.

F16Почти без quantization

Самый тяжёлый вариант для desktop inference.

После quantization обязательно сравните модель с adapter/merged вариантом.

Fine-tune может быть удачным, а слишком агрессивная quantization — ухудшить нужное поведение.

Deployment

Fine-tuned GGUF можно вынести из Unsloth и запускать привычными runtime

LM Studio Импорт GGUF

Открыть локальный файл в GUI, проверить chat и OpenAI-compatible API.

Ollama GGUF + Modelfile

Unsloth умеет готовить workflow для запуска exported model через Ollama.

llama.cpp Прямой GGUF inference

Максимально близкий к формату runtime.

LM Studio vs Ollama Что выбрать для запуска итогового GGUF →
Unsloth Start

Локальную модель можно подключить к Claude Code, Codex и другим agent clients

unsloth start claude
unsloth start codex
unsloth start opencode
unsloth start hermes

Можно указать конкретный model artifact: 

unsloth start codex \
  --model unsloth/Qwen3.8-27B-GGUF:UD-Q4_K_XL
Здесь Unsloth выступает как local inference bridge.

Это отдельная функция от fine-tuning: можно подключать и обычную готовую модель, и свою дообученную/экспортированную версию.

Не только NVIDIA

Современный Unsloth поддерживает более широкий набор железа, но training requirements всё равно зависят от модели

Текущий README заявляет Windows/Linux/WSL/macOS и поддержку NVIDIA, AMD, Intel, CPU и Vulkan backend. В сентябрьских releases отдельно расширена AMD-поддержка и Docker images для NVIDIA/AMD.

NVIDIA Самый зрелый training path

CUDA/Triton ecosystem остаётся наиболее типичным вариантом.

AMD Поддержка активно расширяется

Есть ROCm/Vulkan и отдельные улучшения для RDNA.

Apple Silicon MLX workflows

Desktop/Studio поддерживает local model training/inference paths на macOS.

CPU/Vulkan Подходит не для любого training

Запустить модель можно, но серьёзное обучение без подходящего accelerator будет очень медленным.

Не ориентируйтесь только на размер GGUF при планировании training.

Для QLoRA нужны base weights, optimizer state, activations и training buffers. Требования к VRAM отличаются от обычного inference той же модели.

Desktop уже умеет tools и удалённый доступ

Локальный AI workspace всё равно требует security-гигиены

1 Не открывать Studio наружу без auth

LAN/remote access превращает локальную UI в сетевой сервис.

2 Защищать Hugging Face/API tokens

Не включать credentials в dataset, logs и публичные recipes.

3 Проверять scripts перед запуском

PowerShell/curl installer выполняет код из сети — разумно использовать официальный источник и pinned release.

4 Sandbox для tool execution

Studio умеет запускать Bash/Python, поэтому tools должны иметь минимальные права.

5 Dataset privacy

Fine-tuned weights могут запоминать чувствительные training examples.

6 Не публиковать model автоматически

Перед Hugging Face push проверить dataset license и утечки данных.

В сентябрьских release notes также появились дополнительные safeguards для credential protection и tool-call validation. При этом в issue tracker остаются свежие reports о sandbox/tool permission edge cases, поэтому autonomous tool execution лучше не считать абсолютной изоляцией.

Ограничения

Fine-tuning легко сделать технически, но сложно сделать действительно полезно

01Плохой dataset

Модель быстро учится ошибкам, повторам и противоречиям.

02Overfitting

Модель запоминает примеры вместо обобщения.

03Catastrophic forgetting

Слишком агрессивное обучение может ухудшить базовые способности.

04Evaluation обязателен

Красивый training loss не доказывает улучшение реальных задач.

05Training ≠ knowledge DB

Часто меняющиеся факты удобнее держать в RAG.

06Quantization влияет после training

GGUF Q4 может вести себя иначе, чем training checkpoint.

07Hardware всё ещё важен

Оптимизации не отменяют физический объём модели и activations.

08Desktop активно развивается

Beta release означает быстрые изменения UI и occasional regressions.

Нужен отдельный test set, которого модель не видела при training.

Сравнивайте base и fine-tuned model на одинаковом наборе реальных задач и только потом решайте, стало ли лучше.

Практические сценарии

Когда Unsloth особенно интересен

01Форматирование

Стабильно выдавать ответ в нужном JSON/schema или стиле.

02Классификация

Научить небольшую модель узкой повторяемой задаче.

03Tool calling

Дообучать модель на корректных tool-use examples.

04Domain language

Адаптировать terminology и типичные workflows.

05Local coding model

Дообучить небольшую модель под conventions конкретного проекта.

06Privacy-first experiments

Обучать и тестировать внутри своей инфраструктуры.

Первоисточники

Unsloth: releases, Windows, fine-tuning, datasets и export

Unsloth GitHub Core, Desktop/Studio, README и исходники. GitHub Releases Desktop v0.1.811-beta и changelog. Unsloth 2026.9.7 Текущий Python package. Fine-tuning Guide LoRA, QLoRA, SFT, RL и dataset basics. Windows Installation Native Windows, Docker и WSL workflows. Data Recipes PDF/CSV/DOCX → synthetic training dataset. Export to LM Studio GGUF и local inference. Export to Ollama GGUF, quantization и Modelfile workflow.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Python package — 2026.9.7 от 18 сентября 2026 года. Актуальный GitHub Desktop release — v0.1.811-beta. Core — Apache-2.0; Studio UI — AGPL-3.0.

Вывод

Unsloth сделал fine-tuning значительно доступнее, но главный bottleneck всё равно dataset и evaluation

В 2026 году Unsloth интересен уже не только ML-разработчику: Desktop/Studio позволяет пройти весь путь от dataset до локального GGUF без ручной сборки training stack.

Но сама доступность кнопки Train не делает fine-tuning правильным решением. Сначала определите, действительно ли нужно менять поведение модели, затем соберите качественные примеры, проведите короткий QLoRA/SFT experiment, сравните результат с base model и лишь потом масштабируйте training.

Открыть Unsloth на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы про Unsloth

Что такое Unsloth простыми словами?

Open-source stack для запуска и обучения локальных AI-моделей. Он включает Python core, Desktop/Studio UI, notebooks и export/deployment tools.

Можно ли обучать LLM на Windows без WSL?

Да. Современный Unsloth поддерживает native Windows; есть Desktop installer и native Python path.

Что выбрать: LoRA или QLoRA?

Для первого домашнего эксперимента QLoRA часто удобнее из-за меньшего потребления VRAM. Если памяти достаточно и нужна 16-bit LoRA, используйте LoRA без 4-bit base.

Можно ли дообучить модель на PDF?

Не стоит просто «скармливать PDF». В Studio Data Recipes можно преобразовать документы в training examples, но полученный synthetic dataset нужно проверять.

Можно ли после обучения использовать модель в Ollama?

Да. Unsloth поддерживает экспорт в GGUF и workflow для Ollama.

Можно ли открыть модель в LM Studio?

Да. Fine-tuned model можно экспортировать в GGUF и импортировать в LM Studio.

Поддерживаются Claude Code и Codex?

Да. unsloth start claude и unsloth start codex подключают agent clients к локальному model server.

Unsloth полностью Apache-2.0?

Нет. Core package — Apache-2.0, а Studio UI использует AGPL-3.0.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 года Python package — 2026.9.7, Desktop GitHub release — v0.1.811-beta.

Локальные модели и fine-tuning

Нужно понять, стоит ли дообучать модель или достаточно RAG и system prompt?

Можно разобрать задачу, dataset, доступную RAM/VRAM и выбрать подход: prompt engineering, RAG, QLoRA/LoRA или отдельная маленькая специализированная модель.

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