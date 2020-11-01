Unsloth: как дообучить локальную LLM на Windows и выгрузить модель в GGUF

актуальный Desktop release от 18 сентября 2026 года

v0.1.811-beta актуальный Desktop release от 18 сентября 2026 года

Локальную модель можно не только скачать и запустить, но и дообучить под свой стиль, формат ответов или конкретную задачу . Unsloth делает этот процесс заметно доступнее: есть Python-библиотека, готовые notebooks и отдельный Desktop/Studio-интерфейс, где можно подготовить dataset, запустить LoRA/QLoRA training и затем экспортировать результат в GGUF для Ollama, LM Studio или llama.cpp.

Новичок может использовать Studio, а разработчик — Python/TRL notebooks.

Результат не обязан оставаться внутри Unsloth — можно сохранить adapter или GGUF.

Обучение можно выполнять на собственной Windows/Linux/macOS машине.

Настраивает поведение модели на примерах, а не только меняет system prompt.

Изначально Unsloth был известен как оптимизированная библиотека для fine-tuning. В 2026 году проект заметно расширился: Desktop/Studio объединяет model hub, chat, training, datasets, monitoring, export и API в одном приложении.

Как подготовить PDF/DOCX для AI-пайплайна →

Когда нужен RAG по документам →

Fine-tuning лучше использовать, когда нужно изменить устойчивое поведение модели: тон, формат, классификацию, tool calling или специфический способ решать задачу.

Быстро удалить один документ из knowledge base

Быстро удалить один документ из knowledge base Практически нет Да

В актуальном beginner guide Unsloth также советует начинать с LoRA/QLoRA, а не переходить сразу к full fine-tuning.

Имеет смысл после понимания SFT и когда есть reward/preference methodology.

Намного тяжелее по VRAM и compute. Для первого обучения обычно не нужен.

Ещё сильнее снижает требования к VRAM. Частый первый вариант для домашней GPU.

Обучаются небольшие low-rank adapters. Требования к памяти намного ниже полного fine-tuning.

Подходит для NVIDIA/AMD GPU и воспроизводимого setup.

Для notebooks, TRL и собственного training pipeline.

Можно установить через официальный PowerShell installer.

Model hub, chat, training и export через GUI.

Native installer доступен прямо в GitHub Releases. Для Windows официальный README ведёт на: Unsloth-Desktop-Windows.exe .

Если dataset или chat template собраны неправильно, дополнительные часы GPU только сильнее закрепят ошибку.

Adapter, merged weights или GGUF под ваш inference runtime.

Base model и fine-tuned variant должны тестироваться на одних prompts.

Не начинать сразу с часов обучения.

CSV/JSONL или Data Recipe из документов.

Начинать с небольшой instruct-модели, которая помещается в вашу VRAM.

Качество dataset важнее количества Fine-tuning учится не из «файлов вообще», а из подготовленных training examples

Для обычного SFT нужен dataset с примерами: пользовательский input → ожидаемый правильный output. Сам факт, что у вас есть PDF-инструкция, ещё не делает её хорошим training dataset.

Instruct Вопрос → правильный ответ Основной формат для поведения assistant. Multi-turn Последовательность сообщений Для диалогового поведения и сложных conversations. Raw corpus Continued pretraining Совсем другой training режим, не эквивалент обычному SFT. Preference pairs Chosen / rejected Используются для DPO и похожих methods.

Data Recipes в Unsloth Studio

Современный Studio умеет строить synthetic training dataset из PDF, CSV, DOCX и seed data через визуальный node workflow. Recipes можно preview/validate перед полным generation.