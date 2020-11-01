Высота установки вызывной панели: угол, солнце, ИК и дождь

Вызывная панель · высота · угол обзора · ночь Где и на какой высоте ставить вызывную панель видеодомофона: угол, солнце, ИК-подсветка и защита от дождя Качество видеодомофона зависит не только от камеры и разрешения. Даже хорошая панель будет плохо показывать, если её поставить слишком высоко, направить на яркое окно, утопить в глубокую нишу или заставить посетителя стоять вплотную к ИК-подсветке. Разбираем практическую высоту монтажа, выбор стороны двери и калитки, угол наклона, контровой свет, ночную съёмку, козырёк, снег и типичные ошибки. Ориентир по высоте обычно около 1,4-1,6 м, но важнее положение объектива и реальная зона лица Прямое солнце портит кадр WDR помогает, но не заменяет нормальное место установки ИК любит дистанцию если человек стоит слишком близко, лицо и светлые поверхности могут пересвечиваться Разобрать место установки в MAX Установка видеодомофона Подбор панели До сверления стены проверьте где реально остановится посетитель;

на какой высоте находится объектив;

не смотрит ли камера на солнце или окно;

не займёт ли стенка половину кадра;

есть ли место для углового кронштейна;

куда будет попадать дождь и снег;

как пройдёт кабель и линия замка.

Высота установки Почему 1,5 м является ориентиром, а не универсальной цифрой Для бытовых вызывных панелей производители обычно рекомендуют устанавливать камеру примерно на уровне 1,4-1,6 м от готового пола или земли. Slinex указывает ориентир около 1,5 м и допустимый диапазон примерно 1,40-1,50 м. В инструкциях Tantos встречается рекомендация 1,5-1,6 м. Hikvision для части Villa Door Station указывает рекомендуемую высоту около 1,40 м с корректировкой под рост пользователей. Но механически отмерить 150 см до верхнего края панели недостаточно. У разных моделей объектив расположен в разных местах корпуса. Поэтому правильнее привязываться к высоте объектива и реальному кадру. 1,40-1,50 м Частый бытовой ориентир Подходит для большинства квартир и частных домов при обычной точке подхода. 1,50-1,60 м Встречается у Tantos Подходит, если объектив расположен достаточно высоко и посетитель стоит не вплотную. Проверка кадром Важнее сантиметров Лицо взрослого и ребёнка должно попадать в рабочую часть изображения. Высоту определяют от готового покрытия. Если дорожка, плитка или крыльцо ещё не сделаны, учитывайте их будущую отметку.

Кадр важнее рулетки Где должно находиться лицо посетителя в изображении Главная задача камеры видеодомофона не показать весь фасад, а уверенно показать лицо человека, который нажал кнопку. Поэтому до окончательного крепления нужно проверить реальный сценарий. Взрослый человек Лицо не должно упираться в верхнюю границу кадра. Ребёнок Нижняя часть кадра должна сохранять достаточный запас. Человек с посылкой Камера должна видеть лицо без необходимости отходить на несколько метров. Посетитель у кнопки Точка нажатия и зона разговора должны совпадать с рабочей зоной объектива. Широкий угол обзора не решает всё. Панель с объективом 110-125 градусов может захватывать много пространства, но при неудачном монтаже половину изображения займёт стена, столб или дверной откос.

Сторона установки С какой стороны двери или калитки ставить панель Панель ставят там, где посетитель естественно остановится и сможет нажать кнопку, не вставая вплотную к объективу и не оказываясь сбоку от камеры. Хорошее место На неподвижной стене или столбе человек подходит фронтально или под небольшим углом;

кабель не двигается вместе с дверью;

есть место для козырька и обслуживания;

камера не смотрит в стену напротив. Плохое место На подвижной створке постоянно изгибается кабель;

панель получает удары и вибрацию;

ракурс меняется при открытии;

сложнее обслуживать соединения. Для калитки предпочтительнее неподвижный столб или жёсткая часть ограждения. Если конструкция заставляет поставить панель слишком сбоку, используют угловой кронштейн.

Угол обзора Когда нужен угловой кронштейн Широкоугольная камера удобна, но не исправляет неправильное направление. Если панель стоит на боковой стене относительно посетителя, объектив может смотреть мимо человека. Панель почти напротив человека Обычно достаточно штатного плоского крепления. Панель на боковой стене Часто помогает угловая монтажная пластина. Глубокий откос Кронштейн выводит объектив из «туннеля» и убирает стену из кадра. Узкая калитка Проверьте, чтобы человек не выпадал из кадра сразу после нажатия кнопки. До сверления полезно временно приложить панель к стене, открыть изображение на мониторе или смартфоне и попросить человека встать в реальную точку вызова.

Контровой свет Почему панель не стоит направлять на солнце, яркое небо или окно Tantos прямо рекомендует избегать прямого солнечного света и встречного освещения. Slinex также связывает место монтажа с качеством изображения. Современный WDR заметно помогает, но не превращает плохое место установки в хорошее. 01 Солнце за посетителем Фон очень яркий, лицо становится тёмным. 02 Окно напротив панели Камера постоянно работает с сильным перепадом яркости. 03 Яркое небо занимает полкадра Автоэкспозиция затемняет нижнюю часть изображения. 04 Солнце в объектив Появляются засветка, блики и падение контраста. У современных IP-панелей возможности выше. Например, Dahua VTO3311Q-WP и VTO2301R-P имеют 120 dB WDR, автоматическую ИК-подсветку и широкий угол обзора. Но даже хороший WDR лучше работает при разумном ракурсе. Особенно осторожно с чёрным акрилом. Tantos отдельно запрещает устанавливать некоторые чёрные акриловые iPanel 2 под прямым солнцем из-за перегрева и деградации акрила.

Ночная съёмка Как работает ИК-подсветка и почему близко не всегда лучше В темноте многие панели автоматически включают ИК-подсветку. Камера видит отражённый инфракрасный свет, поэтому слишком маленькая дистанция может оказаться проблемой. До 0,5 м Риск пересвета выше Особенно у мощной ИК-подсветки и светлой одежды. Около 0,5-1 м Часто рабочая зона Но точная дистанция зависит от модели и оптики. Дальше Нужна достаточная подсветка Слишком большое расстояние даёт тёмное лицо и шум. Для Tantos iPanel 2 HD Металл производитель указывает ИК-подсветку с дистанцией не менее 0,5 м. Поэтому место вызова должно оставлять посетителю нормальную дистанцию до камеры.

«Лицо белое ночью» Почему ИК-подсветка пересвечивает человека Причина Что происходит Что меняют Человек слишком близко ИК отражается от лица почти прямо в объектив Меняют точку вызова или угол Белая стена рядом Стена возвращает много ИК в объектив Убирают стену из поля ИК или корректируют монтаж Металлическая поверхность Блик и отражение ухудшают экспозицию Изменяют угол и положение панели Козырёк слишком близко Подсветка отражается от внутренней поверхности Используют штатный или правильно рассчитанный козырёк Грязное окно камеры ИК рассеивается на налёте Аккуратно очищают окно камеры Если проблема появляется только ночью, а днём изображение идеальное, сначала смотрят именно на ИК-отражения, расстояние и окружающие поверхности.

Внешнее освещение Как поставить светильник рядом с видеодомофоном Нормальный внешний свет часто даёт более естественное лицо, чем ИК. Но светильник тоже легко поставить неправильно. Не светить в объектив Источник должен освещать посетителя, а не камеру. Не ставить вплотную сверху Слишком близкая лампа может создавать блик на защитном стекле. Не делать свет снизу Низкий прожектор создаёт неприятные тени. Проверить ночью Реальная сцена после наступления темноты важнее дневного расчёта. Если панель имеет белую светодиодную подсветку вместо ИК, она может сохранять цветное изображение на близкой дистанции. У Tantos iPanel 2 без индекса «+» используется белая подсветка, а версия с «+» имеет невидимую ИК-подсветку.

Улица IP65 и IP66 не означают, что место установки можно не продумывать Уличные панели действительно рассчитаны на осадки. Например, Tantos iPanel 2 HD Металл имеет класс IP66, а многие Dahua VTO имеют IP65. Но класс защиты не означает, что постоянная струя воды, мокрый снег и обледенение полезны устройству. Dahua комплектует ряд уличных VTO дождевым козырьком, а для некоторых моделей отдельно указывает необходимость силиконовой герметизации по монтажной инструкции. Козырёк Снижает прямое попадание дождя и мокрого снега на объектив и кнопку. Дренаж Вода не должна собираться за монтажной коробкой. Герметизация Выполняется по инструкции конкретной панели, а не герметиком по всем отверстиям подряд. Обслуживание Панель должна сниматься без разрушения отделки. Не заклеивайте микрофон, динамик и технологические отверстия. Попытка «добавить влагозащиту» сплошным герметиком может испортить звук и создать конденсат внутри корпуса.

Калитка Как выбрать место панели на калитке частного дома Выберите неподвижный столб. Не ставьте панель на створку без веской причины. Определите место остановки посетителя. Учитывайте ручку, кнопку звонка и направление подхода. Проверьте фон. За посетителем не должно постоянно находиться низкое солнце или яркая дорога. Проверьте ночь. Нет ли отражения ИК от столба, профлиста, таблички или стены. Оставьте дистанцию. Человек не должен упираться лицом в камеру. Продумайте козырёк. Он не должен попадать в поле объектива и ИК-подсветки. Предусмотрите обслуживание. Соединения и БП должны быть доступны. Если панель и электрозамок находятся далеко от дома, отдельно рассчитывают питание и кабель. Высота камеры не должна определяться удобством прокладки силового провода замка.

Квартира Где ставить собственную панель возле двери квартиры В подъезде нет дождя и снега, но появляются другие ограничения: узкий коридор, близкая противоположная стена, светильник над дверью и соседние двери. Не слишком близко к наличнику Дверной откос не должен занимать заметную часть кадра. Не напротив яркого окна Даже внутри подъезда контровой свет способен затемнить лицо. Учитывать открывание двери Створка не должна перекрывать панель или ударять по ней. Проверить ночной режим В тёмном тамбуре ИК может отражаться от глянцевой стены или двери. Если используется собственная панель и подъездный домофон, заранее решают, какая точка отвечает за какой вызов и где будет располагаться монитор.

Проводка Место панели нельзя выбирать отдельно от кабеля и замка Хороший ракурс бесполезен, если после отделки выясняется, что к панели пришёл неподходящий кабель или нет линии управления замком. Система Что предусмотреть 4-wire / AHD Отдельную сигнальную линию по требованиям производителя IP / PoE Cat.6 от PoE-коммутатора или точки сети Электрозамок Отдельную силовую линию с расчётом тока и длины Ворота Линию сухого контакта или реле к автоматике Будущая модернизация Резервную трубу и протяжку AHD или IP Что выбрать и какие кабели нужны. Замок через реле Почему силовую цепь замка отделяют от панели.

До окончательного крепления Простой тест, который лучше сделать до сверления фасада 1 Приложите панель к предполагаемому месту. Не сверлите сразу. 2 Посмотрите реальный кадр. Днём, вечером и при наружном освещении. 3 Попросите людей разного роста нажать кнопку. Проверьте лицо и дистанцию. 4 Имитируйте открытие двери или калитки. Ничего не должно перекрывать панель. 5 Проверьте ИК ночью. Особенно близкие стены, козырёк и металл. 6 Только после этого размечайте отверстия. Угол легче исправить до монтажа. Для наружной панели ночная проверка особенно важна. Большинство ошибок с ИК-подсветкой, бликами и светильниками днём просто не видно.

Ошибки монтажа 14 причин, почему хорошая вызывная панель показывает плохо 01 Ставят слишком высоко Камера видит макушку, а дети выпадают из кадра. 02 Ставят слишком низко Лицо взрослого оказывается у верхней границы изображения. 03 Меряют до края корпуса Не учитывают фактическое положение объектива. 04 Смотрят прямо на солнце Лицо темнеет, появляются блики и засветка. 05 Надеются только на WDR Даже хороший WDR не отменяет грамотного ракурса. 06 Ставят человека вплотную к ИК Ночью лицо становится белым и теряет детали. 07 Не замечают белую стену рядом Она отражает ИК обратно в объектив. 08 Козырёк попадает в ИК Подсветка отражается от его внутренней поверхности. 09 Ставят на створку калитки Кабель постоянно сгибается и панель вибрирует. 10 Утапливают в глубокую нишу Стена занимает часть кадра и ухудшает звук. 11 Светильник светит в камеру Получается блик вместо нормальной подсветки лица. 12 Герметиком закрывают микрофон После монтажа резко портится звук. 13 Не учитывают будущую плитку После благоустройства высота меняется. 14 Не проверяют ночью Ошибка ИК обнаруживается только после окончательного монтажа.

FAQ Частые вопросы про установку вызывной панели На какой высоте ставить вызывную панель видеодомофона? Обычно ориентируются примерно на 1,4-1,6 м от готового пола или земли, но точную высоту выбирают по положению объектива и реальному кадру. Почему часто рекомендуют 1,5 метра? На такой высоте объектив большинства бытовых панелей удобно захватывает лицо взрослого посетителя. Высоту считать до центра панели? Лучше ориентироваться на высоту объектива, потому что у разных моделей камера находится в разных местах корпуса. Можно ли поставить панель на 1,7 м? Можно только после проверки кадра. Для детей и невысоких посетителей такая высота часто неудобна. Можно ли поставить панель ниже 1,4 м? Иногда да, если этого требует объект, но нужно проверить кадр взрослого человека и угол камеры. Почему после укладки плитки панель стала слишком низкой? Высоту нужно считать от будущего готового покрытия, а не от временного грунта или чернового пола. Где лучше ставить панель на калитке? На неподвижном столбе или жёсткой части ограждения, где посетитель естественно останавливается перед кнопкой. Можно ли ставить панель на створку калитки? Нежелательно: двигается кабель, появляются вибрации и меняется ракурс при открытии. С какой стороны двери ставить панель? Там, где посетителю удобно нажать кнопку и объектив смотрит на него, а не в стену или дверной откос. Когда нужен угловой кронштейн? Когда панель расположена сбоку от посетителя, в глубоком откосе или плоское крепление даёт слишком много стены в кадре. Можно ли поставить панель в глубокую нишу? Можно только после проверки кадра, звука и ИК-подсветки. Глубокая ниша часто создаёт проблемы. Почему половину изображения занимает стена? Панель стоит слишком близко к откосу или направлена не на точку, где находится посетитель. Можно ли направлять камеру на солнце? Лучше избегать прямого солнца и сильного встречного освещения. Это рекомендуют и производители. Поможет ли WDR против солнца? Поможет сохранить детали в сложной сцене, но не компенсирует полностью прямую засветку объектива. Что такое WDR? Это технология работы с большим перепадом яркости, например когда фон светлый, а лицо находится в тени. Почему лицо тёмное, а небо белое? В кадре слишком большой перепад яркости. Помогают другой ракурс, WDR и корректное внешнее освещение. Почему ночью лицо полностью белое? Частые причины: человек стоит слишком близко к ИК-подсветке или рядом есть отражающая поверхность. На каком расстоянии должен стоять человек ночью? Зависит от модели. Для Tantos iPanel 2 HD Металл производитель указывает дистанцию ИК-подсветки не менее 0,5 м. Почему ИК отражается от белой стены? Светлая поверхность возвращает много инфракрасного света в объектив и может испортить экспозицию. Может ли металлический столб давать засветку? Да, особенно если рядом с объективом есть светлая или блестящая поверхность. Почему ночью появляется туман вокруг картинки? Проверьте грязь, влагу или конденсат на окне камеры, а также отражение ИК от близких поверхностей. Нужен ли светильник рядом с панелью? Не обязателен, но мягкий свет на лице посетителя часто улучшает ночное изображение. Куда направлять светильник? На зону посетителя, а не в объектив камеры. Можно ли ставить лампу прямо над панелью? Можно, если она не создаёт блик на защитном стекле и нормально освещает лицо. Чем белая подсветка отличается от ИК? Белая видима человеку и может сохранять цветное изображение, ИК обычно используется для ночного режима. Какую подсветку использует Tantos iPanel 2? У версий без «+» используется белая подсветка, а модели с «+» имеют невидимую ИК-подсветку. Нужен ли козырёк для IP65 или IP66 панели? Часто полезен. Он уменьшает загрязнение объектива, прямой дождь и мокрый снег. Можно ли залить заднюю часть панели герметиком? Только в соответствии с инструкцией производителя. Нельзя перекрывать микрофон, динамик, дренаж и обслуживаемые соединения. Почему Dahua комплектует панели rain cover? Козырёк дополнительно защищает панель и объектив от прямых осадков, несмотря на уличный класс защиты. Можно ли ставить чёрную панель на солнечный столб? Нужно смотреть ограничения модели. Tantos для некоторых чёрных акриловых iPanel 2 прямо запрещает прямое солнечное воздействие. Почему панель летом перегревается? Тёмный корпус на открытом солнце может сильно нагреваться даже при допустимой температуре воздуха. Почему зимой изображение мутное? Проверьте иней, конденсат и загрязнение окна камеры. Как проверить место до сверления? Временно приложите панель, посмотрите реальный кадр и попросите человека встать там, где он будет нажимать кнопку. Нужно ли проверять панель ночью до окончательной установки? Очень желательно. Днём невозможно увидеть многие проблемы ИК-подсветки и наружного света. Какой угол обзора лучше? Зависит от места. 110-125 градусов удобно для близких входных зон, но важнее правильное направление камеры. Чем широкий угол может быть плох? Лицо становится меньше в кадре, а при неудачной установке в изображение попадает много стены и ненужного пространства. Можно ли поставить панель напротив окна в подъезде? Нежелательно, если окно создаёт постоянный яркий фон за посетителем. Где ставить панель возле двери квартиры? Так, чтобы наличник и открытая дверь не перекрывали кадр, а посетитель естественно находился перед объективом. Что делать, если кабель уже выведен слишком высоко? Иногда помогает перенести панель локально, использовать монтажную коробку или скорректировать угол. Что прислать для подбора места? Фото входа прямо, слева, справа и со стороны подхода, высоту существующего вывода кабеля и модель предполагаемой панели.

Проверить лучше до сверления По фотографиям можно заранее увидеть половину будущих проблем Пришлите входную дверь или калитку с нескольких ракурсов. Можно оценить высоту, солнце, необходимость углового кронштейна, тип подсветки и место для кабеля ещё до монтажа. Написать в MAX Написать в Telegram