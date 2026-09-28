Новости ИИ-инфраструктуры NVIDIA представила Open Agent Safety Platform с OpenShell и Sentry 28 сентября 2026 года NVIDIA представила Open Agent Safety Platform для контроля автономных ИИ-агентов при тестировании и эксплуатации. Платформа объединяет открытый рантайм OpenShell с песочницами, политиками разрешений и контролем действий, а также дополнительную систему Sentry на базе BlueField-4 DPU. Эти компоненты решают разные задачи: OpenShell управляет средой агента, а Sentry наблюдает за ней извне и может изолировать потенциально опасную активность. OpenShell Sentry BlueField-4 28.09.2026 Главное: Главное изменение состоит в разделении программного и аппаратного контуров контроля. OpenShell доступен как открытый рантайм, тогда как Sentry представлен в виде референсной аппаратной реализации на BlueField-4. Заявления о скорости изоляции и эффективности защиты пока следует воспринимать как характеристики NVIDIA, а не как результаты независимого тестирования.

Что произошло 28 сентября 2026 года NVIDIA объявила о запуске Open Agent Safety Platform, предназначенной для ограничения и наблюдения за действиями автономных ИИ-агентов. Речь идет не о новой модели и не о фреймворке для построения агентов, а об инфраструктурном слое безопасности между агентом, данными, учетными данными, сетью и вычислительной средой. В основу платформы положены два взаимодополняющих компонента. OpenShell контролирует запуск агента и выданные ему разрешения на программном уровне. Sentry переносит наблюдение и применение части политик в отдельный аппаратный домен на BlueField-4 DPU. Такая схема должна сохранять независимый контур контроля даже тогда, когда сам агент или его среда выполнения ведут себя непредсказуемо. Подтвержден сам анонс платформы, открытый статус OpenShell и референсная реализация Sentry. Публичные материалы не являются независимым доказательством эффективности системы во всех сценариях.

Что входит в Open Agent Safety Platform OpenShell представляет собой открытый рантайм для запуска агентов в изолированных окружениях. Он должен отделять процессы агента от основной инфраструктуры, ограничивать доступ к данным и учетным данным, а также предоставлять только те разрешения, которые нужны для конкретной задачи. Политики можно применять к действиям агента во время выполнения. Sentry является дополнительным аппаратным уровнем. Он работает на BlueField-4 DPU отдельно от среды агента, наблюдает за активностью вне основного вычислительного контура и применяет политики с использованием технологий NVIDIA DOCA. В материалах NVIDIA Sentry позиционируется как средство непрерывного контроля и изоляции агента при обнаружении потенциально опасного поведения. Компонент Роль Где работает Подтвержденный статус OpenShell Изоляция среды, разрешения, политики и контроль действий В программной среде выполнения агента Открытое программное обеспечение Sentry Независимое наблюдение и аппаратное применение политик На BlueField-4 DPU, отдельно от среды агента Дополнительная референсная реализация BlueField-4 Выделенный вычислительный контур для Sentry В инфраструктуре, обслуживающей агентную нагрузку Аппаратная основа Sentry OpenShell и Sentry не являются двумя версиями одного продукта. Первый компонент формирует контролируемую среду выполнения, второй служит внешним наблюдателем. Поэтому наличие Sentry не отменяет настройку разрешений и политик OpenShell, а OpenShell не предоставляет аппаратную независимость, которую NVIDIA связывает с BlueField-4.

Как BlueField-4 контролирует действия агентов BlueField-4 используется не для запуска логики ИИ-агента, а для размещения отдельного доверенного контура Sentry. DPU может наблюдать за связанной инфраструктурной активностью вне основной среды выполнения. Это уменьшает зависимость контроля от той же операционной среды, в которой работает агент. Практический смысл такого разделения проявляется при компрометации или ошибке в основном программном контуре. Если агент получает нежелательную команду, выходит за пределы ожидаемого сценария либо пытается обратиться к недопустимому ресурсу, внешний уровень может сопоставить активность с политиками и инициировать изоляцию. Производитель заявляет, что потенциально опасный агент может быть изолирован в течение миллисекунд. Время реакции в миллисекундах является заявлением NVIDIA. В опубликованных материалах нет независимых результатов, позволяющих переносить этот показатель на любую конфигурацию, нагрузку и модель угроз. Sentry описывается как аппаратный watchdog в отдельном доверенном домене. Это важное отличие от журналирования внутри приложения: агент не должен иметь такой же уровень влияния на внешний контур наблюдения, как на собственный процесс. Однако итоговая защита все равно зависит от полноты политик, охвата наблюдаемых действий и конфигурации инфраструктуры.

Доступность и подтвержденные ограничения OpenShell представлен как открытое программное обеспечение и может использоваться без обязательной установки Sentry. Следовательно, BlueField-4 не является условием самого запуска OpenShell. Аппаратный компонент нужен для дополнительного внеполосного контроля, а не для базовой программной изоляции агента. Sentry не заявлен как полностью открытый программный компонент, аналогичный OpenShell. На момент анонса речь идет о референсной реализации, связанной с BlueField-4 и стеком DOCA. Это означает, что новость пока не подтверждает универсальную совместимость Sentry с произвольными DPU, серверами или облачными средами. OpenShell подтвержден как открытый рантайм.

OpenShell можно рассматривать отдельно от аппаратного уровня Sentry.

Sentry является дополнительным, а не обязательным компонентом платформы.

Аппаратный контур Sentry привязан к BlueField-4 DPU и технологиям DOCA.

Подробные условия коммерческого доступа и цена в принятых источниках не подтверждены.

Заявленное время изоляции в миллисекундах не подтверждено независимыми результатами в принятых источниках. Платформа также не гарантирует безопасность любого агента автоматически. Песочница ограничивает доступ только в соответствии с заданной конфигурацией, а система наблюдения способна реагировать лишь на действия и признаки, которые охватываются ее политиками. Ошибочные разрешения или неполная модель угроз остаются отдельным риском.

Что запуск означает на практике NVIDIA предлагает не единичный защитный механизм, а двухуровневую модель. На первом уровне OpenShell уменьшает полномочия агента, изолирует его рабочую среду и делает действия наблюдаемыми. На втором уровне Sentry переносит контроль в аппаратный домен, который отделен от контролируемой нагрузки. Наиболее существенная часть анонса заключается именно в независимости контуров. Обычная программная песочница и ее журналы работают рядом с агентом. Sentry добавляет внешний уровень, потенциально способный продолжить наблюдение и применить изоляцию при проблеме внутри основной среды. При этом аппаратный уровень повышает требования к совместимой инфраструктуре и не заменяет корректно настроенные разрешения OpenShell. Для команд, оценивающих платформу, OpenShell является более доступной отправной точкой благодаря открытому коду и отсутствию обязательной зависимости от BlueField-4. Sentry представляет интерес там, где требуется выделенный аппаратный контроль, но его реальную применимость пока следует оценивать с учетом статуса референсной реализации, совместимости оборудования и отсутствия независимых испытаний. Короткий итог: OpenShell отвечает за контролируемый запуск агента, Sentry за независимое аппаратное наблюдение, а BlueField-4 предоставляет для Sentry отдельный вычислительный и доверенный контур. См. также: DeepSeek Harness: open-source AI-agent с плагинами, subagents, Code Mode и Web UI.