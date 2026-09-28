NVIDIA представила Open Agent Safety Platform с OpenShell и Sentry
28 сентября 2026 года NVIDIA представила Open Agent Safety Platform для контроля автономных ИИ-агентов при тестировании и эксплуатации. Платформа объединяет открытый рантайм OpenShell с песочницами, политиками разрешений и контролем действий, а также дополнительную систему Sentry на базе BlueField-4 DPU. Эти компоненты решают разные задачи: OpenShell управляет средой агента, а Sentry наблюдает за ней извне и может изолировать потенциально опасную активность.
Что произошло 28 сентября 2026 года
NVIDIA объявила о запуске Open Agent Safety Platform, предназначенной для ограничения и наблюдения за действиями автономных ИИ-агентов. Речь идет не о новой модели и не о фреймворке для построения агентов, а об инфраструктурном слое безопасности между агентом, данными, учетными данными, сетью и вычислительной средой.
В основу платформы положены два взаимодополняющих компонента. OpenShell контролирует запуск агента и выданные ему разрешения на программном уровне. Sentry переносит наблюдение и применение части политик в отдельный аппаратный домен на BlueField-4 DPU. Такая схема должна сохранять независимый контур контроля даже тогда, когда сам агент или его среда выполнения ведут себя непредсказуемо.
Что входит в Open Agent Safety Platform
OpenShell представляет собой открытый рантайм для запуска агентов в изолированных окружениях. Он должен отделять процессы агента от основной инфраструктуры, ограничивать доступ к данным и учетным данным, а также предоставлять только те разрешения, которые нужны для конкретной задачи. Политики можно применять к действиям агента во время выполнения.
Sentry является дополнительным аппаратным уровнем. Он работает на BlueField-4 DPU отдельно от среды агента, наблюдает за активностью вне основного вычислительного контура и применяет политики с использованием технологий NVIDIA DOCA. В материалах NVIDIA Sentry позиционируется как средство непрерывного контроля и изоляции агента при обнаружении потенциально опасного поведения.
|Компонент
|Роль
|Где работает
|Подтвержденный статус
|OpenShell
|Изоляция среды, разрешения, политики и контроль действий
|В программной среде выполнения агента
|Открытое программное обеспечение
|Sentry
|Независимое наблюдение и аппаратное применение политик
|На BlueField-4 DPU, отдельно от среды агента
|Дополнительная референсная реализация
|BlueField-4
|Выделенный вычислительный контур для Sentry
|В инфраструктуре, обслуживающей агентную нагрузку
|Аппаратная основа Sentry
OpenShell и Sentry не являются двумя версиями одного продукта. Первый компонент формирует контролируемую среду выполнения, второй служит внешним наблюдателем. Поэтому наличие Sentry не отменяет настройку разрешений и политик OpenShell, а OpenShell не предоставляет аппаратную независимость, которую NVIDIA связывает с BlueField-4.
Как BlueField-4 контролирует действия агентов
BlueField-4 используется не для запуска логики ИИ-агента, а для размещения отдельного доверенного контура Sentry. DPU может наблюдать за связанной инфраструктурной активностью вне основной среды выполнения. Это уменьшает зависимость контроля от той же операционной среды, в которой работает агент.
Практический смысл такого разделения проявляется при компрометации или ошибке в основном программном контуре. Если агент получает нежелательную команду, выходит за пределы ожидаемого сценария либо пытается обратиться к недопустимому ресурсу, внешний уровень может сопоставить активность с политиками и инициировать изоляцию. Производитель заявляет, что потенциально опасный агент может быть изолирован в течение миллисекунд.
Sentry описывается как аппаратный watchdog в отдельном доверенном домене. Это важное отличие от журналирования внутри приложения: агент не должен иметь такой же уровень влияния на внешний контур наблюдения, как на собственный процесс. Однако итоговая защита все равно зависит от полноты политик, охвата наблюдаемых действий и конфигурации инфраструктуры.
Доступность и подтвержденные ограничения
OpenShell представлен как открытое программное обеспечение и может использоваться без обязательной установки Sentry. Следовательно, BlueField-4 не является условием самого запуска OpenShell. Аппаратный компонент нужен для дополнительного внеполосного контроля, а не для базовой программной изоляции агента.
Sentry не заявлен как полностью открытый программный компонент, аналогичный OpenShell. На момент анонса речь идет о референсной реализации, связанной с BlueField-4 и стеком DOCA. Это означает, что новость пока не подтверждает универсальную совместимость Sentry с произвольными DPU, серверами или облачными средами.
- OpenShell подтвержден как открытый рантайм.
- OpenShell можно рассматривать отдельно от аппаратного уровня Sentry.
- Sentry является дополнительным, а не обязательным компонентом платформы.
- Аппаратный контур Sentry привязан к BlueField-4 DPU и технологиям DOCA.
- Подробные условия коммерческого доступа и цена в принятых источниках не подтверждены.
- Заявленное время изоляции в миллисекундах не подтверждено независимыми результатами в принятых источниках.
Платформа также не гарантирует безопасность любого агента автоматически. Песочница ограничивает доступ только в соответствии с заданной конфигурацией, а система наблюдения способна реагировать лишь на действия и признаки, которые охватываются ее политиками. Ошибочные разрешения или неполная модель угроз остаются отдельным риском.
Что запуск означает на практике
NVIDIA предлагает не единичный защитный механизм, а двухуровневую модель. На первом уровне OpenShell уменьшает полномочия агента, изолирует его рабочую среду и делает действия наблюдаемыми. На втором уровне Sentry переносит контроль в аппаратный домен, который отделен от контролируемой нагрузки.
Наиболее существенная часть анонса заключается именно в независимости контуров. Обычная программная песочница и ее журналы работают рядом с агентом. Sentry добавляет внешний уровень, потенциально способный продолжить наблюдение и применить изоляцию при проблеме внутри основной среды. При этом аппаратный уровень повышает требования к совместимой инфраструктуре и не заменяет корректно настроенные разрешения OpenShell.
Для команд, оценивающих платформу, OpenShell является более доступной отправной точкой благодаря открытому коду и отсутствию обязательной зависимости от BlueField-4. Sentry представляет интерес там, где требуется выделенный аппаратный контроль, но его реальную применимость пока следует оценивать с учетом статуса референсной реализации, совместимости оборудования и отсутствия независимых испытаний.
См. также: DeepSeek Harness: open-source AI-agent с плагинами, subagents, Code Mode и Web UI.
Источники и материалы
- NVIDIA Launches Open Agent Safety Platform to Secure …
- NVIDIA OpenShell Developer Guide | NVIDIA OpenShell
- Add Runtime Controls to AI Agents with NVIDIA OpenShell | NVIDIA Technical Blog
- NVIDIA Open Agent Safety Platform: A Reference for …
- NVIDIA Open Agent Safety Platform: Secure AI Agents
- Nvidia Unveils AI Agent Safety Platform With Hardware-Based Watchdog — SecurityWeek
- Nvidia launches Open Agent Safety Platform to lock down rogue AI agents — The New Stack