5G в России запущен: смартфоны, частоты, города и Тула

Мобильная связь, интернет и домашние сети 5G в России запущен: где работает, какой смартфон нужен и что известно про Тулу В России началась коммерческая эксплуатация сетей 5G. Новый стандарт уже работает в первых городах у МТС, «МегаФона», «Билайна» и T2, но сам значок 5G в характеристиках смартфона еще не гарантирует подключение. В России одновременно используются существующие частоты LTE и новый диапазон n79 около 4,9 ГГц, а совместимость зависит от точной модели телефона, его региональной версии, поддерживаемых диапазонов и программной активации со стороны производителя. 16 городов вошли в первую волну коммерческого запуска 4 оператора МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2 n1 и n79 два ключевых диапазона, которые стоит проверять в смартфоне Тула пока без запуска но T2 заявляла о технической готовности сети региона

Коротко: что произошло и что важно обычному пользователю Коммерческие сети 5G впервые заработали сразу в нескольких крупных городах России. На первом этапе операторы используют часть уже имеющегося частотного ресурса LTE, а для более производительной сети им выделен новый спектр 4,63-4,99 ГГц, относящийся к диапазону 5G NR n79. Поэтому российский 5G нельзя свести к одной цифре скорости. В сети на существующих LTE-частотах прирост может быть умеренным, зато увеличивается емкость сети. В широком диапазоне n79 возможны существенно более высокие скорости. МТС, например, заявила до 300 Мбит/с для части зон 5G на существующих частотах и до 1,5 Гбит/с в сети 4,9 ГГц. Главное при выборе телефона: ищите не просто слово 5G, а точный номер модели и перечень 5G NR bands. Для российского запуска наиболее важны n1 и n79. Лучше, если конкретная версия смартфона поддерживает оба диапазона, работает в режиме 5G NSA и не имеет программной блокировки для российских операторов.

Что именно запустили в России 11 сентября 2026 года в России началась коммерческая эксплуатация первых массовых сетей связи пятого поколения. Это важное отличие от многочисленных тестов прошлых лет. Раньше 5G в стране существовал в основном в пилотных зонах, на отдельных площадках и в экспериментальных проектах. Теперь услугой могут пользоваться обычные абоненты в зонах коммерческого покрытия, если их устройство совместимо с сетью оператора. На первом этапе сервисы 5G запустили четыре крупнейших оператора: МТС, «МегаФон», «Билайн» и T2. Федеральная первая волна охватила 16 городов и около 10 млн потенциальных пользователей. При этом фраза «5G запущен в городе» не означает сплошное покрытие каждого двора, квартиры и офиса. Радиосеть строится поэтапно. Сначала новый стандарт появляется в наиболее нагруженных и технологически готовых зонах, затем оператор расширяет покрытие. Почему запуск получился двухуровневым Операторам разрешили разворачивать 5G на уже используемых частотах LTE по принципу технологической нейтральности. Это дает возможность сравнительно быстро включать новый стандарт на существующей инфраструктуре. Одновременно каждому оператору «большой четверки» выделено по 90 МГц в новой полосе 4,63-4,99 ГГц. Эта полоса входит в международный диапазон 5G NR n79. Именно широкий дополнительный радиочастотный ресурс нужен для высокопроизводительных сетей, где 5G способен заметно превзойти обычный LTE по скорости и емкости. Быстрый старт 5G на существующих LTE-частотах Оператор использует уже имеющийся спектр и модернизированную инфраструктуру. Такой вариант позволяет быстрее расширять географию и повышать эффективность сети, но не всегда дает кратный рост скорости. Высокая производительность 5G в n79, 4,63-4,99 ГГц Новый широкий частотный ресурс дает значительно больше пропускной способности. Минус высокой частоты в том, что сигнал хуже проходит через стены и обычно требует более плотной сети базовых станций.

В каких городах уже работает 5G В федеральную первую волну вошли 16 городов. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге новый стандарт запустили все четыре крупнейших оператора. В остальных городах состав операторов различается. Город Операторы в первой волне Москва МТС, «МегаФон», «Билайн», T2 Санкт-Петербург МТС, «МегаФон», «Билайн», T2 Екатеринбург МТС, «МегаФон», «Билайн», T2 Новосибирск МТС, «МегаФон» Казань МТС, «МегаФон» Самара «Билайн», «МегаФон» Великий Новгород «МегаФон» Краснодар «МегаФон» Нижний Новгород «МегаФон» Тверь «МегаФон» Волгоград T2 Красноярск T2 Пермь T2 Челябинск T2 Уфа МТС Ярославль «Билайн» Важно: федеральный список городов и карта конкретного оператора - не одно и то же. Даже если город входит в первую волну, 5G может быть доступен только у части операторов и только в отдельных районах. Перед покупкой оборудования нужно смотреть карту покрытия своего оператора. Почему можно встретить другой список городов МТС МТС отдельно сообщила о запуске 5G в диапазоне 2100 МГц на действующих частотах LTE в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе, Краснодаре, Новороссийске, Вологде, Мурманске, Петрозаводске, Сыктывкаре, Пскове, Анапе, Великих Луках и Ухте. Кроме того, МТС открыла свободный доступ к более чем 40 бывшим тестовым зонам 5G в n79 в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе. В этих зонах оператор заявляет пиковую скорость до 1,5 Гбит/с. Отсюда и возникают разные перечни в новостях: один описывает федеральную первую волну всех четырех операторов, другой - конкретную сеть отдельной компании.

Какие частоты 5G используются в России и зачем проверять n1 и n79 Для совместимости смартфона важен не только сам стандарт 5G, но и конкретные радиочастотные диапазоны. В характеристиках они обозначаются буквой n и номером: n1, n78, n79 и так далее. Буква n означает NR, New Radio, то есть радиоинтерфейс 5G. Диапазон Частота Роль в России Что важно пользователю n1 около 2100 МГц 5G на существующем частотном ресурсе LTE Широко встречается в смартфонах. Может дать доступ к части российских зон 5G, но рекордных скоростей ожидать не нужно. n79 примерно 4400-5000 МГц, российская полоса 4630-4990 МГц Основной новый высокопроизводительный спектр Ключевой диапазон для получения высоких скоростей в новых российских сетях. n78 около 3500 МГц Очень распространен в зарубежных 5G-сетях Сам по себе не гарантирует работу в российской зоне n79. n78 и n79 - разные диапазоны. n78 и n79 - не одно и то же Это одна из главных ловушек при покупке смартфона. Огромное количество глобальных и европейских 5G-моделей рассчитано прежде всего на n78. В другой стране такой аппарат может прекрасно показывать 5G, но это еще не означает, что он подключится к российской высокоскоростной сети n79. Если в спецификации написано только n78, а n79 отсутствует, рассчитывать на подключение к российским зонам 4,63-4,99 ГГц нельзя. Но если аппарат поддерживает n1, он потенциально может работать в тех российских зонах 5G, где оператор использует именно n1, при условии программной совместимости. Правильная формулировка: для максимальной готовности к российским сетям ищите смартфон, у которого конкретная региональная версия поддерживает и n1, и n79. Наличие только одного из них не делает телефон бесполезным, но ограничивает варианты подключения.

Как проверить телефон, если хотите, чтобы российский 5G действительно работал Именно этот раздел стоит использовать как чек-лист перед покупкой. Проверять нужно не рекламное название смартфона и не карточку маркетплейса, а конкретную модификацию устройства. 1 Узнайте точный номер модели Названия вроде Galaxy A55 5G, Xiaomi 17 или iPhone 18 Pro недостаточно. У одного смартфона могут существовать версии для Европы, Китая, США, Японии, Индии и других рынков. Радиочастотная часть у них иногда различается. Ищите код формата SM-A556E/DS, A3292 или другой точный model number. На Android он обычно указан в разделе «О телефоне», на коробке и в документации. У iPhone номер модели также можно посмотреть в информации об устройстве. 2 Убедитесь, что есть 5G NR В официальных характеристиках должен быть раздел 5G или 5G NR. Если устройство поддерживает только GSM, 3G, LTE или 4G, программным обновлением добавить 5G нельзя. Для этого нужен соответствующий модем и радиотракт. 3 Найдите список 5G bands В спецификации может быть длинная строка вроде: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79. Для России в первую очередь ищите n1 и n79. Лучший вариант - оба диапазона. n1 нужен для части сетей на 2100 МГц, n79 - для новой полосы около 4,9 ГГц. 4 Не перепутайте n78 с n79 n78 - один из самых распространенных диапазонов 5G в мире. Но для нового российского спектра нужен n79. Разница всего в одной цифре в названии, а с точки зрения совместимости это разные радиодиапазоны. 5 Проверьте поддержку 5G NSA Первый массовый этап российских сетей строится в архитектуре NSA, Non-Standalone. В этом режиме смартфон использует 4G как опорную сеть и одновременно подключает 5G-несущую. Поэтому для покупки с запасом желательно видеть поддержку 5G NSA и SA. SA понадобится по мере развития полноценного ядра 5G, а NSA особенно важен для стартовой российской сети. 6 Учтите комбинации LTE + 5G в режиме NSA Для технически продвинутой проверки одного наличия n79 иногда недостаточно. В NSA смартфон одновременно работает с LTE-якорем и 5G. Модем должен поддерживать нужную комбинацию EN-DC между LTE-диапазоном оператора и NR-диапазоном. Производители редко публикуют полный список таких комбинаций для обычного покупателя. Поэтому окончательным подтверждением лучше считать прямое указание производителя или оператора, что конкретная модификация телефона работает в его российской 5G-сети. 7 Проверьте программную активацию Смартфон может аппаратно поддерживать n1 и n79, но не подключаться. Производитель управляет настройками модема, региональными ограничениями и профилями операторов через прошивку. Поэтому фраза «железо поддерживает n79» еще не равна «5G работает в России». Ситуация с iPhone как раз показывает, почему программная часть имеет такое же значение, как частоты. 8 Проверьте настройки сети В меню мобильной сети должен быть доступен режим с 5G: например, «5G/4G/3G/2G автоматически», «5G Auto» или аналогичный вариант. Само наличие пункта подтверждает наличие 5G-функции, но не показывает поддерживаемые диапазоны. 9 Проверьте покрытие конкретного оператора Даже идеально совместимый телефон останется в LTE, если поблизости нет работающей 5G-базовой станции вашего оператора. Проверять нужно не только город, но и конкретный район, улицу и фактическое покрытие. 10 После запуска проверьте фактическое подключение Значок 5G в строке состояния полезен, но для технической проверки можно посмотреть параметры обслуживающей сети через сервисное меню или сетевой монитор. Такие программы хорошо показывают текущую сеть и частоту, но обычно не могут надежно перечислить все диапазоны, которые аппарат способен поддерживать аппаратно. Если покупаете смартфон прямо сейчас, попросите продавца подтвердить 5 пунктов точный номер модификации смартфона;

наличие 5G NR;

наличие n1;

наличие n79;

подтвержденную работу этой версии в российских 5G-сетях или отсутствие программных ограничений. Скриншот карточки товара со словом «5G» таким подтверждением не является.

Какие телефоны будут работать в российском 5G, а какие нет Универсальный список моделей быстро устаревает, а одинаковые названия смартфонов могут скрывать разные региональные версии. Поэтому надежнее делить устройства по техническим признакам. Хорошая совместимость Что искать 5G NR;

n1;

n79;

5G NSA, желательно также SA;

региональная версия с теми же диапазонами;

подтвержденная программная активация для российского оператора. Именно такая комбинация дает максимальные шансы работать и в 5G на 2100 МГц, и в высокоскоростных зонах n79. Высокий риск несовместимости На что не стоит рассчитывать смартфон только с 4G/LTE;

5G-смартфон только с n78 без n1 и n79;

устройство, где n79 есть только у другой региональной версии;

аппарат с программно отключенным 5G для российских сетей;

маркетплейс-карточка без точного model number. Если есть n1, но нет n79 Такой телефон не обязательно останется без 5G вообще. Он может подключиться там, где оператор развернул 5G именно в n1 и программная часть устройства совместима с сетью. Но к высокопроизводительной зоне n79 такой аппарат не подключится. Если есть n79, но нет n1 Телефон потенциально подходит для высокоскоростных зон 4,63-4,99 ГГц, но не получит 5G в тех местах, где оператор использует только n1. Здесь также важны NSA-комбинации и программная активация. Если есть только n78 Это типичный случай зарубежного 5G-смартфона, который отлично работает в сетях других стран, но не подходит для российского n79. Наличие n78 само по себе ничего не говорит о поддержке n79. Какие бренды уже фигурируют среди совместимых Android Операторы уже указывают на наличие совместимых моделей HONOR, Xiaomi и Samsung, но проверять нужно не бренд целиком, а точную модификацию. Нельзя писать «все Samsung поддерживают российский 5G» или «все китайские версии подходят». Это будет технически неверно.

Что с iPhone и российским 5G С iPhone ситуация особенно показательная. У многих поколений и региональных версий Apple аппаратно присутствуют необходимые 5G-диапазоны, включая n1 и n79. Например, современные версии iPhone 18 Pro в официальных технических характеристиках имеют поддержку обоих диапазонов. Но аппаратная поддержка не означает фактическую работу в сети. На старте российских коммерческих сетей 5G подключение iPhone к ним не активировано Apple. Минцифры прямо связывает доступ владельцев iPhone с решением производителя. Вывод для владельца iPhone: искать n79 в характеристиках полезно, но этого недостаточно. Пока производитель не активирует работу с российскими сетями, совместимый по железу iPhone продолжит использовать LTE. Можно ли включить 5G на iPhone вручную Обычный переключатель в настройках не может обойти отсутствие операторской или региональной поддержки. Если сеть не разрешена программным профилем, выбор режима 5G сам по себе проблему не решит. Нужно ли менять iPhone ради 5G Нет смысла покупать новую модель исключительно ради российского 5G, пока для нее не подтверждена фактическая работа в сети. При выборе нового iPhone важнее оценивать весь набор характеристик, а поддержку российского 5G считать дополнительным критерием после официальной активации.

Что с Android: почему здесь тоже нельзя смотреть только на логотип 5G На Android выбор шире, но и вариантов региональных модификаций значительно больше. Samsung, Xiaomi, HONOR, vivo, OPPO, realme, OnePlus и другие производители могут выпускать одну модель с разными наборами частот для разных рынков. Именно поэтому два внешне одинаковых телефона могут отличаться по работе с n79. Перед покупкой смартфона из Китая, Европы, ОАЭ или другого региона нужно открывать спецификацию конкретного model number. Где смотреть информацию Откройте «О телефоне» и запишите точный номер модели. Найдите эту модификацию на официальном сайте производителя. Откройте раздел «Сеть», «Подключения», «Cellular» или «5G NR bands». Проверьте n1 и n79. Если производитель разделяет NSA и SA, убедитесь, что нужные диапазоны поддерживаются в NSA. Проверьте информацию оператора о совместимости именно с его российской 5G-сетью. Можно ли проверить диапазоны приложением Приложения-мониторы полезны, чтобы увидеть текущую сеть, уровень сигнала и иногда рабочий диапазон. Но они не заменяют официальную спецификацию устройства. Приложение видит то, что телефон использует сейчас, а не обязательно полный перечень аппаратно поддерживаемых NR bands. Что делать при покупке на маркетплейсе Если продавец не указывает точный номер модели и полный список 5G bands, лучше запросить эти данные до оплаты. Формулировки «Global Version», «5G», «для России» и «работает со всеми операторами» сами по себе технической гарантией не являются.

5G NSA и SA: почему первая российская сеть еще использует 4G Массовый старт российского 5G идет в архитектуре NSA, Non-Standalone. Это означает, что сеть пятого поколения пока опирается на существующую LTE-инфраструктуру. Смартфон одновременно взаимодействует с 4G и 5G. Такой подход используется во многих странах на первом этапе внедрения. Он позволяет не строить всю инфраструктуру заново и быстрее дать абонентам новый радиоинтерфейс. NSA 5G с опорой на LTE быстрее внедряется;

использует существующую сеть 4G;

дает дополнительную емкость и скорость;

не раскрывает все возможности 5G. SA Полноценная автономная сеть 5G использует собственное ядро 5G;

лучше подходит для низких задержек;

поддерживает network slicing;

важна для промышленности и массового IoT. Именно поэтому обещание «5G дает задержку 1 мс» нельзя автоматически переносить на любой российский смартфон сегодня. Задержка зависит от архитектуры сети, транспортной инфраструктуры, сервера, маршрута трафика и конкретной услуги.

Какая скорость 5G будет на практике У 5G нет одной фиксированной скорости. Она определяется шириной радиоканала, диапазоном, MIMO, качеством сигнала, загрузкой базовой станции, возможностями смартфона и транспортной сетью оператора. до 300 Мбит/с пример заявленной МТС пиковой скорости в 5G на действующих частотах LTE до 1,5 Гбит/с пример заявленной МТС пиковой скорости в зонах 4,9 ГГц n79 Это именно пиковые значения, а не обещание каждому абоненту. Реальный результат может быть ниже в несколько раз. От чего зависит скорость какой диапазон используется, n1, n79 или другой разрешенный оператору спектр;

какова ширина радиоканала;

сколько пользователей одновременно обслуживает сектор;

насколько далеко телефон находится от базовой станции;

есть ли стены, стекло с металлизированным покрытием и другие препятствия;

какие MIMO-конфигурации поддерживает устройство;

какие LTE + NR комбинации поддерживаются в NSA;

может ли сама базовая станция получить нужную пропускную способность по транспортной сети;

не ограничивает ли скорость тариф или сервер назначения. Почему n79 сложнее обеспечить покрытием внутри здания Чем выше рабочая частота, тем обычно хуже радиосигнал проходит через стены и перекрытия. Поэтому зона 4,9 ГГц может давать очень высокую скорость на улице или рядом с базовой станцией, а глубоко внутри железобетонного здания смартфон перейдет на более низкую частоту или LTE. Это нормальная физика радиосвязи, а не признак того, что 5G «не работает». Для стабильного покрытия на высоких частотах требуется более плотная инфраструктура.

Что 5G реально дает обычному пользователю Больше пропускная способность Это главный практический плюс в перегруженных местах. В центре города, на вокзале, стадионе, фестивале или в торговом центре LTE-сектору приходится делить ресурс между большим количеством абонентов. Дополнительный спектр и более эффективный радиоинтерфейс позволяют обслуживать больше пользователей. Выше скорость В широком радиоканале 5G может заметно ускорить загрузку больших файлов, облачную синхронизацию, видео высокого разрешения, обновления и раздачу интернета на ноутбук. Ниже задержка Потенциал 5G по задержке выше, чем у LTE, особенно после перехода к полноценной SA-архитектуре и размещению сервисов ближе к абоненту. Для обычного пользователя это полезно в видеосвязи, облачных приложениях и интерактивных сервисах. Больше подключенных устройств Это особенно важно не для квартиры, а для промышленности, логистики, городских систем, датчиков, транспорта и территорий с высокой плотностью подключений. База для новых сервисов Полноценный 5G SA позволяет создавать изолированные логические сегменты сети, использовать частные мобильные сети для предприятий, подключать большое количество устройств и строить приложения, которым важны гарантированная задержка и управляемое качество связи.

Стоит ли теперь покупать 5G-роутер для дома или дачи После коммерческого запуска 5G интерес к мобильным роутерам закономерно вырастет. Но покупать дорогой 5G-роутер только ради надписи на коробке не стоит. Перед покупкой проверьте есть ли 5G у вашего оператора именно по нужному адресу;

какой диапазон используется;

есть ли у роутера n1 и n79;

поддерживает ли модем 5G NSA и SA;

есть ли нужные LTE + NR комбинации для NSA;

есть ли внешние антенные разъемы, если они нужны;

какие Ethernet-порты установлены, гигабитные или 2,5-гигабитные;

не станет ли домашний Wi-Fi узким местом быстрее мобильного канала. Если в вашем районе пока есть только LTE, хороший LTE Cat.6, Cat.12 или более производительный модем с агрегацией и правильной MIMO-антенной может дать лучший результат, чем дорогой 5G-роутер, установленный в неудачном месте. Подробнее это разобрано в статье «Как выбрать 4G/5G-роутер для дачи: Cat.4, Cat.6, Cat.12, MIMO и агрегация». Если проблема именно в слабом сигнале на даче или в частном доме, полезен отдельный разбор «4G/5G-антенна для роутера: как улучшить интернет и не купить лишнее».

Заменит ли 5G домашний Wi-Fi, Ethernet и оптоволокно Нет. Эти технологии находятся на разных участках сети. Технология Что делает 5G Соединяет смартфон или мобильный роутер с сетью сотового оператора. Оптоволокно Дает фиксированный проводной интернет от провайдера до объекта. Ethernet Соединяет роутеры, точки доступа, компьютеры, телевизоры, камеры и другое оборудование внутри объекта. Wi-Fi Создает локальную беспроводную сеть внутри квартиры, дома или офиса. Хорошая схема для частного дома может выглядеть так: оптика работает как основной WAN, 4G/5G используется как резерв, внутри дома проложен Ethernet, а Wi-Fi обеспечивают несколько правильно расположенных точек доступа. Если проводного провайдера нет, 5G может стать основным внешним каналом. Но от необходимости нормально построить домашнюю сеть это не избавляет. По выбору технологии для загородного объекта: «Интернет в частном доме и на даче: оптика, 4G, Wi-Fi-мост или спутник». По внутренней беспроводной сети: «Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7: что выбрать для квартиры, дома и камер».

Что 5G меняет для камер, умного дома и удаленных объектов Для умного дома 5G полезен прежде всего как внешний интернет-канал. Нет необходимости подключать каждую лампочку, реле или датчик непосредственно к мобильной сети пятого поколения. Умный дом Внутри дома датчики и исполнительные устройства могут работать через Zigbee, Thread, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet или проводные системы. Основные сценарии лучше по возможности выполнять локально, чтобы свет, защита от протечек и автоматика не зависели от внешнего интернета. Подробнее: «Умный дом без интернета: локальная, облачная и гибридная работа». Видеонаблюдение 5G может быть полезен на стройке, даче, складе, временном объекте или площадке, куда сложно быстро провести кабельный интернет. Высокая скорость отдачи помогает передавать видео и организовать удаленный доступ. Но внутри объекта IP-камеры по возможности лучше подключать проводом и PoE. Радиоканал оператора нужен для связи объекта с интернетом, а не для замены нормальной локальной кабельной инфраструктуры. Резервный WAN Один из самых практичных сценариев - автоматическое переключение маршрутизатора на 4G/5G при отказе основного провайдера. Это полезно для камер, удаленного доступа, небольших офисов, касс, рабочих мест и систем автоматизации. Для организации сети, Wi-Fi, PoE, камер и слаботочного шкафа в Туле: монтаж слаботочных систем в Туле.

Что с 5G в Туле и Тульской области Тула не вошла в первую федеральную волну из 16 городов. Коммерческий запуск 5G в Туле пока отдельно не объявлен. При этом у региона есть важная особенность: еще до федерального старта оператор T2 публично сообщал о технической готовности своей инфраструктуры в Тульской области к внедрению 5G. По заявлению директора макрорегиона «Центр» T2 Дениса Маликова, после выделения необходимых частот новую технологию технически можно развернуть в очень короткий срок. Конкретная дата и карта покрытия зависят от регуляторных решений и плана самого оператора. Что это означает для Тулы: отсутствие города в первой волне не связано автоматически с отсутствием готовой инфраструктуры. Как минимум один оператор заявлял о технической готовности сети региона. Но официального подтверждения, что Тула уже включена в следующую волну, пока нет. Есть ли планы расширения После первых 16 городов Минцифры сообщило о проработке запуска 5G еще примерно в 50 городах до конца 2026 года. Полный перечень следующей волны публично не закреплен, поэтому относить Тулу к этим 50 городам заранее нельзя. Есть ли смысл покупать 5G-смартфон в Туле Если телефон покупается на несколько лет, поддержка российского набора частот уже имеет смысл как запас. Оптимально выбирать версию с n1 и n79, поддержкой NSA и без известных программных ограничений. Но переплачивать только ради немедленного использования 5G в Туле пока не нужно. До фактического запуска важнее качество LTE конкретного оператора, агрегация частот, уровень сигнала и загрузка базовой станции. Есть ли смысл покупать 5G-роутер для частного дома в Тульской области Здесь решение зависит от срока эксплуатации. Если роутер покупается на несколько лет и разница в цене разумная, поддержка n1 и n79 будет полезной. Если задача - получить хороший интернет прямо сейчас, оборудование нужно выбирать по реально доступной сети на конкретном участке. В Петровском, пригороде Тулы, частном секторе и населенных пунктах области ситуация может сильно отличаться даже на соседних улицах. Поэтому для мобильного интернета важны реальные замеры нескольких операторов, а не только цвет зоны на карте покрытия.

Краткая история 5G в России: от тестовых зон до коммерческого запуска 2019 Первые заметные пилотные зоны В Москве появились ранние публичные тестовые зоны 5G. Операторы и производители проверяли оборудование, смартфоны и варианты частот. Одним из известных пилотов стала зона Tele2 и Ericsson на Тверской улице. 2021 Масштабная пользовательская пилотная сеть МТС МТС запустила в Москве пилотную сеть в диапазоне 4,9 ГГц. Участники тестирования могли получать скорости до 1,5 Гбит/с. Именно часть этой инфраструктуры позже превратилась в коммерческие зоны «Супер 5G». 2021-2026 Испытания, частные сети и ожидание частот Операторы испытывали 5G на промышленных объектах, в лабораториях и отдельных городских зонах. Главным ограничением массового запуска оставался вопрос частотного ресурса и экономической модели строительства сети. 2026 Утверждены условия массового развертывания Операторам разрешили использовать под 5G существующие частоты LTE и работающее зарубежное оборудование, установленное до установленного регулятором срока. Одновременно «большая четверка» получила по 90 МГц в полосе 4,63-4,99 ГГц. 2026 Старт коммерческих сетей 11 сентября коммерческий 5G появился в первых 16 городах. Начался этап, когда новая технология стала услугой для обычного абонента, а не только испытанием.

Какие планы по развитию 5G в России Расширение еще примерно на 50 городов Минцифры сообщило, что прорабатывается запуск 5G еще примерно в 50 городах до конца 2026 года. Это не означает, что во всех них сразу появится сплошное покрытие или все четыре оператора. Развитие диапазона 4,63-4,99 ГГц Для высокопроизводительного 5G в n79 предусмотрено поэтапное развертывание в наиболее востребованных местах городов-миллионников до конца 2028 года, после чего покрытие должно расширяться дальше. Переход на российские базовые станции С 2027 года предусмотрен поэтапный переход на отечественное оборудование 5G. Плановый горизонт завершения такого перехода установлен до конца 2031 года. Переход от NSA к более полноценному 5G Первый этап ориентирован прежде всего на быстрый запуск и расширение радиодоступа. В дальнейшем большее значение будет иметь архитектура SA с собственным ядром 5G, которая нужна для network slicing, промышленной автоматизации, массового IoT и сервисов с управляемой задержкой.

Нужно ли менять смартфон ради 5G Если текущий телефон устраивает, а в вашем городе 5G еще не запущен, срочная замена обычно не нужна. LTE продолжит работать и еще долго будет важной частью мобильной сети. Если новый смартфон все равно покупается, поддержка 5G уже становится рациональным запасом. Но выбирать стоит не просто «модель с 5G», а версию, подготовленную к российским частотам. Минимальный чек-лист покупки Точный model number , а не только коммерческое название.

, а не только коммерческое название. 5G NR в официальной спецификации.

в официальной спецификации. n1 для части российских сетей.

для части российских сетей. n79 для нового высокопроизводительного диапазона.

для нового высокопроизводительного диапазона. NSA для стартовой архитектуры российских сетей.

для стартовой архитектуры российских сетей. SA как запас на дальнейшее развитие.

как запас на дальнейшее развитие. Подтвержденная программная совместимость с российским оператором.

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