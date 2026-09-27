Anthropic сообщил о результате эксперимента с роем из примерно 950 Claude-агентов
25 сентября 2026 года стало известно о результате эксперимента Anthropic: примерно 950 специализированных агентов Claude за около 21 часа провели масштабный поиск среди обратных транскриптаз. Они собрали более 200 тысяч последовательностей, выделили около 3500 новых кандидатных систем и сократили список до 20 вариантов для анализа человеком. Главным результатом стала ранее не охарактеризованная система array-associated reverse transcriptases, или ART. Это научный кандидат с неизвестной пока функцией, а не готовый инструмент редактирования генома.
Что произошло 25 сентября 2026 года
Anthropic сообщила о поисковом эксперименте, в котором участвовало примерно 950 агентов Claude. Работа продолжалась около 21 часа и потребовала около 210 млн токенов. Задача заключалась не в создании новой молекулы, а в поиске необычных обратных транскриптаз и связанных с ними генетических элементов среди уже доступных биологических данных.
Обратная транскриптаза, или reverse transcriptase, представляет собой фермент, способный синтезировать ДНК по матрице РНК. Такие ферменты встречаются не только у ретровирусов: бактерии и бактериофаги содержат разнообразные системы с обратными транскриптазами, функции многих из которых изучены слабо.
Агенты исследовали локусы обратных транскриптаз в базе, охватывающей около 1,9 млрд белковых кластеров. Локус здесь означает участок генетического материала, включающий интересующий ген и его окружение. Анализ соседних генов и повторяющихся последовательностей позволяет искать не просто отдельные ферменты, а потенциально связанные биологические системы.
Масштаб поиска и последовательность отбора
|Показатель
|Подтвержденный результат
|Агенты Claude
|Около 950
|Продолжительность
|Около 21 часа
|Расход модели
|Около 210 млн токенов
|Собранные обратные транскриптазы
|Более 200 000
|Новые кандидатные системы
|Около 3500
|Финальный список
|20 кандидатов для анализа человеком
|Масштаб исходной базы
|Около 1,9 млрд белковых кластеров
Цифры описывают многоступенчатое сужение пространства поиска. Сначала агенты собрали свыше 200 тысяч обратных транскриптаз, затем выделили примерно 3500 потенциально новых систем и ранжировали их. В итоговый список вошли 20 наиболее перспективных кандидатов, которые передали людям для дальнейшей оценки.
Следовательно, 950 агентов не проводили 950 независимых лабораторных опытов. Они параллельно выполняли вычислительные исследовательские задачи: искали последовательности, сопоставляли генетическое окружение, отсеивали известные варианты и формировали гипотезы. Масштаб результата следует измерять обработанным массивом и глубиной фильтрации, а не числом физических экспериментов.
Что именно представляет собой ART
Название array-associated reverse transcriptases переводится как «обратные транскриптазы, связанные с массивами». Система получила его из-за характерного соседства фермента с длинным массивом тандемных повторов. Каждый повтор насчитывает примерно 200 нуклеотидов. Рядом также расположен ген белка-партнера, функция которого пока не определена.
По техническому описанию Anthropic, ART образуют новое семейство обратных транскриптаз гигантских фагов. Бактериофаги являются вирусами, заражающими бактерии. Найденное сочетание обратной транскриптазы, вспомогательного белка и массива повторов отличает ART от уже охарактеризованных систем и делает его интересным объектом для дальнейшего изучения.
Независимые публикации сообщают, что с этой системой связан набор молекул РНК. Однако наличие РНК, повторов и фермента еще не раскрывает их совместную роль. Пока неизвестно, участвует ли ART в защите фага, взаимодействии с бактерией-хозяином, изменении генетического материала или в другом процессе.
Почему ART пока нельзя считать биологическим инструментом
Обнаружение характерной структуры в данных и демонстрация управляемой биологической функции являются разными этапами. Для инструмента необходимо понимать, какие молекулярные реакции выполняет система, на какие цели она действует, насколько воспроизводим результат и можно ли контролировать ее работу. Опубликованные сведения таких возможностей ART пока не подтверждают.
Особенно преждевременно называть ART аналогом CRISPR или готовой системой редактирования генома. Сходство ограничивается общим контекстом: речь идет о необычной системе из мира бактерий и фагов, потенциальное назначение которой еще изучается. Подтвержденных данных о программируемом распознавании цели, внесении заданных изменений в ДНК или практическом применении нет.
- Подтверждено: необычная архитектура с обратной транскриптазой, белком-партнером и массивом повторов.
- Подтверждено: преимущественная связь найденного семейства с гигантскими бактериофагами.
- Не установлено: естественная биологическая функция ART.
- Не подтверждено: применение ART для редактирования генома, диагностики или терапии.
- Не заявлено: публичная доступность готового продукта, лабораторного набора или программного интерфейса ART.
Практическое значение эксперимента
Главный результат для AI-разработки состоит в демонстрации параллельного исследовательского поиска. Рой агентов смог за ограниченное время обработать массив, который трудно последовательно просмотреть вручную, а затем превратить сотни тысяч исходных объектов в небольшой набор кандидатов. Это полезный сценарий для задач, где требуется сопоставлять множество разрозненных признаков и отбрасывать уже известные варианты.
При этом эксперимент не устраняет роль специалистов. Люди сформулировали исходную задачу, определили критерии интереса и получили 20 кандидатов для содержательной проверки. Качество результата зависит от исходной базы, полноты аннотаций, критериев отбора и последующего подтверждения. Модель способна ускорить поиск перспективных закономерностей, но не превращает вычислительную гипотезу в доказанный биологический механизм.
Для биологии ценность ART определится дальнейшими исследованиями: нужно установить образующиеся молекулы, механизм работы компонентов и роль системы в жизненном цикле фага. Для индустрии AI уже важен сам масштаб фильтрации: около 950 агентов, 21 час, более 200 тысяч изученных обратных транскриптаз и 20 финальных кандидатов. Это подтверждает пригодность многоагентного подхода для разведочного анализа, но еще не доказывает, что найденная система станет практически полезной технологией.
См. также: Atlas: source control для AI-агентов – Git-коммит, prompt, session и память Claude/Codex.
Источники и материалы
- Claude discovers a novel enzyme system
- Autonomous AI agents discover reverse transcriptases with tandem repeat arrays
- Anthropic’s AI is teaching itself biology. Now it’s made its first discovery | The Star
- Claude AI discovers CRISPR-like gene-editing system: All you need to know | Tech News — Business Standard
- Anthropic's 950 Claude agents found an enzyme system in 21 hours, and nobody knows what it does