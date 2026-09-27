AI и биология Anthropic сообщил о результате эксперимента с роем из примерно 950 Claude-агентов 25 сентября 2026 года стало известно о результате эксперимента Anthropic: примерно 950 специализированных агентов Claude за около 21 часа провели масштабный поиск среди обратных транскриптаз. Они собрали более 200 тысяч последовательностей, выделили около 3500 новых кандидатных систем и сократили список до 20 вариантов для анализа человеком. Главным результатом стала ранее не охарактеризованная система array-associated reverse transcriptases, или ART. Это научный кандидат с неизвестной пока функцией, а не готовый инструмент редактирования генома. 950 агентов 21 час 200 000+ кандидатов Система ART Главное: Эксперимент показал, что множество AI-агентов может быстро просеивать огромные биологические массивы и формировать короткий список содержательных гипотез. Обнаруженная ART представляет собой необычную генетическую систему, преимущественно связанную с гигантскими бактериофагами. Ее строение описано, но назначение и практическая применимость еще не установлены.

Что произошло 25 сентября 2026 года Anthropic сообщила о поисковом эксперименте, в котором участвовало примерно 950 агентов Claude. Работа продолжалась около 21 часа и потребовала около 210 млн токенов. Задача заключалась не в создании новой молекулы, а в поиске необычных обратных транскриптаз и связанных с ними генетических элементов среди уже доступных биологических данных. Обратная транскриптаза, или reverse transcriptase, представляет собой фермент, способный синтезировать ДНК по матрице РНК. Такие ферменты встречаются не только у ретровирусов: бактерии и бактериофаги содержат разнообразные системы с обратными транскриптазами, функции многих из которых изучены слабо. Агенты исследовали локусы обратных транскриптаз в базе, охватывающей около 1,9 млрд белковых кластеров. Локус здесь означает участок генетического материала, включающий интересующий ген и его окружение. Анализ соседних генов и повторяющихся последовательностей позволяет искать не просто отдельные ферменты, а потенциально связанные биологические системы.

Масштаб поиска и последовательность отбора Показатель Подтвержденный результат Агенты Claude Около 950 Продолжительность Около 21 часа Расход модели Около 210 млн токенов Собранные обратные транскриптазы Более 200 000 Новые кандидатные системы Около 3500 Финальный список 20 кандидатов для анализа человеком Масштаб исходной базы Около 1,9 млрд белковых кластеров Цифры описывают многоступенчатое сужение пространства поиска. Сначала агенты собрали свыше 200 тысяч обратных транскриптаз, затем выделили примерно 3500 потенциально новых систем и ранжировали их. В итоговый список вошли 20 наиболее перспективных кандидатов, которые передали людям для дальнейшей оценки. Следовательно, 950 агентов не проводили 950 независимых лабораторных опытов. Они параллельно выполняли вычислительные исследовательские задачи: искали последовательности, сопоставляли генетическое окружение, отсеивали известные варианты и формировали гипотезы. Масштаб результата следует измерять обработанным массивом и глубиной фильтрации, а не числом физических экспериментов.

Что именно представляет собой ART Название array-associated reverse transcriptases переводится как «обратные транскриптазы, связанные с массивами». Система получила его из-за характерного соседства фермента с длинным массивом тандемных повторов. Каждый повтор насчитывает примерно 200 нуклеотидов. Рядом также расположен ген белка-партнера, функция которого пока не определена. По техническому описанию Anthropic, ART образуют новое семейство обратных транскриптаз гигантских фагов. Бактериофаги являются вирусами, заражающими бактерии. Найденное сочетание обратной транскриптазы, вспомогательного белка и массива повторов отличает ART от уже охарактеризованных систем и делает его интересным объектом для дальнейшего изучения. Независимые публикации сообщают, что с этой системой связан набор молекул РНК. Однако наличие РНК, повторов и фермента еще не раскрывает их совместную роль. Пока неизвестно, участвует ли ART в защите фага, взаимодействии с бактерией-хозяином, изменении генетического материала или в другом процессе. Корректная формулировка результата: агенты помогли выявить и приоритизировать ранее не охарактеризованное семейство генетических систем. Утверждать, что они создали новый фермент или полностью установили механизм ART, оснований нет.

Почему ART пока нельзя считать биологическим инструментом Обнаружение характерной структуры в данных и демонстрация управляемой биологической функции являются разными этапами. Для инструмента необходимо понимать, какие молекулярные реакции выполняет система, на какие цели она действует, насколько воспроизводим результат и можно ли контролировать ее работу. Опубликованные сведения таких возможностей ART пока не подтверждают. Особенно преждевременно называть ART аналогом CRISPR или готовой системой редактирования генома. Сходство ограничивается общим контекстом: речь идет о необычной системе из мира бактерий и фагов, потенциальное назначение которой еще изучается. Подтвержденных данных о программируемом распознавании цели, внесении заданных изменений в ДНК или практическом применении нет. Подтверждено: необычная архитектура с обратной транскриптазой, белком-партнером и массивом повторов.

Подтверждено: преимущественная связь найденного семейства с гигантскими бактериофагами.

Не установлено: естественная биологическая функция ART.

Не подтверждено: применение ART для редактирования генома, диагностики или терапии.

Не заявлено: публичная доступность готового продукта, лабораторного набора или программного интерфейса ART. ART следует рассматривать как выявленное семейство генетических систем с пока неизвестной биологической функцией, а не как готовую биотехнологию.

Практическое значение эксперимента Главный результат для AI-разработки состоит в демонстрации параллельного исследовательского поиска. Рой агентов смог за ограниченное время обработать массив, который трудно последовательно просмотреть вручную, а затем превратить сотни тысяч исходных объектов в небольшой набор кандидатов. Это полезный сценарий для задач, где требуется сопоставлять множество разрозненных признаков и отбрасывать уже известные варианты. При этом эксперимент не устраняет роль специалистов. Люди сформулировали исходную задачу, определили критерии интереса и получили 20 кандидатов для содержательной проверки. Качество результата зависит от исходной базы, полноты аннотаций, критериев отбора и последующего подтверждения. Модель способна ускорить поиск перспективных закономерностей, но не превращает вычислительную гипотезу в доказанный биологический механизм. Для биологии ценность ART определится дальнейшими исследованиями: нужно установить образующиеся молекулы, механизм работы компонентов и роль системы в жизненном цикле фага. Для индустрии AI уже важен сам масштаб фильтрации: около 950 агентов, 21 час, более 200 тысяч изученных обратных транскриптаз и 20 финальных кандидатов. Это подтверждает пригодность многоагентного подхода для разведочного анализа, но еще не доказывает, что найденная система станет практически полезной технологией. Короткий вывод: Claude-агенты обнаружили убедительно необычный объект для исследования, а не готовый биологический инструмент. Значение новости заключается одновременно в новом кандидате ART и в масштабе автоматизированного научного поиска. См. также: Atlas: source control для AI-агентов – Git-коммит, prompt, session и память Claude/Codex.