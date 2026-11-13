13 ноября 2026 года ДКС сообщила о новом кабельном покрытии DC1202. Материал предназначен для ограничения распространения горения по поверхности кабельных линий с горючей изоляцией и применяется в определённых кабельных сооружениях.

Характеристики по данным производителя DC1202 поставляется в рулонах размером 0,8×10 м, заявленная толщина покрытия составляет 1,5 мм. В описании перечислены силовые и контрольные кабели, а также кабели связи с изоляцией из ПВХ или полиэтилена. Производитель указывает возможность применения на кабельных конструкциях внутри и снаружи зданий и ссылается на документы по пожарной безопасности. Перед применением необходимы актуальные сертификаты, инструкция и проектные условия.

В каких случаях рассматривают такое решение На объектах с протяжёнными кабельными трассами важно не только выбирать кабели нужного исполнения, но и ограничивать распространение пожара вдоль их прокладки. Оболочка может быть элементом комплекса противопожарных мероприятий для ответственных линий. Это особенно актуально для некоторых кабельных сооружений, инженерных и промышленных объектов. Для обычной квартиры приобретение покрытия без обоснования не является универсальным улучшением электробезопасности.

Чего DC1202 не заменяет Дополнительное покрытие не превращает произвольный кабель в огнестойкую кабельную линию с гарантированным временем работоспособности. Не следует путать ограничение распространения горения с сохранением функции электроснабжения во время пожара. Покрытие не отменяет правила выбора кабеля, способа прокладки, механической защиты, огнестойких проходок и разделения трасс.

Перед применением на объекте Специалист должен проверить допустимость решения для конкретной кабельной системы, крепления и условия эксплуатации, а также требования к доступу для осмотра и обслуживанию. Материалы в электротехнических установках применяют по технической документации и в составе согласованного решения, а не на основании одного рекламного анонса.

Частые вопросы Заменяет ли покрытие кабель нг(А)-FRLS? Нет. Классы пожарной опасности, огнестойкость кабеля и работоспособность линии необходимо рассматривать отдельно. Нужно ли DC1202 в обычной квартире? Не автоматически. Его применение определяется условиями конкретной трассы и требованиями объекта.