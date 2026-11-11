11 ноября 2026 года ДКС сообщила о поддержке OPC UA для контроллеров Mitra Logic C2000. Для промышленной автоматики это означает возможность обмениваться структурированными данными с совместимыми системами мониторинга и управления.

Безопасность и прошивку проверяют перед интеграцией

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Для чего нужен OPC UA

OPC UA применяется для передачи данных между промышленным оборудованием, контроллерами, программами диспетчеризации и другими компонентами автоматизации. В отличие от обычного перечня регистров, модель данных может содержать более понятные имена и структуру.

Наличие сервера в ПЛК упрощает потенциальную интеграцию с клиентскими приложениями OPC UA, но не гарантирует поддержку всех возможностей стандарта.