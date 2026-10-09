Проверка новости Google обновила документацию Gemini Enterprise Agent Platform? Что удалось подтвердить Главный вывод: доступные источники не подтверждают, что 7 октября 2026 года Google опубликовала отдельное обновление документации Gemini Enterprise Agent Platform, изменившее вызов Model.upload(). Официальная справка подтверждает существование REST-метода models.upload, но не заявленную дату и не новое обязательное требование staging_bucket. Упоминание google-cloud-aiplatform 1.165.1 и явного staging_bucket найдено только в независимом описании CVE, поэтому выдавать его за официальный анонс Google нельзя. Model.upload() Google Cloud SDK Факты Главное: Официально подтвержден сам REST-метод models.upload и его основные параметры. Дата 7 октября 2026 года, изменение поведения Model.upload() и обязательность staging_bucket по представленным данным не доказаны.

Что произошло и почему формулировку новости нужно уточнить Исходное сообщение объединяет сразу три разных утверждения: обновление документации 7 октября 2026 года, изменение вызова Model.upload() и возможную связь этого изменения с staging_bucket либо новой версией SDK. Представленная доказательная база не позволяет подтвердить эту цепочку целиком. У Google Cloud действительно есть отдельная справочная страница REST-метода models.upload для Gemini Enterprise Agent Platform. Также существует страница release notes продукта. Однако в найденных официальных материалах нет проверяемой записи, которая связывала бы именно дату 7 октября 2026 года с изменением Model.upload(). Поэтому корректнее считать сообщение неподтвержденным, а не состоявшимся обновлением. Отсутствие подтверждения не доказывает, что изменение невозможно или никогда не публиковалось. Оно означает, что по имеющимся источникам нельзя надежно установить дату, содержание релиза и статус изменения.

Что подтверждает документация Google Cloud Официальная REST-справка описывает метод models.upload в пространстве Gemini Enterprise Agent Platform. Его назначение связано с загрузкой модели, а родительский ресурс задается как Location в формате projects/{project}/locations/{location}. Метод опубликован в ветке API v1beta1, что важно учитывать при оценке стабильности интерфейса и совместимости интеграций. В запросе предусмотрен пользовательский сервисный аккаунт. Если он не указан, используется сервисный агент Agent Platform. Это характеристика метода, подтвержденная документацией, но сама по себе она не свидетельствует об изменении, датированном 7 октября 2026 года. Отдельное руководство Google описывает импорт моделей в Model Registry Gemini Enterprise Agent Platform и последующее развертывание импортированной модели на endpoint. Следовательно, загрузка является частью документированного рабочего процесса платформы. При этом доступные материалы не показывают, что назначение метода, схема родительского ресурса или выбор сервисного аккаунта были изменены в заявленную дату. Подтверждено: существует REST-метод projects.locations.models.upload.

Подтверждено: родительский ресурс имеет формат projects/{project}/locations/{location}.

Подтверждено: можно задать пользовательский сервисный аккаунт, иначе применяется сервисный агент платформы.

Подтверждено: импортированную модель можно затем развернуть на endpoint.

Не подтверждено: отдельный релиз этого метода 7 октября 2026 года.

Model.upload(), models.upload и staging_bucket: где возникает неоднозначность В формулировках важно различать REST-метод models.upload и вызов Model.upload() в клиентской библиотеке. Похожее имя не доказывает, что речь идет об одном уровне API, одинаковом контракте или одной странице документации. REST-справка описывает сетевой метод платформы, тогда как Model.upload() может относиться к объектной обертке Python SDK google-cloud-aiplatform. Независимая карточка CVE-2026-19407 упоминает два варианта: обновить google-cloud-aiplatform до версии 1.165.1 или новее либо явно передать staging_bucket при вызове Model.upload(). Это конкретное техническое утверждение, но в предоставленных материалах оно не подкреплено официальным advisory Google или соответствующей записью release notes. Поэтому нельзя утверждать, что Google сделала staging_bucket обязательным параметром для всех вызовов, что версия 1.165.1 изменила публичный контракт метода или что именно это изменение было опубликовано 7 октября 2026 года. Также нельзя автоматически переносить рекомендацию для Python SDK на REST-метод models.upload. Указание staging_bucket и переход на конкретную версию SDK не следует представлять как универсальное требование Google Cloud, пока это не подтверждено официальным бюллетенем, журналом изменений библиотеки или документацией соответствующей версии.

Доступность, совместимость и ограничения сведений Подтвержденная точка доступа относится к REST API v1beta1 и использует ресурс Location внутри проекта Google Cloud. Это позволяет идентифицировать интерфейс, но не дает оснований объявлять его поведение идентичным всем версиям Python SDK. Страница release notes Gemini Enterprise Agent Platform существует и предназначена для публикации производственных обновлений. В доступных результатах нет записи с проверяемой датой 7 октября 2026 года и описанием изменения Model.upload(). Не представлены также официальные сведения о канале распространения предполагаемого исправления, затронутых версиях, сроках доступности или обратной совместимости. Статус REST API: в справке указан v1beta1.

Область вызова: проект и регион через ресурс Location.

Совместимость с Python SDK: конкретная матрица версий не подтверждена.

Версия google-cloud-aiplatform 1.165.1: упомянута независимым источником, но не подтверждена официальным материалом в Research.

Обязательность staging_bucket: не установлена.

Дата 7 октября 2026 года: не подтверждена первичным источником.

Что это значит для разработчиков Практический вывод ограничен: не стоит менять интеграцию только на основании формулировки о якобы состоявшемся обновлении. Сначала необходимо отделить используемый интерфейс: REST models.upload или метод Model.upload() конкретной версии google-cloud-aiplatform. Их названия похожи, но документация, параметры и история изменений могут различаться. Если проект уже использует Model.upload(), значимыми доказательствами будут официальный журнал изменений установленной версии SDK, advisory Google и актуальная сигнатура метода. До появления таких подтверждений staging_bucket разумно рассматривать как параметр, упомянутый вторичным источником для определенного сценария, а не как новое общее правило платформы. Итоговый статус новости: существование механизма загрузки моделей подтверждено; публикация изменения 7 октября 2026 года не подтверждена; связь с google-cloud-aiplatform 1.165.1 и staging_bucket остается непроверенной по официальным источникам. При появлении датированной записи Google содержание новости следует пересмотреть по первичному документу. См. также: Gemini 3.8 Live и Extended Thinking: голосовой ИИ Google для агентов.