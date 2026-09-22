OpenAI выпустила GPT-6 Sol и Luna: цены API, отличия и что изменилось

ИИ · 22 сентября 2026 OpenAI выпустила GPT-6 Sol и Luna: API стал дешевле, а GPT-6 доступнее OpenAI расширила семейство GPT-6 двумя моделями: GPT-6 Sol для сложной повседневной и профессиональной работы и GPT-6 Luna для сценариев, где особенно важна низкая стоимость. Главная практическая перемена — не только новое поколение моделей, но и заметно более дешёвый API.

GPT-6 Sol $2 ввод / $10 вывод за 1 млн токенов GPT-6 Luna $0,10 ввод / $0,50 вывод за 1 млн токенов Статус официальный релиз, rollout начался 22.09.2026

Что именно выпустила OpenAI GPT-6 Sol и GPT-6 Luna дополняют GPT-6 Astra. Astra остаётся верхней моделью семейства, а новые варианты закрывают более массовые сценарии: Sol ориентирован на высокий уровень возможностей при меньшей цене, Luna — на дешёвую обработку большого количества запросов. В API используются модели gpt-6-sol и gpt-6-luna . Доступность в пользовательских продуктах разворачивается постепенно, поэтому наличие конкретной модели в интерфейсе может зависеть от тарифа, продукта и стадии rollout.

Цены API Модель Входные токены Выходные токены GPT-6 Sol $2 / 1 млн $10 / 1 млн GPT-6 Luna $0,10 / 1 млн $0,50 / 1 млн Для реального проекта одной цены за миллион токенов недостаточно. Итоговая стоимость зависит от отношения input/output, объёма контекста, кэширования, числа повторных запросов и того, насколько эффективно модель решает задачу. Более дешёвая модель может оказаться выгоднее даже при большем числе обращений, а дорогая — выиграть, если выполняет задачу за меньшее количество итераций. Практический вывод. GPT-6 Luna с такой ценой особенно интересна для классификации, массовой обработки документов, вспомогательных агентов, предварительного анализа и других высокочастотных задач. Сравнивать её с локальной LLM теперь нужно не только по цене токена, но и по требованиям к приватности, задержке, доступности интернета и стоимости собственного оборудования.

Что известно о производительности По опубликованным OpenAI результатам, GPT-6 Sol показывает 68,8% на DeepSWE v1.1, а GPT-6 Luna — 66,6%. Эти цифры полезны как ориентир, но являются результатами, опубликованными самим разработчиком. Они не заменяют независимые тесты на реальных кодовых базах и рабочих сценариях. Новые модели также ориентированы на агентные задачи и работу с компьютером. Именно здесь особенно важно оценивать не отдельный benchmark, а стоимость завершённой задачи: количество шагов, повторных попыток, токенов и фактическое время выполнения.

Что это меняет для локального ИИ Снижение API-цен усиливает конкуренцию между облачными и локальными моделями. Покупка GPU только ради экономии на токенах становится менее очевидной при небольшом и среднем объёме запросов. Но локальный запуск сохраняет принципиальные преимущества: данные можно не отправлять внешнему провайдеру, система может работать без доступа к облаку, отсутствует поминутная зависимость от внешнего API, а модель и окружение можно контролировать самостоятельно. Поэтому корректное сравнение должно учитывать стоимость видеокарты и остального оборудования, амортизацию, электричество, время работы, скорость генерации, загрузку GPU, стоимость API, кэширование и реальный месячный объём токенов.

Кому стоит обратить внимание на GPT-6 Sol и Luna Разработчикам и coding-agent системам: Sol интересен как более доступный вариант для сложных задач, где важны код, инструменты и многошаговое выполнение.

Sol интересен как более доступный вариант для сложных задач, где важны код, инструменты и многошаговое выполнение. RAG и обработке документов: Luna потенциально снижает стоимость массовых запросов, классификации и промежуточных этапов пайплайна.

Luna потенциально снижает стоимость массовых запросов, классификации и промежуточных этапов пайплайна. AI-агентам: дешёвая модель может выполнять вспомогательные шаги, оставляя более дорогую модель только для сложных решений.

дешёвая модель может выполнять вспомогательные шаги, оставляя более дорогую модель только для сложных решений. Пользователям локальных LLM: стоит пересчитать TCO. Старые сравнения с облачным API могут быстро устареть после изменения тарифов.