4 ноября 2026 года вышел Home Assistant 2026.11. Релиз затрагивает не только интерфейс: изменились работа с дополнениями сообщества, отображение названий сущностей и возможности интеграции камер. Разбираем практические последствия для действующей системы.

Marketplace вместо отдельной установки HACS Каталог пользовательских интеграций, карточек и тем стал частью Home Assistant под названием Marketplace. Для уже установленных через HACS компонентов разработчики обещают сохранение установленных элементов и обновлений. При этом сторонний код не проходит ту же проверку, что официальные интеграции, поэтому устанавливать всё подряд не стоит. Перед обновлением полезно записать список критичных пользовательских интеграций, проверить их совместимость и сделать доступную для восстановления резервную копию.

Камеры Matter 1.5 и двусторонняя связь Home Assistant получил поддержку камер Matter 1.5 при условии подходящей версии сервера Matter. Видео передаётся с применением WebRTC, а доступность функций зависит от конкретной камеры и её программного обеспечения. Двусторонний звук пока предлагается как предварительная функция Labs. В анонсе указаны Matter-камеры и Reolink. Для Reolink требуется поток RTSP; режимы RTMP и FLV для обратной передачи звука не подходят. Доступ к микрофону браузера в этом сценарии требует HTTPS.

Zigbee Green Power и новые нюансы интерфейса Поддержка Zigbee Green Power позволяет задействовать совместимые устройства с очень низким энергопотреблением, в том числе некоторые выключатели с питанием от нажатия. Это не означает автоматическую совместимость любого устройства, помеченного Zigbee. Изменена логика именования устройств и сущностей. В результате подписи на панелях и в автоматизациях могут выглядеть иначе, даже когда оборудование работает нормально. Перед обновлением стоит проверить критичные сценарии, шаблоны и пользовательские интерфейсы.

Как обновляться без лишнего риска Сначала сохраните резервную копию и проверьте возможность восстановления. Затем изучите несовместимые изменения для своей версии, обновите необходимые дополнения и только после этого устанавливайте ядро. После обновления проверяйте не только наличие устройств, но и фактическое выполнение сценариев: свет, климат, протечки, уведомления и запись камер. Для систем, где автоматизация влияет на электропитание, ручное управление и безопасное состояние должны сохраняться независимо от сервера.

Частые вопросы Нужно ли устанавливать HACS заново? Нет, разработчики описывают переход к встроенному Marketplace с сохранением ранее добавленных через HACS компонентов. Будет ли двухсторонняя связь на любой Reolink? Нет. Нужны поддержка конкретной моделью и интеграцией, соответствующий видеопоток RTSP и условия доступа к микрофону.