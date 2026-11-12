СЕТИ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ · 19 НОЯБРЯ 2026 Промышленные SFP+ OSNOVO на 10 Гбит/с: восемь моделей и ограничения OSNOVO анонсировала восемь трансиверов SFP+ для высокоскоростных сетей, в том числе оптические варианты с одним и двумя волокнами и медный модуль RJ45. Они рассчитаны на соединение сетевых устройств со скоростью 10 Гбит/с. Однако при выборе для наружного шкафа важно учитывать расхождения между анонсом, каталогом и руководствами по эксплуатации. 10 Гбит/с Номинальная скорость соединения 8 моделей Четыре BiDi, три двухволоконных и один медный модуль

Модели, разъёмы и оптический бюджет

В таблице значения взяты из руководств конкретных моделей. Дальность обозначает заявленный предел, а не гарантированный результат для любой линии.

Модель и артикул Среда, дальность и бюджет SFP-S1LC5-10G-1270-1330-3-I

15298

SFP-S1LC5-10G-1330-1270-3-I

15299 BiDi, одно одномодовое волокно, LC; до 3 км; 5 дБ SFP-S1LC6-10G-1270-1330-10-I

15295

SFP-S1LC6-10G-1330-1270-10-I

15296 BiDi, одно одномодовое волокно, LC; до 10 км; 6,2 дБ SFP-S2LC4-10G-1310-1310-3-I

15300 Два одномодовых волокна, duplex LC, 1310 нм; до 3 км по руководству; 4,4 дБ SFP-S2LC4-10G-1310-1310-10-I

15297 Два одномодовых волокна, duplex LC, 1310 нм; до 10 км; 4,4 дБ SFP-M2LC05-10G-850-850-I

15303 Два многомодовых волокна, duplex LC, 850 нм; заявлено до 300 м; 4,4 дБ по руководству SFP-TP-RJ45(10G)-I

15302 Медный RJ45, Cat6a или Cat7; до 30 м по руководству

Почему данные каталога нельзя принимать без проверки

Температурные ограничения требуют уточнения. В анонсе указан диапазон −40…+85 °C для серии. У десятикилометровых BiDi (15295/15296) руководство также указывает этот диапазон, но в характеристиках карточек верхний предел +70 °C. Для многомодового 15303 руководство в таблице технических характеристик указывает 0…+70 °C, тогда как каталог и анонс заявляют −40…+85 °C. Кроме того, для 15303 анонс приводит бюджет 10 дБ, а руководство и карточка 4,4 дБ. До письменного уточнения производителя не следует выбирать эти исполнения под предельные условия.

У модели 15300 в поле дальности каталога указаны 2 км, в описании и руководстве 3 км. У RJ45-модуля в том же поле указано 0,001 км, тогда как описание и руководство подтверждают 30 м. Для закупки проверяйте паспорт поставляемой партии. Не используйте для расчёта большую из противоречащих величин без подтверждения.

Как подобрать пару

Общие различия между SFP, SFP+, DAC и AOC разобраны в руководстве по выбору SFP для дома и офиса.

В BiDi передача и приём идут по одному волокну на разных длинах волн. На одном конце требуется модуль Tx 1270/Rx 1330 нм, на другом Tx 1330/Rx 1270 нм. Две одинаковые модели не образуют заявленную пару. Для двухволоконных исполнений используют отдельные пути передачи и приёма и согласованные трансиверы. Не путайте одномодовое и многомодовое волокно, LC/UPC и LC/APC.

Для многомодового 850-нм модуля длина линии зависит от класса волокна и его полосы пропускания. Заявленные 300 м нельзя автоматически переносить на старое волокно 62,5/125 мкм. Уточните допустимый класс кабеля и дальность именно для него.

Пример проверки бюджета линии

Допустим, для пары на 10 км с бюджетом 6,2 дБ проектируется трасса длиной 8 км. Если расчётное затухание волокна составляет 0,35 дБ/км, потери на соединителях суммарно 0,8 дБ, а на сварках 0,4 дБ, получаем 2,8 + 0,8 + 0,4 = 4,0 дБ. При резерве 2 дБ расчётная потребность составляет 6,0 дБ. Запас до заявленного предела всего 0,2 дБ. Это условный пример, а не измерение: фактическое затухание следует проверить на рабочих длинах волн в обоих направлениях. Помимо чувствительности учитывают максимально допустимую входную мощность приёмника, чтобы исключить перегрузку.

Для оценки потерь и запаса используйте калькулятор оптического бюджета ВОЛС.

Совместимость с коммутаторами и DDM

Руководства этих моделей предупреждают об отсутствии обратной совместимости по скорости. Наличие похожего слота SFP не означает, что он поддерживает 10G. Например, гигабитный OMC-1000-11BX не следует считать подходящим устройством для данных 10G-модулей. Проверьте поддержку трансивера в документации коммутатора, включая ограничения по энергопотреблению: для RJ45-модуля указано менее 2,5 Вт.

DDM на оптических моделях помогает контролировать температуру, мощность приёма и передачи при поддержке со стороны сетевого оборудования. Но диагностика не заменяет измерения оптической линии. Сам трансивер не обеспечивает уличную влагозащиту, а паспортный температурный диапазон коммутатора и блока питания тоже имеет значение. Не смотрите в открытые оптические разъёмы и не очищайте подключённые активные волокна.

Частые вопросы Можно ли подключить IP-камеру напрямую к SFP+? Только если камера имеет совместимый интерфейс. Обычной камере с RJ45 и PoE нужен соответствующий коммутатор или медиаконвертер и отдельное решение питания. Оптический модуль сам по себе PoE не подаёт. Можно ли использовать RJ45-модуль на 100 м? Для исполнения 15302 производитель ограничивает длину 30 м и указывает Cat6a/Cat7. Общий предел технологии 10GBASE-T не отменяет ограничений трансивера. Достаточно ли совпадения форм-фактора SFP+? Нет. Необходимы одинаковая поддерживаемая скорость, совместимость с портами, подходящая среда передачи, согласованные длины волн и допустимые уровни сигнала.

Оптика и питание IP-оборудования Если задача заключается не в агрегации 10G, а в подключении отдельной камеры по длинной линии, гигабитный медиаконвертер может оказаться более рациональным. Сравните назначение оборудования до закупки. Медиаконвертер OSNOVO с PoE 60 Вт