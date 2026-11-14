14 ноября 2026 года анонсированы два новых размера компактных распределительных коробок «Промрукав» с откидной крышкой. Такие изделия интересны при ограниченном монтажном пространстве, но подходят не для любого соединения.

Размеры и вводы кабеля Новое исполнение 100×55×30 мм имеет 10 мембранных вводов для кабелей или труб до 16 мм. Новое исполнение 115×115×35 мм рассчитано на 14 вводов до 20 мм. Ранее доступный вариант 100×100×30 мм также заявлен с 14 вводами до 16 мм. Производитель указывает степень защиты IP55, материал корпуса без галогенов и климатическое исполнение УХЛ4.

Чем удобна откидная крышка Закреплённая на корпусе крышка не теряется в процессе монтажа и последующего обслуживания. Мембранные вводы позволяют организовать аккуратный подвод кабеля, а сравнительно небольшая глубина расширяет варианты размещения. При этом ввод кабеля и сохранение IP зависят от соблюдения инструкции производителя и правильной подготовки мембран.

Можно ли ставить за натяжным потолком Механическое размещение в ограниченной нише возможно только если обеспечены требования к соединениям, условиям прокладки и доступности обслуживания. Сам по себе небольшой корпус не отменяет необходимости доступа к распределительным соединениям там, где он должен быть обеспечен. Не следует закладывать коробку с соединениями в место, которое после чистовой отделки станет необслуживаемым без демонтажа конструкций, не оценив это заранее.

Как выбрать размер Определяющим является не только число вводов: внутри должно хватать места для выбранных сертифицированных клемм или соединителей, допустимого радиуса изгиба и корректного ввода кабелей. Электрические соединения выполняют по правилам монтажа, при снятом напряжении, с проверкой состояния проводников. Переполнение коробки повышает риск неудобного и ненадёжного соединения.

Частые вопросы Какой IP заявлен для коробок? Для представленных изделий указан IP55. Он сохраняется только при соблюдении условий монтажа. Можно ли использовать коробку любого размера для десятка соединений? Нет. Число кабельных вводов не равно допустимому количеству соединений; требуется проверка реального заполнения и размеров соединителей.