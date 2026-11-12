БЕЗОПАСНОСТЬ УМНОГО ДОМА · 9 НОЯБРЯ 2026
Уязвимость Shelly SHEL-2026-001: какие устройства нужно обновить
Компания Shelly опубликовала бюллетень о скомпрометированных удостоверяющих центрах eMudhra. Старые прошивки содержат два доверенных корневых сертификата, связанных с восемью удостоверяющими центрами, закрытые ключи которых были скомпрометированы в октябре 2026 года. Исправление удаляет эти сертификаты из хранилища доверия устройств.
Какие версии содержат исправление
|Канал или оборудование
|Версии с исправлением
|Основные стабильные ветки
|1.7.6, 2.0.3, 2.1.1
|Тестовая ветка
|2.2.0-beta2
|Камеры Shelly
|2.3.99-cameraprod13
Это версии из официального бюллетеня, а не перечень взаимозаменяемых прошивок. Выбирайте стабильное обновление, предложенное для конкретной модели. Не устанавливайте прошивку для камеры на реле или тестовую сборку вместо штатной стабильной версии. Gen1 не указано в перечне затронутых поколений данного бюллетеня.
Чем опасна проблема
Доверенные корневые сертификаты используются при проверке подлинности удалённых узлов в защищённых соединениях. Компрометация связанного удостоверяющего центра снижает надёжность такой проверки. Это не означает, что любой прибор уже взломан или что злоумышленник автоматически получил управление реле. Риск зависит от сетевого окружения и используемых функций.
Безопасная последовательность обновления
1. Инвентаризация
Запишите модель, поколение, установленную версию и назначение каждого устройства. Отдельно отметьте отопление, насосы и критичную автоматику.
2. Подготовка
Сохраните параметры интеграций и сценариев доступным для вашей системы способом. Проверьте наличие независимого ручного управления.
3. Обновление
Используйте штатный интерфейс Shelly и стабильную прошивку для точной модели. Не отключайте питание во время установки. Начните с некритичного устройства.
4. Приёмка
Проверьте установленную версию, локальное управление, связь с контроллером, показания датчиков и работу сценариев после перезапуска.
Дополнительная защита сети
Не публикуйте интерфейсы реле и камер напрямую в интернете. Выделенная сеть IoT с ограниченным межсегментным доступом помогает уменьшить поверхность атаки. При этом сегментация не заменяет исправление прошивки. Сохраните только необходимые соединения с контроллером и предусмотрите безопасный доступ для обслуживания.
Частые вопросы
Нужно ли обновлять локальный умный дом?
Да, если устройство попадает в перечень затронутых моделей. Локальная эксплуатация может уменьшать некоторые риски, но не удаляет проблемные сертификаты.
Обязательно ли переходить на бета-версию?
Нет. При наличии исправленной стабильной сборки для вашей модели предпочтительнее использовать её.
Достаточно ли перезагрузки или сброса?
Нет. Для устранения проблемы требуется прошивка с исправленным хранилищем доверия.
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Проверка версий, сетевой архитектуры и интеграций позволяет планировать обновления без необоснованного отключения важных функций.
Источник: официальный реестр бюллетеней безопасности Shelly, SHEL-2026-001 от 09.11.2026. Данные проверены 18.11.2026.