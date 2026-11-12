БЕЗОПАСНОСТЬ УМНОГО ДОМА · 9 НОЯБРЯ 2026 Уязвимость Shelly SHEL-2026-001: какие устройства нужно обновить Компания Shelly опубликовала бюллетень о скомпрометированных удостоверяющих центрах eMudhra. Старые прошивки содержат два доверенных корневых сертификата, связанных с восемью удостоверяющими центрами, закрытые ключи которых были скомпрометированы в октябре 2026 года. Исправление удаляет эти сертификаты из хранилища доверия устройств. 9,5 CVSS Критическая степень риска по оценке производителя Gen2 и новее Включая BLU Gateway и камеры Shelly с неисправленной прошивкой

Какие версии содержат исправление

Канал или оборудование Версии с исправлением Основные стабильные ветки 1.7.6, 2.0.3, 2.1.1 Тестовая ветка 2.2.0-beta2 Камеры Shelly 2.3.99-cameraprod13

Это версии из официального бюллетеня, а не перечень взаимозаменяемых прошивок. Выбирайте стабильное обновление, предложенное для конкретной модели. Не устанавливайте прошивку для камеры на реле или тестовую сборку вместо штатной стабильной версии. Gen1 не указано в перечне затронутых поколений данного бюллетеня.

Чем опасна проблема

Доверенные корневые сертификаты используются при проверке подлинности удалённых узлов в защищённых соединениях. Компрометация связанного удостоверяющего центра снижает надёжность такой проверки. Это не означает, что любой прибор уже взломан или что злоумышленник автоматически получил управление реле. Риск зависит от сетевого окружения и используемых функций.

Безопасная последовательность обновления

1. Инвентаризация Запишите модель, поколение, установленную версию и назначение каждого устройства. Отдельно отметьте отопление, насосы и критичную автоматику. 2. Подготовка Сохраните параметры интеграций и сценариев доступным для вашей системы способом. Проверьте наличие независимого ручного управления. 3. Обновление Используйте штатный интерфейс Shelly и стабильную прошивку для точной модели. Не отключайте питание во время установки. Начните с некритичного устройства. 4. Приёмка Проверьте установленную версию, локальное управление, связь с контроллером, показания датчиков и работу сценариев после перезапуска.

Важно: для автоматизации отопления и других ответственных нагрузок запланируйте обслуживание так, чтобы временная недоступность устройства не создавала угрозу. Не вскрывайте электрощит под напряжением. Не отключайте проверку TLS ради восстановления связи.

Дополнительная защита сети

Не публикуйте интерфейсы реле и камер напрямую в интернете. Выделенная сеть IoT с ограниченным межсегментным доступом помогает уменьшить поверхность атаки. При этом сегментация не заменяет исправление прошивки. Сохраните только необходимые соединения с контроллером и предусмотрите безопасный доступ для обслуживания.

Частые вопросы Нужно ли обновлять локальный умный дом? Да, если устройство попадает в перечень затронутых моделей. Локальная эксплуатация может уменьшать некоторые риски, но не удаляет проблемные сертификаты. Обязательно ли переходить на бета-версию? Нет. При наличии исправленной стабильной сборки для вашей модели предпочтительнее использовать её. Достаточно ли перезагрузки или сброса? Нет. Для устранения проблемы требуется прошивка с исправленным хранилищем доверия.

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