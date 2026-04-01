Электробезопасность · Трёхфазные двигатели · Разбор неисправности Заземление металлического здания, разделение PEN и искрение ворот: почему мог сгореть трёхфазный двигатель К новому металлическому зданию подведены три фазы и четвёртый проводник от подстанции. Рядом смонтирован собственный заземлитель, а трёхфазная лебёдка сначала искрила при движении ворот, затем вышла из строя после переноса четвёртой жилы с нейтрали на PE. Разбираем, как должен быть устроен ввод, что соединять с главной заземляющей шиной, какие ошибки опасны и как специалисту установить настоящую причину аварии. Ключевой вывод. Если четвёртая жила питающей линии подтверждена как PEN, в главном щите допустимо и правильно организовать разделение на PE и N с присоединением местного заземлителя: это система TN-C-S. Если же от источника приходит именно отдельный рабочий N, соединять его с PE на объекте произвольно нельзя. Перенос четвёртого провода на корпус двигателя без понимания схемы лебёдки не является диагностикой неисправности.

1. Исходная ситуация: новое металлическое здание и четырёхжильный ввод Речь идёт о здании, введённом в эксплуатацию или оборудуемом в 2026 году, а не о реконструкции старой двухпроводной электропроводки. От трансформаторной подстанции поступает питание по четырём жилам: L1, L2, L3 и четвёртый проводник, который на объекте называют «нулём». Отдельной пятой жилы PE в питающем кабеле нет. Рядом со зданием выполнен треугольный заземлитель, его проводник заведён в главный щит. Конструкции здания и ворот металлические. Лебёдка ворот оснащена трёхфазным электродвигателем. К ней проложен четырёхжильный кабель. Первоначально три жилы использовались как фазные, четвёртая соединялась с корпусом двигателя и была подключена в щите к N. Во время открывания и закрывания наблюдалось искрение. Затем четвёртую жилу в щите переключили с N на PE. По наблюдениям участников искрение исчезло, но впоследствии двигатель или иной узел привода вышел из строя. Что установлено, а что нет. Подтверждены только описанные подключения, искрение и последующая неисправность. Не установлены назначение четвёртой жилы питающей линии по документации подстанции, фактическая внутренняя схема лебёдки, место появления искр, состояние обмоток, наличие тормоза, концевиков, контакторов, частотного преобразователя и устройств защиты. Поэтому конкретную причину сгорания оборудования пока можно рассматривать только как проверяемую гипотезу.

2. От подстанции приходит «ноль»: почему важно установить, является ли он PEN У типовой трансформаторной подстанции 6–10/0,4 кВ нейтраль трансформатора в сети с глухозаземлённой нейтралью соединена с заземляющим устройством подстанции. Это предусмотрено ПУЭ, в частности пунктами 1.7.98–1.7.101. Но наличие заземлителя у подстанции ещё не делает любой отходящий нулевой проводник PEN. N используется для рабочих токов нагрузки. PE предназначен для защитного присоединения корпусов и уравнивания потенциалов, а не для нормального рабочего тока. PEN совмещает обе функции на разрешённом участке стационарной сети. В четырёхпроводной линии от РУ-0,4 кВ действительно может применяться схема L1 + L2 + L3 + PEN, после которой в ГРЩ здания организуют TN-C-S. Для установления назначения нужны однолинейная схема РУ-0,4 кВ подстанции и питающей линии, схема точки подключения, данные о сечении и материале проводника, месте возможного предшествующего разделения и условиях присоединения. Измерить напряжение N–земля мультиметром и объявить проводник PEN нельзя. Вариант 1 Четвёртая жила подтверждена как PEN При выполнении требований к PEN на предусмотренном вводном узле формируют отдельные N и PE, а заземлитель здания связывают с ГЗШ. После этой точки схема называется TN-C-S. Вариант 2 Четвёртая жила действительно N Нельзя «переделать» его в PEN одной перемычкой. Для независимого местного PE нужна обоснованная схема TT с УДТ либо изменение питающего решения по согласованной документации. По ПУЭ 1.7.57 для сетей с глухозаземлённой нейтралью исходным решением является TN. ПУЭ 1.7.59 допускает TT, когда обеспечить условия электробезопасности в TN невозможно. Следовательно, для нового здания выбор системы должен быть технически обоснован заранее; сам по себе треугольник в земле не определяет её тип.

3. Как должен быть выполнен главный щит при TN-C-S Если от подстанции приходит именно PEN, на вводе его подключают к предназначенной защитной шине или зажиму PE/PEN, а не пропускают сначала через рабочую N-шину. К защитному узлу подключают проводник местного заземлителя и проводники основной системы уравнивания потенциалов. От этого узла организуют отдельную N-шину. Дальше по распределению электроэнергии PE и N повторно не объединяют. Принцип TN-C-S для описанного здания (упрощённая функциональная схема) ТП 0,4 кВ L1 / L2 / L3 / PEN ГРЩ здания Местный заземлитель Заземляющий проводник ГЗШ / PE–PEN Металлокаркас, СУП Защитная связь ГЗШ / PE–PEN От узла разделения: PE → корпус лебёдки N → только рабочие цепи, если требуется Схема демонстрирует связи, а не расположение клемм, порядок счётчика, вводного аппарата или монтаж внутри щита. Итоговое решение зависит от схемы питания и конструктивного исполнения ВРУ/ГРЩ. Обязательные условия для PEN и точки разделения Совмещённый PEN допускается в предусмотренной части стационарной электроустановки при сечении не менее 10 мм² меди или 16 мм² алюминия (ПУЭ 1.7.131; ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 543.4.1). Достаточность сечения по току и другим условиям проверяют отдельно.

(ПУЭ 1.7.131; ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 543.4.1). Достаточность сечения по току и другим условиям проверяют отдельно. Соединение выполняют на предусмотренных шинах и зажимах. PEN питающей линии присоединяют к защитной шине; N отделяют от неё в точке разделения (ПУЭ 1.7.135; ГОСТ Р 50571.5.54-2024, 543.4.3).

PEN нельзя разрывать обычным автоматом, рубильником или контактором . Недопустимо устроить отключение защитной связи вместе с рабочей цепью.

. Недопустимо устроить отключение защитной связи вместе с рабочей цепью. После точки разделения N не должен снова соприкасаться с PE через перемычки, корпуса, ошибочно подключённые розетки или оборудование. Рабочий ток не должен штатно проходить по защитной системе.

Защиту при повреждении подтверждают не только наличием PE, но и измерением петли повреждения, проверкой защитных аппаратов и времени автоматического отключения. Важно о формулировке «перемычка N–PE». В правильном вводном узле TN-C-S это разделение исходного PEN на два проводника. В TT или после уже выполненного разделения такая же внешне перемычка является ошибкой. По одному виду клемм невозможно определить, законно ли сделано соединение. Что будет, если не соединить заземлитель с PEN при подтверждённой TN-C-S Если питающий PEN исправен, защитные корпуса подключены к нему через предусмотренную систему PE, а местный заземлитель не присоединён, электроустановка может иметь металлический путь тока повреждения и при определённых условиях обеспечивать автоматическое отключение. Но отсутствие связи с предусмотренным местным заземлителем лишает ввод функции повторного заземления, а отдельно выведенная «земля» может оказаться не включённой в общую СУП. Это не та схема, которую следует принимать без проверки. Если же корпуса соединены только с местным заземлителем и не соединены с заземлённой частью системы питания, по сути применяется TT, а не TN-C-S. Тогда требуются иные расчёты и обязательное применение УДТ. Путать эти две конфигурации недопустимо.

4. Собственный заземлитель: зачем он нужен и почему «треугольник» ничего не гарантирует Три электрода, объединённые полосой в треугольник, являются лишь одним из конструктивных решений заземлителя. Сам факт их наличия не говорит о сопротивлении растеканию, коррозионной стойкости и безопасности. Значение зависит от геометрии, глубины, свойств грунта, сезонного промерзания и влажности, материала, состояния соединений и других факторов. В TN-C-S местный заземлитель соединяют с защитной системой здания как повторное заземление. ПУЭ 1.7.61 рекомендует повторное заземление PE/PEN на вводе. Для воздушных линий действуют дополнительные требования ПУЭ 1.7.102–1.7.103. Для кабельного ввода нельзя автоматически переносить на местный треугольник нормы для заземления нейтрали трансформатора или повторных заземлений ВЛ. Популярное утверждение «заземление обязательно должно быть 4 Ом» неверно без указания объекта и применяемой нормы. Для заземляющего устройства нейтрали источника, отдельного электрода на вводе TN-C-S и заземлителя TT условия различаются. В частности, в TT требуется согласование сопротивления заземления с параметрами защитного отключения. Нормативное решение подтверждают расчётом и измерениями, а не универсальной цифрой. ГОСТ Р 58882-2026, действующий с 1 апреля 2026 года вместо ГОСТ Р 58882-2020, устанавливает требования к заземляющим устройствам и соединениям, в том числе с учётом наиболее неблагоприятных сезонных условий. В документации на ЗУ должны быть отражены схема, характеристики и результаты проверок. Почему повторное заземление не спасает от любого обрыва PEN Если PEN повреждён на участке от подстанции до здания, потенциал связанной с ним PE-системы способен повыситься под воздействием токов нагрузки. Повторный заземлитель может изменить распределение токов и потенциалов, но не заменяет надёжный PEN и не гарантирует безопасное напряжение прикосновения. Это особенно существенно для металлического здания, где одновременно доступны корпуса, каркас и ворота.

5. Нужно ли присоединять металлическое здание к заземлению? Да Металлические части каркаса здания включают в основную систему уравнивания потенциалов. Это прямо предусмотрено ПУЭ 1.7.82 и ГОСТ Р 58882-2026, 9.4.2. В состав основной СУП входят ГЗШ, предусмотренные защитные и заземляющие проводники, металлические части каркаса, соответствующие металлические коммуникации, а также другие перечисленные в нормативных документах проводящие части. Уравнивание потенциалов нужно для снижения разности напряжений между доступными металлическими частями при повреждении, а защитное заземление является элементом защиты, обеспечивающей отключение питания. Это взаимосвязанные, но не тождественные функции. Заземлённая колонна не заменяет PE в кабеле двигателя. Что проверить по металлоконструкциям Наличие документированного соединения металлического каркаса с ГЗШ и электрическая непрерывность конструкций, на которую рассчитывает схема.

Колонны, фермы, металлические лестницы, площадки, рамы и иные одновременно доступные части, подлежащие присоединению к СУП по условиям эксплуатации.

Соединения через болты, окрашенные поверхности, коррозионные переходы, демонтируемые элементы и деформационные швы. Механическая стыковка не всегда означает надёжный электрический контакт.

Корпуса двигателей, редукторов с электроприводом, распределительных коробок, шкафов управления и иных открытых проводящих частей электрооборудования.

Металлические элементы ворот, доступные для одновременного прикосновения с конструкциями здания или электроприводом: наличие достаточной защитной непрерывности и необходимость гибких перемычек для подвижных участков. Петли, ролики, подшипники и цепи могут проводить ток в отдельные моменты, но не должны без подтверждения характеристик выступать единственным расчётным защитным проводником. Для подвижных частей проверяют безопасное конструктивное решение: предусмотренные изготовителем гибкие защитные связи, устойчивость к многократным изгибам и отсутствие риска перетирания. Нельзя без расчёта использовать трос или направляющую как PE. Присоединять без разбора «каждый металлический винт» не требуется: нормативы различают открытые проводящие части электрооборудования, сторонние проводящие части и мелкие элементы, не создающие соответствующего риска. Важны классификация, доступность прикосновения и проектная непрерывность защитной цепи.

6. Как правильно подключают двигатель трёхфазной лебёдки У обычного асинхронного двигателя с трёхфазными силовыми обмотками питание подают на L1, L2 и L3. Металлический корпус присоединяют к отдельному PE. Нейтраль N не нужна обмоткам только потому, что двигатель трёхфазный. Сценарий А Только трёхфазный мотор К мотору обычно требуется четыре проводника: L1 + L2 + L3 + PE. PE подключается на защитный зажим корпуса. Никакого N на корпусе нет. Сценарий Б Мотор плюс цепи с N Если тормоз, реле или управление работают от L–N 230 В, нужны функции L1 + L2 + L3 + N + PE либо отдельное предусмотренное изготовителем питание управления. Четырёх жил уже недостаточно для всех пяти функций. Есть также приводные системы с управляющим трансформатором, катушками контакторов от междуфазного напряжения, частотным преобразователем, отдельными цепями тормоза, концевиками и датчиками. В этих случаях назначение клемм берут из схемы конкретного устройства, а не определяют на глаз по количеству жил. Чем опасно подключение N к корпусу двигателя Рабочая нейтраль не предназначена для защитного присоединения корпуса. Если корпус связан с конструкциями, заземлителем или другими PE-цепями, подключение N может создать параллельные пути рабочего тока по металлу, а при дефекте нейтрали — опасный потенциал прикосновения. При этом на части подвижных соединений возможно искрение, особенно если ток идёт через ненадёжные контакты. Однако возможна и другая ошибка интерпретации: четвёртый провод в кабеле мог участвовать в цепях управления лебёдкой и лишь внешне казаться проводом «на корпус». Без вскрытия схемы и прослеживания клемм нельзя достоверно утверждать его назначение. Обмотки «звезда» и «треугольник» Нельзя путать треугольный заземлитель с электрическим соединением обмоток двигателя «треугольником». Схема обмоток зависит от паспортной таблички. Например, для мотора с маркировкой 230 В Δ / 400 В Y при линейном напряжении 400 В обычно применяется «звезда». Для мотора 400 В Δ / 690 В Y при 400 В предусмотрен «треугольник». Неверная схема способна вызвать недопустимый ток, потерю момента и перегрев. Проверка выполняется строго по паспорту и заводской схеме.

7. Почему при открывании и закрывании ворот возникало искрение Факт, что искры были связаны с движением ворот, очень важен. Но первым делом нужно выяснить точное место искрения: между полотном и рамой, в петлях, роликах, на корпусе двигателя, в коробке соединений, в контакторе либо внутри электромотора. Это различные неисправности с разными методами проверки. 01 Ток через петли, ролики или соприкосновение ворот с рамой При ошибочной связи N с корпусом и наличии параллельных соединений ток мог проходить через металл. При движении изменяется площадь контакта, возникает дуга. Это правдоподобная версия, если искры наблюдались непосредственно на механическом контакте. 02 Нарушение изоляции, повреждённый гибкий кабель При перемещении ворот пережатый кабель или провод может периодически касаться металла. Дуговой контакт возникает только в определённом положении. Отсутствие искр после перестановки провода не означает, что изоляция восстановилась. 03 Плохой защитный контакт и разность потенциалов При неисправном или отсутствующем PE, ошибочных соединениях N–PE и недостаточной непрерывности СУП потенциалы отдельных металлических частей могут различаться. При их соприкосновении возможно искрение. 04 Искрение в коммутационном узле Контакторы, конечные выключатели, электромагнитный тормоз и иные коммутирующие аппараты имеют собственные причины дугообразования. Некоторые кратковременные дуги возникают при коммутации, но видимое аварийное искрение, обугливание и перегрев требуют диагностики. Самая опасная ошибка здесь — решить, что проблема устранена, потому что после переноса одной жилы на PE искры исчезли. Возможно, изменился путь тока, отключилась какая-либо цепь или перестал работать тормоз. Электрическая причина могла остаться.

8. Почему после переключения провода мог сгореть двигатель Исправный трёхфазный двигатель, которому нужны L1, L2, L3 и PE, не должен сгорать только из-за замены ошибочного подключения корпуса к N на правильное подключение к PE. Если поломка последовала после изменения схемы, нужно искать дополнительное повреждение или неверно определённую функцию четвёртой жилы. Последовательность событий сама по себе не доказывает причинно-следственную связь. Возможная причина Как это может вывести привод из строя Что проверяет специалист Четвёртая жила питала тормоз или управление После переноса N на PE тормоз мог перестать растормаживаться, управление работать неправильно, а двигатель — длительно находиться под нагрузкой или в остановленном состоянии. Заводская схема, напряжения катушек, работоспособность тормоза, фактические соединения и логика блокировок. Пропадание одной фазы Трёхфазный мотор может перегреваться из-за несимметрии и повышенных токов, особенно под нагрузкой. Три междуфазных напряжения под нагрузкой, предохранители, контакторы, клеммы, ток каждой фазы. Неверная «звезда/треугольник» Обмотки получают неправильное напряжение, возможны перегрев, недостаточный момент или повреждение изоляции. Шильдик двигателя, соединение перемычек в клеммной коробке, паспорт привода. Заклинивание лебёдки или тормоза Пусковой или повышенный ток действует дольше допустимого, двигатель перегревается. Механическое состояние редуктора, барабана, тросов, подшипников, тормоза, конечных положений. Ошибочная коммутация реверса Некорректная работа контакторов, отсутствие межблокировки, залипание контактов или неправильное переключение способны вызвать аварийные токи. Схема реверса, блокировки, состояние контактных групп и управляющих цепей. Уже существовавший дефект изоляции До переключения могло происходить искрение; затем дефект развился до пробоя обмотки или проводки. Изоляция кабеля, сопротивления обмоток, следы локального нагрева и повреждения изоляции. Недостаточная защита Короткое замыкание или перегрузка не были своевременно отключены либо уставки защиты выбраны неверно. Автомат/предохранители, моторная защита, уставки и фактический ток двигателя, условия пуска. Частые пуски, длительные циклы подъёма, тяжёлая створка, трение и режим работы S3/S4/S5 также имеют значение: электродвигатель подбирают по механической нагрузке и паспортному режиму. Не всякий двигатель допускает длительное удержание ворот с включёнными обмотками. Под словом «сгорел» необходимо установить, что повреждено: обмотки статора, тормозная катушка, выпрямитель тормоза, контактор, кабель, пусковая аппаратура или частотный преобразователь. Диагностика этих элементов различается.

Отдельный раздел для специалиста 9. Что необходимо осмотреть, измерить и зафиксировать электрику Обследование проводит квалифицированный электротехнический персонал с подходящими поверенными или калиброванными измерительными приборами и соблюдением мер электробезопасности. До проверки питание неисправной лебёдки отключают, блокируют случайное включение и принимают меры против самопроизвольного движения тяжёлых ворот. Нельзя проводить «пробные» подключения N к PE, устраивать замыкание на корпус или проверять защиту касанием металлических частей. Этап Что осмотреть и измерить Для чего 1. Документы и ввод Однолинейная схема от РУ-0,4 кВ ТП до ГРЩ; подтверждение функции N/PEN; материал и сечение жил; место первого разделения; схема учёта и вводной коммутации. Определить допустимость TN-C-S и исключить соединение N–PE после уже выполненного разделения. 2. Визуальная ревизия ГРЩ ГЗШ, шины N/PE, маркировка, зажимы, крепёж, состояние контактов, защита PEN от разрыва, наличие незаконных перемычек, следы перегрева. Установить реальную схему и найти монтажные дефекты. 3. Защитные проводники и каркас Низкоомным прибором проверить непрерывность PE от ГЗШ до корпуса мотора; связи ГЗШ с каркасом, дверями щитов, необходимыми частями ворот и СУП. Сопоставить результат с длиной и сечением проводников. Убедиться, что защитные соединения не держатся на петлях, краске или случайных контактах. 4. Местное заземляющее устройство Проверить конструкцию, соединения, коррозию, сечение проводника и специальным методом измерить сопротивление заземляющего устройства с корректным учётом параллельных путей и сезона. Подтвердить реальную работоспособность ЗУ, а не только наличие «треугольника». 5. Изоляция питающего кабеля Измерить сопротивление изоляции между соответствующими проводниками и по отношению к PE с отключением чувствительной электроники и оборудования согласно методике. Найти пробой или повреждения в неподвижных и гибких участках. 6. Автоматическое отключение питания В TN измерить импеданс петли повреждения, установить ожидаемый ток замыкания и сопоставить его с характеристиками автомата/предохранителей и требуемым временем отключения. Если применены УДТ — проверить их параметры и срабатывание. Доказать, что при пробое на корпус питание отключится вовремя. 7. Напряжения и токи привода После восстановления безопасной схемы проверить L1–L2, L2–L3, L3–L1, качество питания и просадки при пуске, токи каждой фазы, несимметрию, последовательность фаз и нагрев соединений. Найти перекос, потерю фазы, перегрузку или дефекты коммутации. 8. Состояние двигателя Сверить табличку и перемычки звезда/треугольник; по методике проверить сопротивления обмоток, изоляцию обмоток относительно корпуса и между цепями, признаки межвиткового повреждения специальными методами. Отличить повреждение мотора от неисправности управления или питающей линии. 9. Управление и механика Проследить все четыре жилы; проверить тормоз, его катушку и выпрямитель, контакторы, реверс, концевики, блокировки, механическую нагрузку, аварийный останов и защиту от случайного пуска. Понять, что изменилось при переносе четвёртой жилы и почему возник перегрев. Чем измерять: прибором для проверки непрерывности защитных цепей, измерителем сопротивления изоляции, измерителем параметров петли повреждения, измерителем сопротивления заземлителей, анализатором сети или подходящим мультиметром и токовыми клещами. Для проверки межвитковых дефектов и сложных приводов могут потребоваться специализированные диагностические средства. Методы и испытательные напряжения выбирают по ГОСТ Р 50571.16-2019, паспортам оборудования и методике испытаний, а не по произвольной универсальной настройке. Что должно остаться после обследования: уточнённая однолинейная схема ввода и питания лебёдки, перечень обнаруженных дефектов, измеренные величины и их сопоставление с требованиями, заключение о причинах повреждения, перечень необходимых исправлений и повторные протоколы проверок после устранения неисправностей. Если сгорели обмотки, их дефект желательно подтвердить диагностикой или актом специализированной мастерской. Нормативная основа проверок: ГОСТ Р 50571.16-2019 (разделы 6.4.3.2, 6.4.3.3, 6.4.3.7, 6.4.3.9, 6.4.3.10); ГОСТ Р 50571.4.41-2022; ГОСТ Р 58882-2026, раздел 15. Числовые критерии выбирают по конкретной сети и аппаратуре. Для TN нет универсальной нормы «на любой корпус должно быть столько-то Ом».

10. Какая защита необходима двигателю лебёдки Защиту от короткого замыкания подбирают по параметрам линии и двигателя. Защиту от перегрузки выбирают по паспортному току и фактическому режиму работы механизма с учётом требований ПУЭ, главы 5.3, и документации оборудования. Для лебёдки особенно важны последствия заклинивания, недоотпущенного тормоза, потери фазы и длительного пуска. Обычно оценивают пригодность моторного автомата или теплового реле, контроль фаз и несимметрии, блокировки реверса, конечные выключатели, защиту от опасного движения, устройство аварийного останова, механические ограничители и тормозную систему. Конкретная архитектура должна соответствовать категории и конструкции ворот. Установка обычного модульного автомата без проверки его характеристики и защиты от перегрузки не равнозначна полноценной защите лебёдки. При использовании частотного преобразователя требования к подключению двигателя, PE, экранированию, защите от токов утечки и совместимости УДТ определяют по документации преобразователя; схемы прямого подключения двигателя нельзя механически переносить на выход инвертора.

11. Чего делать нельзя Соединять N с PE «на всякий случай», не установив, действительно ли приходит PEN и не было ли разделение выполнено ранее.

Использовать N как защитный проводник корпуса двигателя либо использовать PE как рабочую нейтраль для катушки, тормоза или контроллера.

Разрывать PEN коммутационным аппаратом и оставлять металлические корпуса зависимыми от единственного случайного контакта.

Считать стальной каркас, петли, ролики, трос или металлический лоток автоматической заменой предусмотренного PE.

Делать вывод «заземление исправно» по форме треугольника, одной цифре мультиметра или отсутствию искрения.

Пускать двигатель, если его паспорт, соединение обмоток, тормоз и четвёртая жила не идентифицированы.

Увеличивать номинал автомата, отключать тепловую или дифференциальную защиту ради устранения срабатываний.

Проверять цепи под напряжением путём искусственного замыкания фазы на корпус или через самодельную лампу.

12. Нормативная основа для нового здания в 2026 году Документ Что устанавливает применительно к ситуации ПУЭ, глава 1.7 Системы TN и TT; условия их применения; повторное заземление; основное и дополнительное уравнивание потенциалов; требования к PEN, PE, ГЗШ, разделению и защите при повреждении. Ключевые пункты: 1.7.57, 1.7.59–1.7.61, 1.7.79, 1.7.82–1.7.83, 1.7.131, 1.7.135, 1.7.145. ПУЭ, 1.7.98–1.7.101 Заземляющее устройство и нейтраль источника питания на трансформаторной подстанции. ПУЭ, глава 5.3 Электродвигатели, коммутационные аппараты, защита от КЗ и перегрузок с учётом режима механизма. ГОСТ Р 50571.4.41-2022 Защита от поражения током, системы TN/TT и условия автоматического отключения. ГОСТ Р 50571.5.54-2024 Заземляющие устройства, защитные проводники и узел разделения PEN; в частности раздел 543.4. ГОСТ Р 50571.16-2019 Осмотры и измерения при проверке электроустановок, в том числе непрерывность PE, изоляция и автоматическое отключение. ГОСТ Р 58882-2026 Требования к заземлителям, соединениям, основной СУП, параметрам заземления и контролю его состояния. Действует с 01.04.2026, заменил ГОСТ Р 58882-2020. СП 437.1325800.2018 Защита от поражения током в низковольтных электроустановках зданий; раздел 6.2 об основной СУП. ГОСТ 31174-2017 Общие технические условия для металлических ворот; дополнительно необходимы документы изготовителя конкретного привода. Перечисленные ГОСТ и СП применяют с учётом их области действия, действующих обязательных требований, документации конкретного объекта и оборудования. Название стандарта само по себе не означает, что все его положения автоматически обязательны для любого частного объекта; технические решения должны отвечать применимым требованиям электробезопасности.

Итог: как должно быть безопасно и правильно Первое. Подтвердить по документации, что питающая четвёртая жила от подстанции действительно PEN и соответствует требованиям. Если это так, организовать в ГРЩ корректное разделение PEN на PE и N, связать ГЗШ с местным заземлителем и исключить дальнейшее объединение N и PE. Второе. Включить металлический каркас в основную систему уравнивания потенциалов. Обеспечить и проверить защитную непрерывность до корпуса лебёдки и необходимых частей ворот. Третье. Восстановить подключение двигателя по заводской схеме: три фазы и PE для трёхфазного мотора, отдельный N только если он действительно требуется цепям управления, тормоза или автоматики. Четвёртое. Выяснить источник искрения и причину повреждения двигателя измерениями. Сам факт исчезновения искр после переподключения не является подтверждением исправности. Пятое. До возобновления эксплуатации выполнить необходимые испытания защитных цепей, изоляции, автоматического отключения, двигателя и механизмов безопасности ворот. Результаты зафиксировать.

Частые вопросы Можно ли соединить PEN с собственным заземлителем в главном щите? Да, при подтверждённом PEN и выполнении требований к вводному узлу. Это организация TN-C-S с разделением PEN на PE и N, а не произвольная перемычка между рабочей нейтралью и защитной шиной. У подстанции есть заземление. Значит, у меня точно PEN? Нет. Заземлённая нейтраль источника возможна как при TN, так и при TT. Функция четвёртой жилы устанавливается по документации отходящей линии и точке подключения. Нужно ли присоединять к ГЗШ металлический каркас здания? Да. Металлические части каркаса здания включают в основную систему уравнивания потенциалов по ПУЭ 1.7.82 и ГОСТ Р 58882-2026, 9.4.2. Нужен ли N обычному трёхфазному двигателю 400 В? Для силовых обмоток обычного трёхфазного мотора N, как правило, не требуется: нужны L1, L2, L3 и PE. Но N может требоваться тормозу или цепям управления, поэтому важна схема всего привода. Почему искры исчезли, а двигатель затем сгорел? Возможно, переключение изменило путь тока или работу цепи управления/тормоза. Возможны также потеря фазы, перегрузка, неверное соединение обмоток и старый дефект изоляции. Причину устанавливают осмотром и измерениями. Нужно ли добиваться ровно 4 Ом у заземлителя? Универсальной нормы «4 Ом для любого контура возле здания» нет. Требования зависят от системы заземления, назначения устройства и условий автоматического отключения.