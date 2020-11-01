Сети · Wi‑Fi 8 · IEEE 802.11bn TP-Link показала Archer 8 Ultra и Deco 8 Ultra: что Wi‑Fi 8 меняет кроме скорости TP-Link представила первые домашние устройства Wi‑Fi 8 на базе развивающегося стандарта IEEE 802.11bn. Archer 8 Ultra и Deco 8 Ultra делают ставку не столько на новый рекорд скорости, сколько на стабильность на границе покрытия, работу при помехах и обслуживание большого числа устройств.

802.11bn будущий стандарт, на котором строится Wi‑Fi 8 до 19 Гбит/с заявленная суммарная скорость Archer 8 Ultra 10 Гбит/с проводные интерфейсы в новых флагманских моделях

Wi‑Fi 8 — это не просто «ещё быстрее» Переход от Wi‑Fi 6 к Wi‑Fi 7 хорошо заметен по росту пиковой пропускной способности. Wi‑Fi 8 смещает акцент: IEEE 802.11bn разрабатывается вокруг Ultra High Reliability. Цель — сделать соединение более предсказуемым в сложных условиях, когда клиент находится далеко от точки доступа, эфир перегружен или соседние сети создают помехи. Именно поэтому сравнивать Wi‑Fi 7 и Wi‑Fi 8 только по числу гигабит в спецификации неправильно. Практический выигрыш нового поколения должен проявляться прежде всего там, где существующий Wi‑Fi уже начинает работать нестабильно.

Archer 8 Ultra Archer 8 Ultra — трёхдиапазонный маршрутизатор Wi‑Fi 8. TP-Link заявляет суммарную беспроводную скорость до 19 Гбит/с и 18 внутренних антенн. Параметр Archer 8 Ultra Стандарт Wi‑Fi 8 / IEEE 802.11bn Диапазоны 2,4 + 5 + 6 ГГц Суммарная заявленная скорость до 19 Гбит/с Антенны 18 внутренних Проводная сеть до 10 Гбит/с Клиенты до 200, по данным производителя На опубликованной продуктовой странице TP-Link указывает два 10-гигабитных WAN/LAN-интерфейса, четыре LAN 2,5 Гбит/с и дополнительный гигабитный LAN. Один из 10G-интерфейсов выполнен как комбинированный SFP+/RJ45.

Deco 8 Ultra Deco 8 Ultra — Mesh-система того же поколения. Характеристики и маркировка зависят от региона: TP-Link отдельно предупреждает, что заявленная скорость может различаться из-за местных требований. Для трёхузлового комплекта производитель заявляет покрытие до 910 м² и поддержку более 200 подключённых устройств. Это лабораторно-маркетинговые ориентиры: фактическое покрытие дома определяется стенами, перекрытиями, размещением узлов, мощностью клиентов и уровнем соседних помех.

StabilityEngine: какие технологии стоят за названием TP-Link объединяет ряд механизмов Wi‑Fi 8 под названием StabilityEngine. Часть из них относится непосредственно к развивающемуся стандарту 802.11bn. Enhanced Long Range (ELR). Улучшение связи на границе покрытия.

Улучшение связи на границе покрытия. Distributed Resource Units (DRU). Более эффективная работа uplink, в том числе для удалённых и маломощных клиентов.

Более эффективная работа uplink, в том числе для удалённых и маломощных клиентов. Non-Primary Channel Access (NPCA). Возможность эффективнее использовать спектр, когда основной канал занят или испытывает помехи.

Возможность эффективнее использовать спектр, когда основной канал занят или испытывает помехи. Unequal Modulation (UEQM). Адаптация передачи к неодинаковому качеству пространственных потоков.

Адаптация передачи к неодинаковому качеству пространственных потоков. Новые MCS. Дополнительные режимы modulation and coding для более устойчивой работы в сложных радиочастотных условиях.

Почему NPCA может оказаться важнее нового рекорда скорости Современная широкополосная Wi‑Fi-сеть использует несколько каналов одновременно. Проблема возникает, когда часть спектра свободна, но основной канал занят соседней сетью. В такой ситуации возможности использования оставшейся полосы ограничиваются. NPCA направлен на более гибкое использование доступного спектра. Для многоквартирного дома с большим числом соседних точек доступа это потенциально полезнее ещё нескольких гигабит теоретической пиковой скорости. Но результат зависит от обеих сторон соединения. Чтобы использовать функции Wi‑Fi 8, их должен поддерживать не только маршрутизатор, но и клиентское устройство. Покупка Wi‑Fi 8 роутера не превращает существующие Wi‑Fi 6/7 телефоны и ноутбуки в клиентов 802.11bn.

Что будет со старыми устройствами Wi‑Fi сохраняет обратную совместимость, поэтому существующие клиенты Wi‑Fi 5, 6, 6E и 7 смогут подключаться к новому маршрутизатору в поддерживаемых ими режимах. Однако специфические преимущества Wi‑Fi 8 потребуют новых клиентских радиомодулей. Поэтому ранняя покупка такого роутера имеет смысл не ради немедленного ускорения каждого устройства, а при построении сети с расчётом на несколько лет эксплуатации и постепенную замену клиентов.

Нужен ли дома 10-гигабитный Ethernet При беспроводных скоростях такого класса узким местом становится проводная инфраструктура. 10GbE полезен для NAS, рабочих станций, серверов, быстрого локального резервного копирования и Multi-Gig интернет-тарифов. Но сам порт 10G не гарантирует 10 Гбит/с до любого устройства. Нужно учитывать тип кабеля, длину линии, сетевые адаптеры, коммутатор, производительность NAS и накопителей, а для доступа в интернет — скорость провайдера.

Wi‑Fi 8 и умный дом Для умного дома важнее не максимальная скорость, а устойчивость большого количества одновременно подключённых устройств. Камеры, телевизоры, телефоны, ноутбуки и Wi‑Fi IoT конкурируют за эфир, а Thread, Zigbee и Bluetooth дополнительно работают рядом в диапазоне 2,4 ГГц. Механизмы, ориентированные на стабильность, потенциально полезны именно в такой среде. Но для датчика температуры или реле Wi‑Fi 8 сам по себе не является необходимостью: правильно спроектированная сеть Wi‑Fi 6/7 ещё долго будет достаточной.

Стандарт ещё развивается Это принципиальный нюанс ранних устройств Wi‑Fi 8. IEEE 802.11bn на момент анонса относится к будущему стандарту, который ещё находится в процессе разработки. Производители уже выпускают оборудование на основе текущих спецификаций и собственных реализаций. Поэтому окончательную совместимость, набор функций и практическую пользу ранних моделей лучше оценивать после появления серийных клиентских устройств и независимых тестов нескольких производителей.

Когда появятся устройства TP-Link объявила региональный старт предзаказов Archer 8 Ultra с 30 сентября 2026 года. Полный глобальный анонс линейки назначен на ту же дату. Deco 8 заявлен на I квартал 2027 года, а Wi‑Fi 8 travel router Roam 8, range extenders и адаптеры — на II квартал 2027 года. Сроки, модели, цены и характеристики различаются по регионам и ещё могут измениться.