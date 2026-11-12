ТУЛА И ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ · 17 НОЯБРЯ 2026 Тулэнерго: модернизация электросетей Тульской области в 2026–2027 годах На оперативном совещании правительства Тульской области 17 ноября обсудили выполнение программы повышения надёжности электроснабжения. По сообщению губернатора Дмитрия Миляева, на программу филиала «Тулэнерго» в 2026 году выделено 6,4 млрд рублей. В планах на следующий год предусмотрено продолжение ремонта и модернизации инфраструктуры. 6,4 млрд ₽ Объём финансирования программы 2026 года −10% Сообщённое снижение аварийности в сетях 6–110 кВ

Что планируют обновить

Показатель Объём и период Линии электропередачи Почти 500 км в плане 2026 года; свыше 460 км в плане 2027 года Трансформаторные подстанции Около 500 в программе каждого из двух лет Коммутационные аппараты 550 единиц класса 6–110 кВ в плане 2027 года Аварийный запас Свыше 287 млн ₽ к зимнему периоду 2026–2027 Технологическое присоединение 3178 физических и 381 юридическое лицо за девять месяцев 2026 года; 88,2 МВА суммарно по сообщению губернатора

Это сведения о региональной программе, а не график работ на конкретной улице. Цифры по 2026 году не означают, что все указанные объекты уже модернизированы. Планы 2027 года могут корректироваться после зимнего сезона.

Какие проблемы решает модернизация

Износ линий Ремонт и замена участков сети способны снизить число повреждений и потери качества электроснабжения. Нагрузка на подстанции Обновление оборудования повышает возможности сети при изменении состава потребителей. Допустимую мощность конкретного дома определяют документы о присоединении. Восстановление питания Готовность аварийного запаса и ремонтного персонала помогает быстрее устранять повреждения, но не исключает отключения. Информирование жителей Губернатор отдельно отметил необходимость своевременного сообщения о плановых работах и ходе устранения аварий.

Что проверить владельцу частного дома

При регулярных отключениях важно установить, где находится причина: во внешней сети, на вводе или внутри дома. Зафиксируйте время, длительность и характер проблемы, узнайте, наблюдается ли она у соседей. При массовом отключении обращайтесь в обслуживающую сетевую организацию. Если проблема локальная, нужна диагностика электропроводки.

Безопасность: при запахе гари, нагреве или искрении вводного оборудования не вскрывайте щит под напряжением. Не выполняйте самостоятельные работы в общих сетях и на опорах. Защита от отклонений напряжения и резервное питание требуют проверки схемы, параметров нагрузки и корректного разделения источников.

Реле напряжения и ИБП выполняют разные задачи

Устройство Назначение Реле контроля напряжения Отключает нагрузку при выходе напряжения за заданные пределы. Не поддерживает питание при отключении сети. ИБП Временно питает совместимые потребители от аккумуляторов. Время автономии зависит от нагрузки и батареи. Генератор с системой переключения Может обеспечить длительный резерв при наличии топлива. Подключение с исключением обратной подачи в сеть выполняет специалист.

Частые вопросы Обновят ли сеть в моём посёлке? Областные показатели не подтверждают конкретный адрес. Необходимы актуальные сведения сетевой организации о запланированных объектах. Увеличится ли выделенная мощность автоматически? Нет. Модернизация сети сама по себе не изменяет условия технологического присоединения конкретного объекта. Стоит ли ставить резервное питание? Это зависит от частоты отключений и критичных нагрузок: отопления, связи, видеонаблюдения и других систем. Начать следует с оценки потребления.

Резервное питание и электрощит Оценить необходимый запас энергии можно с помощью калькулятора. Подбор и монтаж оборудования выполняются после проверки условий конкретного объекта. Калькулятор времени работы ИБП