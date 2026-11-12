УМНЫЙ ДОМ · 16 НОЯБРЯ 2026 URRI A1 PRO и Wiren Board: управление звуком через MQTT В сетевом стереоресивере URRI A1 PRO появилась штатная интеграция с Wiren Board. Теперь управлять музыкой из сценариев автоматики можно без установки отдельного драйвера на контроллер. MQTT Обмен командами и состояниями в локальной сети 2 × 30 Вт Заявленная мощность при нагрузке 4 Ом

Что изменилось

Ресивер самостоятельно регистрирует свои параметры на MQTT-брокере. Контроллер получает готовое устройство, а не просто набор необработанных сообщений. Это упрощает включение аудиосистемы в существующие правила автоматизации.

Характеристики и совместимость

Усилитель 2 × 30 Вт при 4 Ом; 2 × 15 Вт при 8 Ом Питание 18 В DC, 5 А Ethernet 10/100 Мбит/с Wi-Fi 2,4 ГГц Аудиовход и выход Стерео 3,5 мм Внешний ЦАП USB-A Частотный диапазон 20 Гц – 22 кГц Габариты 116 × 50 × 130 мм Масса 450 г Проверенная версия ПО 2025.4.53 Интеграция MQTT, режим Wiren Board

Заявленные характеристики усилителя относятся к указанному сопротивлению акустики. Не следует подключать дополнительные колонки параллельно, не рассчитав результирующую нагрузку.

Подключение к автоматике

Подключите оба устройства к локальной сети. Закрепите адрес контроллера в настройках DHCP. В веб-интерфейсе ресивера активируйте MQTT в Settings → SH Protocols. В настройках MQTT раздела SH Accessories выберите интеграцию Wiren Board, адрес брокера и порт 1883. При настроенной аутентификации укажите выделенные учётные данные. Сохраните параметры, перезапустите сервис и проверьте карточку ресивера в разделе устройств контроллера.

Безопасность: порт 1883 не означает шифрование. Не открывайте его в Интернет. При сегментации сети разрешайте только необходимые соединения между устройствами, не отключайте защиту брокера ради интеграции.

Что можно автоматизировать

Воспроизведение Запуск, пауза, остановка, смена трека и пресета. Громкость Диапазон управления 0–100, отключение звука, ожидание. Обратная связь Название станции и композиции, состояние плеера и активный источник. Дополнительные действия Звуковые уведомления, запуск папки USB или очереди запросов через настраиваемые аксессуары.

Практические сценарии

В прихожей можно включать приветственное сообщение при возвращении домой. В кухне удобно запускать фоновую музыку в заданное время, а при переходе в ночной режим уменьшать громкость. Для разных зон с независимым звуком потребуется продумать отдельные каналы усиления и управление ими: наличие MQTT само по себе не гарантирует синхронизацию нескольких ресиверов.

Что проверить перед сдачей системы

Проверьте работу после перезагрузки обоих устройств, восстановление связи при сетевом сбое и корректный уровень громкости. Интернет-радио требует доступа к своему источнику; локальные файлы и сетевое управление не следует путать с облачными сервисами. Бытовой звук не заменяет сертифицированную систему пожарного оповещения.

Частые вопросы Нужен ли драйвер на Wiren Board? Для описанной штатной интеграции A1 PRO нет. Более раннюю модель A1 не следует автоматически считать совместимой этим же способом. Можно ли использовать Ethernet? Да, производитель указывает интерфейс 10/100 Мбит/с. Для стационарного оборудования проводное соединение предпочтительно. Подойдёт ли система без Интернета? Локальный MQTT не требует внешней сети. Доступность конкретного источника звука зависит от него самого.

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