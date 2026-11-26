АВТОМАТИЗАЦИЯ · 24 НОЯБРЯ 2026 Wiren Board добавила поддержку Ридан Р-КИ 230: Modbus и версия прошивки Новая интеграция позволяет включить холодильную установку с Р-КИ 230 в систему диспетчеризации на базе Wiren Board. Локальный регулятор продолжает управлять охлаждением, а система верхнего уровня получает показания и возможность менять некоторые настройки. На дату проверки, 26 ноября, шаблон для ПО 2.3 доступен в ветке testing, а не в стабильном релизе. RS-485 Modbus RTU без отдельного преобразователя протокола 2.3 Версия ПО для опубликованного шаблона

Какое оборудование поддерживается

Р-КИ 230 управляет холодильным оборудованием с одним испарителем. Его можно встретить в торговых витринах и холодильных камерах. Интеграция относится к существующему контроллеру, а не к выпуску новой модели.

Артикул версии 2.0 084B8692R1 Питание 230 В переменного тока, 50 Гц Входы Два аналоговых, один цифровой Релейные выходы Один 16 А и два 8 А по каталогу Ридан Интерфейс Modbus RTU, 38400 бит/с, 8E1 Адрес устройства 1…240, заводской 1

Номинал реле в каталоге нельзя трактовать как разрешение подключать компрессор любой мощности. Для силового оборудования учитывают пусковой ток, категорию нагрузки, схему защиты и требования паспорта. Монтаж и проверку цепей 230 В выполняет специалист на обесточенной установке.

Почему версия прошивки важнее названия модели

В ПО 2.3 изменилось расположение регистров после добавления параметра d20. Старый шаблон может установить связь с прибором, но интерпретировать данные неверно. Версию следует проверить на дисплее по параметру o08. Документация Wiren Board описывает и отдельный шаблон для ПО 1.5–2.2, однако на дату проверки он ещё не опубликован в testing.

Представим холодильную камеру, где диспетчер видит нормальную температуру, но показание взято не из того регистра. Связь исправна, а мониторинг ненадёжен. Поэтому после подключения нужно сравнить данные интерфейса с локальным дисплеем и фактическим состоянием установки, прежде чем включать автоматические команды.

Что контролировать при интеграции

Задача Практическая проверка Температура Сопоставить датчик воздуха и назначение второго входа с реальной схемой установки. Состояние оборудования Сравнить состояние компрессора, вентилятора и оттайки с местным контроллером. Аварии Не считать общий флаг аварии расшифровкой конкретной неисправности. Изменение уставок Сначала проверить чтение, затем выполнять согласованные испытания записи в безопасных условиях.

На общей шине все устройства должны иметь совместимые настройки обмена и уникальные адреса. Если оборудование использует другой формат последовательного порта, потребуется отдельный порт или иная архитектура связи. Не следует произвольно увеличивать частоту опроса: документация интеграции предусматривает паузу между запросами.

Дистанционное управление без потери локальной защиты

Для коммерческого холодильника критично, чтобы основное регулирование не зависело от доступности сервера, сети или облачного сервиса. Wiren Board разумно использовать для наблюдения, архива и согласованных команд. При приёмке проверяют, что потеря связи не нарушает локальное регулирование, а повторное подключение не отправляет устаревшие команды. При аварии важно сохранять событие и выяснять причину, а не автоматически сбрасывать предупреждение.

Частые вопросы Подойдёт ли шаблон 2.3 для более ранней версии ПО? Нет, карты регистров различаются. Уточните версию и доступность соответствующего шаблона. Нужен ли дополнительный шлюз Modbus? Если имеется подходящий порт RS-485 Wiren Board, отдельный преобразователь протокола не нужен. Электрическую совместимость и топологию линии проверяют отдельно. Можно ли сразу обновить рабочий контроллер на testing? Не стоит делать это без резервной копии, проверки совместимости и плана возврата. Сначала оцените интеграцию на стенде, особенно если холодильное оборудование обеспечивает сохранность продукции.

Автоматизация инженерных систем При модернизации важно согласовать функции локального управления и диспетчеризации, определить режимы при отказах и проверить обмен данными. Автоматизация и умный дом в Туле