Что делать, если после грозы пропал интернет: проверяем роутер, питание и линию Сначала исключите опасные признаки, затем последовательно проверьте розетку, блок питания, запуск роутера, Ethernet-соединение и оборудование провайдера. Не сбрасывайте настройки и не покупайте новый роутер до локализации неисправности. После грозы одновременно могут пострадать несколько узлов, причем импульс способен прийти как по электропитанию, так и по медной линии связи. Питание Роутер Ethernet Линия провайдера Главное: Безопасная диагностика строится от источника питания к линии провайдера. Отдельно проверяйте розетку, адаптер, роутер, кабель и оконечное оборудование. Самостоятельно можно заменить совместимый внешний блок питания или съемный Ethernet-кабель. Запах гари, оплавление, неисправная розетка и повторяющиеся проблемы с электропитанием требуют диагностики специалистом.

Короткий алгоритм действий Если гроза продолжается, не подходите к розеткам и подключенным проводам ради проверки. Дождитесь окончания грозы. При запахе гари, треске, дыме, оплавлении или повреждении розетки не касайтесь подозрительных участков и не включайте оборудование повторно. Зафиксируйте симптомы Посмотрите, какие индикаторы горят на роутере, модеме или ONT. Сфотографируйте их до перезапуска. Проверьте масштаб проблемы Уточните, есть ли электричество и работает ли интернет у соседей или по сообщению провайдера. Обесточьте сетевые устройства Штатно отключите роутер, модем, ONT и коммутатор, если корпуса, розетки и провода внешне целы. Осмотрите оборудование Ищите потемнение, вздутие корпуса адаптера, оплавление разъемов и резкий запах. Проверьте питание Убедитесь в плотной посадке штекеров и исправности розетки, не разбирая ее. Запустите устройства по очереди Сначала ONT или модем, дождитесь загрузки, затем включите роутер. Проверьте кабельное соединение Переподключите Ethernet-кабель и при возможности замените его заведомо исправным. Определите исполнителя Неисправность внешней линии или ONT передайте провайдеру, повреждение розетки и электропроводки — специалисту по электрике. Сброс к заводским настройкам на этом этапе не помогает обнаружить поврежденный блок питания, порт или кабель. Он может удалить параметры подключения и усложнить восстановление доступа.

О чем говорят индикаторы Светодиоды не дают окончательного диагноза, но позволяют быстро сузить область поиска. Названия и режимы зависят от модели, поэтому точную расшифровку лучше сверять с руководством устройства. Наблюдение Вероятная область неисправности Следующий шаг Не горит ни один индикатор Розетка, адаптер, разъем питания или цепи питания роутера Проверить подключение и совместимый заведомо исправный адаптер Power горит, загрузка не завершается Роутер, его прошивка или нестабильное питание Один раз перезапустить, затем проверить адаптер и обратиться в диагностику Роутер работает, WAN не горит Ethernet-кабель, WAN-порт, порт модема или ONT Переподключить кабель, заменить его, проверить другой разрешенный порт WAN горит, Internet не появляется Сеанс подключения, модем, ONT или сеть провайдера Проверить статус провайдера и сообщить состояние индикаторов Wi-Fi виден, сайты не открываются Роутер запущен, но внешнее соединение отсутствует Проверить WAN и оборудование провайдера LOS на ONT горит или мигает красным Нет нормального оптического сигнала Не трогать оптический разъем, обратиться к провайдеру PON не выходит в обычный рабочий режим ONT не зарегистрирован или отсутствует связь с сетью Передать провайдеру модель и показания индикаторов Горящий индикатор Power подтверждает запуск устройства, но не гарантирует исправность всех портов. После импульса роутер может раздавать Wi-Fi и открывать свою панель управления, однако иметь поврежденный WAN-порт. Возможна и обратная ситуация: WAN-порт исправен, а связи нет из-за кабеля, ONT или аварии за пределами квартиры.

Если на роутере не горит ничего Начните с внешней цепочки питания: розетка, сетевой шнур адаптера, сам адаптер, низковольтный штекер и разъем роутера. Все проверки выполняются без вскрытия корпусов и без работы с оголенными проводниками. Осмотрите розетку, вилку, адаптер и провод. Потемнение, деформация, трещины, следы дуги и запах гари означают, что повторное включение следует прекратить. Если внешних повреждений нет, проверьте розетку заведомо исправным бытовым прибором. Не используйте ее, если вилка держится неплотно, слышен треск или заметен нагрев. Отсоедините и снова плотно подключите съемные разъемы питания. Оставьте роутер выключенным на несколько минут, затем выполните одну попытку запуска. Если индикации нет, проверьте устройство заведомо исправным и полностью совместимым адаптером. Если с подходящим адаптером роутер включился и устойчиво работает, вероятнее всего, поврежден прежний блок питания. Если индикация отсутствует с обоими адаптерами, подозрение смещается на разъем или внутренние цепи роутера. Когда новый адаптер запускает роутер, но тот перезагружается под нагрузкой, причиной может быть недостаточный ток адаптера, плохой контакт либо повреждение самого роутера. Не проверяйте роутер блоком питания только потому, что его штекер подходит физически. Совпадение разъема не означает электрическую совместимость.

Как безопасно подобрать другой блок питания Внешний адаптер можно заменить самостоятельно, если он съемный, оборудование не имеет следов повреждения, а параметры замены проверены по наклейке штатного адаптера и маркировке роутера. Ключевые параметры — тип тока, выходное напряжение, полярность, допустимый ток и размеры штекера. Параметр Условие совместимости Почему это важно Выходное напряжение Должно совпадать со штатным значением Повышенное напряжение способно повредить устройство, пониженное вызывает нестабильный запуск Тип выхода Постоянный или переменный ток должен соответствовать маркировке Адаптер другого типа применять нельзя Полярность Должна точно совпадать Обратная полярность может вывести роутер из строя Максимальный ток Не ниже потребления роутера Слабый адаптер может перегреваться или вызывать перезагрузки Штекер Совпадают наружный и внутренний размеры Неподходящий разъем дает плохой контакт или повреждает гнездо Мощность и назначение Адаптер рассчитан на такую нагрузку и исправен Случайный либо поврежденный источник сам становится причиной сбоя Например, маркировка 12 V DC, 1 A не означает, что подойдет любой адаптер на 12 В: необходимо также проверить полярность и геометрию штекера. Источник на то же напряжение и ток 1,5 А обычно способен питать нагрузку до 1 А, поскольку роутер потребляет необходимый ему ток. Однако все остальные параметры должны совпадать. Не вскрывайте адаптер и не ремонтируйте его плату. Не соединяйте провода скруткой и не переставляйте штекер без надежно установленной совместимости. Адаптер с треском, запахом, деформацией или сильным нагревом выводят из эксплуатации.

Проверка Ethernet-кабеля и WAN-порта При исправном питании переходите к тракту данных. Для обычного Ethernet используется широкий разъем RJ45. Более узкий телефонный штекер RJ11 не является заменой сетевому кабелю и не должен вставляться в WAN-порт. Определите кабель WAN Проследите, какой провод идет от модема, ONT или провайдерской розетки к порту Internet или WAN роутера. Обесточьте соединенные устройства Перед перестановкой кабеля выключите роутер и модем либо ONT штатным способом. Осмотрите разъемы Проверьте защелку, отсутствие загнутых контактов, оплавления, заломов и раздавленных участков кабеля. Подключите кабель заново Вставьте штекеры до фиксации защелки с обеих сторон. Включите устройства последовательно Сначала дождитесь загрузки модема или ONT, затем включите роутер. Проверьте Link Индикатор порта на одном или обоих устройствах должен загореться либо мигать при передаче данных. Замените перемычку При отсутствии Link установите короткий заведомо исправный Ethernet-кабель подходящей категории. Проверьте альтернативный порт Используйте другой штатный LAN-порт модема или ONT только если он ранее работал либо провайдер подтвердил, что порт активен. Появление Link с другим кабелем указывает на неисправность прежней перемычки или ее разъема. Если другой кабель не помогает, а порт на ONT заведомо активен, возможна неисправность WAN-порта роутера. Некоторые модели позволяют переназначить LAN-порт как WAN, но это зависит от прошивки и настроек. Такая функция не является универсальным способом ремонта. Дополнительная проверка возможна без вскрытия: подключить компьютер заведомо исправным кабелем к LAN-порту роутера и открыть его локальную панель. Если панель доступна и Wi-Fi работает, процессорная часть роутера запущена. Это все равно не доказывает исправность WAN-порта. Прямое подключение компьютера к кабелю провайдера подходит не для каждой схемы. Соединение может требовать учетных данных, регистрации MAC-адреса или настроек оператора. Не меняйте их наугад: сначала уточните допустимый способ проверки у провайдера.

Модем, оптический терминал и линия провайдера Если интернет приходит через отдельный модем или оптический терминал ONT, роутер является лишь одним участком цепи. Импульс может повредить питание ONT, его Ethernet-порт или внешнюю медную линию. Оптическое волокно электрический импульс не проводит как медный кабель, но сам терминал остается подключенным к электросети и часто связан с роутером медной перемычкой. Проверьте, включается ли модем или ONT и завершается ли его обычная загрузка.

Запишите состояние индикаторов Power, PON, LOS, Online, DSL или Cable, если они присутствуют.

Уточните наличие массовой аварии через мобильный интернет или поддержку провайдера.

Сообщите провайдеру, что отказ возник после грозы, и перечислите результаты проверки питания и Ethernet-кабеля.

Не отключайте оптический коннектор без необходимости, не сгибайте тонкий оптический шнур и не смотрите в торец разъема.

Не трогайте упавшие, оборванные или оголенные наружные провода. Красный LOS, отсутствие PON либо Online при нормальном питании обычно переводит диагностику в область линии и оборудования провайдера. Замена домашнего роутера в такой ситуации может ничего не изменить. Если ONT принадлежит провайдеру или привязан к его сети, замену и регистрацию устройства также согласуют с оператором.

Как принять решение: менять или вызывать специалиста Результат проверки Разумное действие Кому передать задачу Роутер заработал с совместимым адаптером Заменить внешний блок питания Можно самостоятельно Link появился с другим Ethernet-кабелем Заменить съемную кабельную перемычку Можно самостоятельно Wi-Fi и LAN работают, WAN не дает Link с исправным кабелем Проверить настройку или повреждение WAN-порта Сервис оборудования или сетевой специалист Роутер не запускается с исправным адаптером Диагностика или замена роутера Сервис оборудования На ONT горит LOS или нет регистрации PON Проверить внешнюю линию и терминал Провайдер Нет связи у нескольких абонентов Дождаться устранения сетевой аварии Провайдер Розетка повреждена, греется или пахнет гарью Не использовать линию до проверки Специалист по электрике После грозы появились повторные отключения или аномалии питания Проверить электрическую часть объекта Специалист по электрике Обращение к провайдеру оправдано, когда не синхронизируется модем или ONT, горит аварийный индикатор оптической линии, неактивен подтвержденный порт либо наблюдается массовый сбой. Электрик нужен при повреждении розетки, вилки, стационарного кабеля, повторном срабатывании защиты, запахе гари или нестабильном питании нескольких приборов. Если питание в порядке, но требуется различить повреждение порта, кабельной линии и сетевого оборудования, нужна диагностика слаботочной системы. В Туле и Тульской области такая проверка входит в тематику Electrikman.ru. Общие вопросы размещения сетевого оборудования отдельно разобраны в материале Слаботочный шкаф в квартире: где разместить роутер, коммутатор, ИБП и интернет-кабели.

Ошибки, которые мешают найти неисправность Одновременная замена роутера, кабеля и адаптера. Так невозможно понять, какой компонент был поврежден.

Использование первого попавшегося адаптера с похожим штекером. Ошибка в напряжении или полярности создает риск нового повреждения.

Многократные попытки включить устройство с запахом гари или следами оплавления.

Сброс настроек до проверки физического соединения. После сброса к аппаратной неисправности добавляется необходимость заново настраивать доступ.

Вывод об исправности роутера только по наличию Wi-Fi. Радиосеть может работать при неисправном WAN-порту.

Покупка нового роутера при красном LOS на ONT. Такой индикатор указывает на проблему до роутера.

Перегиб оптического шнура и самостоятельная чистка коннектора неподходящими средствами.

Перестановка кабелей при включенном поврежденном оборудовании и попытки вскрыть блок питания. Полезно вести простой журнал: какое устройство включалось, какой кабель или адаптер использовался, какие индикаторы горели. Последовательная замена только одного компонента дает намного более надежный результат, чем случайные перестановки. Область самостоятельной проверки ограничена внешним осмотром, штатным отключением, проверкой разъемов и заменой съемного компонента на заведомо исправный и совместимый. Вскрытие роутера, адаптера, модема или ONT, ремонт плат, работа в электрощите и измерения открытых цепей под напряжением требуют соответствующей квалификации.