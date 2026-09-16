Что делать, если после грозы пропал интернет: проверяем роутер, питание и линию
Сначала исключите опасные признаки, затем последовательно проверьте розетку, блок питания, запуск роутера, Ethernet-соединение и оборудование провайдера. Не сбрасывайте настройки и не покупайте новый роутер до локализации неисправности. После грозы одновременно могут пострадать несколько узлов, причем импульс способен прийти как по электропитанию, так и по медной линии связи.
Короткий алгоритм действий
- Зафиксируйте симптомыПосмотрите, какие индикаторы горят на роутере, модеме или ONT. Сфотографируйте их до перезапуска.
- Проверьте масштаб проблемыУточните, есть ли электричество и работает ли интернет у соседей или по сообщению провайдера.
- Обесточьте сетевые устройстваШтатно отключите роутер, модем, ONT и коммутатор, если корпуса, розетки и провода внешне целы.
- Осмотрите оборудованиеИщите потемнение, вздутие корпуса адаптера, оплавление разъемов и резкий запах.
- Проверьте питаниеУбедитесь в плотной посадке штекеров и исправности розетки, не разбирая ее.
- Запустите устройства по очередиСначала ONT или модем, дождитесь загрузки, затем включите роутер.
- Проверьте кабельное соединениеПереподключите Ethernet-кабель и при возможности замените его заведомо исправным.
- Определите исполнителяНеисправность внешней линии или ONT передайте провайдеру, повреждение розетки и электропроводки — специалисту по электрике.
О чем говорят индикаторы
Светодиоды не дают окончательного диагноза, но позволяют быстро сузить область поиска. Названия и режимы зависят от модели, поэтому точную расшифровку лучше сверять с руководством устройства.
|Наблюдение
|Вероятная область неисправности
|Следующий шаг
|Не горит ни один индикатор
|Розетка, адаптер, разъем питания или цепи питания роутера
|Проверить подключение и совместимый заведомо исправный адаптер
|Power горит, загрузка не завершается
|Роутер, его прошивка или нестабильное питание
|Один раз перезапустить, затем проверить адаптер и обратиться в диагностику
|Роутер работает, WAN не горит
|Ethernet-кабель, WAN-порт, порт модема или ONT
|Переподключить кабель, заменить его, проверить другой разрешенный порт
|WAN горит, Internet не появляется
|Сеанс подключения, модем, ONT или сеть провайдера
|Проверить статус провайдера и сообщить состояние индикаторов
|Wi-Fi виден, сайты не открываются
|Роутер запущен, но внешнее соединение отсутствует
|Проверить WAN и оборудование провайдера
|LOS на ONT горит или мигает красным
|Нет нормального оптического сигнала
|Не трогать оптический разъем, обратиться к провайдеру
|PON не выходит в обычный рабочий режим
|ONT не зарегистрирован или отсутствует связь с сетью
|Передать провайдеру модель и показания индикаторов
Горящий индикатор Power подтверждает запуск устройства, но не гарантирует исправность всех портов. После импульса роутер может раздавать Wi-Fi и открывать свою панель управления, однако иметь поврежденный WAN-порт. Возможна и обратная ситуация: WAN-порт исправен, а связи нет из-за кабеля, ONT или аварии за пределами квартиры.
Если на роутере не горит ничего
Начните с внешней цепочки питания: розетка, сетевой шнур адаптера, сам адаптер, низковольтный штекер и разъем роутера. Все проверки выполняются без вскрытия корпусов и без работы с оголенными проводниками.
- Осмотрите розетку, вилку, адаптер и провод. Потемнение, деформация, трещины, следы дуги и запах гари означают, что повторное включение следует прекратить.
- Если внешних повреждений нет, проверьте розетку заведомо исправным бытовым прибором. Не используйте ее, если вилка держится неплотно, слышен треск или заметен нагрев.
- Отсоедините и снова плотно подключите съемные разъемы питания.
- Оставьте роутер выключенным на несколько минут, затем выполните одну попытку запуска.
- Если индикации нет, проверьте устройство заведомо исправным и полностью совместимым адаптером.
Если с подходящим адаптером роутер включился и устойчиво работает, вероятнее всего, поврежден прежний блок питания. Если индикация отсутствует с обоими адаптерами, подозрение смещается на разъем или внутренние цепи роутера. Когда новый адаптер запускает роутер, но тот перезагружается под нагрузкой, причиной может быть недостаточный ток адаптера, плохой контакт либо повреждение самого роутера.
Как безопасно подобрать другой блок питания
Внешний адаптер можно заменить самостоятельно, если он съемный, оборудование не имеет следов повреждения, а параметры замены проверены по наклейке штатного адаптера и маркировке роутера. Ключевые параметры — тип тока, выходное напряжение, полярность, допустимый ток и размеры штекера.
|Параметр
|Условие совместимости
|Почему это важно
|Выходное напряжение
|Должно совпадать со штатным значением
|Повышенное напряжение способно повредить устройство, пониженное вызывает нестабильный запуск
|Тип выхода
|Постоянный или переменный ток должен соответствовать маркировке
|Адаптер другого типа применять нельзя
|Полярность
|Должна точно совпадать
|Обратная полярность может вывести роутер из строя
|Максимальный ток
|Не ниже потребления роутера
|Слабый адаптер может перегреваться или вызывать перезагрузки
|Штекер
|Совпадают наружный и внутренний размеры
|Неподходящий разъем дает плохой контакт или повреждает гнездо
|Мощность и назначение
|Адаптер рассчитан на такую нагрузку и исправен
|Случайный либо поврежденный источник сам становится причиной сбоя
Например, маркировка 12 V DC, 1 A не означает, что подойдет любой адаптер на 12 В: необходимо также проверить полярность и геометрию штекера. Источник на то же напряжение и ток 1,5 А обычно способен питать нагрузку до 1 А, поскольку роутер потребляет необходимый ему ток. Однако все остальные параметры должны совпадать.
Проверка Ethernet-кабеля и WAN-порта
При исправном питании переходите к тракту данных. Для обычного Ethernet используется широкий разъем RJ45. Более узкий телефонный штекер RJ11 не является заменой сетевому кабелю и не должен вставляться в WAN-порт.
- Определите кабель WANПроследите, какой провод идет от модема, ONT или провайдерской розетки к порту Internet или WAN роутера.
- Обесточьте соединенные устройстваПеред перестановкой кабеля выключите роутер и модем либо ONT штатным способом.
- Осмотрите разъемыПроверьте защелку, отсутствие загнутых контактов, оплавления, заломов и раздавленных участков кабеля.
- Подключите кабель зановоВставьте штекеры до фиксации защелки с обеих сторон.
- Включите устройства последовательноСначала дождитесь загрузки модема или ONT, затем включите роутер.
- Проверьте LinkИндикатор порта на одном или обоих устройствах должен загореться либо мигать при передаче данных.
- Замените перемычкуПри отсутствии Link установите короткий заведомо исправный Ethernet-кабель подходящей категории.
- Проверьте альтернативный портИспользуйте другой штатный LAN-порт модема или ONT только если он ранее работал либо провайдер подтвердил, что порт активен.
Появление Link с другим кабелем указывает на неисправность прежней перемычки или ее разъема. Если другой кабель не помогает, а порт на ONT заведомо активен, возможна неисправность WAN-порта роутера. Некоторые модели позволяют переназначить LAN-порт как WAN, но это зависит от прошивки и настроек. Такая функция не является универсальным способом ремонта.
Дополнительная проверка возможна без вскрытия: подключить компьютер заведомо исправным кабелем к LAN-порту роутера и открыть его локальную панель. Если панель доступна и Wi-Fi работает, процессорная часть роутера запущена. Это все равно не доказывает исправность WAN-порта.
Модем, оптический терминал и линия провайдера
Если интернет приходит через отдельный модем или оптический терминал ONT, роутер является лишь одним участком цепи. Импульс может повредить питание ONT, его Ethernet-порт или внешнюю медную линию. Оптическое волокно электрический импульс не проводит как медный кабель, но сам терминал остается подключенным к электросети и часто связан с роутером медной перемычкой.
- Проверьте, включается ли модем или ONT и завершается ли его обычная загрузка.
- Запишите состояние индикаторов Power, PON, LOS, Online, DSL или Cable, если они присутствуют.
- Уточните наличие массовой аварии через мобильный интернет или поддержку провайдера.
- Сообщите провайдеру, что отказ возник после грозы, и перечислите результаты проверки питания и Ethernet-кабеля.
- Не отключайте оптический коннектор без необходимости, не сгибайте тонкий оптический шнур и не смотрите в торец разъема.
- Не трогайте упавшие, оборванные или оголенные наружные провода.
Красный LOS, отсутствие PON либо Online при нормальном питании обычно переводит диагностику в область линии и оборудования провайдера. Замена домашнего роутера в такой ситуации может ничего не изменить. Если ONT принадлежит провайдеру или привязан к его сети, замену и регистрацию устройства также согласуют с оператором.
Как принять решение: менять или вызывать специалиста
|Результат проверки
|Разумное действие
|Кому передать задачу
|Роутер заработал с совместимым адаптером
|Заменить внешний блок питания
|Можно самостоятельно
|Link появился с другим Ethernet-кабелем
|Заменить съемную кабельную перемычку
|Можно самостоятельно
|Wi-Fi и LAN работают, WAN не дает Link с исправным кабелем
|Проверить настройку или повреждение WAN-порта
|Сервис оборудования или сетевой специалист
|Роутер не запускается с исправным адаптером
|Диагностика или замена роутера
|Сервис оборудования
|На ONT горит LOS или нет регистрации PON
|Проверить внешнюю линию и терминал
|Провайдер
|Нет связи у нескольких абонентов
|Дождаться устранения сетевой аварии
|Провайдер
|Розетка повреждена, греется или пахнет гарью
|Не использовать линию до проверки
|Специалист по электрике
|После грозы появились повторные отключения или аномалии питания
|Проверить электрическую часть объекта
|Специалист по электрике
Обращение к провайдеру оправдано, когда не синхронизируется модем или ONT, горит аварийный индикатор оптической линии, неактивен подтвержденный порт либо наблюдается массовый сбой. Электрик нужен при повреждении розетки, вилки, стационарного кабеля, повторном срабатывании защиты, запахе гари или нестабильном питании нескольких приборов.
Если питание в порядке, но требуется различить повреждение порта, кабельной линии и сетевого оборудования, нужна диагностика слаботочной системы. В Туле и Тульской области такая проверка входит в тематику Electrikman.ru. Общие вопросы размещения сетевого оборудования отдельно разобраны в материале Слаботочный шкаф в квартире: где разместить роутер, коммутатор, ИБП и интернет-кабели.
Ошибки, которые мешают найти неисправность
- Одновременная замена роутера, кабеля и адаптера. Так невозможно понять, какой компонент был поврежден.
- Использование первого попавшегося адаптера с похожим штекером. Ошибка в напряжении или полярности создает риск нового повреждения.
- Многократные попытки включить устройство с запахом гари или следами оплавления.
- Сброс настроек до проверки физического соединения. После сброса к аппаратной неисправности добавляется необходимость заново настраивать доступ.
- Вывод об исправности роутера только по наличию Wi-Fi. Радиосеть может работать при неисправном WAN-порту.
- Покупка нового роутера при красном LOS на ONT. Такой индикатор указывает на проблему до роутера.
- Перегиб оптического шнура и самостоятельная чистка коннектора неподходящими средствами.
- Перестановка кабелей при включенном поврежденном оборудовании и попытки вскрыть блок питания.
Область самостоятельной проверки ограничена внешним осмотром, штатным отключением, проверкой разъемов и заменой съемного компонента на заведомо исправный и совместимый. Вскрытие роутера, адаптера, модема или ONT, ремонт плат, работа в электрощите и измерения открытых цепей под напряжением требуют соответствующей квалификации.
Источники и материалы
- NIST recommended practice guide : surges happen! how to protect the applicances in your home
- Unplug Electronic Devices Before a Thunderstorm
- How do I troubleshoot using the LEDs on my NETGEAR Nighthawk Multi-Gig Speed Cable Modem? — NETGEAR Support
- TP-Link Router Internet Light Off or WAN Port Unplugged: Fix It
- Internet Not Working After Storm? Fix Guide (2026)
- Router Not Working After Thunderstorm? Here's the Fix — Fix It In The Home