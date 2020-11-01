Электрокотёл · автомат · УЗО · дифавтомат · ТЭН · насос · три фазы Почему электрокотёл выбивает автомат, УЗО или дифавтомат Срабатывание защиты электрокотла нельзя устранять заменой автомата на более мощный или отключением УЗО. Обычный автомат реагирует прежде всего на короткое замыкание и перегрузку, УЗО на ток утечки, а дифавтомат может отключиться по любой из этих причин. Дополнительно сам котёл может остановить нагрев из-за перегрева, отсутствия циркуляции, низкого давления, ошибки насоса или датчика. Короткий ответ Сначала определите, что именно отключается: автомат линии, УЗО, дифавтомат, вводной автомат или внутренняя защита котла. Если отключение происходит сразу, вероятны короткое замыкание, ошибка подключения, неисправность контактора, платы, кабеля или конкретной ступени ТЭНов. Если через несколько минут, ищут перегрузку, нагрев соединения, ухудшение изоляции ТЭНа при нагреве, насос или включение следующей ступени мощности. Если срабатывает УЗО, проверяют утечку на корпус, ТЭНы, влагу, PE, разделение нейтралей и суммарный ток утечки. Работы внутри котла и электрощита должен выполнять специалист. Отправить фото щита в MAX Написать в Telegram Диагностика электрики

Сначала определите, какое устройство отключается Что отключается На что реагирует Типичные причины у электрокотла Автоматический выключатель Короткое замыкание и ток выше допустимого для защищаемой линии. КЗ в кабеле или котле, перегрузка, неверный номинал, повреждённый ТЭН, контактор, насос, слабая линия. УЗО Разность токов между проводниками, то есть утечка из контролируемой цепи. ТЭН пробивает на корпус, влага, повреждение изоляции, смешанные нейтрали, связь N и PE после УЗО. Дифавтомат Совмещает функции автомата и УЗО. КЗ, перегрузка или утечка. Для диагностики важен индикатор причины отключения, если он предусмотрен. Вводной автомат дома Суммарная перегрузка, КЗ или превышение выделенной мощности. Котёл включился одновременно с плитой, бойлером, сауной, насосами или зарядкой автомобиля. Внутренняя защита котла Перегрев, низкое давление, отсутствие протока, ошибка датчика или другая авария. Воздух, закрытые краны, неисправный насос, недостаток теплоносителя, датчик температуры, перегрев. Автомат отдельной ступени Неисправность конкретной секции или её цепи. Один ТЭН, контактор, кабель или соединение определённой ступени мощности. Фраза «выбивает пробки» недостаточна для диагностики. Нужны фото аппарата в щите, его маркировка, положение рычагов, индикатор причины и точный момент отключения. УЗО может стоять рядом с автоматом В щите часто установлены два отдельных аппарата: автомат защищает линию от сверхтока, а УЗО контролирует утечку. Пользователь видит, что отключилось электричество, но принимает одно устройство за другое. Перед поиском причины нужно точно определить, какой рычаг опустился. Дифавтомат не всегда сообщает причину одинаково У одних моделей есть отдельный флажок дифференциального срабатывания, у других нужно использовать штатную кнопку или механизм индикации по инструкции. Не следует определять причину только по звуку или скорости движения рычага.

Причины по моменту срабатывания Сразу при включении автомата Короткое замыкание или грубая ошибка схемы Проверяются силовой кабель, клеммы, перемычки, контактор, плата, насос и внутреннее повреждение. После включения пульта Проблема может быть в цепях управления Даже при отключённых ТЭНах питание получают плата, фильтр, варистор, насосное реле и вспомогательные цепи. При запуске нагрева Подключается первая ступень ТЭНов Проверяются конкретная секция, контактор и ток по фазам. На второй или третьей ступени Неисправность локализуется по мощности Один ТЭН или одна группа может работать неправильно, пока остальные исправны. Через несколько минут Нагрев, перегрузка или утечка при температуре Изоляция ТЭНа ухудшается после прогрева, соединение нагревается, включается следующая ступень или насос. Через несколько часов Длительная перегрузка или плохой контакт Проверяются фактический ток, температура клемм, режим котла и совместная нагрузка дома. Только во влажную погоду Влага в котельной, коробке или линии Особое внимание уделяют вводам, конденсату, протечкам, наружному кабелю и PE. После отключения света Одновременный пуск нагрузок Котёл, насосы и бытовая техника стартуют одновременно, а автоматика могла потерять настройки ограничения мощности. Почему время до отключения так важно Электромагнитный расцепитель автомата реагирует быстро на большой ток, а тепловой расцепитель может отключить линию после нагрева. УЗО может сработать сразу при грубой утечке или позже, когда нагретый ТЭН, влага и изоляция изменили своё состояние.

Обычный автомат линии Почему электрокотёл выбивает автомат Автомат не измеряет ток утечки как УЗО. Он отключает цепь при коротком замыкании или длительном превышении допустимого тока. Поэтому причины ищут в мощности, кабеле, силовых компонентах котла и совместной нагрузке. Основные версии короткое замыкание внутри котла;

повреждённая ступень ТЭНов;

неисправный насос;

контактор с повреждённой катушкой или силовыми контактами;

перегруженная линия;

неверно выбранный автомат;

недостаточное сечение кабеля;

одновременная нагрузка других приборов;

слабая или перегретая клемма. Автомат отключается мгновенно Вероятны короткое замыкание, неправильная коммутация, повреждение силового элемента или кабеля. Повторно включать автомат много раз опасно. Каждый пуск увеличивает тепловую и электродинамическую нагрузку на место повреждения. Автомат отключается через 5, 20 или 60 минут Так проявляется перегрузка, неправильный номинал, недостаточная линия, перегрев соединения или включение очередной ступени. Нужно измерить ток каждой фазы и сравнить его с мощностью котла, схемой производителя, кабелем и защитой. Почему нельзя просто поставить автомат большего номинала Номинал выбирается не только по мощности котла, но и по допустимому току кабеля, способу прокладки, числу фаз, условиям охлаждения и требованиям производителя. Более мощный автомат может оставить кабель без достаточной защиты и привести к перегреву линии. Не заменяйте автомат на больший без расчёта и измерений. Срабатывание может быть единственным признаком короткого замыкания, повреждения ТЭНа или перегруженного кабеля.

Почему электрокотёл выбивает УЗО УЗО сравнивает токи в контролируемых проводниках. Если часть тока уходит на корпус, PE, трубы, теплоноситель, строительные конструкции или в другую нейтраль, устройство отключает питание. 01 Пробой изоляции ТЭНа Ток уходит с нагревательной спирали на металлическую оболочку и корпус котла. 02 Утечка появляется после нагрева Холодный ТЭН проходит обычную проверку, но при расширении и повышении температуры изоляция ухудшается. 03 Влага или протечка Вода попадает на клеммы, плату, контактор, насос или кабельный ввод. 04 Смешаны нейтрали после УЗО Ноль котла соединён с нейтралью другой группы или общей шиной после разных УЗО. 05 N соединён с PE после УЗО Часть рабочего тока идёт по защитному проводнику и вызывает отключение. 06 Повреждён кабель линии Утечка возникает в стене, коробке, вводе котельной или месте механического повреждения. 07 Насос или вспомогательное оборудование Утечку создаёт не ТЭН, а циркуляционный насос, сервопривод, бойлер или внешняя автоматика. 08 Суммарная утечка нескольких устройств Котёл подключён под общее УЗО вместе с фильтрами, насосами, бытовой техникой и электроникой. УЗО срабатывает, даже когда ТЭНы выключены Питание может оставаться на плате управления, сетевом фильтре, варисторе, насосе, трансформаторе, контакторных катушках и внешнем контроллере. Также ошибка может находиться в кабеле или разделении нейтралей, а не в нагревателях. Почему отсутствие PE не делает УЗО бесполезным УЗО способно обнаружить ток, который ушёл из контролируемой цепи и не вернулся по нейтрали. Но отсутствие исправного защитного проводника остаётся опасным дефектом. PE обеспечивает путь аварийного тока и выравнивание потенциалов, поэтому котёл должен подключаться по схеме производителя с исправным защитным проводником. Нельзя отключать PE или убирать УЗО ради работы котла. Так устраняется не неисправность, а важная часть защиты от поражения током.

Почему выбивает дифавтомат Дифавтомат совмещает защиту от сверхтока и утечки. Поэтому одного факта отключения недостаточно. Нужно определить, какая часть устройства сработала, и сопоставить это с моментом включения котла. Срабатывание по утечке Индикатор показывает дифференциальную причину Проверяются ТЭНы, влага, насос, кабель, N/PE и разделение нейтралей. Срабатывание по сверхтоку Индикатор утечки не активен Проверяются короткое замыкание, перегрузка, ступени мощности и фактический ток. Индикатора нет Причина определяется измерениями Нужны токовые клещи, измерение изоляции, проверка схемы и документации аппарата. Срабатывает кнопка Test Это не диагностика котла Кнопка проверяет механизм дифференциального отключения, но не доказывает исправность линии и оборудования. Почему дифавтомат нельзя проверять заменой на обычный автомат Если отключение вызвано утечкой, обычный автомат может не сработать. Котёл временно начнёт работать, но опасный ток на корпусе и системе отопления останется без дифференциальной защиты. Может ли быть неисправен сам дифавтомат Да, но это проверяют после исключения повреждения котла, кабеля и ошибки монтажа. Аппарат испытывают специализированным прибором, оценивая ток и время срабатывания. Случайная замена без измерений не локализует причину.

ТЭН электрокотла: самая частая внутренняя причина утечки Нагревательный элемент состоит из спирали, электрической изоляции и металлической оболочки. При старении, перегреве, коррозии или повреждении изоляция теряет сопротивление, а часть тока начинает уходить на оболочку и корпус котла. 01 Пробой на корпус УЗО или дифавтомат отключается сразу при включении неисправной ступени. 02 Утечка после прогрева Холодный ТЭН выглядит исправным, но через несколько минут срабатывает защита. 03 Межвитковое повреждение Сопротивление и ток отклоняются от расчётных, возможен перегрев конкретной секции. 04 Сухой ход или плохая циркуляция Локальный перегрев ускоряет разрушение нагревателя и вызывает внутреннюю аварию котла. 05 Коррозия оболочки Неподходящий теплоноситель, воздух и химические процессы повреждают поверхность нагревателя. 06 Ошибка подключения секции Неверные перемычки и напряжение приводят к чрезмерному току или повреждению ТЭНа. Почему обычный мультиметр может не показать утечку Мультиметр измеряет сопротивление небольшим испытательным напряжением и может не выявить слабую или температурно-зависимую утечку. Для проверки изоляции используют мегаомметр с подходящим испытательным напряжением, предварительно отключив электронику и соблюдая инструкцию производителя. Почему нельзя подавать мегаомметр на подключённую плату Высокое испытательное напряжение может повредить электронные компоненты, варисторы, фильтры, датчики и блок управления. Перед измерением специалист отделяет силовые нагреватели от чувствительной электроники по схеме котла. Не измеряйте ТЭН и изоляцию внутри подключённого котла самостоятельно. После отключения автомата на отдельных клеммах может сохраняться напряжение от других цепей управления или внешней автоматики.

Котёл отключается только на второй или третьей ступени мощности Электрокотлы часто включают нагреватели поэтапно. При небольшой потребности работает одна группа, затем автоматика подключает следующие ступени. Если неисправность находится в конкретной секции, защита срабатывает только при её включении. Управление → Ступень 1 + Ступень 2 + Ступень 3 На минимальной мощности работает Первая секция, вероятно, исправна Это не исключает проблему кабеля, насоса и платы, но сужает поиск по ступеням. Срабатывает при повышении температуры Автоматика подключает дополнительный ТЭН Проверяются ток и изоляция именно этой группы. Отключается при ручном Boost Суммарная мощность превышает возможности линии Либо неисправность проявляется только при полной нагрузке. Работает после ограничения мощности Это диагностический признак, а не ремонт Нужно понять, отсутствует ли одна ступень из-за неисправности или линия изначально не рассчитана. Можно ли временно отключить неисправную ступень Только если производитель допускает такой режим и специалист безопасно изолировал повреждённую секцию. Самовольное снятие проводов, перемычки и изменение логики управления могут повредить котёл и оставить открытые токоведущие части. У промышленных котлов отдельные ступени иногда защищены собственными автоматами. Это помогает локализовать неисправную секцию, но бытовые модели устроены по-разному.

Почему выбивает трёхфазный электрокотёл В трёхфазной системе проверяют не только общий ток, но и нагрузку каждой фазы, правильность перемычек, последовательность включения ступеней, нейтраль и соответствие схемы напряжению котла. L1 Перегружена одна фаза Неправильное распределение ТЭНов или внутренних цепей создаёт ток выше остальных фаз. L2 Неисправна одна секция Срабатывание появляется при подключении ТЭНа, контактора или провода этой фазы. L3 Пропадание или слабый контакт Котёл теряет мощность, контактор греется, автоматика фиксирует ошибку или токи становятся несимметричными. N Нейтраль подключена неверно Для моделей с электроникой и однофазными вспомогательными цепями ошибка N нарушает работу управления и УЗО. PE Защитный проводник отсутствует или повреждён Это опасный дефект, который нельзя компенсировать трубами, нейтралью или отключением УЗО. Δ/Y Неверная схема соединения Ошибочные перемычки и подача неподходящего напряжения способны резко увеличить ток нагревателей. Почему один полюс автомата горячее остальных Возможны перегрузка одной фазы, слабая клемма, повреждённый контакт автомата, неверное распределение ТЭНов или разный ток по фазам. Нагрев определяют измерением тока и температуры под рабочей нагрузкой, а не затяжкой клемм под напряжением. Можно ли подключить трёхфазный котёл к одной фазе Только если такая схема прямо предусмотрена производителем для конкретной мощности и указаны штатные перемычки, кабель и защита. Самодельное объединение фазных клемм может перегрузить ввод, нейтраль, перемычки и аппарат защиты. Не переставляйте перемычки по чужой фотографии. Одинаковый корпус может выпускаться в разных мощностях и схемах питания.

Циркуляционный насос тоже может отключать защиту Во многих котлах насос установлен внутри корпуса или подключён к его автоматике. При повреждении обмотки, кабеля, конденсатора, электроники или попадании воды насос создаёт короткое замыкание, перегрузку или утечку. Срабатывает при запуске котла Насос стартует раньше ТЭНов Если защита отключается до нагрева, проверяют цепь насоса и управление. Насос заклинил Ток выше нормального Ротор не вращается, корпус греется, автоматика может зафиксировать отсутствие циркуляции. Утечка на корпус Срабатывает УЗО Повреждение изоляции или влага создают дифференциальный ток. Плохой контакт Клемма и разъём нагреваются Появляются запах, потемнение, нестабильный запуск и ошибки котла. Почему внутренний перегрев не всегда выбивает автомат Если насос не обеспечивает циркуляцию, ТЭНы нагревают небольшой объём воды. Котёл может отключиться по датчику перегрева или ошибке протока, хотя ток остаётся нормальным и автомат линии не срабатывает. Нужно различать электрическое отключение щита и код ошибки котла. Они могут происходить одновременно, но требуют разных измерений.

Контактор, реле, плата управления и сетевой фильтр 01 Катушка контактора Короткое замыкание, межвитковое повреждение или влага отключают защиту при команде на нагрев. 02 Силовые контакты Подгорание увеличивает сопротивление, вызывает нагрев и нестабильное включение ступени. 03 Варистор После импульса перенапряжения элемент может разрушиться и создать утечку или короткое замыкание. 04 EMI-фильтр Исправный фильтр создаёт небольшой рабочий ток утечки, а повреждённый может отключать УЗО. 05 Плата управления Протечка, конденсат, перегрев или повреждение дорожек нарушают работу ещё до включения ТЭНов. 06 Внешний контроллер Термостат, GSM-модуль, реле приоритета и автоматика котельной могут быть источником ошибки. Почему УЗО выбивает при включении пульта, хотя автоматы ТЭНов выключены Плата и вспомогательные цепи уже подключены к сети. Утечку могут создавать входной фильтр, варистор, блок питания, насос или ошибка нейтрали. Такая ситуация встречается и в практических обсуждениях электрокотлов, поэтому проверку нельзя ограничивать только ТЭНами. Можно ли заменить контактор на более мощный Мощность контактов должна соответствовать нагрузке и категории коммутации, а катушка напряжению управления. Более крупный аппарат не исправит повреждённый ТЭН, плохую клемму или неверную схему. Подбор выполняют по документации котла.

Линия, кабель, клеммы и электрощит Даже исправный электрокотёл будет отключаться или работать опасно, если линия не соответствует мощности. Проверяют весь путь от вводного устройства до клемм котла, а не только автомат рядом с ним. Кабель Сечение и способ прокладки Допустимый ток зависит от материала жил, числа нагруженных проводников, температуры, длины и условий монтажа. Автомат Номинал и характеристика Аппарат должен защищать кабель и соответствовать схеме производителя, а не подбираться только по надписи мощности котла. УЗО или дифавтомат Тип, ток и селективность Учитываются электроника котла, схема сети, ток нагрузки и другие дифференциальные защиты. Клеммы Нагрев и ослабление соединений Плохой контакт вызывает локальный перегрев, потемнение изоляции и риск повреждения аппарата. Нейтраль Отдельная N-шина после УЗО Смешение нейтралей разных групп создаёт срабатывание даже при исправном котле. PE Непрерывный защитный проводник Корпус котла подключается к PE по штатной схеме, а не к трубе отопления или рабочему нулю. Котёл работает один, но вводной автомат всё равно отключается Нужно проверить фактическую выделенную мощность, номинал вводного аппарата, напряжение и ток по фазам. В доме могут оставаться постоянные нагрузки: холодильник, насос скважины, септик, бойлер, тёплый пол, вентиляция, сервер и освещение. Почему клемма может обгореть без немедленного отключения Плохой контакт создаёт высокую температуру локально, но общий ток линии может не превышать номинал автомата. Поэтому тепловизионная проверка и осмотр соединений важны даже тогда, когда автомат срабатывает не каждый раз. Не подтягивайте клеммы в работающем щите. Линию отключают, проверяют отсутствие напряжения и используют момент затяжки, указанный производителем аппарата. Подробнее: линия, автомат, УЗО и щит для электрокотла.

Автомат не выбило, но котёл остановился: внутренняя защита Не каждое отключение нагрева связано с электрощитом. Современный котёл контролирует температуру, давление, циркуляцию, датчики и работу силовых реле. На дисплее может появиться код ошибки, а рычаги автоматов останутся включёнными. 01 Перегрев теплообменника Закрытые краны, воздух, недостаточный проток или неисправный насос не отводят тепло от ТЭНов. 02 Низкое давление Датчик блокирует нагрев, чтобы защитить систему и нагреватель. 03 Ошибка датчика температуры Обрыв, короткое замыкание или неверные показания приводят к аварийной остановке. 04 Нет циркуляции Насос не работает, фильтр забит, система завоздушена или закрыта арматура. 05 Залипание реле Контрольная автоматика обнаруживает, что ступень включается или отключается неправильно. 06 Ошибка напряжения или фазы Котёл блокирует работу при выходе параметров питания за допустимый диапазон. Как отличить внутреннюю ошибку от срабатывания защиты При внутренней аварии дисплей обычно сохраняет питание и показывает код, а автоматы в щите остаются включёнными. При срабатывании автомата, УЗО или дифавтомата соответствующий рычаг меняет положение, и питание котла полностью или частично пропадает. Почему нельзя постоянно сбрасывать перегрев Аварийный термостат отключает нагрев по причине. Повторный запуск без проверки насоса, давления, воздуха и арматуры может повредить ТЭНы и теплообменник. У современных котлов защита от перегрева, ошибок датчиков и отказа силовых элементов может быть встроена производителем. Расшифровку кода проверяют только по руководству конкретной модели.

Что можно проверить безопасно, не открывая котёл и щит Определите отключившийся аппарат. Сфотографируйте автомат, УЗО или дифавтомат и его маркировку. Запишите момент срабатывания. Сразу, после запуска насоса, на конкретной ступени или через определённое время. Зафиксируйте мощность котла. Сфотографируйте шильдик, модель, напряжение и схему питания. Посмотрите код ошибки котла. Не сбрасывайте его до фотографии и записи обстоятельств. Проверьте наличие видимой протечки. Не касайтесь мокрых клемм и металлических частей. Оцените другие нагрузки дома. Запишите, были ли включены плита, бойлер, сауна, насосы и тёплые полы. Проверьте давление и показания дисплея. Только по пользовательской инструкции без вскрытия корпуса. Прекратите повторные включения. Особенно при запахе гари, треске, воде, горячем щите и мгновенном отключении. Корпус, трубы или вода щиплют током Котёл немедленно выводят из эксплуатации. Нельзя проверять утечку рукой повторно. Есть запах гари или потемнение Отключите питание, не включайте повторно и вызовите специалиста. Внутри или под котлом вода Не касайтесь корпуса до безопасного отключения линии. Автомат отключается мгновенно Не выполняйте серию повторных включений для проверки.

Что измеряет специалист Ток по фазам Токовые клещи под рабочей нагрузкой Показывают фактическую мощность, перекос и момент подключения ступеней. Сопротивление ТЭНов Сравнение секций с расчётными значениями Помогает обнаружить обрыв, неправильное соединение и отклонение одной ступени. Изоляция Мегаомметр после отделения электроники Проверяется утечка ТЭНов, кабеля, насоса и силовых цепей на корпус. Ток утечки Дифференциальные токовые клещи Позволяют увидеть реальный ток утечки в работе и его изменение при включении ступеней. УЗО и дифавтомат Прибор для проверки тока и времени отключения Оценивается работа аппарата, а не только кнопки Test. PE Непрерывность защитной цепи Проверяется соединение корпуса котла с защитным проводником. Напряжение Фаза, нейтраль и межфазные значения Выявляются перекос, плохая нейтраль и выход питания за диапазон котла. Температура Тепловизор и контактные измерения Ищутся нагретые клеммы, автоматы, контакторы и неравномерно работающие фазы. Почему измерения проводят по ступеням Общий тест котла может не выявить неисправность, если проблемная секция в этот момент не включена. Специалист сопоставляет ток, утечку и температуру с каждой ступенью мощности и состоянием насоса. Почему важна схема производителя Одинаковая мощность не означает одинаковое внутреннее соединение. Различаются число ТЭНов, напряжение секций, наличие нейтрали, контакторы, электронные ключи и допустимые методы измерения. Измерение изоляции выполняют только после отключения чувствительной электроники. Ошибка подключения мегаомметра может повредить плату котла и внешние контроллеры.

Диагностика по характерному симптому Симптом Что проверять первым Автомат выбивает мгновенно Короткое замыкание, силовой кабель, перемычки, контактор, насос и повреждённую ступень. Автомат выбивает через время Фактический ток, ступени, номинал, кабель, клеммы и суммарную нагрузку дома. УЗО выбивает при включении нагрева Изоляцию ТЭНов, влагу, корпус, PE и конкретную ступень. УЗО выбивает при включении пульта Плату, фильтр, варистор, насос, вспомогательные цепи и разделение нейтралей. Работает на 3 кВт, выбивает на 6 или 9 кВт Следующую ступень ТЭНов, её контактор, ток фазы и допустимую мощность линии. Выбивает только ночью Рост нагрузки дома, включение дополнительной ступени и изменение температуры ТЭНа. Выбивает после дождя или оттепели Влагу в котельной, кабельные вводы, наружную линию, коробки и PE. Котёл остановился, автоматы включены Код ошибки, давление, циркуляцию, насос, перегрев и датчики. Выбивает вводной автомат дома Выделенную мощность, суммарную нагрузку, распределение фаз и реле приоритета. После отключения одной ступени всё работает Неисправную секцию, но также проверить, не маскируется ли недостаточная линия.

Что нельзя делать 01 Ставить автомат большего номинала Кабель может остаться без достаточной защиты, а неисправность котла сохранится. 02 Убирать УЗО или дифавтомат Утечка на корпус, трубы и теплоноситель останется без защитного отключения. 03 Отключать PE Корпус теряет штатную защитную связь, а опасное напряжение может не вызвать быстрое отключение. 04 Соединять N и PE после УЗО Это создаёт неправильный путь рабочего тока и срабатывание дифференциальной защиты. 05 Многократно включать после мгновенного отключения Короткое замыкание и дуга могут дополнительно повредить котёл, кабель и аппарат. 06 Менять перемычки без схемы Ошибочное соединение фаз и секций приводит к неправильному напряжению и току. 07 Измерять мегаомметром через плату Испытательное напряжение может уничтожить электронику и варисторы. 08 Затягивать клеммы под напряжением Есть риск дуги, короткого замыкания и поражения током. 09 Считать ограничение мощности ремонтом Котёл может работать на одной ступени, пока повреждённая секция остаётся внутри корпуса. 10 Игнорировать горячий щит Локальный перегрев соединения способен развиваться без устойчивого срабатывания автомата.

Какие данные подготовить для диагностики Фото шильдика и полной модели котла. Мощность котла в кВт. Однофазное или трёхфазное подключение. Фото автомата, УЗО или дифавтомата. Номинал и характеристика аппарата. Маркировка дифференциального тока. Что именно отключается в щите. Момент срабатывания. На какой ступени возникает отключение. Код ошибки на дисплее. Есть ли протечка или конденсат. Работает ли циркуляционный насос. Давление и температура по дисплею. Какие нагрузки были включены одновременно. Когда выполнялось обслуживание котла. После чего появилась проблема. Фото кабельного ввода и клемм без вскрытия. Есть ли запах, треск или нагрев. Срабатывает ли защита во влажную погоду. Есть ли внешняя автоматика и реле приоритета.

Тула и Тульская область Электрокотёл отключает автомат, УЗО или весь дом Проверим, какая защита срабатывает, измерим ток по фазам, сопротивление изоляции ТЭНов и линии, ток утечки, работу УЗО или дифавтомата, насос, контакторы, клеммы, PE и распределение мощности. Диагностика выполняется по схеме конкретного котла без опасного увеличения номинала защиты. Выезд и диагностика по Туле: от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. Отправить фото в MAX Написать в Telegram Позвонить

Частые вопросы Почему электрокотёл выбивает автомат? Основные причины: короткое замыкание, перегрузка, неисправный ТЭН, насос, контактор, повреждённый кабель, слабая линия или включение нескольких мощных нагрузок. Почему электрокотёл выбивает УЗО? УЗО реагирует на утечку: повреждение изоляции ТЭНа, влагу, насос, кабель, смешение нейтралей или соединение N с PE после УЗО. Почему выбивает дифавтомат? Дифавтомат может отключиться из-за короткого замыкания, перегрузки или утечки. Причину определяют по индикации и измерениям. Почему защита срабатывает сразу? Вероятны короткое замыкание, грубая ошибка подключения, повреждение силовой части, насоса, контактора или конкретной ступени. Почему автомат выбивает через несколько минут? Проверяются перегрузка, включение следующей ступени, нагрев клеммы, ток по фазам и ухудшение изоляции ТЭНа при температуре. Почему котёл работает на минимальной мощности, но отключается на полной? Неисправность может находиться во второй или третьей ступени либо суммарная мощность превышает возможности линии и ввода. Почему УЗО выбивает, когда ТЭНы ещё не включились? Утечку могут создавать плата, сетевой фильтр, варистор, насос, кабель или ошибка нейтрали. Можно ли поставить автомат большего номинала? Только после расчёта кабеля, схемы, тока и требований производителя. Самовольное увеличение номинала опасно. Можно ли отключить УЗО, чтобы котёл работал? Нет. Это может оставить утечку на корпусе, трубах и теплоносителе без защитного отключения. Можно ли отключить заземление PE? Нет. Корпус котла должен быть подключён к исправному защитному проводнику по схеме производителя. Почему выбивает вводной автомат дома? Котёл вместе с плитой, бойлером, сауной, насосами и другими нагрузками может превышать выделенную мощность. Может ли быть неисправен циркуляционный насос? Да. Насос может создать перегрузку, короткое замыкание, утечку или привести к перегреву котла из-за отсутствия циркуляции. Может ли причиной быть контактор? Да. Проверяются катушка, силовые контакты, клеммы, управление и нагрев под нагрузкой. Почему отключается только одна фаза или ступень? Неисправна отдельная секция ТЭНов, контактор, провод, клемма или автомат этой ступени. Почему котёл остановился, но автоматы не отключились? Сработала внутренняя защита по перегреву, давлению, протоку, насосу, датчику или напряжению. Покажет ли мультиметр пробой ТЭНа? Не всегда. Слабую и температурно-зависимую утечку проверяют мегаомметром после отключения электроники. Можно ли проверять мегаомметром подключённый котёл? Нет. Испытательное напряжение может повредить плату, варисторы и контроллеры. Измерение выполняет специалист по схеме производителя. Когда котёл нельзя включать повторно? При мгновенном срабатывании, запахе гари, треске, воде, горячем щите, покалывании корпуса или труб.