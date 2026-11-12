12 ноября 2026 года IEK GROUP сообщила, что роботизация производства на площадке «Металл-Пласт» в Ясногорске Тульской области позволила снизить себестоимость и цены ряда металлических напольных шкафов FORMAT.
Почему это местная новость
Ясногорск расположен в Тульской области, поэтому обновление производства касается нашего региона не только как рынка электротехнической продукции, но и как промышленной площадки.
По сообщению компании, в производстве применяются 50 роботизированных решений, часть которых введена в 2025–2026 годах. Это заявление производителя, а не независимая оценка всех технологических показателей.
Где используют шкафы FORMAT
Напольные металлические корпуса этой серии предназначены для размещения низковольтных распределительных устройств, электрических панелей управления и автоматики при соответствии конкретного исполнения условиям монтажа.
Для объектов с большим количеством отходящих линий, аппаратуры и кабельных подключений важно предусмотреть пространство не только под оборудование, но и под обслуживание, вентиляцию и подключение кабелей.
Какие цены изменились
Производитель говорит о снижении цен на основные позиции серии. Универсального процента удешевления и окончательной цены по каждому артикулу в проверенном сообщении нет.
Сравнивать предложения следует по конкретному артикулу, размеру, материалу, покрытию, степени защиты, наличию монтажной панели и комплектующих. Сравнение только по внешним габаритам может быть ошибочным.
Как выбирать шкаф под электрооборудование
Нужны расчёт размещения аппаратов, проверка токов и тепловыделения, способы ввода кабелей, соответствие среде установки и возможность безопасного обслуживания.
Монтаж силовой части, подключение защитных аппаратов и испытания выполняются квалифицированными специалистами.
Частые вопросы
Подешевели ли все шкафы FORMAT?
В сообщении говорится об основных позициях, а не обо всех артикулах. Актуальную цену необходимо проверять у поставщика.
Подходят ли шкафы для квартиры?
Напольные FORMAT относятся прежде всего к задачам размещения большого объёма оборудования; пригодность зависит от параметров объекта и выбранной модификации.