12 ноября 2026 года IEK GROUP сообщила, что роботизация производства на площадке «Металл-Пласт» в Ясногорске Тульской области позволила снизить себестоимость и цены ряда металлических напольных шкафов FORMAT.

Почему это местная новость Ясногорск расположен в Тульской области, поэтому обновление производства касается нашего региона не только как рынка электротехнической продукции, но и как промышленной площадки. По сообщению компании, в производстве применяются 50 роботизированных решений, часть которых введена в 2025–2026 годах. Это заявление производителя, а не независимая оценка всех технологических показателей.

Где используют шкафы FORMAT Напольные металлические корпуса этой серии предназначены для размещения низковольтных распределительных устройств, электрических панелей управления и автоматики при соответствии конкретного исполнения условиям монтажа. Для объектов с большим количеством отходящих линий, аппаратуры и кабельных подключений важно предусмотреть пространство не только под оборудование, но и под обслуживание, вентиляцию и подключение кабелей.

Какие цены изменились Производитель говорит о снижении цен на основные позиции серии. Универсального процента удешевления и окончательной цены по каждому артикулу в проверенном сообщении нет. Сравнивать предложения следует по конкретному артикулу, размеру, материалу, покрытию, степени защиты, наличию монтажной панели и комплектующих. Сравнение только по внешним габаритам может быть ошибочным.

Как выбирать шкаф под электрооборудование Нужны расчёт размещения аппаратов, проверка токов и тепловыделения, способы ввода кабелей, соответствие среде установки и возможность безопасного обслуживания. Монтаж силовой части, подключение защитных аппаратов и испытания выполняются квалифицированными специалистами.

Частые вопросы Подешевели ли все шкафы FORMAT? В сообщении говорится об основных позициях, а не обо всех артикулах. Актуальную цену необходимо проверять у поставщика. Подходят ли шкафы для квартиры? Напольные FORMAT относятся прежде всего к задачам размещения большого объёма оборудования; пригодность зависит от параметров объекта и выбранной модификации.