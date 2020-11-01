Магнитный трек 48 В: блок питания и монтаж в натяжной потолок

Освещение в квартире и доме
Магнитные трековые системы 48 В: питание, монтаж в натяжной потолок и управление
Магнитный трек выглядит как тонкая линия в потолке, куда светильники вставляются в любом месте. Но за красивой линией стоят блок питания, который нужно где-то разместить, провода к нему, ограничения по мощности и длине и выбор управления, который потом не поменять. Разбираем, что решить до монтажа потолка, чтобы через год не снимать полотно.
Ответ за минуту
Что важно знать о магнитном треке
Магнитный трек на 48 В — низковольтная система: 230 В подводят только к блоку питания, а от него к шинопроводу идёт постоянное напряжение 48 В. Поэтому до потолка решают три вещи: где будут блоки питания и как к ним добраться, как подвести к ним кабели и провода управления и какой системой будет управляться свет. Встраиваемый трек в натяжной потолок ставят до натяжки полотна, а блок питания нельзя закрывать без сервисного доступа.
Низкое напряжение
На шинопроводе — постоянные 48 В. Сетевые 230 В приходят только к блоку питания.
Предел на один ввод
Типичное ограничение производителей — до 400 Вт светильников и 20–25 м шинопровода на один ввод питания.
Запас блока питания
Блок питания берут с запасом мощности 20–30 % к сумме светильников — так требуют инструкции.
Доступ к блоку
Блок питания — самый недолговечный элемент системы. К нему нужен доступ без разбора потолка.
Без смешивания
Треки и светильники разных брендов и серий обычно несовместимы — ни механически, ни по управлению.
До отделки
Профиль, кабели и места под блоки питания готовят до натяжки полотна или шпаклёвки гипсокартона.
Блок питания греется и со временем выходит из строя раньше светильников. Если к нему нет доступа, замена превращается в демонтаж полотна. Производители магнитных систем прямо требуют предусмотреть сервисный доступ к источникам питания.
Виды систем
Какие бывают трековые системы и световые линии
Трек на 230 В
Классический однофазный шинопровод. Драйвер — внутри каждого светильника, поэтому корпуса крупнее. Отдельный блок питания не нужен.
Магнитный накладной
Тонкий шинопровод на 48 В крепится к потолку снизу. Подходит, если потолок уже готов, но под креплением нужна основа.
Встраиваемый в гипсокартон
Профиль утоплен заподлицо с потолком. Монтируют на этапе каркаса и шпаклюют вместе с потолком.
Для натяжного потолка
Профиль-закладная крепится к перекрытию, полотно заправляется в его пазы. Шинопровод ставят после натяжки.
Подвесной
Шинопровод на тросах: для высоких потолков, над обеденным столом или кухонным островом.
Световые линии и теневой профиль
Светодиодная лента в алюминиевом профиле с рассеивателем: линии в потолке, контур «парящего» потолка.
Сравнение
Трек, магнитная система, линии или точечные светильники
|Параметр
|Точечные
|Трек 230 В
|Магнитный 48 В
|Световые линии
|Изменить после ремонта
|Нет, отверстия уже вырезаны
|Переставить и добавить светильники
|Переставить, добавить, поменять тип модулей
|Нет
|Где драйвер
|В светильнике или рядом с ним
|В каждом светильнике
|Отдельный блок питания, нужен доступ
|Отдельный блок питания, нужен доступ
|Натяжной потолок
|Закладные под каждый светильник
|Накладной — на закладную
|Профиль до натяжки полотна
|Профиль до натяжки полотна
|Управление
|Выключатель, диммер
|Выключатель, диммируемые светильники
|Зависит от серии: выключатель, DALI, Zigbee, Bluetooth
|Выключатель, контроллер или диммер ленты
|Монтаж по прайсу
|700 ₽ за светильник в ГКЛ
|1 500 ₽/м
|от 2 000 ₽/м
|500 ₽/м профиль + 450 ₽/м лента
Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации, без стоимости оборудования.
Напряжение
Почему магнитные треки делают на 48 В
48 В постоянного тока — сверхнизкое напряжение. Поэтому шинопровод можно делать тонким и с открытыми контактами, а светильники — компактными, без драйвера внутри. По сравнению с 24 В при той же мощности ток вдвое меньше, а значит, меньше потери в проводах и заметно меньше падение напряжения к концу линии.
|Система
|Провод от блока до трека
|Ток при 300 Вт
|Падение напряжения на 10 м
|24 В
|2×1,5 мм²
|12,5 А
|≈ 2,9 В — 12%
|48 В
|2×0,75 мм²
|6,25 А
|≈ 2,9 В — 6%
|48 В
|2×1,5 мм²
|6,25 А
|≈ 1,5 В — 3%
|48 В
|2×2,5 мм²
|6,25 А
|≈ 0,9 В — 1,8%
Расчёт для медного провода, туда и обратно, без учёта сопротивления самого шинопровода. Свой вариант можно проверить в калькуляторе падения напряжения.
Чем короче низковольтный провод от блока до шинопровода, тем меньше потери. У многих серий ввод питания можно подключить в любом месте трека: длинную линию удобнее запитать ближе к середине, чем с дальнего края.
Блок питания
Как подобрать и где разместить блок питания
Мощность блока питания = сумма мощностей всех светильников на треке + запас 20–30 %. Пример: 8 спотов по 12 Вт и 2 линейных модуля по 20 Вт — это 136 Вт. С запасом 30 % нужно не меньше 177 Вт, берут блок на 200 Вт.
У диммируемых и «умных» систем свой блок питания и свой протокол управления. Обычный блок на 48 В их включит, но регулировка и сценарии работать не будут.
Натяжной потолок
Магнитный трек в натяжном потолке: порядок работ
Проект и разметка
Длины треков, места вводов питания, блоки питания и люки. Раскладку согласуют с монтажниками натяжного потолка.
Кабели до потолка
230 В — к местам блоков питания, провод 48 В — от блоков к вводам трека, провода управления, если нужна регулировка. Кабели крепят к перекрытию, а не кладут на полотно.
Профиль-закладная
Профиль крепят к перекрытию уголками и винтами точно на уровне будущего полотна.
Натяжка полотна
Полотно натягивают, заправляют в пазы профиля, затем делают прорезь вдоль трека.
Ввод питания и шинопровод
Провод 48 В вводят в шинопровод с соблюдением полярности, шинопровод устанавливают в паз и фиксируют.
Блок питания и управление
Подключают блоки питания, контроллер или шлюз. Всё подключение — при выключенном питании.
Светильники и проверка
Устанавливают модули, проверяют яркость в конце линии, отсутствие мерцания и нагрев блока питания после часа работы.
Для него нужен профиль, закреплённый к перекрытию до натяжки полотна. В готовый потолок можно поставить только накладной или подвесной трек — и только если над полотном заранее оставили закладную под крепление.
Гипсокартон и световые линии
Трек и световые линии в гипсокартоне
Профиль на этапе каркаса
Встраиваемый профиль трека или световой линии ставят при обшивке и шпаклюют вместе с потолком. После покраски его уже не врезать аккуратно.
Ниша под блоки питания
Короб или ниша с ревизионным люком рядом с линиями. Один люк может обслуживать несколько блоков.
Световые линии
Светодиодная лента в алюминиевом профиле с рассеивателем. Мощность ленты и блока считают по метражу — поможет калькулятор светодиодной ленты.
Теневой профиль
Контурная подсветка «парящего» потолка. Лента должна меняться без демонтажа потолка — выбирайте профиль со съёмным рассеивателем.
Длинные линии
Длинную ленту запитывают с двух сторон или несколькими вводами, иначе к концу падает яркость и меняется оттенок.
Один оттенок
Лента, треки и споты в одной комнате — одной цветовой температуры и желательно одного производителя.
Управление
Выключатель, диммер или умный свет — выбирают до покупки
|Вариант
|Как работает
|Что заложить заранее
|Выключатель
|Разрывает 230 В перед блоком питания. Одна группа света — один блок или канал.
|Кабель от выключателя к каждому блоку питания своей группы
|Диммер 230 В
|Только если блок питания поддерживает регулировку диммером. Иначе — мерцание и гул.
|Диммируемый блок и совместимый с ним диммер
|DALI
|Цифровое управление каждой группой и сценариями, работает по проводу.
|Две жилы шины DALI от контроллера к каждому блоку — например, кабель 5×1,5
|0–10 В
|Аналоговая регулировка яркости по отдельной паре проводов.
|Пара проводов управления к каждому блоку
|Zigbee, Bluetooth, Wi-Fi
|Радиоуправление из приложения, пультом или умным домом. Протокол зависит от серии.
|Постоянное питание блока, беспроводные кнопки или умный выключатель
Если радиоуправляемый блок питания обесточить обычным выключателем, система пропадает из приложения, а сценарии перестают работать. Используйте беспроводные кнопки или умный выключатель, который не разрывает питание. Подробнее — DALI-2 и D4i: управление освещением и энкодер для умного света.
Проект
Как спланировать трековый свет в комнате
Сценарии, а не линии
Сначала решают, что нужно: общий свет, акцент на стене, свет над столом или рабочей зоной. Потом рисуют треки под эти задачи.
Свет — на поверхности
Споты направляют на стены, шкафы и рабочие зоны. Трек, проложенный строго по центру, часто светит в пол и в глаза.
Не над кроватью и диваном
Направленный свет над местом, где лежат, слепит. Над кроватью лучше рассеянные модули или бра.
Меньше соединителей
Каждый угловой и прямой соединитель — место, где может пропасть контакт. Лучше меньше изломов и цельные отрезки.
Группы и выключатели
Отдельные группы для общего и акцентного света, проходное управление в длинных комнатах и коридорах.
Запас на будущее
Модули докупают и через год. Оставьте запас по мощности блока и длине трека.
Неисправности
Частые проблемы с магнитными треками
Не горит часть светильников
Плохой контакт модуля или соединителя, превышен предел мощности на ввод, сработала защита блока питания.
Мерцание
Несовместимый диммер, перегруженный или изношенный блок питания, плохой контакт на вводе.
Блок питания греется или гудит
Работа без запаса мощности, нет вентиляции, закрыт утеплителем или плёнкой.
Разный оттенок света
Модули разных серий, партий или цветовой температуры. В конце длинной линии может падать яркость.
Трек «гуляет» в полотне
Профиль не закреплён к перекрытию или трек ставили после натяжки без закладной.
Умный свет пропадает
Выключатель обесточивает блок питания, слабый сигнал шлюза или контроллера.
Ошибки
Типовые ошибки с трековым светом
Блок питания без доступа
Замурован над полотном или в глухом коробе.
Трек купили после потолка
Встроенный вариант уже невозможен без переделки.
Смешали серии
Светильники не встают в шинопровод или не управляются.
Блок впритык
Без запаса мощности — перегрев и мерцание.
Длинный тонкий провод 48 В
Потери и тусклый свет в конце линии.
Обычный диммер
На недиммируемом блоке — гул, мерцание и отказ блока.
Умный трек за выключателем
Выключили свет — пропала связь и сценарии.
Магнитный трек в ванной
Обычные системы — IP20, во влажных помещениях запрещены.
Нет провода управления
DALI или 0–10 В потом не добавить без вскрытия потолка.
Стоимость
Сколько стоит монтаж трекового освещения
Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации, без стоимости оборудования. Итог зависит от типа потолка, длины трасс и выбранной системы управления.
Встраиваемые и накладные магнитные шинопроводы 48 В.
Классический шинопровод 230 В на готовый потолок.
Установка, подключение и направление модуля.
Блок питания трека или LED-подсветки с проверкой под нагрузкой.
Регулировка яркости, цветовой температуры, сценарии.
Монтаж алюминиевого профиля и светодиодной ленты.
С чего начать
Лучше всего прийти с планом до монтажа потолка: тогда кабели, закладные и места под блоки питания делаются за один выезд, а монтажники потолка получают готовую раскладку.
Нормативы
На какие документы опираться
Инструкция производителя серии
Предельная мощность на ввод, длина шинопровода, запас блока питания, порядок монтажа и допустимые условия — задаёт производитель конкретной системы.
ГОСТ IEC 60598-1-2017
Светильники. Общие требования и методы испытаний: маркировка, степень защиты, условия установки.
ПУЭ, раздел 6
Электрическое освещение: питание осветительных установок, выполнение сетей и управление освещением.
СП 52.13330.2016
Естественное и искусственное освещение: ориентиры освещённости помещений при проектировании.
48 В не ударит током, но при плохом контакте и большой мощности ток в низковольтной линии велик, а значит, соединения могут греться. Сечение, полярность и качество соединений здесь так же важны, как в сети 230 В.
Полезные материалы
Статьи и услуги по теме
Светодиодные ленты в доме и на улице
Выбор ленты, блоки питания, профили и частые ошибки монтажа.Читать → Статья
Выключатели света
Проходные, диммеры, датчики и умные выключатели — как выбрать схему.Читать → Статья
Проводка под натяжным потолком
Как крепить кабели и закладные, чтобы не переделывать после натяжки.Читать → Статья
DALI-2 и D4i: управление освещением
Как устроена шина DALI и что заложить при монтаже.Читать → Услуга
Монтаж освещения в Туле
Треки, световые линии, споты, люстры и подсветка — под ключ.Подробнее → Услуга
Умный свет
Сценарии, регулировка яркости и управление треками из умного дома.Подробнее →
FAQ
Частые вопросы о трековом свете
Чем магнитный трек отличается от обычного трекового?
Обычный трек работает от 230 В, драйвер находится в каждом светильнике, поэтому корпуса крупнее. Магнитный трек работает от 48 В через отдельный блок питания, светильники тоньше и крепятся на магнитах в любом месте шинопровода.
Можно ли установить магнитный трек в готовый натяжной потолок?
Встраиваемый — нет: для него нужен профиль, закреплённый к перекрытию до натяжки полотна. В готовый потолок можно поставить накладной или подвесной трек, если над полотном есть закладная под крепление. Иначе полотно придётся снимать.
Где разместить блок питания магнитного трека?
В нише с ревизионным люком, в шкафу, в электрощите или над натяжным потолком рядом с сервисным отверстием. Главное — доступ для замены и вентиляция. Провод 48 В от блока до трека делают как можно короче.
Какой запас мощности нужен блоку питания?
Инструкции производителей требуют 20–30 % сверх суммарной мощности светильников. Для 136 Вт светильников это блок не меньше 177 Вт — на практике ставят 200 Вт.
Сколько светильников можно поставить на один трек?
Ограничение — по мощности на один ввод питания и длине шинопровода. У распространённых серий это до 400 Вт и 20–25 м на ввод. Для больших помещений делают несколько вводов и блоков питания.
Можно ли регулировать яркость обычным диммером?
Только если блок питания заявлен как диммируемый и совместим с этим диммером. У многих серий обычный диммер не поддерживается — яркость регулируют через DALI, 0–10 В или радиоуправление по протоколу серии.
Можно ли переставлять светильники на включённом треке?
Производители указывают, что подключение выполняют при выключенном питании. Напряжение 48 В не опасно для человека, но переставлять модули лучше при выключенном свете — так не будет искрения на контактах и сбоев блока питания.
Можно ли установить магнитный трек в ванной?
Обычные магнитные системы имеют степень защиты IP20, и инструкции запрещают их применение во влажных помещениях. Для ванной выбирают светильники с нужной степенью защиты по зонам.
Можно ли сочетать светильники разных брендов на одном треке?
Как правило, нет. Профиль шинопровода, магнитное крепление и контакты у брендов и даже у серий одного бренда различаются. Выбирайте одну серию и уточняйте совместимость по каталогу.
Нужна ли отдельная линия от щита под трековый свет?
Обычно достаточно линии освещения: светодиодные системы потребляют немного. Отдельную группу выделяют, если светильников много, если блоки питания стоят в разных местах или если нужна независимая защита.
Сколько стоит монтаж магнитного трека?
По прайсу «Свет Будет» — от 2 000 ₽ за метр магнитной трековой системы, установка светильника на готовый трек — 500 ₽, монтаж и подключение блока питания — от 1 500 ₽. Точную стоимость считаем по плану потолка.
Что лучше: магнитный трек или световые линии?
Трек даёт гибкость: светильники можно переставлять и менять. Световая линия — это ровная полоса рассеянного света без возможности что-то поменять потом. Часто их сочетают: линии дают общий свет, трек — акценты.
Планируете трековый свет?
Заложим кабели и блоки питания до потолка
Пришлите план потолка и выбранную серию светильников. Рассчитаем блоки питания, линии и управление, подскажем, где сделать люки, и заранее назовём стоимость монтажа.