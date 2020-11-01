Магнитный трек 48 В: блок питания и монтаж в натяжной потолок

После натяжки полотна или шпаклёвки гипсокартона любое из этих решений меняется только с переделкой потолка.

Магнитный трек выглядит как тонкая линия в потолке, куда светильники вставляются в любом месте. Но за красивой линией стоят блок питания, который нужно где-то разместить, провода к нему, ограничения по мощности и длине и выбор управления, который потом не поменять. Разбираем, что решить до монтажа потолка, чтобы через год не снимать полотно.

Блок питания греется и со временем выходит из строя раньше светильников. Если к нему нет доступа, замена превращается в демонтаж полотна. Производители магнитных систем прямо требуют предусмотреть сервисный доступ к источникам питания.

Профиль, кабели и места под блоки питания готовят до натяжки полотна или шпаклёвки гипсокартона.

Треки и светильники разных брендов и серий обычно несовместимы — ни механически, ни по управлению.

Типичное ограничение производителей — до 400 Вт светильников и 20–25 м шинопровода на один ввод питания.

На шинопроводе — постоянные 48 В. Сетевые 230 В приходят только к блоку питания.

Магнитный трек на 48 В — низковольтная система: 230 В подводят только к блоку питания, а от него к шинопроводу идёт постоянное напряжение 48 В. Поэтому до потолка решают три вещи: где будут блоки питания и как к ним добраться, как подвести к ним кабели и провода управления и какой системой будет управляться свет. Встраиваемый трек в натяжной потолок ставят до натяжки полотна, а блок питания нельзя закрывать без сервисного доступа.

Шинопровод на тросах: для высоких потолков, над обеденным столом или кухонным островом.

Профиль-закладная крепится к перекрытию, полотно заправляется в его пазы. Шинопровод ставят после натяжки.

Профиль утоплен заподлицо с потолком. Монтируют на этапе каркаса и шпаклюют вместе с потолком.

Тонкий шинопровод на 48 В крепится к потолку снизу. Подходит, если потолок уже готов, но под креплением нужна основа.

04 Напряжение Почему магнитные треки делают на 48 В

48 В постоянного тока — сверхнизкое напряжение. Поэтому шинопровод можно делать тонким и с открытыми контактами, а светильники — компактными, без драйвера внутри. По сравнению с 24 В при той же мощности ток вдвое меньше, а значит, меньше потери в проводах и заметно меньше падение напряжения к концу линии.

Система Провод от блока до трека Ток при 300 Вт Падение напряжения на 10 м 24 В 2×1,5 мм² 12,5 А ≈ 2,9 В — 12% 48 В 2×0,75 мм² 6,25 А ≈ 2,9 В — 6% 48 В 2×1,5 мм² 6,25 А ≈ 1,5 В — 3% 48 В 2×2,5 мм² 6,25 А ≈ 0,9 В — 1,8%

Расчёт для медного провода, туда и обратно, без учёта сопротивления самого шинопровода. Свой вариант можно проверить в калькуляторе падения напряжения.