Удлинитель и сетевой фильтр: как выбрать и почему плавится

Хотя бы одно «да» — повод разобраться сегодня, а не после запаха горелого пластика.

Через удлинитель часто работает техника целой комнаты. Если кабель тоньше, чем обещает надпись на коробке, контакты в гнёздах слабые, а в колодку включён обогреватель или чайник, пластик начинает плавиться, хотя автомат в щите даже не срабатывает. Разбираем, как читать маркировку, какое сечение нужно по ГОСТ, что нельзя включать через переноску и когда проще добавить розетку.

Потемнение и оплавление — следы перегрева контакта. Если стереть нагар, через неделю всё повторится: пружины гнёзд уже потеряли упругость. Проверьте и стенную розетку, в которой он работал, — она нагревалась вместе с ним. Подробно — в статье « Греется вилка, но розетка нормальная ».

Один удлинитель — в одну стенную розетку. Удлинитель в удлинителе и тройник в колодке недопустимы.

Складывайте мощность всех приборов, которые работают одновременно, а не только самого мощного.

Заземляющие контакты в гнёздах и вилке работают, только если заземление есть в стенной розетке.

Смотрите надпись на оболочке провода, а не на коробке. «16 А» на упаковке и 3×0,75 на кабеле — несоответствие.

Удлинитель на 10 А тянет около 2,2 кВт, на 16 А — около 3,5 кВт. Это предел для всех гнёзд вместе.

Надёжный удлинитель для бытовой техники — это номинал 16 А, надпись MAX 3500 Вт, кабель 3×1,5 мм² (для коротких шнуров до 2 м ГОСТ допускает 3×1,0), заземляющие контакты и знак EAC. Но даже такой удлинитель не рассчитан на то, чтобы годами питать обогреватель, духовку или стиральную машину. Мощную технику включают в стационарную розетку, а если розеток не хватает, их добавляют, а не наращивают переносками.

Удобен для зарядок, таймеров и управления со смартфона. Ограничения по току те же, что у обычного удлинителя.

Кабель в резиновой оболочке 3×1,5–3×2,5 и розетки с крышками IP44. Для инструмента, стройки, улицы и мороза.

Длинный кабель на барабане для гаража, дачи и ремонта. На ней указывают две мощности: для смотанного и размотанного кабеля.

Удлинитель с фильтром помех, варистором и автоматом или термопредохранителем. Помогает электронике, но не спасает от 380 В.

Шнур с блоком на 2–6 гнёзд. Бывает без защиты, с выключателем или с предохранителем. Подходит для ТВ-зоны, компьютера и зарядок.

Главное правило: верить надписи на кабеле, а не на упаковке. Маркировку на оболочку наносят при производстве провода, а цифры на коробке — это обещание продавца.

04 Сечение и длина Какое сечение нужно удлинителю по ГОСТ

Минимальное сечение жил для удлинителей задаёт ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 (таблица 101). Чем больше ток и длиннее шнур, тем толще должны быть жилы, иначе провод греется, а на длинной линии проседает напряжение.

Номинальный ток Примерная мощность при 230 В Минимальное сечение жил Максимальная длина шнура 6 А ≈ 1,3 кВт 0,75 мм² до 5 м 10 А ≈ 2,2 кВт 0,75 мм² до 5 м 10 А ≈ 2,2 кВт 1,0 мм² до 30 м 16 А ≈ 3,5 кВт 1,0 мм² до 2 м 16 А ≈ 3,5 кВт 1,5 мм² до 30 м

Источник: ГОСТ IEC 60884-2-7-2016, таблица 101. Строки для 2,5 и 13 А опущены: это слабые шнуры для мелких приборов и британские вилки.

Пятиметровый «16 А» с кабелем 3×0,75 — на самом деле удлинитель на 10 А Для 16 А при длине больше 2 м по ГОСТ нужно 1,5 мм². Кабель 3×0,75 длиной до 5 м соответствует только номиналу 10 А — это около 2,2 кВт, как бы ни был подписан корпус.