Удлинитель и сетевой фильтр: как выбрать и почему плавится

Розетки и безопасность дома
Удлинители, тройники и сетевые фильтры: какие безопасны и почему плавятся
Через удлинитель часто работает техника целой комнаты. Если кабель тоньше, чем обещает надпись на коробке, контакты в гнёздах слабые, а в колодку включён обогреватель или чайник, пластик начинает плавиться, хотя автомат в щите даже не срабатывает. Разбираем, как читать маркировку, какое сечение нужно по ГОСТ, что нельзя включать через переноску и когда проще добавить розетку.
Ответ за минуту
Какой удлинитель можно считать безопасным
Надёжный удлинитель для бытовой техники — это номинал 16 А, надпись MAX 3500 Вт, кабель 3×1,5 мм² (для коротких шнуров до 2 м ГОСТ допускает 3×1,0), заземляющие контакты и знак EAC. Но даже такой удлинитель не рассчитан на то, чтобы годами питать обогреватель, духовку или стиральную машину. Мощную технику включают в стационарную розетку, а если розеток не хватает, их добавляют, а не наращивают переносками.
Номинальный ток
Удлинитель на 10 А тянет около 2,2 кВт, на 16 А — около 3,5 кВт. Это предел для всех гнёзд вместе.
Сечение на кабеле
Смотрите надпись на оболочке провода, а не на коробке. «16 А» на упаковке и 3×0,75 на кабеле — несоответствие.
Заземление
Заземляющие контакты в гнёздах и вилке работают, только если заземление есть в стенной розетке.
Максимальная мощность
Складывайте мощность всех приборов, которые работают одновременно, а не только самого мощного.
Без цепочек
Один удлинитель — в одну стенную розетку. Удлинитель в удлинителе и тройник в колодке недопустимы.
Документы
Знак соответствия техрегламенту, наименование и адрес изготовителя. Нет маркировки — нет покупки.
Потемнение и оплавление — следы перегрева контакта. Если стереть нагар, через неделю всё повторится: пружины гнёзд уже потеряли упругость. Проверьте и стенную розетку, в которой он работал, — она нагревалась вместе с ним. Подробно — в статье «Греется вилка, но розетка нормальная».
Виды
Удлинитель, тройник, фильтр и катушка — в чём разница
Удлинитель-колодка
Шнур с блоком на 2–6 гнёзд. Бывает без защиты, с выключателем или с предохранителем. Подходит для ТВ-зоны, компьютера и зарядок.
Тройник / разветвитель
Втыкается прямо в стенную розетку. Создаёт рычаг, расшатывает гнездо и ухудшает контакт в стене. Самый проблемный вариант.
Сетевой фильтр
Удлинитель с фильтром помех, варистором и автоматом или термопредохранителем. Помогает электронике, но не спасает от 380 В.
Катушка
Длинный кабель на барабане для гаража, дачи и ремонта. На ней указывают две мощности: для смотанного и размотанного кабеля.
Силовой удлинитель
Кабель в резиновой оболочке 3×1,5–3×2,5 и розетки с крышками IP44. Для инструмента, стройки, улицы и мороза.
С USB и «умный»
Удобен для зарядок, таймеров и управления со смартфона. Ограничения по току те же, что у обычного удлинителя.
Маркировка
Как читать надписи на удлинителе
Главное правило: верить надписи на кабеле, а не на упаковке. Маркировку на оболочку наносят при производстве провода, а цифры на коробке — это обещание продавца.
|Надпись
|Что означает
|На что обратить внимание
|10 А / 16 А
|Номинальный ток гнёзд и вилки
|10 А ≈ 2,2 кВт, 16 А ≈ 3,5 кВт. Удлинитель рассчитан по самому слабому элементу — вилке, гнезду или кабелю.
|MAX 3500 W
|Предельная суммарная мощность
|ГОСТ IEC 60884-2-7 требует указывать её на многоместных удлинителях. Это предел, а не рабочий режим на всю ночь.
|ПВС 3×1,5
|Марка провода, число и сечение жил
|Три жилы — значит, есть заземляющая. Сечение сверяйте с током по таблице в следующем разделе.
|⏚ / «с з/к»
|Есть заземляющий контакт
|Работает, только если в стенной розетке есть PE. Как проверить заземление.
|IP20 / IP44
|Защита от пыли и воды
|IP20 — только сухие помещения. Для улицы, гаража и бани — не ниже IP44 и с крышками на гнёздах.
|EAC
|Соответствие ТР ТС 004/2011
|Рядом должны быть наименование и адрес изготовителя или импортёра.
|Две мощности
|Нагрузка для смотанной и размотанной катушки
|Например, 1500 Вт смотанная и 3000 Вт размотанная — так маркируют катушки по ГОСТ Р 51539.
|Кнопка сброса
|Термовыключатель или автомат
|Сработал — была перегрузка. Уменьшите нагрузку, прежде чем включать снова.
Сечение и длина
Какое сечение нужно удлинителю по ГОСТ
Минимальное сечение жил для удлинителей задаёт ГОСТ IEC 60884-2-7-2016 (таблица 101). Чем больше ток и длиннее шнур, тем толще должны быть жилы, иначе провод греется, а на длинной линии проседает напряжение.
|Номинальный ток
|Примерная мощность при 230 В
|Минимальное сечение жил
|Максимальная длина шнура
|6 А
|≈ 1,3 кВт
|0,75 мм²
|до 5 м
|10 А
|≈ 2,2 кВт
|0,75 мм²
|до 5 м
|10 А
|≈ 2,2 кВт
|1,0 мм²
|до 30 м
|16 А
|≈ 3,5 кВт
|1,0 мм²
|до 2 м
|16 А
|≈ 3,5 кВт
|1,5 мм²
|до 30 м
Источник: ГОСТ IEC 60884-2-7-2016, таблица 101. Строки для 2,5 и 13 А опущены: это слабые шнуры для мелких приборов и британские вилки.
Для 16 А при длине больше 2 м по ГОСТ нужно 1,5 мм². Кабель 3×0,75 длиной до 5 м соответствует только номиналу 10 А — это около 2,2 кВт, как бы ни был подписан корпус.
Ток = мощность ÷ 230. Обогреватель на 2000 Вт — около 8,7 А, чайник на 2200 Вт — 9,6 А. Вместе больше 18 А: это выше предела любой бытовой вилки. Пересчитать свои приборы можно в калькуляторе кВт в амперы и калькуляторе мощности электроприборов.
Нагрузка
Что нельзя постоянно включать через удлинитель
Удлинитель — временное решение для техники малой и средней мощности. Приборы, которые долго работают на большой мощности или сильно нагружают сеть при пуске, включают в стационарную розетку, а часть из них — на отдельную линию от щита.
Причины нагрева
Почему удлинитель греется и плавится
Перегрузка
Суммарная мощность выше номинала. Два обогревателя через удлинитель на 10 А — это около 4 кВт при допустимых 2,2.
Тонкие жилы
На упаковке «16 А», на кабеле 3×0,75. Шнур тёплый по всей длине, сильнее — у вилки и на изгибах.
Слабые контакты
Тонкие пружины гнёзд плохо держат штырь. Контакт становится точечным, греется и темнеет. Первым плавится корпус вокруг одного гнезда.
Смотанный кабель
Витки греют друг друга. Смотанная катушка держит примерно вдвое меньшую нагрузку — это видно по её маркировке.
Плохая стенная розетка
Ослабли клеммы или пружины стенной розетки — греется вилка удлинителя, хотя сам удлинитель исправен.
Нет охлаждения
Под ковром, в диване, за плотной шторой, в куче вещей. Тепло не уходит, изоляция стареет быстрее, а повреждение никто не видит.
Автомат защищает стационарную проводку от перегрузки и короткого замыкания. Перегрев плохого контакта в гнезде или тонкого шнура при токе 10–14 А он «не видит»: для автомата на 16 А это нормальный режим. Поэтому удлинитель может оплавиться при исправном и включённом автомате.
Тройники и цепочки
Почему тройник и «удлинитель в удлинителе» опаснее
Рычаг на стенную розетку
Тройник с вилками и шнурами тянет вниз, штыри перекашиваются в гнезде. Контакт ухудшается — и греется уже розетка в стене.
Гнёзд больше, мощности нет
Каждый следующий удлинитель добавляет гнёзда, но вся нагрузка по-прежнему идёт через одну стенную розетку и первую вилку.
Пропадает заземление
Многие тройники и переходники без заземляющего контакта. Стиральная машина или компьютер через такой тройник теряют PE, даже если он есть в стене.
Временно лучше колодка на коротком шнуре 16 А с кабелем 3×1,5. Постоянно — дополнительная розетка или блок розеток на своём кабеле.
Сетевой фильтр
От чего защищает сетевой фильтр, а от чего нет
Сетевой фильтр — это удлинитель с дополнительной начинкой: LC-фильтром помех, варистором и защитой от перегрузки. Для компьютера и телевизора он полезен, но защиту всей квартиры не заменяет.
Умеет
- гасить высокочастотные помехи от импульсных блоков питания и двигателей;
- ограничивать короткие импульсы перенапряжения варистором;
- отключать нагрузку при перегрузке встроенным автоматом или термопредохранителем;
- выключать все приборы одной кнопкой.
Не умеет
- спасать от длительного повышенного напряжения при обрыве нуля — варистор может перегреться и выйти из строя;
- стабилизировать пониженное напряжение;
- защищать человека от утечки тока — это задача УЗО;
- держать питание при отключении света — для этого нужен ИБП;
- полноценно работать без заземления: часть фильтрующих элементов подключена к PE.
Реле напряжения отключит квартиру при опасном напряжении, УЗИП снимет импульс от грозы, а сетевой фильтр у компьютера — последний рубеж. Подробнее: как защитить технику от скачков напряжения и реле напряжения простыми словами.
Улица, гараж, дача
Удлинитель на улице, в гараже и на даче
На улице к нагрузке добавляются вода, мороз, ультрафиолет и механические повреждения. Домашняя колодка там долго не живёт.
Чек-лист
Как выбрать удлинитель: 10 пунктов перед покупкой
Проверка
Как проверить удлинитель, который уже есть дома
Отключите от сети и осмотрите
Трещины, потемнение вокруг гнёзд, оплавления, копоть, изолента на кабеле, перебитые дверью места.
Прочитайте надпись на кабеле
Сверьте сечение и длину с током, указанным на корпусе, по таблице ГОСТ выше.
Проверьте, как держится вилка
Вилка прибора должна входить с усилием и не выпадать. Болтается — пружины гнезда ослабли.
Посмотрите на вилку самого удлинителя
Тёмные штыри и оплавленный корпус вилки — признак плохого контакта со стенной розеткой. Проверяйте и её.
Потрогайте корпус после работы
После 20–30 минут под обычной нагрузкой корпус и вилка могут быть едва тёплыми. Горячо или пахнет пластиком — отключите.
Посчитайте нагрузку
Сложите мощность всех приборов, которые работают одновременно, и сравните с MAX на корпусе.
Не ремонтируйте оплавленный
Если оплавились гнёзда или корпус колодки, удлинитель меняют целиком. Пружины контактов уже отпущены, пластик потерял свойства.
Ошибки
Типовые ошибки с удлинителями
Поверили коробке
«16 А» на упаковке, 3×0,75 на кабеле.
Удлинитель в удлинителе
Цепочка ради длины или лишних гнёзд — больше контактов, та же вилка.
Под ковром или диваном
Нагрев не видно, изоляцию продавливают ножки мебели.
Смотанная катушка под нагрузкой
Тепловентилятор или пушка в гараже через барабан.
Обогреватель через фильтр
Фильтр не делает удлинитель мощнее — ограничения те же.
Постоянная розетка на кухне
Годами под чайником и микроволновкой вместо нормальной группы розеток.
Починка изолентой
Скрутка посреди шнура, который перебили дверью или прогрызли питомцы.
Удлинитель в ванной
Влага, брызги, нет защиты IP, рядом металлические трубы.
Выдёргивают за шнур
Провод надрывается у вилки — там и начинается нагрев.
Решение
Когда вместо удлинителя нужна розетка
Если удлинитель месяцами лежит на одном месте, это уже постоянная проводка, только без защиты от повреждений. Обычно хватает одного из решений ниже. Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации.
Если стенная розетка разболтана, греется или плохо держит вилку.
Когда подрозетник и кабель уже есть, а розетку так и не поставили.
Быстро добавить гнёзда у ТВ-зоны или рабочего места без штробления.
Новая розетка в другом месте или отдельная линия от щита.
Для скрытой розетки на новом месте.
Если под технику нужна отдельная защищённая линия. Автомат 1П — 600 ₽.
С чего начать
Посчитайте, чего на самом деле не хватает: сколько гнёзд занято постоянно, какие приборы работают одновременно, где стоят мощные потребители. Иногда достаточно заменить одинарную розетку на блок, иногда нужна отдельная линия с УЗО. Количество розеток по помещениям поможет прикинуть калькулятор электроточек.
Нормативы
На какие документы опираться
ГОСТ IEC 60884-2-7-2016
Дополнительные требования к комплектам удлинительных шнуров: тип, длина и сечение кабеля (таблица 101), маркировка максимальной мощности.
ГОСТ Р 51539-99 (МЭК 61242)
Удлинители на кабельных катушках: маркировка нагрузки для намотанного и размотанного кабеля, требования к термовыключателям.
ТР ТС 004/2011
Технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования». Удлинители и сетевые фильтры продаются со знаком EAC.
СП 256.1325800.2016
Проектирование электроустановок жилых зданий: количество и размещение розеток, по которым квартиру проектируют без удлинителей.
Нормы проектирования исходят из того, что техника включается в стационарные розетки, а каждая мощная нагрузка имеет свою линию и защиту. Удлинитель — переносное устройство для временного подключения.
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FAQ
Частые вопросы об удлинителях
Сколько ватт выдерживает обычный удлинитель?
Столько, сколько указано в маркировке MAX и допускает сечение кабеля. Обычно это 2200 Вт для 10 А и 3500 Вт для 16 А. Если на кабеле напечатано 3×0,75, по ГОСТ такой удлинитель соответствует только номиналу 10 А и длине до 5 м — даже если на коробке написано «16 А».
Можно ли включать обогреватель через удлинитель?
Для постоянного отопления — нет. Масляный радиатор или конвектор часами работают на 1,5–2,5 кВт, а инструкции многих моделей прямо запрещают удлинители. Кратковременно допустимо только через удлинитель 16 А с кабелем 3×1,5, полностью размотанный и без других мощных приборов. Обогреватель лучше включать в стенную розетку, которая сама не греется.
Можно ли подключить удлинитель к удлинителю?
Нет. Нагрузка всё равно проходит через первую вилку и стенную розетку, а контактов, которые могут греться, становится больше. Нужна длина — купите удлинитель нужной длины. Не хватает гнёзд — добавьте розетку.
Почему удлинитель греется, если нагрузка небольшая?
Чаще всего из-за плохого контакта: ослабли пружины гнезда, окислились штыри вилки или греется стенная розетка. Нагрев в одной точке при нормальной нагрузке — признак неисправности, а не перегрузки. Такой удлинитель нужно заменить и проверить розетку в стене.
Защищает ли сетевой фильтр от скачков напряжения?
От коротких импульсов — частично, за счёт варистора. От длительного повышения напряжения при обрыве нуля — нет: варистор может перегреться и сам выйти из строя. Для этого в щите ставят реле напряжения.
Можно ли подключить холодильник через удлинитель или сетевой фильтр?
Производители рекомендуют прямое подключение к розетке с заземлением. Компрессор имеет пусковой ток, а удлинитель за холодильником годами работает без присмотра. Если без него никак — только короткий, на 16 А, с заземлением и без других мощных приборов.
Есть ли смысл в удлинителе с заземлением, если в розетке заземления нет?
Заземляющий контакт удлинителя сам заземление не создаёт: нет PE в стенной розетке — нет его и в удлинителе. Покупать удлинитель с заземляющими контактами всё равно стоит — он пригодится после модернизации проводки. Как проверить заземление в розетке.
Можно ли оставлять удлинитель включённым постоянно?
Для ТВ-зоны, роутера и компьютера — да, если удлинитель качественный, лежит открыто и нагружен в пределах номинала. Выключатель на корпусе удобен, но не заменяет исправные контакты.
Какой длины удлинитель безопасен?
По ГОСТ IEC 60884-2-7 максимальная длина удлинительного шнура — 30 м, при этом сечение должно быть не меньше 1,0 мм² для 10 А и 1,5 мм² для 16 А. Для дома лучше короткий удлинитель: меньше лишнего кабеля, петель и мест для повреждений.
Можно ли пользоваться катушкой, не разматывая её?
Только при небольшой нагрузке — в пределах мощности, указанной для смотанного кабеля. Для электроинструмента, тепловой пушки или сварки катушку разматывают полностью.
Можно ли отремонтировать оплавленный удлинитель?
Нет. Если оплавились гнёзда или корпус, контакты уже потеряли упругость, а пластик — свои свойства. Удлинитель меняют целиком и заодно проверяют стенную розетку, в которой он работал.
Можно ли подключить стиральную машину через удлинитель?
Нет. Стиральную машину подключают к стационарной розетке с заземлением на линии с УЗО или дифавтоматом. Подробно — в статье «Электрика перед установкой стиральной машины».
Удлинители по всей квартире?
Добавим розетки там, где они действительно нужны
Пришлите фото мест, где стоят удлинители, и список приборов. Подскажем, где хватит блока розеток, а где нужна отдельная линия с УЗО, и заранее назовём стоимость.