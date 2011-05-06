Электросчётчики, тарифы и показания Как снять показания электросчётчика: T1, T2, T3 и обозначения на дисплее Чтобы правильно передать показания, найдите на дисплее накопленную активную электроэнергию в кВт·ч и запишите значения по тем тарифным регистрам, которые используются в вашем лицевом счёте. Для однотарифного учёта это обычно общий регистр, для двухтарифного - T1 и T2, для трёхтарифного - T1, T2 и T3. T0 и TOTAL T1, T2, T3 1.8.0-1.8.3 день и ночь умный счётчик АКТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ ▮▮▮ 1.8.1 T1 001245.67 kWh импульсный индикатор ПРОСМОТР

Короткий ответ Какие цифры передавать со счётчика 1 Сверьте заводской номер счётчика с квитанцией или личным кабинетом. 2 Дождитесь экрана с единицей кВт·ч, а не В, А, кВт, Гц, датой или временем. 3 Запишите общий регистр либо значения T1, T2 и T3 по числу тарифных зон. 4 Введите цифры в соответствующие поля. Не меняйте местами дневной, ночной и полупиковый регистры. 5 Сохраните фотографию дисплея и подтверждение передачи до появления данных в квитанции.

Главное правило: Передают не любое крупное число на экране, а накопленную активную потреблённую электроэнергию в кВт·ч. Названия экранов, порядок кнопок и количество знаков после разделителя зависят от модели и настройки прибора.

Быстрая таблица Что передавать при однотарифном, двухтарифном и трёхтарифном учёте Сначала посмотрите, сколько полей предусмотрено в квитанции или личном кабинете. Именно расчётная схема лицевого счёта определяет, нужен один общий показатель или отдельные значения по зонам суток. Учёт Что искать на дисплее Что передавать Что не перепутать Однотарифный T0, TOTAL, СУММА, A+, 1.8.0 либо единственное значение в кВт·ч Одно текущее накопленное показание Не передавайте напряжение, мощность или номер счётчика Двухтарифный T1 и T2 либо 1.8.1 и 1.8.2 Два значения в отдельные поля T1 и T2 T0 обычно является суммой и не заменяет два зонных значения Трёхтарифный T1, T2, T3 либо 1.8.1, 1.8.2, 1.8.3 Три значения в соответствующие поля Не меняйте местами пиковую, ночную и полупиковую зоны Умный счётчик Те же регистры на дисплее и данные в личном кабинете Вручную только если автоматическая передача не подтверждена или поставщик просит данные Установка нового прибора ещё не означает, что обмен данными уже работает 01 Посмотрите квитанцию Если в ней есть отдельные строки T1 и T2, передавать нужно два регистра, а не только общую сумму. 02 Проверьте единицу Расчётные показания указываются в кВт·ч. Экран с обозначением kW показывает мощность, а не накопленный расход. 03 Сделайте фото На фотографии должны быть видны значение, номер тарифа, дата съёмки и по возможности заводской номер прибора.

Тарифные регистры Что означают T0, T1, T2 и T3 на электросчётчике Буква T означает тарифный регистр. Каждый регистр отдельно накапливает электроэнергию, учтённую в заданном временном интервале. Сам счётчик не выбирает цену. Он распределяет потребление по запрограммированному расписанию, а стоимость рассчитывает поставщик по тарифу лицевого счёта. T0 Общий итог Обычно сумма накопленной энергии по всем активным тарифам. Может обозначаться TOTAL, СУММА, A+ или кодом 1.8.0. T1 Первый тарифный регистр При двухзонном учёте в Тульской области это обычно дневная зона. При трёхзонном учёте - пиковая зона. T2 Второй тарифный регистр Для применяемых в Тульской области двухзонных и трёхзонных тарифов это обычно ночная зона. T3 Третий тарифный регистр При трёхзонном учёте это обычно полупиковая зона. В двухтарифном расчёте такой регистр может не использоваться. Интервалы зон суток для Тулы и Тульской области Схема Регистр Зона Интервал Две зоны T1 Дневная с 07:00 до 23:00 T2 Ночная с 23:00 до 07:00 Три зоны T1 Пиковая с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 21:00 T2 Ночная с 23:00 до 07:00 T3 Полупиковая с 10:00 до 17:00 и с 21:00 до 23:00 Не определяйте зону только по букве T. Регистры T1-T4 являются номерами накопителей, а их связь с дневной, ночной или иной зоной задаётся при программировании. Для расчётов ориентируйтесь на квитанцию, договор, личный кабинет и актуальную настройку конкретного прибора.

Коды на новых приборах Что означают 1.8.0, 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 Современные счётчики могут показывать не только T1 и T2, но и OBIS-коды. Они помогают однозначно определить измеряемый параметр. В бытовом учёте чаще всего нужны коды накопленной активной электроэнергии, полученной из сети. 1.8.0 Общая потреблённая энергия Суммарное накопление по всем тарифным регистрам. 1.8.1 Энергия по тарифу 1 Соответствует первому тарифному регистру T1. 1.8.2 Энергия по тарифу 2 Соответствует второму тарифному регистру T2. 1.8.3 Энергия по тарифу 3 Соответствует третьему тарифному регистру T3. 2.8.0 Энергия, отданная в сеть Может использоваться при двунаправленном учёте и микрогенерации. Это не обычное бытовое потребление из сети. На части приборов код отображается в расширенном виде, например 1.0.1.8.0. Смысл остаётся тем же: накопленная активная энергия потребления по сумме тарифов. Не передавайте значения с кодами напряжения, тока, мощности или реактивной энергии, если расчётная организация прямо этого не требует.

Пошаговая инструкция Как снять показания электронного электросчётчика 1 Убедитесь, что смотрите на свой прибор Сверьте заводской номер на лицевой панели с номером в квитанции, акте допуска или личном кабинете. В этажном щите легко записать данные соседнего счётчика. 2 Дождитесь нужного экрана Дисплей обычно автоматически переключает дату, время, напряжение, мощность и накопленную энергию. Нужен экран, где одновременно видны кВт·ч и обозначение общего либо тарифного регистра. 3 Используйте только короткое нажатие Если предусмотрена пользовательская кнопка, коротко нажимайте «Просмотр», «Ввод», «Кадр» или кнопку со стрелкой. Не удерживайте её и не входите в сервисное меню без инструкции к точной модели. 4 Запишите все нужные регистры Для двухтарифного лицевого счёта последовательно запишите T1 и T2. Для трёхтарифного - T1, T2 и T3. При однотарифном расчёте обычно нужен T0, TOTAL, СУММА или 1.8.0. 5 Проверьте формат числа Посмотрите, принимает ли форма дробную часть. Если поле рассчитано только на целые кВт·ч, вводят цифры до точки или запятой. Если форма допускает десятые и сотые, следуйте её подсказке. 6 Сохраните подтверждение Сфотографируйте каждый регистр и сохраните чек, экран отправки или сообщение об успешной передаче. Это помогает при споре о дате и значении показаний. Как переключаются популярные семейства счётчиков Семейство Что обычно видно Как действовать безопасно Энергомера CE102, CE102M Автоматический цикл, T1-T4, общий итог, дата, время, параметры сети. На новых исполнениях встречаются OBIS-коды. Дождаться нужного кадра или использовать короткое нажатие пользовательской кнопки. Точная последовательность зависит от исполнения корпуса и прошивки. Меркурий 200, 201 Показания по тарифам и сумма, время и дата. Формат обозначений различается между моделями. Переключать доступные пользовательские кадры коротким нажатием. Записывать только энергию в кВт·ч. Меркурий 230, 231, 234 Расширенный цикл параметров, номера тарифов, сумма, OBIS-коды, фазные величины и служебные сообщения. Проверять код 1.8.x и единицу кВт·ч, чтобы не перепутать энергию с напряжением, током или мощностью. Нева, Миртек, Нартис, Матрица Автоматическая прокрутка, T1-T4 или 1.8.x. У части систем основные данные доступны на выносном дисплее или в личном кабинете. Ориентироваться на руководство именно к модели и модификации, указанной на лицевой панели. Не нажимайте пломбируемые и сервисные элементы. Пользователю достаточно дисплея и доступной кнопки просмотра. Не снимайте крышку клемм, не вскрывайте корпус, не отключайте модуль связи и не пытайтесь самостоятельно менять часы или тарифное расписание.

Старые приборы Как снять показания механического электросчётчика На индукционном или электромеханическом счётчике показания читают слева направо. Цифры до цветного разряда или до запятой показывают целые киловатт-часы. Последняя красная цифра, отдельное окошко другого цвета либо разряд после запятой обычно означает десятые доли кВт·ч. 0 1 2 3 4 5 6 Пример Если на табло видно 012345 и последняя красная цифра 6, форма для целых значений обычно заполняется как 12345 кВт·ч. Ноль слева можно не вводить. У разных приборов оформление разрядов отличается. Если все цифры одного цвета и нет явного разделителя, проверьте паспорт прибора или подсказку поставщика. Не отбрасывайте последнюю цифру только потому, что она крайняя.

Практические примеры Как записать показания и посчитать расход за месяц Двухтарифный счётчик T1 001245.67 кВт·ч T2 000713.42 кВт·ч Если личный кабинет принимает только целые значения, передайте T1 = 1245 и T2 = 713. Если форма принимает дробную часть, вводите число в предусмотренном формате. Трёхтарифный счётчик T1 000856.20 кВт·ч T2 000642.91 кВт·ч T3 001104.38 кВт·ч Передаются три значения отдельно. Нельзя сложить их и вписать результат в поле T1. Общий регистр T0 001959.09 кВт·ч Значение T0 близко к сумме T1 и T2. Для двухтарифного расчёта оно обычно используется для контроля, а передаются отдельные зонные регистры. Формула расхода за расчётный период Расход по зоне = текущее показание - предыдущее показание Пример для T1: 1245 - 1168 = 77 кВт·ч Для двухтарифного расчёта разницу считают отдельно по T1 и T2. Для трёхтарифного - отдельно по трём зонам. Стоимость получается после умножения расхода каждой зоны на соответствующий тариф и сложения результатов.

Расшифровка дисплея Что означают значки, буквы и цифры на электросчётчике Набор обозначений зависит от производителя и конфигурации. Передавать нужно только экраны учтённой активной энергии. Остальные параметры полезны для контроля, но не являются месячным показанием. Обозначение Что означает Передавать как показание? кВт·ч, kWh Накопленная активная электроэнергия Да, если рядом нужный тарифный регистр кВт, kW Текущая или усреднённая активная мощность Нет В, V Напряжение Нет А, A Ток нагрузки Нет Гц, Hz Частота сети Нет L1, L2, L3 Фазы трёхфазной сети Нет A+ Активная энергия, потреблённая из сети Да, если это экран накопленной энергии в кВт·ч A- Активная энергия, отданная в сеть Обычно нет для обычного потребителя Дата и время Внутренние часы счётчика Нет, но их полезно проверить при многотарифном учёте Антенна, полосы связи Состояние канала связи или модуля передачи данных Нет Реле, контакт Состояние коммутационного устройства Нет Батарея Состояние резервного элемента часов или памяти Нет, при предупреждении сообщите обслуживающей организации Магнит, замок, крышка Событие контроля доступа или вмешательства Нет, не пытайтесь сбрасывать самостоятельно Err, Error, E + код Ошибка или событие самодиагностики Нет, сфотографируйте код и обратитесь в ответственную организацию Почему мигает красная лампочка На многих электронных счётчиках светодиод является импульсным индикатором учёта. Чем выше нагрузка, тем чаще он мигает. У отдельных моделей при отсутствии нагрузки индикатор может светиться постоянно, а при потреблении переходить к импульсам. Само по себе мигание красного светодиода не означает аварию, пожар или неисправность. Оценивать расход по частоте мигания можно только ориентировочно. Точная постоянная счётчика указывается на лицевой панели, например в импульсах на кВт·ч. Для расчётов с поставщиком используют накопленные показания, а не подсчёт вспышек.

Автоматическая передача Нужно ли передавать показания умного счётчика вручную Если интеллектуальный прибор введён в эксплуатацию, привязан к вашему лицевому счёту и подключён к действующей системе учёта, данные передаются автоматически. Но наличие цифрового дисплея, антенны или нового корпуса ещё не подтверждает, что расчётная система уже получает показания. Автоматический обмен подтверждён в личном кабинете видна свежая дата получения данных;

заводской номер совпадает с прибором;

показания по зонам совпадают с дисплеем;

поставщик не просит ежемесячный ручной ввод. Пока лучше фиксировать вручную счётчик недавно заменили;

в личном кабинете отображаются старые данные;

нет даты последнего сеанса связи;

в квитанции применён средний расход или норматив;

номер прибора не совпадает. После замены полезно несколько месяцев фотографировать дисплей в одну и ту же дату. При расхождении направьте поставщику обращение с номером лицевого счёта, адресом, заводским номером прибора и фотографиями всех тарифных регистров.

Диагностика ошибок Что делать, если показания выглядят неправильно T1 увеличивается ночью Сначала проверьте, действительно ли T1 является дневной или пиковой зоной для вашего лицевого счёта. Затем сравните внутреннее время счётчика с фактическим временем. Если часы или распределение зон явно неверны, сфотографируйте экраны T1-T3, дату и время и обратитесь к поставщику. Самостоятельно перепрограммировать прибор нельзя. T0 не равен сумме T1 и T2 Возможны активный T3 или T4, сравнение текущих и архивных значений, разное округление, отдельный регистр отдачи энергии либо особенность конфигурации индикации. Запишите коды экранов полностью и проверьте руководство к модели. Новое показание меньше предыдущего Чаще всего выбран не тот тариф, архивный экран, другой счётчик или пропущен старший разряд. Сверьте заводской номер, обозначение регистра и фотографию предыдущей передачи. После официальной замены прибора расчёт должен учитывать конечные показания старого и начальные показания нового счётчика. На дисплее много экранов и непонятно, какой нужен Ищите сочетание трёх признаков: код 1.8.x либо T0-T3, единица кВт·ч и накопленное значение, которое не сбрасывается каждый день. Экраны V, A, kW, Hz, даты, времени и мощности не передаются как месячные показания. Дисплей погас Проверьте только наличие электроснабжения в помещении и доступные штатные автоматы, не снимая защитных панелей. Если питание есть, а дисплей не работает, сообщите об этом организации, отвечающей за прибор. Не вскрывайте клеммную крышку. Появился Err, значок вскрытия или предупреждение Сфотографируйте весь экран, заводской номер и пломбы без прикосновения к ним. Запишите дату и обстоятельства. Код ошибки расшифровывается по руководству конкретной модели. Сброс, вскрытие и отключение модуля связи пользователем недопустимы. Личный кабинет показывает другие цифры Сравните дату получения удалённых данных, номер прибора, T1-T3, начальные показания после замены и расчётный период. Расхождение может быть связано не с измерением, а с задержкой обмена, ошибкой привязки прибора или использованием среднего расхода.

Типовые ошибки Из-за чего показания передают неправильно × Вводят T0 вместо T1 и T2 при двухтарифном расчёте. × Передают текущую мощность в кВт вместо энергии в кВт·ч. × Путают 1.8.2 и 2.8.0, то есть потребление и отдачу в сеть. × Снимают показания с соседнего прибора в этажном щите. × Меняют местами дневной и ночной регистры. × Отбрасывают последнюю цифру, не проверив, является ли она дробной. × Записывают архив на начало месяца вместо текущего накопленного значения. × Не сохраняют фото и подтверждение отправки.

Сроки и документы Когда передавать показания и на какие правила опираться По действующей редакции Правил предоставления коммунальных услуг потребитель вправе ежемесячно снимать и передавать показания индивидуального прибора учёта не позднее 25-го числа текущего расчётного периода. Исключение предусмотрено для электросчётчика, который введён в эксплуатацию и подключён к интеллектуальной системе учёта. Исполнитель обязан принимать показания способами, позволяющими в том числе удалённую передачу, и использовать своевременно полученные данные при расчёте. При этом личный кабинет или квитанция могут указывать рекомендуемый период передачи, поэтому практичнее соблюдать опубликованный поставщиком график и не откладывать отправку на последний день. Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 Регулирует права потребителя, приём показаний и расчёт коммунальной услуги в жилых помещениях. Для передачи показаний важны пункты 31 и 33 в действующей редакции. Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 Устанавливает правила коммерческого учёта электрической энергии на розничных рынках, взаимодействия участников, допуска и эксплуатации приборов учёта. Постановление Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 Определяет минимальный набор функций интеллектуальных систем учёта и порядок доступа к данным. Руководство по эксплуатации конкретного счётчика Именно руководство производителя определяет порядок экранов, кнопки, коды ошибок, обозначения и допустимые действия пользователя. Редакции нормативных актов меняются. При споре о начислениях, сроках или состоянии прибора проверяйте редакцию документа, действовавшую на дату события, договор энергоснабжения, акт допуска и официальные сообщения поставщика.

Безопасность Что можно сделать самостоятельно, а что должен выполнять специалист Можно безопасно посмотреть дисплей через прозрачное окно;

коротко нажать доступную кнопку просмотра;

сфотографировать показания и заводской номер;

сравнить данные с квитанцией и личным кабинетом;

передать показания официальным способом;

направить обращение при ошибке или расхождении. Нельзя самостоятельно снимать или повреждать пломбы;

открывать клеммную крышку и защитные панели;

касаться проводников, шин и вводных аппаратов;

менять часы, тарифное расписание и настройки;

переносить, отключать или заменять коммерческий счётчик;

вмешиваться в модуль связи интеллектуальной системы. Если от счётчика или щита идёт запах, слышен треск, видны следы нагрева, искрение или нестабильно работает свет, не ограничивайтесь передачей показаний. Опломбированную часть должен проверять ответственный поставщик или сетевая организация, а внутренний электрощит и отходящие линии - квалифицированный электрик.

Тула и Тульская область Показания растут слишком быстро или не совпадают с квитанцией? Поможем проверить внутренний электрощит, распределение нагрузок и фактическое потребление после коммерческого узла учёта. Официальную замену, настройку и опломбирование расчётного счётчика выполняет организация, ответственная за прибор. диагностика электрики и нагрузок;

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