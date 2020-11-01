Датчики температуры отопления: подача, обратка, бойлер и буфер

Подача · обратка · бойлер · буфер · тёплый пол · автоматика Датчики температуры системы отопления: куда устанавливать и зачем они нужны В современной котельной одного комнатного термостата может быть недостаточно. Автоматика контролирует температуру подачи и обратки, бойлера косвенного нагрева, буферной ёмкости, смесительного контура, водяного тёплого пола и помещений. Каждый датчик решает свою задачу и должен находиться в точке, предусмотренной гидравлической схемой и инструкцией контроллера. Место зависит от гидравлической схемы Накладной и погружной датчики не всегда взаимозаменяемы Тип NTC или Pt должен соответствовать контроллеру Штатные защиты котла не заменяются внешней автоматикой

Короткий ответ Датчик подачи показывает температуру теплоносителя, который направляется в контур. Датчик обратки контролирует воду, возвращающуюся к источнику тепла. Датчик бойлера измеряет температуру накопленной горячей воды. В буферной ёмкости могут использоваться верхний, средний и нижний датчики для оценки температурных слоёв и управления зарядом. Для смесительного контура датчик обычно ставят на общей подающей трубе после смесительного узла, где уже сформирована температура радиаторов или тёплого пола. Точное место, тип датчика и способ крепления определяются схемой производителя автоматики. Универсального расположения для любой котельной нет.

Зачем системе отопления несколько датчиков температуры Каждый датчик описывает отдельную часть системы. Температура воздуха в комнате не показывает, насколько нагрет теплоноситель после котла. Температура подачи не сообщает, достаточно ли прогрет бойлер. Один датчик в верхней части буфера не показывает, насколько заряжена вся ёмкость. Управление источником тепла Котёл, электрокотёл или тепловой насос получает данные для поддержания требуемого режима и ограничения температуры. Управление контуром Контроллер регулирует насос и смесительный клапан по фактической температуре подачи в радиаторы или тёплый пол. Приготовление горячей воды Датчик бойлера сообщает, когда накопитель нужно нагреть и когда нагрев можно закончить. Заряд буферной ёмкости Верхний и нижний датчики помогают оценить наличие полезного запаса тепла и управлять источниками и насосами. Защита покрытия пола Отдельный датчик пола может ограничивать температуру поверхности, но не заменяет контроль температуры теплоносителя. Удалённый мониторинг Архив температур помогает увидеть неправильную логику, частые циклы, недостаточный прогрев или перегрев контура. Больше датчиков не всегда означает лучше. Датчик должен участвовать в понятной логике или давать полезную диагностику. Избыточные точки без подписей, схемы и настройки только усложняют обслуживание.

Какие датчики встречаются в системе отопления Датчик Что измеряет Где применяется На что влияет Подачи источника Температуру после котла или теплового насоса Котёл, каскад, гидравлический разделитель Мощность, ограничение температуры, запрос контура Обратки источника Температуру воды перед возвращением в источник Котлы, тепловые насосы, твердотопливные системы Защита, диагностика, разница температур Подачи смесительного контура Температуру после смешения Тёплый пол, низкотемпературный радиаторный контур Положение клапана и работа насоса Обратки контура Температуру после отопительных приборов Контроль и диагностика отдельных зон Анализ расхода и теплоотдачи Бойлера ГВС Температуру воды в накопителе Бойлер косвенного нагрева Запрос нагрева и завершение загрузки Верхний датчик буфера Температуру доступного горячего слоя Буферная ёмкость Разрешение отопления и оценка полезного запаса Нижний датчик буфера Температуру нижней зоны Буфер, солнечная система, тепловой насос Запуск и останов заряда Средний датчик буфера Температуру промежуточного слоя Большие ёмкости и сложная автоматика Уточнение уровня заряда Комнатный Температуру воздуха Жилая зона, этаж, отдельное помещение Запрос на тепло и коррекция контура Наружный Температуру воздуха на улице Погодозависимая автоматика Расчёт требуемой температуры подачи Датчик пола Температуру конструкции или поверхности Электрический или водяной тёплый пол Ограничение перегрева и комфорт Датчик котельной Температуру технического помещения Котельная, насосная, ввод воды Предупреждение о замерзании или перегреве

Датчик температуры подачи Слово «подача» может обозначать разные точки. В одной схеме это труба сразу после котла. В другой контролируется общий коллектор после каскада. В третьей нужен отдельный датчик после смесительного клапана конкретного контура. Подача котла Штатный датчик внутри котла контролирует температуру теплообменника или выходящего теплоносителя. Его нельзя заменять внешним накладным датчиком или использовать внешнюю автоматику для обхода заводской защиты. Общая подача каскада В каскадной котельной системный датчик может устанавливаться на общем коллекторе или гидравлическом разделителе. По нему регулятор определяет потребность системы и количество работающих источников. Подача отдельного контура Если контур имеет собственный смесительный клапан, датчик должен видеть температуру уже смешанного теплоносителя. Его место выбирается так, чтобы показание соответствовало воде, реально поступающей в контур. Котёл → Смесительный клапан → Датчик подачи контура → Коллектор Для водяного тёплого пола датчик подачи автоматики смесительного узла обычно контролирует общую трубу после смешения. Он не должен измерять только горячую котловую линию до клапана.

Датчик температуры обратки Обратка показывает температуру теплоносителя после отдачи тепла в радиаторах, тёплом полу, бойлере или другом потребителе. Датчик может использоваться для диагностики, защиты источника и управления отдельными схемами. Для чего контролируют обратку оценивают разницу температур между подачей и обраткой;

контролируют циркуляцию и работу насосов;

выявляют слишком малый или слишком большой расход;

защищают отдельные твердотопливные котлы от холодной обратки;

контролируют режим теплового насоса;

анализируют заряд и разряд буферной ёмкости. Где устанавливают Точка зависит от задачи. Для котла датчик располагается на общей обратной линии, относящейся именно к этому источнику. Для отдельного контура он ставится после отопительных приборов и до смешения с другими потоками, если автоматика должна видеть обратку конкретной зоны. После гидравлического разделителя, буфера или общего коллектора потоки смешиваются. Датчик в случайной точке может показывать среднюю температуру нескольких контуров и не давать информации о конкретном потребителе.

Что показывает разница температур подачи и обратки Разницу между температурой подачи и обратки часто обозначают как ΔT. Она зависит от расхода теплоносителя, мощности отопительных приборов, текущей нагрузки, настройки насосов и режима источника тепла. Разница температур ΔT = температура подачи − температура обратки Слишком маленькая разница может указывать на большой расход через контур;

малую текущую тепловую нагрузку;

неправильное место одного из датчиков;

подмешивание потоков между контурами;

короткий путь через байпас. Слишком большая разница может указывать на недостаточный расход;

воздух в системе;

закрытые клапаны или загрязнённый фильтр;

неработающий насос;

ошибку датчика или плохой тепловой контакт. Нельзя назначать одно «нормальное» ΔT для любой системы. Радиаторы, тёплый пол, тепловой насос и разные типы котлов проектируются под разные режимы.

Датчик бойлера косвенного нагрева Датчик бойлера сообщает котлу или контроллеру температуру воды в накопителе. По нему автоматика включает загрузочный насос или переключает трёхходовой клапан, а после достижения уставки возвращается к отоплению. Куда устанавливать датчик бойлера Если в бойлере предусмотрена погружная гильза, штатный датчик вводят в неё до указанной производителем глубины. Положение гильзы определяет, какой слой воды контролирует автоматика. Нельзя произвольно переносить датчик выше или ниже, не понимая логику загрузки. Правильно использовать совместимый датчик;

устанавливать в предусмотренную гильзу;

обеспечить хороший тепловой контакт;

зафиксировать кабель без натяжения;

предусмотреть доступ для замены. Ошибочно примотать датчик к наружной стенке без разрешения производителя;

использовать другую характеристику;

оставить датчик неплотно вставленным;

перепутать датчик бойлера с датчиком буфера;

спрятать соединение без доступа. Почему температура воды из крана отличается от показания Датчик измеряет температуру в своей точке, а не во всём объёме. В бойлере возникает температурное расслоение. На выходе также может стоять смесительный клапан, который понижает температуру воды для потребителей.

Датчики температуры буферной ёмкости В буфере горячая вода стремится вверх, холодная остаётся внизу. Поэтому одной температуры недостаточно для понимания реального запаса энергии. В зависимости от автоматики используют один, два, три и более датчиков. Верхний датчик Средний датчик Нижний датчик Верхний датчик Показывает, есть ли в верхней части достаточно горячий слой для отопления или ГВС. По нему автоматика может разрешать потребление тепла или запускать резервный источник. Нижний датчик Помогает понять, насколько глубоко прогрета ёмкость. Может участвовать в запуске и останове теплового насоса, солнечного контура или другого источника. Средний датчик Используется для более точной оценки температурного фронта, переключения источников или управления несколькими потребителями. Он нужен не в каждой системе. В документации BAXI для отдельных систем верхний датчик буфера и датчик в нижней части ёмкости имеют разные обозначения и разные функции. Их нельзя объединять в одну случайную точку измерения.

Датчик смесительного отопительного контура Смесительный клапан соединяет горячую подачу источника с более холодной обраткой, формируя температуру, допустимую для конкретного контура. Контроллеру нужен датчик, который показывает результат смешения. Типовая последовательность Контроллер рассчитывает требуемую подачу. Используются наружная температура, отопительная кривая и комнатная коррекция. Датчик измеряет температуру после смешения. Он располагается на общей подаче регулируемого контура по схеме производителя. Привод изменяет положение клапана. Добавляет горячую подачу или увеличивает долю обратки. Насос обеспечивает циркуляцию. Его место и логика согласуются с гидравлической схемой. Ограничение защищает контур. Для тёплого пола может применяться независимый предельный термостат. До насоса или после насоса Универсального ответа нет. Датчик размещают там, где поток уже перемешан и соответствует воде, поступающей в контур. Производитель смесительного модуля или контроллера может указывать конкретное положение относительно насоса и клапана. Датчик, установленный слишком близко к месту впрыска горячей воды, может видеть неравномерный поток. Датчик слишком далеко реагирует с задержкой. Место выбирают по заводской схеме.

Какие датчики нужны водяному тёплому полу Датчик подачи коллектора Контролирует температуру смешанной воды, поступающей в петли тёплого пола. Комнатный термостат Измеряет воздух и управляет приводом соответствующей зоны. Датчик пола Ограничивает температуру покрытия или поддерживает комфорт поверхности, если это предусмотрено термостатом. Датчик обратки Может использоваться для диагностики, охлаждения и отдельных алгоритмов контроллера. Наружный датчик Помогает погодозависимо изменять уставку подачи смесительного контура. Предельный термостат Независимо ограничивает перегрев подачи и может останавливать насос по предусмотренной схеме. Датчик температуры воды и датчик пола не заменяют друг друга Датчик подачи контролирует теплоноситель. Датчик пола измеряет конструкцию пола. При одинаковой температуре воды разные покрытия и стяжки нагреваются по-разному. Где размещают датчик пола Для электрического тёплого пола производители обычно требуют сменную защитную трубку, отдельную от силового холодного конца, и размещение чувствительного элемента между нагревательными линиями. Для водяного пола способ определяется термостатом и конструкцией. Место фиксируют на схеме до заливки.

Комнатный и наружный датчики Комнатный датчик измеряет температуру помещения;

формирует запрос зоны на тепло;

может корректировать отопительную кривую;

не должен находиться у радиатора, окна, двери или на солнце;

не подходит для управления домом из котельной. Наружный датчик измеряет температуру на улице;

участвует в погодозависимом расчёте подачи;

размещается без прямого солнца и локального тепла;

не знает фактическую температуру комнат;

часто работает совместно с комнатным регулятором. В простой системе комнатный термостат может напрямую включать запрос котла. В сложной системе комнатные зоны передают запрос контроллеру, а тот рассчитывает режим источника, насосов и смесительных клапанов.

Накладной или погружной датчик: что лучше Накладной датчик крепится к поверхности трубы;

проще установить без врезки;

важны плотный прижим и чистая поверхность;

снаружи закрывается теплоизоляцией;

сильнее зависит от качества монтажа. Погружной датчик устанавливается в гильзу;

быстрее реагирует на температуру воды;

требует предусмотренного места;

должен подходить по диаметру и длине;

остаётся заменяемым без слива при правильной гильзе. Как правильно поставить накладной датчик Очистить участок трубы. Краска, грязь и рыхлая изоляция ухудшают тепловой контакт. Плотно прижать чувствительную часть. Использовать штатный хомут или крепёж. Применить теплопроводящий материал при необходимости. Только если это допускает конструкция датчика. Закрыть датчик теплоизоляцией. Иначе он измеряет смесь температуры трубы и воздуха котельной. Защитить кабель. Не допускать натяжения, перегиба и контакта с горячими элементами. Нельзя закреплять накладной датчик на теплоизоляции трубы. Он должен иметь непосредственный тепловой контакт с поверхностью, предусмотренной изготовителем.

Почему важно правильно выбрать тип датчика Контроллер определяет температуру по электрической характеристике датчика. NTC 10 кОм разных серий могут иметь разные коэффициенты и таблицы сопротивления. Pt100, Pt500 и Pt1000 также не взаимозаменяемы без поддержки контроллера. Тип Особенность Где встречается NTC Сопротивление уменьшается при нагреве Котлы, бойлеры, наружные и накладные датчики PTC Сопротивление увеличивается при нагреве Отдельные контроллеры и защитные цепи Pt100 100 Ом при 0 °C, чувствителен к сопротивлению линии Промышленная и точная автоматика Pt1000 1000 Ом при 0 °C, влияние кабеля относительно меньше Контроллеры отопления и солнечных систем Цифровой Передаёт готовое значение по протоколу Умный дом, Modbus, 1-Wire и фирменные шины 0–10 В или 4–20 мА Активный преобразователь формирует стандартный сигнал Промышленная диспетчеризация и длинные трассы Совместимость проверяют по точному артикулу датчика и руководству контроллера. Нельзя надёжно исправить программной коррекцией датчик с другой характеристикой.

Кабель датчиков и подключение к автоматике Для резистивных, цифровых и активных датчиков требования различаются. Учитываются длина, сопротивление жил, полярность, экран, наружное исполнение и соседство с силовыми кабелями. Основные правила использовать кабель по инструкции контроллера;

не считать витую пару универсальным решением;

не применять CCA для ответственных линий;

прокладывать отдельно от 230/400 В или с предусмотренным разделением;

не делать скрытые необслуживаемые соединения;

маркировать датчик и оба конца кабеля;

фиксировать место датчика на схеме котельной;

проверять сопротивление и целостность до подключения;

защищать наружные соединения от влаги и ультрафиолета;

не подавать напряжение на неизвестный датчиковый вход. Можно ли удлинить провод Часто можно, если это разрешено производителем. Для двухпроводного резистивного датчика сопротивление кабеля добавляется к измерению. Для цифровой линии важны топология и помехи. Для Pt100 имеет значение двух-, трёх- или четырёхпроводная схема.

Как проявляется неисправность датчика температуры Показывает минимум Возможен обрыв линии, отказ датчика или неверный вход. Показывает максимум Возможны короткое замыкание, влага или перепутанный тип датчика. Температура меняется рывками Проверяются клеммы, кабель, радиосвязь, помехи и контакт с трубой. Подача холоднее термометра Накладной датчик может быть плохо прижат или не утеплён. Бойлер перегревается Датчик неплотно вставлен, находится не в той гильзе или имеет неверную характеристику. Буфер «заряжен» слишком быстро Автоматика видит только горячий верхний слой и не контролирует низ ёмкости. Клапан постоянно двигается Датчик стоит в зоне неравномерного потока или неверно настроен регулятор. Ошибка при запуске насоса Возможны наводки, общая трасса с силовым кабелем или нестабильное питание. Архив не совпадает с реальностью Проверяются масштабирование входа, адрес устройства и программная коррекция. Как проверить датчик Проверить модель и характеристику. Датчик должен соответствовать входу контроллера. Сравнить с контрольным прибором. Оба датчика должны находиться в одинаковых условиях. Проверить кабель отдельно. Измерить целостность и сопротивление. Осмотреть место монтажа. Проверить прижим, гильзу и изоляцию. Посмотреть работу под нагрузкой. Исключить помехи при запуске оборудования. Проверить настройки контроллера. Тип входа, коррекцию и назначение датчика.

Безопасность и нормативная основа Монтаж датчика на трубе не должен нарушать герметичность отопления, теплоизоляцию и доступ к арматуре. Подключение внутри котла, контроллера и электрощита выполняется при снятом напряжении специалистом. На что опираться руководство по монтажу котла, теплового насоса или другого источника;

гидравлическая схема и инструкция системного контроллера;

документация бойлера, буферной ёмкости и смесительного модуля;

ПУЭ в применимой части монтажа, защиты и разделения цепей;

СП 60.13330.2020 для систем отопления, вентиляции и кондиционирования;

СП 256.1325800.2016 для электроустановок жилых и общественных зданий;

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в части выбора и монтажа электропроводок;

IEC 60751 или документация изготовителя для платиновых датчиков. Внешний контроллер и дополнительные датчики не заменяют штатные датчики перегрева, тяги, пламени, давления и другие защитные элементы котла. Вмешательство в газовую арматуру выполняется специализированной организацией.

Тула и Тульская область Установка и диагностика датчиков системы отопления Выполняю электрическую и слаботочную часть автоматизации котельных: проверяю совместимость датчиков и контроллера, определяю точки измерения по согласованной гидравлической схеме, прокладываю и маркирую линии, подключаю датчики и проверяю работу автоматики. Что может входить в работу проверка модели котла, контроллера и датчиков;

изучение фактической гидравлической схемы;

подключение датчика подачи и обратки;

установка датчика бойлера косвенного нагрева;

подключение верхнего и нижнего датчиков буфера;

монтаж датчика смесительного контура;

подключение комнатных и наружных датчиков;

проверка и удлинение линий при допустимости;

поиск обрыва и нестабильного контакта;

настройка входов контроллера;

проверка показаний и исполнительных устройств;

интеграция с совместимой системой умного дома. От чего зависит стоимость Стоимость зависит от количества и типа датчиков, модели контроллера, состояния линий, длины трасс, доступности труб и гильз, необходимости монтажа на фасаде, состава котельной и объёма диагностики. Минимальный выезд и диагностика по Туле начинаются от 5000 ₽. Итоговый объём и стоимость согласовываются после проверки оборудования и объекта. Основные материалы и оборудование заказчик оплачивает напрямую поставщику по согласованному перечню. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет при использовании рекомендованных материалов и 1 год при материалах заказчика. Связаться удобным способом Автоматизация отопления

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