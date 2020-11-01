Как удлинить провод датчика температуры: кабель и ошибки

Котёл · автоматика · NTC · Pt100 · 1-Wire · кабель датчика Как удлинить провод датчика температуры котла и автоматики Провод температурного датчика часто можно нарастить, но сначала нужно определить, что именно подключено: NTC, Pt100, Pt1000, цифровой датчик, термопара, активный преобразователь или обычный сухой контакт. Для этих цепей действуют разные требования к кабелю, длине, полярности, соединениям и защите от помех. Сначала определить тип сигнала Проверить руководство оборудования Не делать скрытых скруток После удлинения проверить показания

Короткий ответ Универсального кабеля и универсальной допустимой длины нет. Для двухпроводного резистивного датчика сопротивление добавленного провода входит в измеряемую цепь и может изменить показания. Для цифровой линии важны ёмкость, топология, питание и помехи. Для Pt100 имеет значение двух-, трёх- или четырёхпроводная схема. Безопасный порядок такой: найти точную модель датчика и контроллера, проверить инструкцию, измерить существующую линию, подобрать разрешённый кабель, выполнить соединение в доступной защищённой коробке и затем сравнить показания с контрольным термометром. Работы выполняются при снятом напряжении.

Что нужно выяснить до удлинения провода Внешний вид не позволяет надёжно определить электрический принцип датчика. Две жилы могут относиться к резистивному элементу, цифровой шине, питанию, токовой петле, термопаре или входу сухого контакта. Записать точную модель оборудования. Нужны котёл, контроллер, термостат, модуль автоматики и сам датчик. Найти заводскую схему. Проверяются тип входа, назначение клемм, полярность и требования к линии. Определить чувствительный элемент. Например, NTC 10 кОм, Pt1000, DS18B20 или термопара типа K. Проверить допустимую длину. Она задаётся производителем всей измерительной системы, а не только кабеля. Осмотреть существующую трассу. Важны соседство с силовыми линиями, влажность, наружный участок и соединения. Измерить линию. Проверяются целостность, сопротивление жил, короткое замыкание и связь с землёй. Не подавайте измерительное напряжение на неизвестные клеммы. Перед проверкой датчик отключают от платы. Некоторые входы контроллеров нельзя прозванивать без учёта их внутренней схемы.

Какие типы температурных датчиков встречаются Тип Как работает Что важно при удлинении NTC или PTC Сопротивление меняется с температурой Номинал, характеристика, сопротивление добавленного кабеля Pt100 или Pt1000 Платиновый резистивный датчик Двух-, трёх- или четырёхпроводная схема и компенсация проводов DS18B20, 1-Wire Цифровая передача данных по общей шине Топология, ёмкость кабеля, питание, подтяжка и качество соединений Другой цифровой датчик Передача по фирменному или стандартному интерфейсу Протокол, полярность, длина, экран и согласование линии Термопара Создаёт малое термоэлектрическое напряжение Компенсационный кабель того же типа, полярность и холодный спай 0–10 В Активный преобразователь выдаёт напряжение Падение напряжения, общий провод, помехи и питание 4–20 мА Температура кодируется током в петле Сопротивление петли, напряжение питания и полярность Сухой контакт Только замыкает или размыкает цепь Это не датчик температуры, хотя может идти от термостата Нельзя ориентироваться только на количество жил. Например, три провода могут использоваться как схема Pt100, цифровой датчик с питанием или термостат с фазой, нейтралью и управляющим выходом.

Как удлинить провод NTC или PTC-датчика NTC и PTC являются резистивными датчиками. Контроллер измеряет их сопротивление и по таблице преобразует его в температуру. В двухпроводной схеме сопротивление обеих жил добавляется к сопротивлению датчика. Что видит контроллер: сопротивление датчика + сопротивление первой жилы + сопротивление второй жилы Чем ниже номинал датчика и чем длиннее тонкий кабель, тем заметнее может быть ошибка. Для NTC 10 кОм короткая медная линия обычно влияет меньше, чем для низкоомного Pt100, но точный результат зависит от температурной характеристики, сечения и алгоритма контроллера. Что проверить для NTC номинальное сопротивление при контрольной температуре;

точную температурную характеристику, а не только надпись «10 кОм»;

максимальную длину и минимальное сечение по инструкции;

допустимость соединений и калибровки;

полярность, если датчик объединён с электроникой;

влагозащиту места соединения. У чистого двухпроводного терморезистора полярность обычно не имеет значения. Но корпус датчика может содержать дополнительную электронику, поэтому этот вывод нельзя переносить на любое устройство с двумя проводами.

Pt100 и Pt1000: почему количество проводов имеет значение Pt100 имеет сопротивление 100 Ом при 0 °C, Pt1000 — 1000 Ом при 0 °C. Сопротивление соединительного кабеля составляет большую долю измерения Pt100, поэтому ошибка двухпроводной линии для него заметнее. Двухпроводная схема Контроллер измеряет датчик вместе с сопротивлением двух жил. Подходит только там, где это допускается и требуемая точность невысока. Трёхпроводная схема Контроллер компенсирует сопротивление линии при условии близкого сопротивления жил. Нельзя произвольно объединять провода. Четырёхпроводная схема Отдельные жилы используются для измерительного тока и напряжения. Это снижает влияние соединительного провода на результат. Можно ли переделать три провода в два Только если это прямо допускает контроллер и схема подключения. Простое объединение жил убирает предусмотренную компенсацию и увеличивает погрешность. Цвета проводов разных производителей также нельзя считать универсальными. Почему Pt1000 менее чувствителен к сопротивлению линии При одинаковом кабеле добавочное сопротивление составляет меньшую долю от 1000 Ом, чем от 100 Ом. Это не означает, что Pt1000 можно удлинять без ограничений: сохраняются требования контроллера, кабеля и точности.

Как удлинять цифровые датчики и линию 1-Wire Цифровой датчик передаёт не аналоговое сопротивление, а последовательность импульсов. Ошибка кабеля обычно проявляется не плавным смещением температуры, а пропаданием датчика, ошибками контрольной суммы, периодическими обрывами связи или неверным обнаружением устройств. Что влияет на цифровую линию общая длина и ёмкость кабеля;

звезда, шина или большое количество ответвлений;

номинал подтягивающего резистора;

паразитное или отдельное питание датчика;

сечение и материал жил;

качество соединений и разъёмов;

электромагнитные помехи;

настройка ведущего устройства и скорость обмена. DS18B20 использует интерфейс 1-Wire и имеет уникальный 64-битный идентификатор. Его техническое описание определяет временные параметры и электрические уровни, но не устанавливает универсальную максимальную длину бытовой трассы. Реальная длина зависит от кабеля, топологии, питания и ведущего интерфейса. Параллельное соединение множества длинных ответвлений по схеме «звезда» может работать нестабильно, даже если суммарный метраж кажется небольшим.

Почему термопару нельзя наращивать обычным медным кабелем Термопара создаёт очень небольшое напряжение на соединении двух специальных сплавов. При добавлении обычного медного провода появляются дополнительные переходы металлов, которые способны внести ошибку. Для удлинения используют компенсационный или термопарный кабель соответствующего типа. Сохраняют полярность и учитывают место холодного спая. Маркировка цветов зависит от стандарта и страны, поэтому подключение проверяют по документации, а не только по цвету изоляции. Пример: кабель для термопары типа K нельзя автоматически применять для типа J, T или другого типа. Материалы проводников и характеристика отличаются.

Активные датчики 0–10 В и 4–20 мА Сигнал 0–10 В чувствителен к падению напряжения и разности потенциалов общего провода;

может требовать экранированную витую пару;

важно правильно подключить питание, общий и выход;

помеха напрямую влияет на измеряемое напряжение. Токовая петля 4–20 мА лучше подходит для длинных промышленных трасс;

важно суммарное сопротивление петли;

нужно достаточное напряжение питания преобразователя;

необходимо соблюдать полярность и схему заземления экрана. Активный преобразователь нельзя проверять как обычный терморезистор. Для диагностики нужны схема питания, диапазон сигнала и понимание входа контроллера.

Как выбрать кабель для удлинения датчика Параметр Что учитывать Материал жил Предпочтительна медь. Кабель CCA имеет большее сопротивление и худшую стабильность соединений. Сечение Выбирается по длине, сопротивлению и требованиям производителя. Количество жил Должно соответствовать схеме датчика и оставлять только обоснованный резерв. Скрутка пар Помогает снижать воздействие внешних помех на симметричные и цифровые цепи. Экран Используется по инструкции. Подключается в указанной точке, а не к случайной земле. Изоляция Учитываются напряжение соседних цепей, температура и способ совместной прокладки. Наружное исполнение Нужна стойкость к ультрафиолету, влаге, морозу и механическим воздействиям. Температурный диапазон Для котельной, трубы, бойлера или пола обычная ПВХ-изоляция может не подходить. Подойдёт ли витая пара Витая пара часто применяется для слаботочных датчиков и цифровых шин, но не является универсальным решением. Нужно проверить сечение, материал жил, допустимую длину, топологию, условия прокладки и требования производителя. Можно ли использовать КСПВ, КВВГ или другой кабель Название кабеля само по себе не подтверждает пригодность. Выбор делают по электрическим параметрам, количеству жил, изоляции, условиям среды и инструкции оборудования.

Как правильно соединить провода датчика Соединение должно иметь низкое и стабильное сопротивление, быть защищено от влаги, натяжения и вибрации и оставаться доступным для проверки. Скрытая скрутка под штукатуркой или стяжкой этому не соответствует. Допустимый подход доступная распределительная или монтажная коробка;

клемма, рассчитанная на материал и сечение жил;

обжим подходящей соединительной гильзой;

пайка только при допустимости и с разгрузкой от механической нагрузки;

герметичное соединение для наружной или влажной зоны;

маркировка жил и фиксация схемы. Нежелательный подход голая скрутка под изолентой;

соединение внутри влажной стены;

разные металлы без подходящей клеммы;

необслуживаемый стык под стяжкой;

натяжение провода на месте пайки;

несколько неизвестных соединений на одной линии. Пайка или клемма Оба способа могут быть технически пригодны при правильном исполнении, но решение зависит от вибрации, температуры, влажности, материала жил и требований изготовителя. Пайка не должна быть единственной механической опорой провода, а клемма должна обеспечивать стабильный контакт для малых измерительных сигналов.

Как прокладывать линию датчика рядом с силовыми кабелями Датчиковые и цифровые линии желательно прокладывать отдельно от 230/400 В. Если пересечение неизбежно, его выполняют с учётом требований проекта, оборудования и правил электромонтажа. Длительная параллельная трасса рядом с кабелями питания, контакторами, частотными преобразователями и насосами увеличивает риск помех. Источники помех в котельной контакторы электрического котла;

частотные преобразователи насосов;

реле и электромагнитные клапаны;

силовые кабели насосных групп;

ИБП и инверторы;

розжиг газового котла;

кабели электродвигателей и сервоприводов. Экран не компенсирует неправильную трассу автоматически. Он должен подключаться по схеме производителя, иначе возможно образование контуров заземления и новых помех.

Что проверить после удлинения кабеля Целостность каждой жилы. Нет обрыва, короткого замыкания и контакта с экраном или землёй. Сопротивление линии. Оно соответствует длине, сечению и материалу кабеля. Правильность клемм. Жилы подключены по заводской схеме, полярность сохранена. Показания при комнатной температуре. Значение сравнивается с контрольным термометром после стабилизации. Реакцию на изменение температуры. Показание изменяется плавно и в правильную сторону. Работу под нагрузкой. Нет скачков при включении насоса, горелки, контактора или другого оборудования. Журнал ошибок контроллера. Не появляются обрыв датчика, короткое замыкание или потеря связи. Почему нельзя проверять только одним мультиметром Мультиметр помогает найти обрыв и оценить сопротивление, но не подтверждает правильную температурную характеристику датчика, устойчивость цифровой связи и отсутствие помех во время работы оборудования.

Типичные ошибки при наращивании датчиков Не определили тип датчика NTC, Pt1000 и цифровой датчик подключают одинаково только внешне. Электрически это разные цепи. Использовали CCA Омеднённый алюминий имеет большее сопротивление и хуже переносит многократные соединения. Сделали скрытую скрутку После окисления датчик начинает периодически ошибаться, а место соединения недоступно. Проложили с силовым кабелем При включении насосов или контакторов появляются скачки и потеря цифровой связи. Нарушили трёхпроводную схему Контроллер перестаёт корректно компенсировать сопротивление линии Pt100. Перепутали полярность Резистор мог бы работать, но электронный или активный датчик перестаёт отвечать. Подключили экран с двух сторон без схемы Возник контур заземления и дополнительная помеха. Скорректировали показания вместо ремонта Калибровкой скрыли плохой контакт, влагу или неверный датчик. Не проверили работу без помех В покое датчик показывает правильно, а при запуске оборудования значение скачет.

Где встречаются датчики, которые требуется удлинить Наружный датчик котла Провод идёт от котельной до фасада. Важны наружное исполнение и удаление от силовых трасс. Комнатный датчик Линию переносят при неправильном месте у двери, радиатора, солнца или в котельной. Датчик бойлера Подключается к гильзе бойлера и совместимому входу котла или контроллера. Подача и обратка Накладной или погружной датчик используется для контура, буфера и насосной группы. Датчик тёплого пола Соединение не следует прятать в недоступной части пола. Нужна сменная трубка по конструкции системы. Буферная ёмкость Несколько датчиков контролируют температурные слои. Их нельзя перепутать при маркировке. Датчик пола, погружённый в стяжку без сменной трубки, невозможно нормально заменить после отказа. Его трассу и место окончания предусматривают до заливки пола.

Безопасность и нормативная основа Подключение датчиков внутри котла, контроллера, шкафа автоматики и электрощита выполняется при снятом напряжении. Перед работой проверяют, не присутствует ли на клеммах сетевое напряжение или питание другой системы. На что опираться руководство по монтажу конкретного котла, контроллера и датчика;

ПУЭ в применимой части выбора проводников, разделения цепей и защитных мер;

СП 256.1325800.2016 для электроустановок жилых и общественных зданий;

ГОСТ Р 50571.5.52-2011 в части выбора и монтажа систем электропроводок;

IEC 60751 или документация изготовителя для платиновых датчиков сопротивления;

техническое описание интерфейса для цифровых датчиков и шин. Вмешательство в газовую арматуру, горелку, контроль пламени и штатные защитные цепи газового котла не относится к наращиванию датчиковой линии и выполняется специализированной организацией.

Тула и Тульская область Проверка, перенос и удлинение датчиков отопления Выполняю электрическую и слаботочную часть работ с датчиками котла и автоматики: определяю тип сигнала, проверяю совместимость, состояние линии и требования производителя, прокладываю или аккуратно наращиваю кабель, подключаю и проверяю показания. Что может входить в работу определение модели и типа датчика;

поиск и проверка схемы подключения;

измерение сопротивления и целостности существующей линии;

поиск обрыва, плохого контакта или помех;

подбор кабеля по назначению и условиям прокладки;

перенос комнатного или наружного датчика;

удлинение линии в доступной защищённой точке;

маркировка и приведение соединений в порядок;

подключение к совместимому контроллеру;

сравнение показаний и проверка работы автоматики;

интеграция датчиков с совместимой системой умного дома. От чего зависит стоимость Стоимость зависит от типа датчика и сигнала, длины и состояния кабеля, количества соединений, доступности трассы, условий фасада или котельной, необходимости поиска неисправности и настройки контроллера. Минимальный выезд и диагностика по Туле начинаются от 5000 ₽. Итоговый объём и стоимость согласовываются после проверки оборудования и линии. Основные материалы заказчик оплачивает напрямую поставщику по согласованному перечню. Гарантия на выполненные работы составляет 5 лет при использовании рекомендованных материалов и 1 год при материалах заказчика. Связаться удобным способом Автоматизация отопления

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