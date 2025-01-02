Расширительный бак отопления: объём, давление и проверка мембраны

Отопление · давление · мембранный бак · котельная Расширительный бак отопления: как подобрать объём, настроить давление и проверить мембрану В закрытой системе отопления вода при нагреве увеличивается в объёме. Мембранный расширительный бак принимает этот дополнительный объём и не даёт давлению резко расти. Если бак мал, потерял воздушный заряд или повреждена мембрана, давление может подниматься почти до срабатывания предохранительного клапана, а после остывания снова падать. расширительный бак предзаряд давление котла мембрана предохранительный клапан закрытая система Главное: давление воздуха в баке нельзя правильно проверить, пока водяная сторона находится под давлением системы. Для диагностики бак изолируют или снимают давление теплоносителя до 0 бар по манометру, и только после этого измеряют предзаряд через ниппель.

Зачем системе отопления расширительный бак Вода практически несжимаема, но её объём меняется с температурой. В герметичной системе отопления дополнительному объёму некуда деться. Холодная система меньший объём воды → Нагрев вода расширяется → Расширительный бак принимает избыток → Давление остаётся в допустимом диапазоне Без компенсирующего объёма даже небольшое температурное расширение вызвало бы очень быстрый рост давления. В реальной системе лишний объём принимает мембранный бак. Расширительный бак не является накопителем тепла. Его функция - компенсация изменения объёма теплоносителя и стабилизация давления.

Как устроен мембранный расширительный бак Внутри корпуса находятся две среды, разделённые эластичной мембраной. Газовая камера воздух или азот предзаряд P0 мембрана Водяная камера теплоноситель связана с системой Когда вода нагревается и её объём увеличивается, она входит в бак и сжимает газовую камеру. При остывании газ расширяется и вытесняет часть воды обратно в систему. Предзаряд создаётся ещё до заполнения системы водой. У многих небольших баков заводская настройка может быть около 1-1,5 бар, но это не означает, что заводское значение подходит любой системе. Давление предзаряда выбирают с учётом статической высоты и рабочего давления конкретной системы. Значение с наклейки на новом баке нужно проверять, а не считать готовой настройкой.

Как выглядит неисправный или неправильно настроенный бак Давление резко растёт На холодной системе нормально, при нагреве быстро приближается к пределу клапана. Клапан сбрасывает воду После прогрева из discharge pipe появляется вода. После остывания 0-0,5 бар Часть воды уже сброшена, а полезного объёма бака недостаточно. Нужно постоянно подпитывать Возникает цикл: подпитка → нагрев → сброс → остывание → низкое давление. Большая разница cold/hot Манометр меняется значительно сильнее, чем раньше. Вода из ниппеля Сильный признак повреждения мембраны. Типичный сценарий 1,2 бар холодный → 2,8-3 бар горячий → клапан сбросил → 0,5 бар после остывания Такое поведение очень похоже на отсутствие достаточного полезного объёма расширительного бака, но перед заменой нужно провести проверку.

Как подобрать объём расширительного бака Нельзя выбирать бак только по мощности котла или площади дома. Основные исходные данные: полный объём теплоносителя в системе;

минимальная и максимальная температура;

тип теплоносителя: вода или гликолевая смесь;

предзаряд бака;

давление заполнения холодной системы;

допустимое максимальное давление;

настройка предохранительного клапана;

статическая высота над точкой подключения бака. Сначала определяют объём температурного расширения: V e = V system × e где Vsystem - общий объём теплоносителя, а e - относительное увеличение объёма между холодным и максимальным расчётным состоянием. Но номинальный объём бака должен быть больше самого объёма расширившейся воды. Вся геометрическая ёмкость бака не является полезной: часть объёма всегда занимает сжатый газ. Упрощённое правило «бак равен 10% воды в системе» может использоваться только как очень грубая предварительная оценка. Для окончательного подбора нужны давление и температурный режим.

Как определить объём воды в системе отопления Это одна из самых неудобных величин при реконструкции старого дома. Элемент Как определить объём Котёл Технический паспорт Радиаторы Объём одной секции или панели из документации × количество Трубы Внутренний диаметр и фактическая длина Тёплый пол Внутренний объём трубы × длина контуров Буферная ёмкость Номинальный водяной объём Гидрострелка / коллектор Паспорт или геометрический расчёт Самая большая ошибка - считать только радиаторы и забыть 1000-1500 метров труб тёплого пола или большой буфер. Если система строится заново, объём теплоносителя удобно фиксировать в исполнительной документации. Тогда расширительный бак, концентрацию антифриза и объём ингибитора можно рассчитывать нормально, а не угадывать спустя несколько лет.

Какое давление должно быть в расширительном баке Здесь важно различать три величины. P0 Предзаряд Давление газа в баке без давления воды со стороны системы. Pfill Холодное заполнение Давление системы после заполнения холодным теплоносителем. Pmax Максимум Допустимое рабочее давление до срабатывания защиты. Для типовой закрытой системы давление заполнения делают немного выше корректно выбранного предзаряда, чтобы в холодном состоянии в бак уже вошёл небольшой резерв воды. Производители систем поддержания давления часто используют разницу порядка нескольких десятых бара между предзарядом и минимальным давлением заполнения. Но конкретное значение нужно брать из методики производителя и учитывать высоту системы. Не копируйте правило «в баке всегда должно быть 1 бар». В двухэтажном коттедже, одноэтажном доме и высокой системе требуемый предзаряд различается.

Как статическая высота влияет на давление В приближённой бытовой оценке 10 метров водяного столба соответствуют примерно 1 бар. Точка подключения бака например, котельная ↑ H = высота до самого высокого заполненного участка ↑ Верхний радиатор или контур P static ≈ H / 10 Если от бака до верхней точки заполненной системы около 6 метров, статическая составляющая около 0,6 бар. Предзаряд должен быть достаточным, чтобы в верхней части системы при холодном состоянии сохранялось положительное давление и не возникали проблемы с воздухоотделением и циркуляцией. Для точного проектирования учитывают не только геометрическую высоту, но и требования насоса, котла, температурный режим и методику производителя расширительного оборудования.

Как правильно проверить давление в расширительном баке Главная ошибка - приложить автомобильный манометр к ниппелю при заполненной системе и принять показание за предзаряд. Давление воды через мембрану уже сжимает газ. Такое измерение не показывает исходный P0. 1 Остановите источник тепла Система должна остыть до безопасной температуры. 2 Изолируйте бак или систему По предусмотренной обвязке и инструкции оборудования. 3 Снимите давление с водяной стороны В точке подключения бака давление теплоносителя должно быть 0 бар по манометру. 4 Измерьте ниппель Используйте исправный манометр подходящего диапазона. 5 Настройте предзаряд До расчётного значения для конкретной системы. 6 Верните систему в работу Заполните до правильного холодного давления, удалите воздух и проверьте цикл нагрева. Горячий теплоноситель находится под давлением и может вызвать ожог. Не открывайте дренаж, соединения или обслуживающую арматуру на горячей системе.

Как понять, что мембрана расширительного бака порвана Проверка ниппеля Если при кратковременной проверке ниппеля вместо газа появляется вода, мембрана или разделительный элемент потерял герметичность. Выходит воздух Мембрана не обязательно исправна, но бак можно дальше диагностировать по давлению и способности держать предзаряд. Выходит вода Это сильный признак повреждения мембраны. Бак обычно требует замены или ремонта, если модель допускает замену мембраны. Предзаряд быстро исчезает Если бак правильно накачан при нулевом давлении воды, но спустя короткое время снова теряет газ, проверяют ниппель и герметичность газовой камеры. Бак полностью заполнен водой При потере предзаряда мембрана может сместиться так, что почти весь бак займёт вода. Номинальные 12 или 18 литров тогда перестают выполнять свою функцию как полезный компенсационный объём.

Встроенный расширительный бак газового котла Настенные котлы часто имеют встроенный бак. Его номинального объёма может хватать для небольшой радиаторной системы, но не для любой системы, подключённой к котлу. Полезный объём может оказаться недостаточным после добавления: Тёплого пола Длинные контуры добавляют значительный объём теплоносителя. Новых радиаторов Расширение площади дома увеличивает общий объём воды. Буфера Ёмкость 100-500 литров радикально меняет расчёт. Гидрострелки Добавляется ещё один объём и контур. Пристройки Система становится больше исходной заводской схемы. Антифриза Температурное расширение смеси отличается от воды. Если котёл заменили на новый с таким же количеством киловатт, это ещё не доказывает, что встроенный бак подходит существующей системе. Проверять нужно объём теплоносителя и диапазон давлений.

Когда нужен дополнительный расширительный бак Дополнительный бак ставят не потому, что «два надёжнее одного», а когда суммарной полезной ёмкости недостаточно. Встроенный бак например, в котле + Внешний бак дополнительный объём = Нужная полезная ёмкость при корректных давлениях Несколько баков, подключённых к одной гидравлической системе, могут работать совместно, если их предзаряд и схема подключения согласованы. Простое добавление второго бака не исправит порванную мембрану встроенного бака, неправильное давление заполнения или неисправный предохранительный клапан. Сначала диагностируют существующую систему.

Где правильно подключать расширительный бак В гидравлике точка подключения мембранного бака является точкой, относительно которой работа циркуляционного насоса не создаёт изменения статического давления, так называемой point of no pressure change. Для закрытых систем типовая инженерная практика и профильные нормы предусматривают подключение расширительного оборудования к обратной линии в районе всасывающей стороны циркуляционного насоса. Система обратный трубопровод → Точка бака pressure reference → Насос циркуляция Но для бытового котла приоритет всегда имеет заводская гидравлическая схема и инструкция конкретного оборудования. Нужен ли отсечной кран Сервисная арматура удобна, потому что позволяет проверить или заменить бак без полного слива системы. Но конструкция должна исключать случайную эксплуатацию отопления с отключённым расширительным баком. Нельзя оставлять отопительную систему в рабочем состоянии с закрытым единственным расширительным баком. При нагреве системе некуда будет принять увеличение объёма теплоносителя.

Расширительный бак для воды и антифриза Гликолевые теплоносители имеют другие физические свойства и обычно большее объёмное расширение, чем чистая вода при сопоставимом температурном диапазоне. Поэтому при переходе с воды на незамерзающий теплоноситель нужно заново проверить: объём расширительного бака;

совместимость мембраны с конкретной смесью;

допустимую концентрацию гликоля;

характеристики циркуляционного насоса;

вязкость и гидравлическое сопротивление;

требования производителя котла. Например, отдельные серии отопительных баков Caleffi допускают водно-гликолевые растворы с ограниченной производителем концентрацией. Это характеристика конкретной модели, а не универсальное разрешение для любого бака. Не заливайте автомобильный антифриз в бытовую систему отопления. Используют теплоноситель, предназначенный именно для соответствующего типа инженерной системы и совместимый с её оборудованием.

Почему при проблеме бака срабатывает предохранительный клапан Предохранительный клапан не должен участвовать в нормальной компенсации температурного расширения. Бак исправен принимает расширение → Давление растёт умеренно клапан закрыт Бак не работает полезного объёма нет → Давление растёт резко клапан вынужден сбросить воду После сброса и последующего охлаждения воды в системе становится меньше. Манометр показывает низкое давление, пользователь снова подпитывает систему, и цикл повторяется. Порочный круг подпитка → нагрев → 3 бар → сброс → остывание → 0,5 бар → новая подпитка Частая подпитка приносит в систему новую воду и кислород, поэтому оставлять такую ситуацию на весь отопительный сезон не стоит.

Если давление падает: всегда ли виноват расширительный бак Нет. Падение давления в холодной системе без предшествующего резкого роста может иметь другие причины. Симптом Что проверить Давление падает постоянно даже без нагрева Утечки, соединения, радиаторы, котёл, воздухоотводчики Растёт только во время нагрева, затем сильно падает Расширительный бак и предохранительный клапан Давление растёт даже на холодном котле Подпиточный кран, теплообменник ГВС в зависимости от конструкции Из ниппеля бака идёт вода Мембрана Из discharge pipe постоянно капает Клапан, давление системы и причина его предыдущего срабатывания Предохранительный клапан, который долго сбрасывал воду, после устранения причины может продолжить подтекать из-за загрязнения или повреждения седла. Поэтому восстановление бака не всегда автоматически прекращает старую утечку.

Нормативный и технический контекст Для отопления зданий применяется СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». В 2026 году действует редакция с Изменением №6. Для тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения СП 510.1325800.2022 содержит отдельный раздел 8.6 по расширительному оборудованию и предохранительным устройствам. В пункте 8.6.2 СП 510 закрытые мембранные расширительные баки предписано устанавливать на обратном трубопроводе системы перед фильтром и циркуляционным насосом для соответствующих схем внутренних систем теплоснабжения. Европейская практика проектирования закрытых отопительных систем также использует EN 12828. Производители расширительных сосудов рассчитывают объём с учётом полного water content, температурного расширения, начального и конечного давлений. Сам бак должен использоваться в пределах своего допустимого рабочего давления, температуры и совместимости мембраны с теплоносителем. Для бытового котла инструкция производителя остаётся обязательной исходной точкой: в ней указаны встроенный объём бака, допустимое давление, настройка safety valve и требования к внешней системе.

Типичные ошибки с расширительным баком Проверять при 1,5 бар воды Манометр на ниппеле не показывает корректный предзаряд. Всегда качать ровно 1 бар Не учитывается высота системы и выбранное давление заполнения. Брать 10% без расчёта Не учитываются давление, температура и теплоноситель. Считать мощность котла объёмом воды Два дома с котлами 24 кВт могут иметь радикально разные системы. Игнорировать тёплый пол Сотни метров трубы заметно увеличивают water content. Добавить антифриз без пересчёта Меняется температурное расширение и гидравлика. Менять только клапан Если давление разгоняется из-за бака, новый PRV снова сработает. Постоянно подпитывать Причина остаётся, а в систему поступает свежая вода. Закрыть сервисный кран Система остаётся без возможности компенсировать расширение. Путать отопительный и санитарный бак Назначение, мембрана, давление и требования к питьевой воде отличаются.

Частые вопросы Какое давление должно быть в расширительном баке газового котла? Универсального значения нет. Предзаряд зависит от статической высоты системы, минимального рабочего давления и рекомендаций производителя котла. Проверяют его только при нулевом давлении со стороны воды. Почему в холодном котле 1 бар, а горячем почти 3 бара? Одна из наиболее вероятных причин - расширительный бак не имеет достаточного полезного объёма: потерян предзаряд, бак слишком мал или повреждена мембрана. Также проверяют правильность заполнения и арматуру. Почему после остывания давление падает до нуля? Если при нагреве предохранительный клапан сбросил часть воды из-за высокого давления, после остывания оставшегося объёма может уже не хватать для поддержания нормального давления. Можно ли проверить бак обычным автомобильным манометром? Для бытовой диагностики исправный точный манометр подходящего диапазона может использоваться на ниппеле, но водяная сторона бака должна быть предварительно разгружена до 0 бар. Что значит, если из ниппеля идёт вода? Это сильный признак повреждения мембраны или разделительного элемента. Для большинства небольших неразборных баков решение - замена. Можно ли просто поставить второй бак? Да, несколько баков могут работать параллельно, но сначала нужно проверить существующий бак и рассчитать требуемый суммарный объём. Второй бак не должен маскировать неисправность первого. Какой объём нужен: 8, 12, 18 или 24 литра? Выбор зависит от количества теплоносителя, температурного расширения, предзаряда, холодного fill pressure и максимального допустимого давления. По площади дома выбрать бак корректно нельзя. Нужен ли отдельный бак при тёплом поле? Не из-за самого факта наличия пола, а из-за общего объёма системы. Если встроенного бака котла достаточно по расчёту, дополнительный не нужен. При большом объёме контуров он может понадобиться. Где лучше ставить расширительный бак? Для закрытых отопительных систем типовое место - обратный трубопровод в корректной точке относительно циркуляционного насоса. Точная схема должна соответствовать проекту и документации оборудования. Нужно ли проверять бак каждый год? Регламент зависит от оборудования. Периодический контроль предзаряда полезен при обслуживании системы, особенно если разница давления между холодным и горячим состоянием начала увеличиваться.