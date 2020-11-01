СКУД не работает после отключения электричества | Тула

СКУД · питание · электрозамок · резерв
СКУД не работает после отключения электричества: что проверить
После отключения и восстановления электричества дверь может остаться открытой, перестать принимать карты, не реагировать на кнопку выхода или открыть замок только после перезапуска контроллера. Причина бывает в разряженном аккумуляторе, неисправном блоке бесперебойного питания, сбросе настроек, зависшем контроллере, повреждённой линии или неправильном восстановлении питания.
01. Симптомы
После отключения света СКУД может отказать по-разному
Важно не ограничиваться фразой «ничего не работает». У разных симптомов разное направление поиска. Чем точнее описано поведение системы, тем меньше риск заменить исправный контроллер, считыватель или замок.
|Что наблюдается
|Что проверяют в первую очередь
|Не горит ни один индикатор
|Ввод 230 В, автомат, розетка, предохранитель и блок питания
|Блок питания включён, контроллер не запускается
|Выходное напряжение, клеммы, полярность, отдельный предохранитель и сам контроллер
|Считыватель светится, но карты не открывают дверь
|Связь считывателя с контроллером, база идентификаторов, время и состояние реле
|Карта распознаётся, но замок не открывается
|Реле, питание замка, кабель, электрозамок и механика двери
|Кнопка выхода не реагирует
|Вход EXIT/REX, общий контакт, кабель и настройки контроллера
|Дверь осталась постоянно открытой
|Тип замка, наличие питания, реле, аварийная цепь и состояние аккумулятора
|Дверь осталась запертой
|Тип замка, механический резерв, питание исполнительного устройства и безопасный выход
|Система работает несколько минут и отключается
|Разряженный аккумулятор, перегрузка ББП, слабые клеммы или неисправное зарядное устройство
|После каждого отключения сбрасываются карты
|Память контроллера, конфигурация, батарея часов, прошивка или неисправность оборудования
|Работает локально, но пропало управление из программы
|Коммутатор, роутер, сервер, IP-настройки, время и сетевое соединение
02. Поведение замка
Почему одна дверь открывается без питания, а другая остаётся закрытой
Результат зависит не только от контроллера. Важен принцип работы самого запирающего устройства. До ремонта нужно точно определить тип замка и предусмотренный производителем аварийный режим.
Без питания разблокируется
Типичный пример: электромагнитный замок. Пока питание подано, он удерживает дверь. При пропадании питания удержание снимается.
Без питания сохраняет запирание
Некоторые электрозащёлки и электромеханические замки без команды остаются закрытыми. Конкретное поведение определяется исполнением и схемой.
Работает от батарей
Электронный замок может продолжить работу без сети здания, но отказать из-за разряда собственных элементов, плохого контакта батарей или сбоя электроники.
03. Причины
Почему СКУД не восстановилась после появления электричества
На блок питания не вернулось сетевое напряжение
Причина может находиться до СКУД: отключён автомат, повреждена розетка, сработала защита, пропал контакт в питающей линии или сам блок подключён к отключаемой группе.
Признак: нет индикации ББП, контроллера и считывателя.
Перегорел предохранитель блока питания
Предохранитель мог сработать из-за короткого замыкания, переполюсовки, повреждённого аккумулятора, скачка тока при запуске или неисправности подключённой нагрузки. Простая замена без поиска причины может привести к повторному отказу.
Признак: 230 В на входе есть, но выход питания отсутствует.
Аккумулятор разрядился и не принимает заряд
Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор постепенно теряет ёмкость. Длительное отключение, высокая температура, глубокий разряд и старение ускоряют отказ. После появления сети ББП может пытаться одновременно питать систему и заряжать неисправную батарею.
Признак: система запускается без аккумулятора или отключается при его подключении.
Блок питания перегружен
К одному источнику часто постепенно добавляют считыватели, замки, домофон, контроллеры и реле. Пока аккумулятор был заряжен, нехватка мощности могла быть незаметна. После отключения и восстановления сети нагрузка увеличивается из-за заряда батареи.
Признак: напряжение проседает, ББП греется, перезапускается или периодически отключает нагрузку.
Ослабли или окислились клеммы
Нагрев, вибрация, влага и некачественная оконцовка проводов создают переходное сопротивление. После полного отключения слабый контакт может перестать проводить ток совсем.
Признак: индикация меняется при движении проводов или лёгком воздействии на корпус.
Контроллер завис при восстановлении питания
Короткие повторные включения, нестабильное напряжение и одновременный запуск нескольких устройств могут привести к некорректной загрузке. Иногда контроллер включён, но не обрабатывает карты, входы или сетевые команды.
Признак: индикаторы горят необычно, отсутствуют события, помогает только корректный перезапуск.
Сбились дата, время или расписание доступа
Если контроллер потерял системное время, действующие карты могут считаться недействительными по расписанию. Ошибка особенно заметна в офисах, гостиницах, складах и объектах с временными пропусками.
Признак: постоянный доступ работает, а карты с расписанием или сроком действия перестали открывать дверь.
Контроллер потерял конфигурацию или базу карт
Исправный контроллер обычно сохраняет настройки в энергонезависимой памяти. Если после отключения пропадают пользователи, режим двери или адрес устройства, возможны неисправность памяти, ошибочный сброс, неудачное обновление или проблема прошивки.
Признак: устройство запускается как новое или требует повторного программирования.
Считыватель включился, но потерял связь с контроллером
Подсветка подтверждает только наличие питания. Линия Wiegand, RS-485 или другой интерфейс может остаться без общей точки, получить повреждение либо запуститься раньше контроллера и не восстановить обмен.
Признак: считыватель реагирует на карту звуком, но событие не появляется в контроллере.
Реле контроллера осталось в неправильном состоянии
После сбоя реле может не переключаться, а программная логика двери остаться в режиме постоянного открытия, блокировки или аварийного доступа. Отдельно проверяют контакты NO, NC и COM.
Признак: карта распознаётся, но состояние замка не меняется.
Не восстановилась сеть или сервер СКУД
Контроллер может открывать дверь локально, но не отображаться в программе. Причина находится в коммутаторе, роутере, PoE-питании, сервере, IP-адресе, DHCP, времени или сетевой конфигурации.
Признак: карты работают, но нет журнала, удалённого управления и статуса двери.
Неисправен замок или его кабель
Контроллер и считыватель могут работать нормально, но питание не доходит до исполнительного устройства. Возможны обрыв, короткое замыкание, повреждение перехода двери, перегрев катушки или заклинивание механики.
Признак: реле переключается, но замок не меняет состояние.
04. Диагностика
Правильная последовательность проверки
Определить границы отказа
Проверяют одну дверь или весь объект, работают ли другие контроллеры, домофон, камеры, сеть, кнопки выхода и удалённое управление.
Проверить подачу 230 В на источник питания
Специалист проверяет автомат, питающую линию, розетку или прямое подключение, входной предохранитель и отсутствие опасных повреждений.
Проверить выход ББП под нагрузкой
Оценивают питание без аккумулятора и с аккумулятором, работу зарядной части, нагрев, падение напряжения и соответствие нагрузки возможностям источника.
Проверить запуск контроллера
Смотрят индикацию, события, состояние входов, реле, время, адрес, сетевые параметры и наличие сохранённой конфигурации.
Проверить считыватель и кнопку выхода
Определяют, доходит ли идентификатор до контроллера и фиксируется ли запрос на выход. Подсветка устройства сама по себе не доказывает исправность линии связи.
Проверить реле, замок и механику двери
Отделяют программную команду от силовой цепи замка, проверяют кабель, клеммы, ответную часть, доводчик и отсутствие механического заклинивания.
Повторить контролируемое отключение
После устранения причины проверяют, как система переходит на аккумулятор, сколько устройств остаётся включено и корректно ли всё восстанавливается после появления сети.
05. Резервное питание
Почему наличие аккумулятора ещё не означает, что резерв работает
Аккумулятор внутри металлического корпуса часто годами остаётся без проверки. Индикатор блока питания может показывать нормальный режим, хотя фактическая ёмкость уже сильно снизилась. При первом длительном отключении система работает несколько минут или выключается сразу.
Что учитывают при подборе резерва
- напряжение контроллера, считывателя и замка;
- постоянный ток электромагнитного замка;
- импульсный ток электрозащёлки или электромеханического замка;
- количество дверей и периферийных устройств;
- потребление сетевого оборудования и сервера;
- требуемое время автономной работы;
- состояние двери после полного разряда батареи.
Признаки проблемного аккумулятора
- корпус вздулся или деформировался;
- система отключается сразу после пропадания сети;
- ББП сильно греется при зарядке;
- после восстановления света происходят перезапуски;
- на клеммах есть окисление или следы нагрева;
- аккумулятор давно не обслуживался и его возраст неизвестен.
06. Контроллер
Какие настройки могут нарушиться после сбоя
Неверные часы блокируют карты с расписанием, временные пропуска и корректный журнал событий.
Дверь может остаться в постоянном открытии, блокировке или режиме по расписанию.
Неправильная логика реле меняет состояние электромагнитного или электромеханического замка.
Кнопка выхода перестаёт работать, если вход отключён, переназначен или имеет неверную полярность.
Проверяют интерфейс, адрес, общую точку и восстановление обмена после перезапуска.
После сброса IP-адрес может измениться, из-за чего контроллер исчезает из программы.
Если идентификаторы пропадают после каждого отключения, это ненормальная работа оборудования.
Контроллер должен переходить в заранее понятное состояние, а не случайно открывать или блокировать дверь.
07. Безопасная проверка
Что владелец может проверить без разборки блока питания
- Есть ли электричество в помещении и работают ли другие устройства от той же линии.
- Горят ли внешние индикаторы ББП, контроллера и считывателя.
- Открывается ли дверь кнопкой, картой, домофоном или механическим способом.
- Работают ли другие двери и контроллеры на объекте.
- Слышен ли щелчок реле при предъявлении разрешённой карты.
- Появился ли отказ после длительного отключения или коротких повторных включений.
- Сохранились ли дата, время и список пользователей в программе.
- Не нагревается ли корпус, нет ли запаха, дыма, треска или следов оплавления.
- Не западает ли кнопка выхода и не заклинивает ли сама дверь.
- Какие устройства были добавлены к системе перед появлением проблемы.
08. Ошибки
Что нельзя делать при восстановлении СКУД
Многократно включать питание
Если защита отключается повторно, причина не устранена. Серия перезапусков может повредить оборудование и усложнить диагностику.
Замыкать реле отвёрткой
На соседних клеммах могут находиться питание, входы и контакты разных цепей. Случайное замыкание способно вывести из строя контроллер.
Путать полярность аккумулятора
Переполюсовка повреждает предохранитель, зарядную часть или сам источник питания.
Ставить аккумулятор большей ёмкости без проверки
Зарядное устройство может быть не рассчитано на такую батарею, её ток заряда и время восстановления.
Отключать аварийную цепь
Нельзя обходить предусмотренную разблокировку двери или связь с противопожарной автоматикой.
Сбрасывать контроллер без копии настроек
Заводской сброс может удалить пользователей, расписания, сетевые параметры и логику двери.
09. Нормативная основа
После отказа питания дверь должна оставаться безопасной для людей
Поведение СКУД при отключении электричества определяется не только удобством владельца. Для дверей на путях эвакуации важны возможность выхода изнутри, назначение помещения, тип запирающего устройства и предусмотренное взаимодействие с системами безопасности.
Федеральный закон № 123-ФЗ
Статья 89 устанавливает общий принцип: эвакуационные пути и выходы должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей.
Постановление Правительства РФ № 1479
Пункт 26 предусматривает для перечисленных дверей эвакуационных выходов возможность «свободного открывания изнутри без ключа».
СП 1.13130.2020
Свод правил содержит требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Применяется актуальная редакция с действующими изменениями.
ГОСТ Р 51241-2008
Действующий стандарт устанавливает классификацию и общие технические требования к средствам и системам контроля и управления доступом. Изменение № 1 действует с 1 февраля 2025 года.
10. Услуга
Диагностика СКУД после отключения электричества в Туле
Проверим питание, аккумулятор, контроллер, считыватель, кнопку выхода, реле, кабель и электрозамок. Найдём участок, на котором система перестала восстанавливаться, и предложим понятный способ ремонта без случайной замены всего оборудования.
Что можно выполнить
- восстановить питание контроллера и замка;
- заменить неисправный ББП или аккумулятор;
- устранить перегрузку и слабые соединения;
- восстановить настройки и сетевое подключение;
- проверить вход кнопки выхода и реле замка;
- заменить повреждённый кабель или отдельный компонент;
- добавить резервное питание по согласованной задаче;
- проверить корректное восстановление после повторного отключения.
Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика.
География: Тула и Тульская область, работа по предварительной записи.
Ограничение: официальные испытания, лабораторные измерения и протоколы не выполняем.
11. Связанные материалы
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12. FAQ
Частые вопросы
Почему электромагнитный замок открылся при отключении света?
Электромагнитный замок обычно удерживает дверь только при наличии питания. После его пропадания магнит отпускает якорную пластину. Для сохранения работы применяют рассчитанный ББП, но безопасный выход из помещения должен оставаться обеспеченным.
Почему после появления электричества дверь не закрылась?
Возможны отсутствие питания на замке, неисправность ББП, разряженный аккумулятор, неправильное состояние реле, режим постоянного открытия или неполный контакт электромагнитного замка.
Почему считыватель горит, но не принимает карты?
Подсветка подтверждает питание, но не связь с контроллером. Проверяют линию Wiegand, RS-485 или другой интерфейс, общую точку, настройки и события контроллера.
Может ли контроллер потерять карты после отключения электричества?
Исправный контроллер обычно хранит базу в энергонезависимой памяти. Регулярная потеря карт указывает на сброс, неисправность памяти, проблему прошивки или неправильную конфигурацию.
Почему ББП пищит после восстановления питания?
Возможны разряженный или неисправный аккумулятор, отсутствие сетевого питания, перегрузка, неправильное подключение батареи или аварийный режим конкретной модели. Значение индикации сверяют с инструкцией.
Как понять, что аккумулятор СКУД пора менять?
Признаки: система сразу отключается без сети, аккумулятор вздулся, сильно греется, долго не восстанавливает заряд или вызывает перезапуск ББП. Окончательное решение принимают после проверки совместимости и состояния всей системы питания.
Можно ли поставить аккумулятор большей ёмкости?
Не всегда. Нужно проверить допустимую ёмкость, зарядный ток, время заряда, размеры корпуса, тип батареи, защиту и требования производителя ББП.
Почему карты работают, а программа не видит контроллер?
Локальная база может продолжать работать без сервера. Проверяют питание коммутатора и роутера, IP-адрес, DHCP, сетевой кабель, время, сервер и запуск программного обеспечения.
Нужно ли проверять СКУД после каждого отключения?
После длительного или аварийного отключения полезно убедиться, что работают карта, кнопка выхода, замок, доводчик, журнал событий, сеть и резервное питание. Для важного объекта лучше периодически проверять переход на резерв в рамках обычного обслуживания.
Вы выдаёте официальный протокол проверки?
Нет. Выполняются практическая диагностика, ремонт, настройка и монтаж. Лабораторные испытания, сертификационные измерения и официальные протоколы не выполняются.