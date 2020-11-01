СКУД не работает после отключения электричества | Тула

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СКУД не работает после отключения электричества: что проверить

После отключения и восстановления электричества дверь может остаться открытой, перестать принимать карты, не реагировать на кнопку выхода или открыть замок только после перезапуска контроллера. Причина бывает в разряженном аккумуляторе, неисправном блоке бесперебойного питания, сбросе настроек, зависшем контроллере, повреждённой линии или неправильном восстановлении питания.

Короткий ответ: сначала определяют, какие части системы включились после появления сети: блок питания, контроллер, считыватель, кнопка выхода и замок. Затем проверяют аккумулятор, предохранители, выходное питание, последовательность запуска и сохранность настроек. Подача питания напрямую на неизвестные клеммы может повредить контроллер и нарушить безопасное открывание двери.