Контроллер СКУД не видит считыватель | Тула

СКУД · считыватель · Wiegand · RS-485 · OSDP

Контроллер СКУД не видит считыватель: питание, Wiegand, RS-485 и OSDP

Считыватель не светится, пищит при поднесении карты, но дверь не открывается, в программе нет события или после замены оборудования контроллер перестал получать идентификаторы. Причина может быть не в карте и не в замке, а в питании, общем проводе, интерфейсе, формате данных, адресе, линии связи или настройках самого считывателя.

Короткий ответ: сначала нужно разделить три ситуации. Если считыватель полностью не работает, проверяют питание. Если он видит карту и подаёт звук, но контроллер не регистрирует событие, проверяют интерфейс и кабель. Если событие появляется, но доступ запрещён, проблема уже находится в формате идентификатора, базе карт, правах или настройках контроллера.
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