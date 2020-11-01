Контроллер СКУД не видит считыватель | Тула

СКУД · считыватель · Wiegand · RS-485 · OSDP Контроллер СКУД не видит считыватель: питание, Wiegand, RS-485 и OSDP Считыватель не светится, пищит при поднесении карты, но дверь не открывается, в программе нет события или после замены оборудования контроллер перестал получать идентификаторы. Причина может быть не в карте и не в замке, а в питании, общем проводе, интерфейсе, формате данных, адресе, линии связи или настройках самого считывателя. Короткий ответ: сначала нужно разделить три ситуации. Если считыватель полностью не работает, проверяют питание. Если он видит карту и подаёт звук, но контроллер не регистрирует событие, проверяют интерфейс и кабель. Если событие появляется, но доступ запрещён, проблема уже находится в формате идентификатора, базе карт, правах или настройках контроллера. Написать в MAX Написать в Telegram Позвонить

01. Первичная диагностика Одинаковая жалоба может означать разные неисправности Симптом Что вероятнее проверять Считыватель не светится и не подаёт звук Питание, полярность, общий провод, предохранитель, кабель и сам считыватель Светится, но не реагирует ни на одну карту Тип карт, режим считывателя, антенну, блокировку чтения и аппаратную неисправность Пищит при поднесении карты, но в контроллере нет события Wiegand D0/D1/GND, RS-485 A/B, OSDP, адрес, формат и вход контроллера Событие есть, но карта определяется неправильно Разрядность Wiegand, порядок байтов, UID, защищённый сектор и формат идентификатора Событие «доступ запрещён» Наличие карты в базе, права, расписание и направление прохода Один считыватель работает, второй нет Отдельный порт, адрес, питание, кабель, выбранный интерфейс и конфигурацию двери Перестал работать после замены Совместимость протоколов, заводской режим, формат, адрес и назначение проводов Работает, пока не срабатывает замок Просадку питания, выброс от катушки, общий блок питания и прокладку кабеля Работает только на коротком кабеле Тип интерфейса, падение напряжения, кабель, топологию и согласование линии Полезная формулировка: «считыватель светится, при поднесении карты один раз пищит, но в журнале контроллера события нет» намного точнее, чем «карты перестали работать».

02. Цепочка данных Считыватель и контроллер выполняют разные функции Считыватель распознаёт карту, брелок, смартфон или другой идентификатор и передаёт код контроллеру. Контроллер сравнивает полученные данные с базой, проверяет права и только после этого управляет замком. 1 Идентификатор Карта, брелок, NFC или мобильный ключ → 2 Считыватель Распознаёт и формирует код → 3 Интерфейс Wiegand, RS-485, OSDP или фирменный протокол → 4 Контроллер Проверяет права и создаёт событие → 5 Замок Открывается по разрешённой команде Звуковой сигнал не доказывает связь с контроллером. Чаще всего он означает только то, что считыватель увидел карту. Код мог не выйти с устройства, потеряться в кабеле или не соответствовать настройке входа.

03. Питание Сначала проверяют напряжение на самом считывателе Напряжение на выходе блока питания и напряжение на конце кабеля могут отличаться. На длинной или тонкой линии, при слабом соединении и общей нагрузке с замком считыватель получает недостаточное либо нестабильное питание. Неверная полярность После замены цвета проводов могли не совпасть с прежним устройством. Некоторые модели защищены, другие повреждаются. Просадка напряжения Считыватель перезапускается, гаснет или зависает при включении замка. Нет общего провода Питание может присутствовать, но сигнальная линия не имеет общей опорной точки с контроллером. Перегруженный источник Один блок питания обслуживает контроллер, считыватели, замок и дополнительные устройства без запаса. Плохая клемма Окисление, слабый винт, скрутка или повреждённая жила создают плавающую неисправность. Проверка под нагрузкой Измерение выполняют не только в покое, но и в момент считывания и срабатывания замка. Не подавайте на считыватель произвольное напряжение. Допустимый диапазон определяется паспортом конкретной модели. Подключение и измерения выполняют при понятной схеме и снятом напряжении там, где меняются провода.

04. Wiegand Для передачи кода нужны D0, D1 и общий GND Классическое подключение Wiegand использует две сигнальные линии D0 и D1, общий провод и отдельное питание. Перепутанные D0 и D1, обрыв одной жилы или отсутствие общего провода приводят к искажённому коду либо полному отсутствию события. D0 Линия данных 0 Передаёт импульсы, соответствующие нулевым битам. D1 Линия данных 1 Передаёт импульсы, соответствующие единичным битам. GND Общий провод Создаёт общую опорную точку считывателя и контроллера. +V Питание Подбирается по паспорту считывателя и не является линией данных. Считыватель пищит, события нет Проверяются D0, D1, GND и правильность выбора Wiegand на входе контроллера. Приходит другой номер карты Возможны перестановка D0/D1, другая разрядность, иной порядок байтов или передача не UID, а данных защищённого сектора. Документация Parsec и IronLogic показывает, что схема Wiegand включает D0, D1 и GND. Конкретный тип кабеля, допустимая длина и укладка жил зависят от модели: универсального правила для всех считывателей нет.

05. Формат данных Wiegand 26, 34, 37, 42 и другие варианты не взаимозаменяемы автоматически Число после слова Wiegand обычно обозначает общее количество передаваемых битов, но структура поля может отличаться. Контроллер должен поддерживать формат, который выдаёт считыватель, а программное обеспечение должно правильно интерпретировать код. 26 Wiegand-26 Распространённый формат, но не единственный. Часто включает служебные биты и код карты. 34 Wiegand-34 Передаёт больше данных, но контроллер должен быть настроен на этот вариант. 37+ Расширенные форматы Могут использоваться фирменные структуры, facility code и дополнительные поля. UID Серийный номер карты Считыватель может передавать полный либо усечённый UID в зависимости от настройки. SEC Защищённый сектор Некоторые считыватели передают не открытый UID, а код из защищённой области карты. BYTE Порядок байтов Одинаковые данные могут отображаться по-разному из-за порядка и формата представления. Не переписывайте всю базу карт сразу. Сначала сравните одну тестовую карту на старом и новом считывателе, проверьте длину кода и настройки формата. Иначе можно создать новую базу, хотя неисправность находится только в конфигурации интерфейса.

06. RS-485 Для цифровой шины важны A/B, общий провод, адреса и топология RS-485 используется как физическая линия для фирменных протоколов и OSDP. Несколько считывателей могут подключаться к одной шине, но каждый должен иметь предусмотренный адрес, а линия должна быть собрана по требованиям производителя. Перепутаны A и B Считыватель получает питание, но обмен с контроллером отсутствует. Повторяется адрес Два устройства отвечают как одно, связь становится нестабильной или пропадает. Топология «звезда» Ответвления ухудшают форму сигнала и могут сделать шину неработоспособной. Нет согласования На длинной линии появляются отражения сигнала и ошибки обмена. Согласование в середине Терминирующий резистор включён не на конце шины или одновременно на лишних устройствах. Неверный тип интерфейса Считыватель настроен на RS-485, а контроллер ожидает OSDP или Wiegand. Parsec рекомендует для RS-485 шинную топологию, одну витую пару для A/B и отдельную пару для общего провода. В документации конкретных моделей задаются адреса и положение оконечного резистора.

07. OSDP OSDP требует совместимости, адреса и корректной настройки защищённого канала OSDP работает поверх RS-485 и обеспечивает двусторонний обмен: контроллер может видеть состояние считывателя, управлять индикацией и использовать защищённый канал связи. Но считыватель и контроллер должны поддерживать совместимые режимы. 01 Уникальный адрес Каждый считыватель на линии должен иметь адрес, который ожидает контроллер. 02 Скорость и параметры линии Настройки обеих сторон должны совпадать. 03 Режим установки Первичная конфигурация выполняется по процедуре производителя. 04 Secure Channel После комиссионирования используют защищённый режим с уникальными ключами. 05 Терминирование Концевое согласование устанавливают там, где требует схема конкретной линии. 06 Состояние в контроллере В интерфейсе выбирают OSDP, а не фирменный RS-485 или Wiegand. Не сбрасывайте Secure Channel на рабочем объекте наугад. Восстановление защищённой связи выполняют уполномоченные специалисты по процедуре производителя с сохранением конфигурации и контролем ключей.

08. Помехи Замок и силовые линии могут нарушать работу считывателя Катушка электромагнитного, электромеханического замка или реле создаёт выбросы при коммутации. Если защита не установлена либо сигнальные провода проходят рядом с силовыми цепями, считыватель и контроллер могут перезапускаться или принимать ошибочные данные. Нет защитного элемента на замке Выброс напряжения попадает в общую цепь питания или контроллер. Считыватель и замок питаются по тонкому кабелю При открытии происходит просадка и перезапуск электроники. Сигнальная линия рядом с 230 В Наводки и импульсные помехи вызывают нестабильный обмен. Общий провод собран случайно Токи замка проходят через сигнальный общий провод. Реле или двигатель рядом со считывателем Электромагнитные помехи особенно заметны на длинной неудачно проложенной линии. Неисправность появляется только при открытии Это сильный признак проблемы питания, выброса или общей проводки. В рекомендациях Parsec сигнальные линии предлагается прокладывать отдельно от силовых, а на замках использовать предусмотренные защитные элементы. Точный тип диода, варистора или другого подавителя берут из документации контроллера и замка.

09. После замены Новый считыватель может быть исправен, но настроен на другой интерфейс Заводской режим не совпадает Современный считыватель может по умолчанию работать по фирменному RS-485, хотя старый передавал Wiegand. Другие цвета проводов Красный, чёрный, зелёный и белый не являются универсальной гарантией назначения. Сверяются обозначения конкретной модели. Другой формат Wiegand Новый считыватель выдаёт 34, 42 или другой формат вместо ожидаемого контроллером. Передаётся другой код карты Старый считывал UID, новый использует другой байтовый порядок или защищённый сектор. Другой адрес RS-485 или OSDP Контроллер опрашивает адрес старого устройства и не видит новое. Настройки вступают в силу после перезапуска У ряда моделей после смены интерфейса требуется штатная перезагрузка. Перед снятием старого считывателя фотографируют клеммы и маркировку. Записывают модель, напряжение, протокол, формат и назначение каждой жилы. Сопоставлять оборудование только по цветам проводов нельзя.

10. Причины Почему контроллер не получает данные от считывателя 1 Нет питания Обрыв, неверная полярность, предохранитель, слабая клемма или неисправный источник. 2 Напряжение проседает Считыватель перезапускается при работе замка или на длинной линии. 3 Нет общего GND Сигнальные уровни Wiegand не имеют общей опорной точки. 4 Перепутаны D0 и D1 Код искажается либо не распознаётся контроллером. 5 Обрыв одной линии Wiegand Часть битов не передаётся, событие отсутствует или код становится неверным. 6 Не совпадает формат Контроллер ожидает Wiegand-26, а считыватель выдаёт другой вариант. 7 Перепутаны A и B Устройство питается, но не отвечает по RS-485 или OSDP. 8 Повторяется адрес Несколько считывателей конфликтуют на общей шине. 9 Неверная топология RS-485 собран звездой, с длинными ответвлениями или неправильным окончанием. 10 Выбран другой интерфейс Считыватель работает по RS-485, контроллер настроен на Wiegand или OSDP. 11 OSDP не комиссионирован Не совпадают адрес, скорость или параметры защищённого канала. 12 Включена блокировка чтения Управляющий вход удерживает считыватель в режиме запрета карт. 13 Помеха от замка Нет подавления выброса, питание общее или кабели проложены неудачно. 14 Повреждён вход контроллера После перенапряжения или ошибки подключения порт больше не принимает данные. 15 Несовместимый тип карт Считыватель физически не поддерживает используемый стандарт идентификаторов. 16 Неверная конфигурация двери Порт отключён, назначен другому направлению или не включён в контроллере.

11. Порядок проверки Диагностика от питания к настройкам Шаг 1 Записать модель и симптом Что светится, есть ли звук, появляется ли событие и когда началась проблема. Шаг 2 Проверить совместимость карты Использовать известную рабочую карту поддерживаемого стандарта. Шаг 3 Проверить питание на устройстве Напряжение, полярность и поведение при срабатывании замка. Шаг 4 Определить интерфейс Wiegand, фирменный RS-485, OSDP или другой режим. Шаг 5 Сверить назначение жил D0/D1/GND либо A/B/GND и питание по паспортам обоих устройств. Шаг 6 Проверить кабель и соединения Обрывы, короткие замыкания, окисление, переходы и запас длины. Шаг 7 Проверить формат или адрес Разрядность Wiegand либо адрес и параметры RS-485/OSDP. Шаг 8 Проверить настройки контроллера Тип входа, назначение двери, режим считывателя и журнал событий. Шаг 9 Отделить линию от помех Сравнить работу без команды замка и проверить защиту его катушки. Шаг 10 Проверить подменой на стенде Использовать заведомо совместимые устройства с контролируемой короткой линией.

12. Безопасность Что можно проверить без случайного повреждения системы Сфотографировать модель, маркировку и индикацию.

Проверить одну известную рабочую карту.

Сравнить поведение внутреннего и наружного считывателей.

Посмотреть, появляется ли событие в журнале контроллера.

Проверить, меняется ли поведение при срабатывании замка.

Уточнить, после какой замены или настройки возникла проблема.

Сохранить конфигурацию перед изменением режима.

Сверить документы считывателя и контроллера. Не соединяйте D0, D1, A, B и управляющие провода наугад. Не подавайте внешнее напряжение на сигнальные входы и не сбрасывайте считыватель без резервной копии параметров. Все изменения коммутации выполняются при снятом питании.

13. Услуга Диагностика считывателей и контроллеров СКУД в Туле Проверим питание, кабель, Wiegand, RS-485, OSDP, формат идентификатора, адреса, помехи, контроллер и журнал событий. Определим, требуется ли перенастройка, восстановление линии, замена считывателя или ремонт контроллера. Что можно выполнить восстановить питание считывателя;

проверить Wiegand D0, D1 и GND;

найти обрыв или ошибку кабеля;

настроить совместимый формат Wiegand;

проверить RS-485 и адреса устройств;

настроить OSDP по документации производителя;

устранить помехи от замка и питания;

заменить несовместимый считыватель;

проверить журнал и реакцию контроллера;

промаркировать кабели и сохранить настройки. Выезд и диагностика от 5000 ₽ Стоимость зависит от числа дверей, интерфейса, длины линий и состояния существующего монтажа. Гарантия: 5 лет при использовании рекомендованных материалов, 1 год при материалах заказчика. География: Тула и Тульская область, по предварительной записи. Формат: диагностика и настройка без сертификационных испытаний и официальных протоколов. Доступ: работа с картами и конфигурацией выполняется только при подтверждённых полномочиях владельца. Отправить фото в MAX Написать в Telegram

14. Техническая основа Какие документы учитывать ГОСТ Р 51241-2008 Действующий стандарт по средствам и системам контроля и управления доступом с Изменением № 1, опубликованным в 2025 году. СП 134.13330.2022 Свод правил по системам электросвязи зданий и сооружений, применяемый с Изменением № 1. Документация считывателя Определяет питание, интерфейсы, формат, назначение проводов, адреса и допустимую линию. Документация контроллера Определяет поддерживаемые входы, форматы Wiegand, RS-485, OSDP и способ настройки двери. SIA OSDP Для OSDP учитываются адресация, параметры линии, комиссионирование и защищённый канал. Схема объекта Фиксирует реальные кабели, питание, контроллер, направление прохода и установленные защитные элементы.