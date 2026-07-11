Розетки в Ливии: типы C/L, 230 В и переходник

Электромир Короткий ответ: для современной поездки в Ливию ориентируйтесь на розетки типов C и L, напряжение 230 В и частоту 50 Гц. Тонкая российская вилка C обычно подключается напрямую. Для Schuko F может понадобиться адаптер на Type L. В старых справочниках и отдельных зданиях также упоминаются типы D и F, а иногда 127/220 В. Поэтому в старом объекте, на промышленной территории или в бывшем специализированном поселении перед подключением мощной техники стоит уточнить напряжение и тип розетки у владельца.

Основные современные типы C и L Обычный ориентир 230 В Частота 50 Гц Тонкая вилка C Обычно подходит Schuko F Проверить розетку

Type L имеет две несовместимые версии на 10 и 16 А. Они отличаются диаметром и расстоянием между штырями. Не вставляйте вилку или переходник с усилием и не считайте любой трёхконтактный Type L универсальным.

Какие розетки используются в Ливии

Актуальные международные справочники чаще указывают Type C и Type L. При этом более старые и расширенные таблицы дополнительно упоминают D и F. На практике это означает, что путешественнику полезно рассчитывать на смешанный фонд розеток.

C Тип C, Europlug Два тонких круглых штыря без защитного заземления. обычно подходит к совместимой C и части L;

используется на зарядках и маломощной технике;

номинал Europlug обычно до 2,5 А;

PE не предусмотрен;

подходит для приборов класса II. L Тип L, три контакта в ряд Итальянская система CEI 23-50 с центральным защитным контактом. три круглых штыря на одной линии;

средний контакт используется как PE;

существуют версии 10 и 16 А;

версии различаются геометрией;

часть комбинированных розеток принимает Europlug C.

Какой формат встретится чаще

Тонкую C можно встретить в зарядных устройствах и старых двухконтактных точках. Type L чаще важен для заземлённой техники и стационарных розеток. В конкретном отеле возможна универсальная панель или европейская F.

Почему нельзя ориентироваться только на фотографию

Отверстия Type L 10 и 16 А расположены по-разному. Универсальная панель может внешне принимать вилку, но не передавать PE или иметь небольшой допустимый ток.

Нужен ли переходник в Ливию из России

Для тонкой российской вилки C переходник часто не нужен. Для Schuko F и комбинированной E/F лучше иметь адаптер на Type L с передачей PE.

Российская вилка Розетка C Розетка L Практический вывод C, Europlug Подходит Подходит не ко всем версиям Часто без адаптера F, Schuko Не считать совместимой Нужен адаптер F → L Сохранить PE E/F, CEE 7/7 Не подходит как C Нужен адаптер E/F → L Проверить ток и PE CEE 7/17 без PE Зависит от точки Нужен адаптер подходящего тока Не использовать 2,5 А для фена

Какой адаптер брать

Практичнее универсальный адаптер с полноценным модулем Type L либо отдельный адаптер, рассчитанный на 10 А или более. Для Schuko он должен соединять PE с центральным контактом L.

Подойдёт ли адаптер для Италии

Да, если он действительно поддерживает Type L нужной версии и рассчитан на нагрузку вашего прибора.

Можно ли использовать переходник только с двумя контактами

Для зарядки класса II с вилкой C, да. Для техники класса I такой переходник убирает PE и не является полноценным решением.

Как устроена вилка типа C

Europlug имеет два штыря диаметром около 4 мм и предназначен для приборов класса II, которым не требуется отдельный защитный проводник.

Какая техника обычно имеет вилку C

зарядки телефонов;

зарядки часов;

небольшие блоки питания;

электробритвы;

зарядки фотоаппаратов;

часть телевизоров;

настольные лампы.

Подходит ли C к Type L

К комбинированной или 10-амперной точке часто подходит. К отдельной 16-амперной L совместимость не гарантируется из-за иной геометрии.

Можно ли подключить фен через адаптер для Europlug

Нет, если адаптер рассчитан на 2,5 А. Фен 2000 Вт при 230 В потребляет около 8,7 А.

Как устроена розетка типа L

Крайние круглые контакты L и N Рабочие проводники сети. Средний круглый контакт PE Защитное заземление. Два исполнения 10 и 16 А Разные диаметры и расстояния между штырями.

Почему контакты расположены в одну линию

Это особенность итальянской системы CEI 23-50. Центральный штырь используется как защитный контакт.

Есть ли поляризация

У классического Type L крайние рабочие контакты симметричны, поэтому вилка может быть повернута на 180 градусов.

Подходит ли Type C ко всем L

Нет. Совместимость зависит от конструкции розетки. Комбинированные модели принимают Europlug, а отдельная 16-амперная L может не принять тонкую C корректно.

Чем отличаются Type L на 10 и 16 А

Type L 10 А Более тонкие штыри диаметром около 4 мм и меньшее расстояние между ними. Часто совместима с Europlug C. Type L 16 А Штыри толще, около 5 мм, расстояние между ними больше. Вилка 10 А и Europlug не обязаны фиксироваться корректно.

Что такое bipasso

Это комбинированная розетка, которая принимает обе версии Type L. В Ливии она может встретиться как импортированное изделие, но рассчитывать на неё в каждом объекте нельзя.

Можно ли расширить отверстия

Нет. Используйте совместимый адаптер или другую точку.

Почему некоторые источники указывают D и F

Электроустановки Ливии формировались в разные периоды и с оборудованием разных стран. Поэтому в старых объектах и специализированных зданиях могут встречаться:

Type D с тремя круглыми контактами треугольником;

Schuko F с боковыми контактами PE;

двухконтактная C;

итальянская L;

универсальные гостиничные механизмы.

Нужен ли универсальный адаптер

Для маршрута по нескольким городам или старым объектам, да. Он должен поддерживать C, D, F и L либо иметь сменные модули.

Можно ли считать универсальную розетку безопасной

Только по внешнему виду, нет. Проверьте номинал, плотность контакта и наличие PE для заземлённой техники.

Какое напряжение и частота в Ливии

Современный туристический ориентир 230 В Историческое обозначение 220 В Частота 50 Гц

Современные справочники указывают 230 В, 50 Гц. Ливийские правила электроснабжения исторически закрепляли 380/220 В, 50 Гц. Для российской техники 220-240 В это совместимые номиналы.

Input: 100-240 V~ 50/60 Hz Подходит без преобразователя. Input: 220-240 V~ 50 Hz Подходит к обычной современной сети. Input: 230 V~ 50 Hz Подходит по номинальным параметрам. Input: 110-120 V~ 60 Hz Напрямую подключать нельзя.

Нужен ли преобразователь для российской техники

Нет, если она рассчитана на 220-240 В и 50 Гц.

Нужен ли преобразователь частоты

Для российской техники нет, поскольку частота совпадает.

Есть ли в Ливии 127 В

Некоторые международные таблицы указывают 127/230 В. При этом действующие бытовые и гостиничные ориентиры обычно сводятся к 220-230 В. Упоминания 127 В могут относиться к старым или специализированным объектам.

Как действовать в необычном здании

спросить владельца о напряжении;

посмотреть маркировку розетки или щита без вскрытия;

не подключать мощный прибор при сомнении;

использовать зарядку 100-240 В;

не ориентироваться только на форму розетки;

не измерять сеть самодельными устройствами;

для стационарной проверки вызвать специалиста.

Что будет с прибором 220 В при 127 В

Нагревательный прибор будет работать значительно слабее, двигатель или электроника могут работать неправильно. Это не означает, что подключение безопасно.

Как работает защитное заземление

Тип C Два рабочих контакта. PE отсутствует. Тип L Центральный контакт передаёт PE совместимой вилке. Type F В смешанной установке PE передаётся через боковые контакты Schuko.

Наличие третьего отверстия гарантирует PE

Нет. Состояние скрытого проводника подтверждается измерениями специалиста.

Можно ли использовать двухконтактный адаптер для Schuko

Питание может появиться, но защитное заземление будет потеряно. Для техники класса I используйте адаптер с PE.

Фиксируется ли полярность Type L

Классическая вилка L симметрична относительно центрального PE и может быть повернута на 180 градусов. Поэтому постоянная сторона фазы не закреплена.

Можно ли ориентироваться по левому контакту

Нет. Переносная техника не должна зависеть от такого предположения.

Когда полярность важна

Для стационарной проводки и отдельных приборов. Самостоятельно разбирать гостиничную розетку нельзя.

Какие розетки в Триполи

В Триполи чаще ориентируются на C/L, 230 В и 50 Гц. В современном отеле возможны Type L, универсальные панели, USB-A и USB-C. В старом здании могут встретиться C, F или смешанные механизмы.

Что проверить в гостинице

какой тип розетки установлен возле кровати;

принимает ли точка Europlug C;

есть ли PE для ноутбука;

какой номинал указан на адаптере;

работает ли точка без ключ-карты;

нет ли следов нагрева;

можно ли оставить медицинское оборудование подключённым.

Нужен ли переходник в современный отель

Для зарядки с C часто нет. Для Schuko F лучше иметь адаптер на L, поскольку наличие полноценной F не гарантируется.

Можно ли купить адаптер на месте

В крупных магазинах электроники и хозяйственных отделах можно найти адаптеры, но нужную версию Type L лучше взять заранее.

Розетки в Бенгази

В Бенгази действует та же сеть 50 Гц. В конкретном здании могут встречаться C, L, F или универсальные механизмы.

Что проверить в арендованной квартире

розетка не двигается в стене;

адаптер входит без усилия;

нет потемнений и запаха;

доступен PE для техники класса I;

удлинитель имеет целый кабель;

мощные приборы не подключены к одному тройнику;

резервное питание не перегружено.

Подойдёт ли российский сетевой фильтр

Да, если его вилка подключена через подходящий адаптер и каждый прибор рассчитан на местное напряжение. Для Schuko нужно сохранить PE.

Розетки в Мисрате

В Мисрате для бытовой техники обычно используется 220-230 В, 50 Гц. Форма розетки зависит от конкретного объекта.

Что важно в рабочем или промышленном объекте

не использовать промышленный разъём как бытовой;

уточнить напряжение конкретной точки;

не подключаться к трёхфазной линии;

проверить допустимый ток адаптера;

не вмешиваться в щит;

не использовать самодельный переходник;

обратиться к ответственному электрику объекта.

Розетки в Сирте

В Сирте возможны как современные, так и восстановленные после ремонта электроустановки. Перед подключением мощной техники полезно уточнить тип розетки и режим резервного питания.

Что взять с собой

зарядку 100-240 В;

универсальный адаптер с Type L;

пауэрбанк;

два кабеля;

автомобильную зарядку;

короткий удлинитель;

фонарь.

Розетки в Сабрате и на побережье

На побережье используются те же основные параметры сети. Высокая влажность и солевой воздух повышают значение состояния контактов.

Опасные признаки

солевой налёт;

коррозия;

влага внутри механизма;

потрескавшийся корпус;

неплотная фиксация;

нагрев вилки;

повторное отключение защиты.

Можно ли заряжать технику на открытой террасе

Только через штатную наружную точку с защитой от влаги. Комнатный удлинитель нельзя оставлять на мокром полу или под дождём.

Розетки в Сабхе и на юге страны

В Сабхе и других южных районах электроснабжение конкретного объекта может дополняться генератором, солнечной системой или инвертором.

Что уточнить до заселения

есть ли питание круглосуточно;

какое напряжение выдаёт резервная система;

какой тип розетки установлен;

можно ли заряжать ноутбук;

есть ли ограничение по мощности;

разрешён ли фен;

можно ли подключить медицинское оборудование.

Розетки в пустынном лагере

В удалённом лагере питание может быть доступно только несколько часов вечером. Розетка может находиться в общей зоне, а не в палатке.

Можно ли включать мощный фен

Только с разрешения владельца. Нагреватель 1500-2200 Вт может перегрузить генератор или инвертор.

Что взять фотографу

Многопортовую зарядку, пауэрбанк, автомобильный блок, запасные аккумуляторы, два кабеля и защиту разъёмов от песка.

Розетки в аэропортах и при транзите

В аэропорту могут быть Type C, L или универсальные панели. Наличие свободной и исправной точки в конкретной зоне не гарантируется.

Что держать в ручной клади

компактный адаптер с Type L;

зарядку 100-240 В;

короткий кабель;

пауэрбанк по правилам перевозчика;

запасной USB-кабель;

адаптер для следующей страны.

Можно ли оставлять телефон без присмотра

Нет. Держите устройство рядом и не прокладывайте кабель через проход.

Розетки в гостиницах и апартаментах

В одном номере могут быть L, C, F, универсальная панель, USB-A, USB-C и точки, управляемые ключ-картой.

Что может встретиться

Type L 10 А;

Type L 16 А;

двухконтактная C;

Schuko F;

универсальная панель;

USB-A или USB-C;

розетка на ключ-карте;

удлинитель владельца.

Почему зарядка выключилась после выхода

Ключ-карта могла обесточить часть номера. Уточните, есть ли постоянно включённая точка.

Почему универсальная панель держит вилку плохо

Сложный механизм быстрее изнашивается. При люфте используйте отдельную штатную точку и подходящий адаптер.

Старые здания и смешанные розетки

В старом здании могут соседствовать разные форматы. Наличие двух круглых отверстий не гарантирует совместимость с крупной Schuko и наличие PE.

Чего нельзя делать

вставлять вилку с усилием;

расширять отверстия отвёрткой;

подкладывать фольгу;

удалять контакт PE;

собирать адаптер из отдельных проводов;

подключать фен к нагревающейся точке;

самостоятельно вскрывать механизм.

Можно ли использовать старый тройник

Только если он исправен, имеет понятный номинал и не перегревается. Изделие с трещинами и слабым контактом использовать нельзя.

Можно ли пользоваться USB-A и USB-C

Можно, если порт исправен. Встроенная зарядка может иметь небольшую мощность и не поддерживать USB Power Delivery.

Когда лучше собственный блок

заряжается ноутбук;

нужна быстрая зарядка;

порт имеет люфт;

не указана мощность;

телефон сообщает о медленной зарядке;

одновременно заряжается несколько устройств.

Телефон, ноутбук, фен и другая техника

Устройство Переходник Преобразователь Что проверить Телефон с C Часто не нужен Не нужен Input 100-240 В Ноутбук с C Часто не нужен Не нужен 100-240 В, 50/60 Гц Ноутбук с F F → L с PE Не нужен Версию L и заземление Российский фен Адаптер 10 А или более Не нужен при 220-240 В Напряжение точки Американский прибор На L или C Нужен при 110-120 В Не включать напрямую Медицинская техника По вилке По паспорту Напряжение, PE и резерв

Подойдёт ли зарядка телефона

Да, если на ней указано 100-240 В, 50/60 Гц. Тонкая C часто подключается напрямую.

Можно ли использовать российский фен

При подтверждённых 220-230 В, да. Нужен адаптер подходящего тока и исправная точка. При сомнении в напряжении не подключайте мощный прибор.

Подойдёт ли техника из США

Только при маркировке 100-240 В. Прибор только на 110-120 В требует понижающего преобразователя.

Нужен ли преобразователь напряжения

Российская техника 220-240 В Для современной сети 230 В преобразователь не нужен. Прибор только на 110-120 В Нужен понижающий преобразователь 230 → 110 В.

Меняет ли переходник напряжение

Нет. Он меняет только форму вилки и может передавать PE.

Нужен ли преобразователь частоты

Для российской техники нет, поскольку частота 50 Гц совпадает.

Какую мощность выдерживают вилки и адаптеры

Europlug 2,5 А при 230 В Около 575 Вт Type L 10 А при 230 В Около 2300 Вт Type L 16 А при 230 В Около 3680 Вт

Расчётное значение не означает, что старую розетку или резервный инвертор можно постоянно нагружать на максимум.

Можно ли включить фен через адаптер 2,5 А

Нет. Фен 2000 Вт потребляет около 8,7 А.

Почему адаптер нагревается

Причиной может быть слабый контакт, перегрузка или некачественная конструкция. Обжигающий нагрев недопустим.

Можно ли взять российский удлинитель

Да, если его вилка подключается через адаптер подходящего типа и тока. Для Schuko нужен адаптер F → L с передачей PE.

Безопасный набор для семьи

Многопортовая зарядка, два адаптера, короткий исправный удлинитель и отдельная точка для мощного прибора.

Чего избегать

адаптер в адаптер;

тройник в тройник;

фен и чайник на слабом разветвителе;

кабель под ковром;

смотанный удлинитель под высокой нагрузкой;

тяжёлый блок на расшатанной точке;

самодельные соединения.

Где купить адаптер в Ливии

Адаптеры продаются в магазинах электроники, хозяйственных отделах, торговых центрах и на рынках. Модель с понятным номиналом и поддержкой Type L лучше купить заранее.

Что искать на упаковке

Italy или Type L;

вход для C, F или E/F;

поддержку 10 А или 16 А;

передачу PE для Schuko;

напряжение не ниже 250 В;

целый корпус;

данные производителя;

отсутствие люфта и следов перегрева.

Подойдёт ли самый дешёвый адаптер

Для маломощной зарядки класса II он может работать. Для ноутбука, фена и другой дорогой техники лучше использовать проверенное изделие нужного тока.

Жара, песок и аккумуляторы

Высокая температура ускоряет старение аккумуляторов и увеличивает нагрев блока питания. Песок и пыль ухудшают контакт в разъёмах.

Что нельзя делать

оставлять телефон на солнце во время зарядки;

заряжать пауэрбанк в закрытом автомобиле;

накрывать блок одеждой;

класть зарядку на мягкую кровать;

подключать кабель с песком в разъёме;

использовать вздутый аккумулятор;

продолжать зарядку при сильном перегреве.

Как очистить разъём

Отключите устройство и аккуратно удалите свободную пыль без металлических предметов и жидкости. При плотном загрязнении обратитесь в сервис.

Отключения и резервное питание

В Ливии возможны локальные отключения и переключения на генератор, солнечную систему или инвертор. Режим зависит от города и конкретного объекта.

Практические меры

иметь пауэрбанк;

использовать зарядку 100-240 В;

не заряжать через искрящую точку;

отключить дорогую технику при повторных провалах света;

уточнить мощность резервной системы;

не включать фен без разрешения;

не открывать электрощит.

Защитит ли обычный адаптер от скачка

Нет. Механический переходник не является стабилизатором или устройством защиты от импульсов.

Можно ли подключить мощный прибор к генератору

Только с разрешения владельца. Нагреватель или фен может превысить доступную мощность резервной системы.

Розетки в ванной и наружные точки

Размещение электрооборудования во влажных местах зависит от защитных зон, расстояния до воды и предусмотренной дифференциальной защиты.

Что нельзя делать

подключать фен мокрыми руками;

класть телефон на край раковины;

переносить комнатный удлинитель к бассейну;

использовать наружную точку без защиты от воды;

оставлять адаптер под дождём;

самостоятельно подтягивать механизм;

повторно включать защиту без выяснения причины.

Что означает Shavers Only

Это маломощная специализированная точка для электробритвы. Она не предназначена для фена, чайника, утюга или обогревателя.

Опасные признаки розетки и адаптера

Прекратите использование вилка выпадает;

адаптер обжигает руку;

появился запах пластика;

видны потемнения;

слышен треск;

контакт пропадает;

розетка двигается в стене;

защита повторно отключается. Правильные действия Отключить прибор. Извлечь адаптер за корпус. Не использовать точку повторно. Сообщить персоналу или владельцу. Перейти на другую исправную точку. Заменить повреждённый адаптер.

Не разбирайте розетку, вилку, адаптер и электрощит под напряжением. Стационарные работы выполняет специалист.

Что взять с собой в Ливию

зарядки с тонкой вилкой C;

адаптер F/E → L с PE;

универсальный адаптер для смешанных точек;

многопортовый блок 100-240 В;

исправные кабели;

пауэрбанк;

автомобильную зарядку;

короткий исправный удлинитель;

защиту техники от песка и жары;

инструкцию медицинского оборудования.

Минимальный набор для Триполи

Зарядка с C, адаптер Type L и пауэрбанк.

Набор для поездки по югу страны

Два адаптера, многопортовая зарядка, пауэрбанк, автомобильный блок, фонарь, два кабеля и защита разъёмов от песка.

Сравнение Ливии, Италии, Туниса и Египта

Страна Основные типы Напряжение Частота Ключевой нюанс Ливия C/L, местами смешанные 230 В 50 Гц Type L 10 и 16 А Италия C/F/L 230 В 50 Гц Распространены bipasso и универсальные точки Тунис C/E 230 В 50 Гц У E выступающий контакт PE Египет C/F 220-230 В 50 Гц Основной заземлённый формат F

Один адаптер подойдёт для Ливии и Италии

Да, если это полноценный Type L нужного номинала. В Италии чаще встречаются комбинированные bipasso, в Ливии это не гарантируется.

Подойдёт ли тот же адаптер для Туниса

Нет, если адаптер рассчитан только на L. В Тунисе основной заземлённый формат E.

Главный вывод Для современной поездки в Ливию ориентируйтесь на C/L, 230 В и 50 Гц. Тонкая российская C часто подключается напрямую. Для Schuko лучше взять адаптер на Type L с передачей PE. Учитывайте две версии L на 10 и 16 А. В старом или специализированном объекте возможны D, F и устаревшие обозначения напряжения. Перед мощной техникой уточняйте параметры конкретной точки.

Нормативная и техническая основа

IEC 60884-1 , общие требования к бытовым вилкам и розеткам;

, общие требования к бытовым вилкам и розеткам; IEC/TR 60083 , национальные системы бытовых вилок и розеток;

, национальные системы бытовых вилок и розеток; CEI 23-50 , система Type L;

, система Type L; CEE 7/16 , Europlug типа C;

, Europlug типа C; ливийские правила электроснабжения с историческим номиналом 380/220 В, 50 Гц;

Grid Code for Renewable Sources, номинальная частота 50 Гц;

Libyan National Center for Standardization and Metrology;

актуальные международные справочники с ориентиром C/L, 230 В и 50 Гц.

Нормативные документы приведены как техническая основа. Турист не должен переделывать вилки, расширять отверстия, удалять PE, собирать переходник из проводов или вмешиваться в стационарную установку.

Частые вопросы

Нужен ли переходник в Ливию из России? Для тонкой C часто нет. Для Schuko F лучше взять адаптер на Type L с PE. Какие розетки используются в Ливии? Основной современный ориентир, C и L. В старых объектах могут встречаться D и F. Какое напряжение в Ливии? Для современной поездки ориентируйтесь на 230 В, 50 Гц. Исторически использовалось обозначение 220 В. Есть ли в Ливии 127 В? Некоторые справочники это указывают для старых или специализированных объектов. В обычной современной бытовой сети чаще 220-230 В. Подойдёт ли российская зарядка телефона? Да, если она имеет 100-240 В, 50/60 Гц. Тонкая C часто входит напрямую. Подойдёт ли Schuko F? К розетке F, да. Для Type L нужен адаптер F → L с передачей PE. Чем отличаются Type L 10 и 16 А? Диаметром штырей и расстоянием между ними. Они не полностью взаимозаменяемы. Подойдёт ли адаптер для Италии? Да, если он поддерживает нужную версию Type L. Нужен ли преобразователь напряжения? Для российской техники 220-240 В обычно нет. Какие розетки в Триполи? Чаще C/L, но в конкретном объекте возможны F и универсальные панели. Какие розетки в Бенгази? Ориентир C/L, 230 В и 50 Гц. Тип конкретной точки нужно проверить. Какие розетки в Мисрате? Возможны C, L, F и специальные промышленные разъёмы. Бытовую технику подключают только к пользовательской точке. Какие розетки в Сабхе? C/L или смешанные. Часто важно уточнить режим генератора или инвертора. Какие розетки в пустынном лагере? Зависит от объекта. Питание может быть доступно только по расписанию. Есть ли заземление у Type C? Нет. PE предусмотрен у Type L через центральный контакт. Третье отверстие гарантирует рабочий PE? Нет. Скрытый проводник проверяется измерениями. Можно ли использовать российский фен? При подтверждённых 220-230 В и через адаптер подходящего тока, да. Можно ли использовать российский удлинитель? Да, через адаптер подходящего типа. Для Schuko нужно сохранить PE. Выдают ли переходник в гостинице? Некоторые объекты выдают, но наличие и версия Type L не гарантируются. Можно ли пользоваться гостиничным USB? Да, если порт исправен. Для быстрой зарядки лучше собственный блок. Где купить адаптер? В магазине электроники, хозяйственном отделе или торговом центре. Подойдёт ли техника из США? Только при Input 100-240 В. Прибор только на 120 В требует преобразователя. Нормально ли, что адаптер нагревается? Слабый нагрев возможен. Обжигающий корпус, запах и треск недопустимы. Один адаптер подойдёт для Ливии и Италии? Да, если он рассчитан на Type L нужной версии и ток.