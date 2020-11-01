Статический IP или DHCP-резервация: что лучше для домашней сети

Домашняя сеть · DHCP · IP-адресация
Статический IP или DHCP-резервация: что выбрать для камеры, NAS, Home Assistant и роутера
Если устройство должно всегда открываться по одному адресу, есть два основных способа: прописать IP вручную на самом устройстве или закрепить адрес за ним на DHCP-сервере. На первый взгляд результат одинаковый, но обслуживание, риск конфликтов, перенос в другую сеть и зависимость от DHCP отличаются.
Короткий ответ: что лучше в домашней сети
Для большинства камер, NAS, NVR, принтеров, Home Assistant, ESPHome и других устройств, которым нужен предсказуемый IPv4-адрес, обычно удобнее DHCP-резервация на роутере или другом DHCP-сервере.
Устройство продолжает получать настройки автоматически, но сервер каждый раз выдаёт ему один и тот же адрес. Маску подсети, шлюз и DNS можно менять централизованно.
Настоящий статический IP на самом устройстве имеет смысл там, где узел должен оставаться доступным даже при недоступном DHCP или является частью самой сетевой инфраструктуры.
Телефон, ноутбук, телевизор, приставка.
Камера, NAS, NVR, принтер, Home Assistant.
DHCP/DNS-сервер, маршрутизатор, сервисный узел.
Что такое DHCP
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, позволяет устройству получить сетевые параметры автоматически. Клиент подключается к сети, обращается к DHCP-серверу и получает IPv4-адрес, маску, шлюз, DNS и другие параметры.
RFC 2131 различает automatic, dynamic и manual allocation. В домашней сети чаще используется dynamic allocation с lease, то есть сроком аренды адреса.
Что такое DHCP-резервация
DHCP reservation, static lease, address reservation или «закрепление IP» — правило на DHCP-сервере: конкретному клиенту всегда выдавать определённый адрес.
В домашних роутерах привязка чаще делается по MAC-адресу. В более развитых DHCP-серверах могут использоваться client identifier, DUID и другие идентификаторы.
Клиент при этом остаётся в режиме «получать адрес автоматически». Это и есть главное отличие от IP, вручную введённого в камере, NAS или компьютере.
Современные DHCP-серверы могут поддерживать резервации как внутри динамического пула, так и вне него. Конкретная логика зависит от реализации роутера или сервера.
Что такое статический IP на устройстве
При статической конфигурации параметры задаются непосредственно на устройстве. Обычно указывают IPv4-адрес, маску подсети, шлюз и DNS.
DHCP-сервер может вообще не знать, что этот адрес уже занят. Если тот же IP позже будет выдан другому клиенту, появится конфликт.
Главное отличие: где хранится конфигурация
Настройка хранится в сети
Адрес закреплён на роутере или DHCP-сервере. Устройство остаётся DHCP-клиентом.
Настройка хранится на устройстве
IP, gateway и DNS прописаны вручную в камере, NAS, сервере или другом узле.
Отсюда следуют различия по backup, смене роутера, изменению подсети, риску конфликтов и удобству обслуживания.
Почему DHCP-резервация обычно удобнее
Одна точка управления
Адреса инфраструктуры видны в одном интерфейсе.
Меньше ошибок
Не нужно вручную вводить gateway, mask и DNS на каждом устройстве.
Проще сменить DNS
Новый DNS можно раздать централизованно через DHCP.
Проще сменить подсеть
Клиенты получают новые параметры автоматически.
Понятный учёт
Видно, какой адрес закреплён за каким клиентом.
Проще восстановление
При backup роутера сохраняются и многие адресные привязки.
Когда настоящий статический IP лучше
Узел, который сам раздаёт адреса, не должен зависеть от собственного DHCP.
Если вся сеть использует его как инфраструктурный сервис, адрес должен быть предсказуемым и доступным при старте.
LAN-интерфейсы сетевой инфраструктуры обычно имеют заданные адреса.
В ней DHCP может намеренно отсутствовать.
Некоторые контроллеры и ПЛК проектируются под фиксированную адресацию.
Инфраструктурный узел должен быть достижим даже при отказе DHCP.
NAS, Home Assistant и локальный DNS могут стабильно работать с DHCP reservation, если DHCP-сервер надёжен и схема не создаёт циклической зависимости.
Камеры и NVR: что лучше
Для большинства домашних и небольших коммерческих систем удобно закреплять адреса камер через DHCP reservation. Так после перезагрузки камера не «переезжает» на другой IP и NVR продолжает обращаться к известному адресу.
|Вариант
|Плюс
|Минус
|Обычный DHCP
|Ничего не нужно настраивать
|Адрес нельзя считать постоянным
|DHCP reservation
|Камера получает известный адрес
|Зависит от DHCP при старте
|Static IP
|Не зависит от DHCP
|Нужно вручную вести адресный план и исключать конфликты
Если камера уже потерялась после смены IP, смотрите «Почему IP-камера показывает “нет сети”».
NAS, Home Assistant и ESPHome
NAS нужен предсказуемый адрес для SMB, backup, приложений и видеонаблюдения. Для домашней сети DHCP reservation обычно удобнее ручного IP: при смене gateway или DNS не нужно заходить в NAS и менять параметры вручную.
Home Assistant и ESPHome тоже не требуют ручного static IP во всех случаях. Для инфраструктурных интеграций, API и работы между VLAN полезен постоянный адрес, но его удобно закрепить на DHCP-сервере.
Если устройства находятся в разных VLAN, смотрите «mDNS между VLAN».
Каким устройствам постоянный адрес обычно не нужен
Не нужно закреплять адрес за каждым устройством просто «для порядка». Резервация нужна там, где адрес используется в настройках других систем, firewall, мониторинге, DNS, API или администрировании.
Что такое DHCP lease и почему адрес меняется
Lease — срок, на который DHCP-сервер выдаёт адрес. До окончания аренды клиент обычно пытается её продлить.
Если устройство долго отсутствовало, сервер был сброшен, изменился пул или адрес уже занят, прежний IP может не вернуться.
Конфликт IP: откуда он берётся
Нужно ли делать статический IP вне DHCP-пула
Если IP прописывается вручную на устройстве, сервер не должен случайно выдать тот же адрес другому клиенту. Удобный вариант — отдельный диапазон статических адресов или исключение на DHCP-сервере.
Это только пример, не стандарт. Современный DHCP-сервер может корректно поддерживать reservations и внутри динамического пула. Главное — не допустить законной выдачи одного адреса двум клиентам.
Почему после смены роутера статические IP часто перестают работать
Старый роутер мог использовать сеть
192.168.1.0/24, а новый —
192.168.0.0/24. Камера со static IP
192.168.1.50 сама в новую подсеть не перейдёт.
DHCP-клиент получил бы новый IP, gateway и DNS автоматически. Поэтому большое количество ручных адресов усложняет замену роутера и миграцию сети.
Зафиксируйте подсети, DHCP pool, reservations, VLAN, DNS, статические узлы, VPN и правила доступа.
DHCP reservation и приватный MAC Wi-Fi
Домашние роутеры часто идентифицируют клиента для резервации по MAC-адресу. Но современные телефоны и ноутбуки могут использовать приватный или рандомизированный Wi-Fi MAC.
Apple, например, использует отдельный Private Wi-Fi Address для каждой сети, а современные версии системы поддерживают фиксированный и ротируемый приватный адрес.
Static IP, белый IP и статический публичный IP — разные вещи
DHCP reservation внутри дома никак не решает CGNAT у провайдера. Если удалённый доступ не работает, смотрите «Серый IP и CGNAT».
Что с IPv6
IPv6 устроен иначе. Клиент может получать адреса через SLAAC, DHCPv6 или сочетание механизмов. DHCPv6 использует свои идентификаторы, включая DUID, поэтому правило «закрепил MAC — получил постоянный IPv6» не универсально.
Для IPv6 отдельно учитываются Router Advertisement, SLAAC, DHCPv6, privacy addresses и firewall. IPv4-рекомендации нельзя переносить один в один.
DHCP и VLAN
Каждая VLAN обычно имеет свою IP-подсеть. DHCP должен выдавать клиенту адрес именно из сети его VLAN.
Резервацию нужно создавать в правильной подсети. Просто назначить камере адрес из Cameras VLAN недостаточно, если порт коммутатора или SSID находится в другой VLAN.
Основы разделения сети разобраны в статье «VLAN простыми словами».
DHCP и локальный DNS
Постоянные адреса полезны, но ещё удобнее использовать локальные имена.
DHCP reservation хорошо сочетается с локальным DNS: адреса управляются централизованно, а сервисам не нужно запоминать цифры.
Подробнее: «AdGuard Home или Pi-hole».
Как правильно организовать адреса
- Выберите подсети. Main, IoT и Cameras только если разделение действительно нужно.
- Определите DHCP pool. Не раздавайте весь диапазон без необходимости.
- Выделите инфраструктурный диапазон. Роутер, AP, switch, NAS, NVR, серверы.
- Создайте reservations. Для узлов, к которым обращаются по IP.
- Документируйте. Имя, роль, MAC/client ID, VLAN и IP.
- Сделайте backup роутера. Резервации должны восстанавливаться вместе с конфигурацией.
- Используйте локальный DNS. Для важных сервисов имена удобнее цифр.
Что выбрать: таблица по устройствам
|Устройство
|Обычно разумный вариант
|Комментарий
|Телефон / планшет
|DHCP
|Фиксированный адрес обычно не нужен
|Ноутбук / ПК
|DHCP
|Reservation только при конкретной задаче
|IP-камера
|DHCP reservation
|Удобно для NVR и обслуживания
|NVR
|Reservation или static
|Зависит от роли в инфраструктуре
|NAS
|DHCP reservation
|Static только при архитектурной причине
|Home Assistant
|DHCP reservation
|Часто лучший вариант для дома
|ESPHome
|Reservation по необходимости
|Не обязательно задавать static в прошивке
|Принтер
|DHCP reservation
|Особенно при подключении по IP
|Управляемый switch / AP
|Reservation или static
|По принятой схеме инфраструктуры
|DHCP-сервер
|Static / инфраструктурный адрес
|Не должен зависеть от собственного DHCP
Типовые ошибки
Техническая основа
DHCPv4 определён RFC 2131. Документ различает automatic, dynamic и manual allocation. При manual allocation адрес назначается администратором, а DHCP используется для передачи назначенного адреса клиенту.
Именно эта модель близка к тому, что современные роутеры и DHCP-серверы называют host reservation, static lease или DHCP reservation.
Для IPv6 применяются другие механизмы адресации и идентификации клиентов, поэтому IPv4-рекомендации нельзя механически переносить на DHCPv6 и SLAAC.
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Частые вопросы
Чем DHCP reservation отличается от статического IP?
При reservation адрес закрепляет DHCP-сервер, а устройство получает сетевые параметры автоматически. При static IP адрес, маска, gateway и DNS задаются вручную на самом устройстве.
Что лучше для IP-камеры?
В большинстве домашних и небольших коммерческих сетей удобнее DHCP reservation. Камера сохраняет постоянный адрес, а параметры сети управляются централизованно.
Может ли reservation находиться внутри DHCP-пула?
Да, если DHCP-сервер это корректно поддерживает. Существуют in-pool и out-of-pool reservations. В домашнем роутере нужно ориентироваться на его документацию.
Нужно ли назначать NAS статический IP?
NAS нужен предсказуемый адрес, но это не обязательно ручной static IP. Для большинства домашних сетей DHCP reservation проще.
Почему камера после замены роутера перестала открываться?
Если в камере был задан адрес из старой подсети, новый роутер может использовать другой диапазон. DHCP-клиент получил бы новые параметры автоматически, а static IP нужно менять вручную.
Статический IP камеры помогает обойти CGNAT?
Нет. Локальный адрес камеры и публичный адрес интернет-подключения — разные уровни. CGNAT находится у провайдера.
Нужно ли делать reservation для телефона?
Обычно нет. Кроме того, современные телефоны могут использовать приватные Wi-Fi MAC-адреса.