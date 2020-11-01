Статический IP или DHCP-резервация: что лучше для домашней сети

Домашняя сеть · DHCP · IP-адресация Статический IP или DHCP-резервация: что выбрать для камеры, NAS, Home Assistant и роутера Если устройство должно всегда открываться по одному адресу, есть два основных способа: прописать IP вручную на самом устройстве или закрепить адрес за ним на DHCP-сервере. На первый взгляд результат одинаковый, но обслуживание, риск конфликтов, перенос в другую сеть и зависимость от DHCP отличаются.

DHCP адрес выдаётся автоматически на срок аренды DHCP reservation клиент остаётся DHCP-клиентом, но получает закреплённый адрес Static IP IP, маска, шлюз и DNS задаются вручную на устройстве

Короткий ответ: что лучше в домашней сети Для большинства камер, NAS, NVR, принтеров, Home Assistant, ESPHome и других устройств, которым нужен предсказуемый IPv4-адрес, обычно удобнее DHCP-резервация на роутере или другом DHCP-сервере. Устройство продолжает получать настройки автоматически, но сервер каждый раз выдаёт ему один и тот же адрес. Маску подсети, шлюз и DNS можно менять централизованно. Настоящий статический IP на самом устройстве имеет смысл там, где узел должен оставаться доступным даже при недоступном DHCP или является частью самой сетевой инфраструктуры. Обычный клиент DHCP Телефон, ноутбук, телевизор, приставка. Нужен постоянный адрес DHCP reservation Камера, NAS, NVR, принтер, Home Assistant. Критичная инфраструктура Static IP по задаче DHCP/DNS-сервер, маршрутизатор, сервисный узел.

Что такое DHCP DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, позволяет устройству получить сетевые параметры автоматически. Клиент подключается к сети, обращается к DHCP-серверу и получает IPv4-адрес, маску, шлюз, DNS и другие параметры. Устройство просит параметры сети → DHCP-сервер выбирает адрес → Клиент получает IP + gateway + DNS RFC 2131 различает automatic, dynamic и manual allocation. В домашней сети чаще используется dynamic allocation с lease, то есть сроком аренды адреса. DHCP не означает, что адрес обязан меняться при каждой перезагрузке. Сервер часто возвращает клиенту прежний адрес, пока он доступен. Но без резервации считать его постоянным нельзя.

Что такое DHCP-резервация DHCP reservation, static lease, address reservation или «закрепление IP» — правило на DHCP-сервере: конкретному клиенту всегда выдавать определённый адрес. В домашних роутерах привязка чаще делается по MAC-адресу. В более развитых DHCP-серверах могут использоваться client identifier, DUID и другие идентификаторы. MAC / Client ID → DHCP server → 192.168.10.20 Клиент при этом остаётся в режиме «получать адрес автоматически». Это и есть главное отличие от IP, вручную введённого в камере, NAS или компьютере. Современные DHCP-серверы могут поддерживать резервации как внутри динамического пула, так и вне него. Конкретная логика зависит от реализации роутера или сервера.

Что такое статический IP на устройстве При статической конфигурации параметры задаются непосредственно на устройстве. Обычно указывают IPv4-адрес, маску подсети, шлюз и DNS. IP 192.168.10.20 Mask 255.255.255.0 /24 Gateway 192.168.10.1 DNS 192.168.10.1 DHCP-сервер может вообще не знать, что этот адрес уже занят. Если тот же IP позже будет выдан другому клиенту, появится конфликт.

Главное отличие: где хранится конфигурация DHCP reservation Настройка хранится в сети Адрес закреплён на роутере или DHCP-сервере. Устройство остаётся DHCP-клиентом. Static IP Настройка хранится на устройстве IP, gateway и DNS прописаны вручную в камере, NAS, сервере или другом узле. Отсюда следуют различия по backup, смене роутера, изменению подсети, риску конфликтов и удобству обслуживания.

Почему DHCP-резервация обычно удобнее Одна точка управления Адреса инфраструктуры видны в одном интерфейсе. Меньше ошибок Не нужно вручную вводить gateway, mask и DNS на каждом устройстве. Проще сменить DNS Новый DNS можно раздать централизованно через DHCP. Проще сменить подсеть Клиенты получают новые параметры автоматически. Понятный учёт Видно, какой адрес закреплён за каким клиентом. Проще восстановление При backup роутера сохраняются и многие адресные привязки.

Когда настоящий статический IP лучше DHCP-сервер Узел, который сам раздаёт адреса, не должен зависеть от собственного DHCP. Основной DNS-сервер Если вся сеть использует его как инфраструктурный сервис, адрес должен быть предсказуемым и доступным при старте. Маршрутизатор / L3-шлюз LAN-интерфейсы сетевой инфраструктуры обычно имеют заданные адреса. Изолированная сервисная сеть В ней DHCP может намеренно отсутствовать. Спецоборудование Некоторые контроллеры и ПЛК проектируются под фиксированную адресацию. Аварийный доступ Инфраструктурный узел должен быть достижим даже при отказе DHCP. Но правило не абсолютное. NAS, Home Assistant и локальный DNS могут стабильно работать с DHCP reservation, если DHCP-сервер надёжен и схема не создаёт циклической зависимости.

Камеры и NVR: что лучше Для большинства домашних и небольших коммерческих систем удобно закреплять адреса камер через DHCP reservation. Так после перезагрузки камера не «переезжает» на другой IP и NVR продолжает обращаться к известному адресу. Вариант Плюс Минус Обычный DHCP Ничего не нужно настраивать Адрес нельзя считать постоянным DHCP reservation Камера получает известный адрес Зависит от DHCP при старте Static IP Не зависит от DHCP Нужно вручную вести адресный план и исключать конфликты Если камера уже потерялась после смены IP, смотрите «Почему IP-камера показывает “нет сети”».

NAS, Home Assistant и ESPHome NAS нужен предсказуемый адрес для SMB, backup, приложений и видеонаблюдения. Для домашней сети DHCP reservation обычно удобнее ручного IP: при смене gateway или DNS не нужно заходить в NAS и менять параметры вручную. Home Assistant и ESPHome тоже не требуют ручного static IP во всех случаях. Для инфраструктурных интеграций, API и работы между VLAN полезен постоянный адрес, но его удобно закрепить на DHCP-сервере. Если устройства находятся в разных VLAN, смотрите «mDNS между VLAN».

Каким устройствам постоянный адрес обычно не нужен Телефон обычный DHCP Ноутбук обычный DHCP Smart TV обычный DHCP Принтер reservation по задаче Камера reservation NAS reservation / static по архитектуре Не нужно закреплять адрес за каждым устройством просто «для порядка». Резервация нужна там, где адрес используется в настройках других систем, firewall, мониторинге, DNS, API или администрировании.

Что такое DHCP lease и почему адрес меняется Lease — срок, на который DHCP-сервер выдаёт адрес. До окончания аренды клиент обычно пытается её продлить. Получение IP → Lease → Renew → Продление или новый IP Если устройство долго отсутствовало, сервер был сброшен, изменился пул или адрес уже занят, прежний IP может не вернуться.

Конфликт IP: откуда он берётся 01 Ручной static IP попал в адрес, который DHCP выдал другому клиенту. 02 Два устройства вручную получили одинаковый адрес. 03 После замены роутера забыли старый адресный план. 04 Резервацию создали на адрес, который уже находится в активной аренде другого клиента. 05 В сети случайно работают два DHCP-сервера с пересекающимися пулами. 06 Wi-Fi-клиент изменил приватный MAC, а старая резервация осталась.

Нужно ли делать статический IP вне DHCP-пула Если IP прописывается вручную на устройстве, сервер не должен случайно выдать тот же адрес другому клиенту. Удобный вариант — отдельный диапазон статических адресов или исключение на DHCP-сервере. 192.168.10.1–49 Инфраструктура / static 192.168.10.50–149 DHCP reservations 192.168.10.150–230 Dynamic DHCP Это только пример, не стандарт. Современный DHCP-сервер может корректно поддерживать reservations и внутри динамического пула. Главное — не допустить законной выдачи одного адреса двум клиентам.

Почему после смены роутера статические IP часто перестают работать Старый роутер мог использовать сеть 192.168.1.0/24 , а новый — 192.168.0.0/24 . Камера со static IP 192.168.1.50 сама в новую подсеть не перейдёт. DHCP-клиент получил бы новый IP, gateway и DNS автоматически. Поэтому большое количество ручных адресов усложняет замену роутера и миграцию сети. Перед заменой роутера сохраните адресный план. Зафиксируйте подсети, DHCP pool, reservations, VLAN, DNS, статические узлы, VPN и правила доступа.

DHCP reservation и приватный MAC Wi-Fi Домашние роутеры часто идентифицируют клиента для резервации по MAC-адресу. Но современные телефоны и ноутбуки могут использовать приватный или рандомизированный Wi-Fi MAC. Apple, например, использует отдельный Private Wi-Fi Address для каждой сети, а современные версии системы поддерживают фиксированный и ротируемый приватный адрес. Для инфраструктуры это обычно не проблема. Камеры, NAS, NVR и большинство Ethernet-устройств используют стабильный идентификатор. Нюанс важнее для телефонов и ноутбуков, которым reservation чаще не требуется.

Static IP, белый IP и статический публичный IP — разные вещи Статический LAN IP Постоянный адрес устройства внутри сети, например 192.168.10.20. Публичный IP Адрес интернет-подключения, видимый извне, если провайдер даёт публичную адресацию. Статический публичный IP Публичный адрес, закреплённый провайдером за вашим подключением. DHCP reservation внутри дома никак не решает CGNAT у провайдера. Если удалённый доступ не работает, смотрите «Серый IP и CGNAT».

Что с IPv6 IPv6 устроен иначе. Клиент может получать адреса через SLAAC, DHCPv6 или сочетание механизмов. DHCPv6 использует свои идентификаторы, включая DUID, поэтому правило «закрепил MAC — получил постоянный IPv6» не универсально. Для IPv6 отдельно учитываются Router Advertisement, SLAAC, DHCPv6, privacy addresses и firewall. IPv4-рекомендации нельзя переносить один в один.

DHCP и VLAN Каждая VLAN обычно имеет свою IP-подсеть. DHCP должен выдавать клиенту адрес именно из сети его VLAN. Main VLAN 192.168.10.0/24 IoT VLAN 192.168.20.0/24 Cameras VLAN 192.168.30.0/24 Резервацию нужно создавать в правильной подсети. Просто назначить камере адрес из Cameras VLAN недостаточно, если порт коммутатора или SSID находится в другой VLAN. Основы разделения сети разобраны в статье «VLAN простыми словами».

DHCP и локальный DNS Постоянные адреса полезны, но ещё удобнее использовать локальные имена. nas.home.arpa → NAS ha.home.arpa → Home Assistant nvr.home.arpa → видеорегистратор DHCP reservation хорошо сочетается с локальным DNS: адреса управляются централизованно, а сервисам не нужно запоминать цифры. Подробнее: «AdGuard Home или Pi-hole».

Как правильно организовать адреса Выберите подсети. Main, IoT и Cameras только если разделение действительно нужно. Определите DHCP pool. Не раздавайте весь диапазон без необходимости. Выделите инфраструктурный диапазон. Роутер, AP, switch, NAS, NVR, серверы. Создайте reservations. Для узлов, к которым обращаются по IP. Документируйте. Имя, роль, MAC/client ID, VLAN и IP. Сделайте backup роутера. Резервации должны восстанавливаться вместе с конфигурацией. Используйте локальный DNS. Для важных сервисов имена удобнее цифр.

Что выбрать: таблица по устройствам Устройство Обычно разумный вариант Комментарий Телефон / планшет DHCP Фиксированный адрес обычно не нужен Ноутбук / ПК DHCP Reservation только при конкретной задаче IP-камера DHCP reservation Удобно для NVR и обслуживания NVR Reservation или static Зависит от роли в инфраструктуре NAS DHCP reservation Static только при архитектурной причине Home Assistant DHCP reservation Часто лучший вариант для дома ESPHome Reservation по необходимости Не обязательно задавать static в прошивке Принтер DHCP reservation Особенно при подключении по IP Управляемый switch / AP Reservation или static По принятой схеме инфраструктуры DHCP-сервер Static / инфраструктурный адрес Не должен зависеть от собственного DHCP

Типовые ошибки 01 Прописать static IP и не исключить выдачу того же адреса DHCP. 02 Закреплять адреса всем телефонам и ноутбукам без необходимости. 03 Считать обычный DHCP-адрес гарантированно постоянным. 04 При смене подсети забыть про вручную настроенные камеры и NAS. 05 Перепутать локальный static IP с публичным статическим IP. 06 Запустить два DHCP-сервера с пересекающимися пулами. 07 Ввести неверный gateway или DNS вручную. 08 Не сохранить reservations перед сбросом роутера. 09 Не учитывать приватный Wi-Fi MAC клиента. 10 Назначить адрес из другой VLAN и ожидать автоматического перехода в неё.

Техническая основа DHCPv4 определён RFC 2131. Документ различает automatic, dynamic и manual allocation. При manual allocation адрес назначается администратором, а DHCP используется для передачи назначенного адреса клиенту. Именно эта модель близка к тому, что современные роутеры и DHCP-серверы называют host reservation, static lease или DHCP reservation. Для IPv6 применяются другие механизмы адресации и идентификации клиентов, поэтому IPv4-рекомендации нельзя механически переносить на DHCPv6 и SLAAC.

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