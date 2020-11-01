Статический IP или DHCP-резервация: что лучше для домашней сети

Домашняя сеть · DHCP · IP-адресация

Статический IP или DHCP-резервация: что выбрать для камеры, NAS, Home Assistant и роутера

Если устройство должно всегда открываться по одному адресу, есть два основных способа: прописать IP вручную на самом устройстве или закрепить адрес за ним на DHCP-сервере. На первый взгляд результат одинаковый, но обслуживание, риск конфликтов, перенос в другую сеть и зависимость от DHCP отличаются.

DHCPадрес выдаётся автоматически на срок аренды
DHCP reservationклиент остаётся DHCP-клиентом, но получает закреплённый адрес
Static IPIP, маска, шлюз и DNS задаются вручную на устройстве

Короткий ответ: что лучше в домашней сети

Для большинства камер, NAS, NVR, принтеров, Home Assistant, ESPHome и других устройств, которым нужен предсказуемый IPv4-адрес, обычно удобнее DHCP-резервация на роутере или другом DHCP-сервере.

Устройство продолжает получать настройки автоматически, но сервер каждый раз выдаёт ему один и тот же адрес. Маску подсети, шлюз и DNS можно менять централизованно.

Настоящий статический IP на самом устройстве имеет смысл там, где узел должен оставаться доступным даже при недоступном DHCP или является частью самой сетевой инфраструктуры.

Обычный клиентDHCP

Телефон, ноутбук, телевизор, приставка.

Нужен постоянный адресDHCP reservation

Камера, NAS, NVR, принтер, Home Assistant.

Критичная инфраструктураStatic IP по задаче

DHCP/DNS-сервер, маршрутизатор, сервисный узел.

Что такое DHCP

DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, позволяет устройству получить сетевые параметры автоматически. Клиент подключается к сети, обращается к DHCP-серверу и получает IPv4-адрес, маску, шлюз, DNS и другие параметры.

Устройствопросит параметры сети
DHCP-сервервыбирает адрес
Клиентполучает IP + gateway + DNS

RFC 2131 различает automatic, dynamic и manual allocation. В домашней сети чаще используется dynamic allocation с lease, то есть сроком аренды адреса.

DHCP не означает, что адрес обязан меняться при каждой перезагрузке. Сервер часто возвращает клиенту прежний адрес, пока он доступен. Но без резервации считать его постоянным нельзя.

Что такое DHCP-резервация

DHCP reservation, static lease, address reservation или «закрепление IP» — правило на DHCP-сервере: конкретному клиенту всегда выдавать определённый адрес.

В домашних роутерах привязка чаще делается по MAC-адресу. В более развитых DHCP-серверах могут использоваться client identifier, DUID и другие идентификаторы.

MAC / Client IDDHCP server192.168.10.20

Клиент при этом остаётся в режиме «получать адрес автоматически». Это и есть главное отличие от IP, вручную введённого в камере, NAS или компьютере.

Современные DHCP-серверы могут поддерживать резервации как внутри динамического пула, так и вне него. Конкретная логика зависит от реализации роутера или сервера.

Что такое статический IP на устройстве

При статической конфигурации параметры задаются непосредственно на устройстве. Обычно указывают IPv4-адрес, маску подсети, шлюз и DNS.

IP192.168.10.20
Mask255.255.255.0 /24
Gateway192.168.10.1
DNS192.168.10.1

DHCP-сервер может вообще не знать, что этот адрес уже занят. Если тот же IP позже будет выдан другому клиенту, появится конфликт.

Главное отличие: где хранится конфигурация

DHCP reservation

Настройка хранится в сети

Адрес закреплён на роутере или DHCP-сервере. Устройство остаётся DHCP-клиентом.

Static IP

Настройка хранится на устройстве

IP, gateway и DNS прописаны вручную в камере, NAS, сервере или другом узле.

Отсюда следуют различия по backup, смене роутера, изменению подсети, риску конфликтов и удобству обслуживания.

Почему DHCP-резервация обычно удобнее

Одна точка управления

Адреса инфраструктуры видны в одном интерфейсе.

Меньше ошибок

Не нужно вручную вводить gateway, mask и DNS на каждом устройстве.

Проще сменить DNS

Новый DNS можно раздать централизованно через DHCP.

Проще сменить подсеть

Клиенты получают новые параметры автоматически.

Понятный учёт

Видно, какой адрес закреплён за каким клиентом.

Проще восстановление

При backup роутера сохраняются и многие адресные привязки.

Когда настоящий статический IP лучше

DHCP-сервер

Узел, который сам раздаёт адреса, не должен зависеть от собственного DHCP.

Основной DNS-сервер

Если вся сеть использует его как инфраструктурный сервис, адрес должен быть предсказуемым и доступным при старте.

Маршрутизатор / L3-шлюз

LAN-интерфейсы сетевой инфраструктуры обычно имеют заданные адреса.

Изолированная сервисная сеть

В ней DHCP может намеренно отсутствовать.

Спецоборудование

Некоторые контроллеры и ПЛК проектируются под фиксированную адресацию.

Аварийный доступ

Инфраструктурный узел должен быть достижим даже при отказе DHCP.

Но правило не абсолютное.

NAS, Home Assistant и локальный DNS могут стабильно работать с DHCP reservation, если DHCP-сервер надёжен и схема не создаёт циклической зависимости.

Камеры и NVR: что лучше

Для большинства домашних и небольших коммерческих систем удобно закреплять адреса камер через DHCP reservation. Так после перезагрузки камера не «переезжает» на другой IP и NVR продолжает обращаться к известному адресу.

ВариантПлюсМинус
Обычный DHCPНичего не нужно настраиватьАдрес нельзя считать постоянным
DHCP reservationКамера получает известный адресЗависит от DHCP при старте
Static IPНе зависит от DHCPНужно вручную вести адресный план и исключать конфликты

Если камера уже потерялась после смены IP, смотрите «Почему IP-камера показывает “нет сети”».

NAS, Home Assistant и ESPHome

NAS нужен предсказуемый адрес для SMB, backup, приложений и видеонаблюдения. Для домашней сети DHCP reservation обычно удобнее ручного IP: при смене gateway или DNS не нужно заходить в NAS и менять параметры вручную.

Home Assistant и ESPHome тоже не требуют ручного static IP во всех случаях. Для инфраструктурных интеграций, API и работы между VLAN полезен постоянный адрес, но его удобно закрепить на DHCP-сервере.

Если устройства находятся в разных VLAN, смотрите «mDNS между VLAN».

Каким устройствам постоянный адрес обычно не нужен

Телефонобычный DHCP
Ноутбукобычный DHCP
Smart TVобычный DHCP
Принтерreservation по задаче
Камераreservation
NASreservation / static по архитектуре

Не нужно закреплять адрес за каждым устройством просто «для порядка». Резервация нужна там, где адрес используется в настройках других систем, firewall, мониторинге, DNS, API или администрировании.

Что такое DHCP lease и почему адрес меняется

Lease — срок, на который DHCP-сервер выдаёт адрес. До окончания аренды клиент обычно пытается её продлить.

Получение IPLeaseRenewПродление или новый IP

Если устройство долго отсутствовало, сервер был сброшен, изменился пул или адрес уже занят, прежний IP может не вернуться.

Конфликт IP: откуда он берётся

01Ручной static IP попал в адрес, который DHCP выдал другому клиенту.
02Два устройства вручную получили одинаковый адрес.
03После замены роутера забыли старый адресный план.
04Резервацию создали на адрес, который уже находится в активной аренде другого клиента.
05В сети случайно работают два DHCP-сервера с пересекающимися пулами.
06Wi-Fi-клиент изменил приватный MAC, а старая резервация осталась.

Нужно ли делать статический IP вне DHCP-пула

Если IP прописывается вручную на устройстве, сервер не должен случайно выдать тот же адрес другому клиенту. Удобный вариант — отдельный диапазон статических адресов или исключение на DHCP-сервере.

192.168.10.1–49Инфраструктура / static
192.168.10.50–149DHCP reservations
192.168.10.150–230Dynamic DHCP

Это только пример, не стандарт. Современный DHCP-сервер может корректно поддерживать reservations и внутри динамического пула. Главное — не допустить законной выдачи одного адреса двум клиентам.

Почему после смены роутера статические IP часто перестают работать

Старый роутер мог использовать сеть 192.168.1.0/24, а новый — 192.168.0.0/24. Камера со static IP 192.168.1.50 сама в новую подсеть не перейдёт.

DHCP-клиент получил бы новый IP, gateway и DNS автоматически. Поэтому большое количество ручных адресов усложняет замену роутера и миграцию сети.

Перед заменой роутера сохраните адресный план.

Зафиксируйте подсети, DHCP pool, reservations, VLAN, DNS, статические узлы, VPN и правила доступа.

DHCP reservation и приватный MAC Wi-Fi

Домашние роутеры часто идентифицируют клиента для резервации по MAC-адресу. Но современные телефоны и ноутбуки могут использовать приватный или рандомизированный Wi-Fi MAC.

Apple, например, использует отдельный Private Wi-Fi Address для каждой сети, а современные версии системы поддерживают фиксированный и ротируемый приватный адрес.

Для инфраструктуры это обычно не проблема. Камеры, NAS, NVR и большинство Ethernet-устройств используют стабильный идентификатор. Нюанс важнее для телефонов и ноутбуков, которым reservation чаще не требуется.

Static IP, белый IP и статический публичный IP — разные вещи

Статический LAN IPПостоянный адрес устройства внутри сети, например 192.168.10.20.
Публичный IPАдрес интернет-подключения, видимый извне, если провайдер даёт публичную адресацию.
Статический публичный IPПубличный адрес, закреплённый провайдером за вашим подключением.

DHCP reservation внутри дома никак не решает CGNAT у провайдера. Если удалённый доступ не работает, смотрите «Серый IP и CGNAT».

Что с IPv6

IPv6 устроен иначе. Клиент может получать адреса через SLAAC, DHCPv6 или сочетание механизмов. DHCPv6 использует свои идентификаторы, включая DUID, поэтому правило «закрепил MAC — получил постоянный IPv6» не универсально.

Для IPv6 отдельно учитываются Router Advertisement, SLAAC, DHCPv6, privacy addresses и firewall. IPv4-рекомендации нельзя переносить один в один.

DHCP и VLAN

Каждая VLAN обычно имеет свою IP-подсеть. DHCP должен выдавать клиенту адрес именно из сети его VLAN.

Main VLAN192.168.10.0/24
IoT VLAN192.168.20.0/24
Cameras VLAN192.168.30.0/24

Резервацию нужно создавать в правильной подсети. Просто назначить камере адрес из Cameras VLAN недостаточно, если порт коммутатора или SSID находится в другой VLAN.

Основы разделения сети разобраны в статье «VLAN простыми словами».

DHCP и локальный DNS

Постоянные адреса полезны, но ещё удобнее использовать локальные имена.

nas.home.arpa→ NAS
ha.home.arpa→ Home Assistant
nvr.home.arpa→ видеорегистратор

DHCP reservation хорошо сочетается с локальным DNS: адреса управляются централизованно, а сервисам не нужно запоминать цифры.

Подробнее: «AdGuard Home или Pi-hole».

Как правильно организовать адреса

  1. Выберите подсети. Main, IoT и Cameras только если разделение действительно нужно.
  2. Определите DHCP pool. Не раздавайте весь диапазон без необходимости.
  3. Выделите инфраструктурный диапазон. Роутер, AP, switch, NAS, NVR, серверы.
  4. Создайте reservations. Для узлов, к которым обращаются по IP.
  5. Документируйте. Имя, роль, MAC/client ID, VLAN и IP.
  6. Сделайте backup роутера. Резервации должны восстанавливаться вместе с конфигурацией.
  7. Используйте локальный DNS. Для важных сервисов имена удобнее цифр.

Что выбрать: таблица по устройствам

УстройствоОбычно разумный вариантКомментарий
Телефон / планшетDHCPФиксированный адрес обычно не нужен
Ноутбук / ПКDHCPReservation только при конкретной задаче
IP-камераDHCP reservationУдобно для NVR и обслуживания
NVRReservation или staticЗависит от роли в инфраструктуре
NASDHCP reservationStatic только при архитектурной причине
Home AssistantDHCP reservationЧасто лучший вариант для дома
ESPHomeReservation по необходимостиНе обязательно задавать static в прошивке
ПринтерDHCP reservationОсобенно при подключении по IP
Управляемый switch / APReservation или staticПо принятой схеме инфраструктуры
DHCP-серверStatic / инфраструктурный адресНе должен зависеть от собственного DHCP

Типовые ошибки

01Прописать static IP и не исключить выдачу того же адреса DHCP.
02Закреплять адреса всем телефонам и ноутбукам без необходимости.
03Считать обычный DHCP-адрес гарантированно постоянным.
04При смене подсети забыть про вручную настроенные камеры и NAS.
05Перепутать локальный static IP с публичным статическим IP.
06Запустить два DHCP-сервера с пересекающимися пулами.
07Ввести неверный gateway или DNS вручную.
08Не сохранить reservations перед сбросом роутера.
09Не учитывать приватный Wi-Fi MAC клиента.
10Назначить адрес из другой VLAN и ожидать автоматического перехода в неё.

Техническая основа

DHCPv4 определён RFC 2131. Документ различает automatic, dynamic и manual allocation. При manual allocation адрес назначается администратором, а DHCP используется для передачи назначенного адреса клиенту.

Именно эта модель близка к тому, что современные роутеры и DHCP-серверы называют host reservation, static lease или DHCP reservation.

Для IPv6 применяются другие механизмы адресации и идентификации клиентов, поэтому IPv4-рекомендации нельзя механически переносить на DHCPv6 и SLAAC.

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Частые вопросы

Чем DHCP reservation отличается от статического IP?

При reservation адрес закрепляет DHCP-сервер, а устройство получает сетевые параметры автоматически. При static IP адрес, маска, gateway и DNS задаются вручную на самом устройстве.

Что лучше для IP-камеры?

В большинстве домашних и небольших коммерческих сетей удобнее DHCP reservation. Камера сохраняет постоянный адрес, а параметры сети управляются централизованно.

Может ли reservation находиться внутри DHCP-пула?

Да, если DHCP-сервер это корректно поддерживает. Существуют in-pool и out-of-pool reservations. В домашнем роутере нужно ориентироваться на его документацию.

Нужно ли назначать NAS статический IP?

NAS нужен предсказуемый адрес, но это не обязательно ручной static IP. Для большинства домашних сетей DHCP reservation проще.

Почему камера после замены роутера перестала открываться?

Если в камере был задан адрес из старой подсети, новый роутер может использовать другой диапазон. DHCP-клиент получил бы новые параметры автоматически, а static IP нужно менять вручную.

Статический IP камеры помогает обойти CGNAT?

Нет. Локальный адрес камеры и публичный адрес интернет-подключения — разные уровни. CGNAT находится у провайдера.

Нужно ли делать reservation для телефона?

Обычно нет. Кроме того, современные телефоны могут использовать приватные Wi-Fi MAC-адреса.

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Техническая основа: RFC 2131 Dynamic Host Configuration Protocol; документация современных DHCP-серверов по host reservations. Для IPv6 применяются DHCPv6, SLAAC и другие механизмы.

Названия функций зависят от роутера: DHCP reservation, Static Lease, Address Reservation, IP & MAC Binding и другие. Перед изменением адресации сохраните текущую конфигурацию и список инфраструктурных устройств.

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