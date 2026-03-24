OpenClaw: личный AI-ассистент 24/7 в Telegram, WhatsApp и на домашнем сервере
OpenClaw · self-hosted AI assistant · Telegram · WhatsApp · local LLM

OpenClaw: личный AI-ассистент 24/7 в Telegram, WhatsApp и на домашнем сервере

OpenClaw — не очередной чат-интерфейс к модели. Это постоянно работающий AI-gateway, который соединяет модели, инструменты, память, автоматизации и мессенджеры в одного долгоживущего ассистента. Он может отвечать в Telegram или WhatsApp, выполнять задачи по расписанию, использовать локальные или облачные модели, работать с несколькими отдельными агентами и запускать tools в sandbox вместо прямого доступа ко всему компьютеру.

2026.9.5 актуальный stable release от 19 сентября 2026 года
MIT open-source core и большая plugin/channel ecosystem
Windows · Linux · macOS Gateway, desktop companions и mobile nodes
OpenClaw на GitHub Установка Безопасность
Always-on AI gateway

OpenClaw — это связующий слой между мессенджерами, агентами, моделями и инструментами

В обычном локальном AI-стеке пользователь открывает Open WebUI или LM Studio, пишет модели запрос и закрывает приложение. OpenClaw устроен иначе: Gateway работает постоянно, принимает сообщения из каналов, выбирает нужного агента и модель, управляет сессиями, памятью, tools и доставкой результата обратно.

Telegram / WhatsApp / Slackсообщение пользователя
OpenClaw Gatewayrouting · sessions · auth · tools
Agent + modelClaude · OpenAI · Ollama · LM Studio
Tools / memory / devicesfiles · browser · APIs · nodes
01Не привязан к одному чату

Тот же assistant можно использовать из нескольких каналов и устройств.

02Не привязан к одной модели

Model provider можно менять независимо от каналов и памяти.

03Не только отвечает

Tools позволяют выполнять действия, запускать процессы и обращаться к внешним системам.

04Не только реагирует

Cron, heartbeat и webhooks делают ассистента действительно always-on.

Чтобы не путать с уже знакомыми инструментами

OpenClaw находится выше Ollama, Open WebUI и отдельного coding-agent

ИнструментГлавная задачаЧего не делает сам
Ollama / LM StudioЗапуск локальной моделиНе строит постоянно работающего multi-channel assistant
Open WebUIWeb-интерфейс к LLM/RAGНе является messaging/automation gateway
Codex / Claude CodeCoding-agentНе является общим personal-assistant hub
Letta CodePersistent memory-first agentДругой акцент: память/identity, а не multi-channel gateway
OpenClawGateway + channels + agents + tools + automationСам по себе не является LLM inference engine
LM Studio vs Ollama Если нужен только local model runtime → Open WebUI Если нужен web-chat поверх локальных моделей → Letta Code Если primary intent — долговременная память агента →
Ментальная модель

Gateway — единая точка состояния, а каналы и агенты подключаются к нему

Gateway Центральный процесс

Хранит routing, sessions, channel connections и управляет runtime.

Channels Где вы разговариваете

Telegram, WhatsApp, Slack, Discord, Signal, Teams, iMessage и другие.

Agents Кто выполняет задачу

Отдельные workspace, state, model, memory и session history.

Models Какая LLM думает

Hosted provider или локальный llama.cpp/Ollama/LM Studio.

Tools / Skills Что агент умеет делать

Файлы, shell, browser, APIs, MCP, repeatable workflows.

Nodes Физические устройства

Mobile/desktop companion с camera, screen, voice и device-local actions.

State, memory и credentials хранятся на вашей стороне, но это не означает «всё локально».

Если агент использует OpenAI/Anthropic или сообщения идут через Telegram/WhatsApp, соответствующие prompts/messages проходят через выбранные внешние сервисы. Полностью локальным будет только стек, где и модель, и инструменты, и канал контролируются локально.

Windows, Linux, macOS

Самый простой путь — официальный installer, который сразу запускает onboarding

Current OpenClaw требует Node 24.16+ или Node 26.1+. Node 26 рекомендован; Node 22, 23 и 25 current docs считают unsupported. Если использовать официальный installer, Node при необходимости устанавливается автоматически.

Windows PowerShell

iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex

Linux / macOS / WSL2

curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash

Для Windows есть и отдельный Windows Hub companion app: tray status, chat, node mode и локальный MCP mode без необходимости жить только в terminal.

Проверка после установки

openclaw --version
openclaw doctor
openclaw gateway start
Не копируйте старые инструкции с Node 22.

OpenClaw быстро меняет runtime requirements. На дату статьи Node 24.16+ или 26.1+ — актуальный официальный baseline.

Самый простой канал для первого запуска

Telegram: bot token → pairing → личный always-on assistant

Сами разработчики рекомендуют начинать с Telegram: channel входит в core, не требует отдельного plugin install, а setup сводится к BotFather token и pairing.

1Создать бота в @BotFather

Команда /newbot, затем сохранить token.

2Добавить канал

openclaw channels add --channel telegram --token <bot-token>

3Проверить Gateway

openclaw channels status --probe

4Написать боту

Первая DM создаст pairing request.

5Одобрить pairing

openclaw pairing approve telegram <CODE>

6Закрыть access policy

Для персонального бота перейти к numeric allowlist.

openclaw channels add \
  --channel telegram \
  --token <BOT_TOKEN>

openclaw channels status --probe

openclaw pairing list telegram
openclaw pairing approve telegram <CODE>

Более строгая конфигурация для личного бота

{
  channels: {
    telegram: {
      enabled: true,
      botToken: "${TELEGRAM_BOT_TOKEN}",
      dmPolicy: "allowlist",
      allowFrom: [
        123456789
      ],
      groups: {
        "*": {
          requireMention: true
        }
      }
    }
  }
}
Pairing даёт право разговаривать с ботом, но не нужно воспринимать его как универсальную модель авторизации.

Для personal bot current docs рекомендуют explicit numeric allowFrom, а owner-only commands имеют отдельную commands.ownerAllowFrom границу.

Cloud или local

OpenClaw отделяет «мозг» ассистента от каналов и инструментов

HostedOpenAI / Anthropic и другие providers

Высокое качество и минимум local hardware, но prompts уходят provider.

Managed localllama.cpp plugin

Onboarding умеет проверить RAM/GPU/disk и протестировать tool call.

Local externalOllama

Модель и lifecycle контролируются отдельным Ollama server.

Local externalLM Studio / llmster

OpenClaw подключается к локальному server/API.

Current local-model docs отдельно подчёркивают: local model не получает hosted safety filters автоматически. Поэтому при наличии shell/files/browser tools права нужно ограничивать независимо от того, локальная это модель или облачная.

LM Studio

lms server start --port 1234

openclaw onboard

В onboarding выбирается LM Studio и затем default model. Для Ollama принцип тот же: OpenClaw используется как agent/gateway layer, а Ollama остаётся inference runtime.

Практичный вариант — разные модели для разных агентов.

Например, main assistant работает на сильной hosted model, бытовые/background задачи — на локальной, а coding-agent использует native Codex harness.

Память прозрачна

OpenClaw хранит долговременную память в обычных Markdown-файлах

В default workspace ~/.openclaw/workspace память не спрятана в недоступном vector database. Основные файлы можно открыть обычным редактором.

USER.mdПрофиль и стабильные предпочтения

Стиль общения, отношения, активный project context.

MEMORY.mdДолговременные решения и факты

Durable non-profile memory.

memory/YYYY-MM-DD.mdДневные заметки

Недавний running context и observations.

DREAMS.mdDreaming / review

Сводки для human review, если feature используется.

Semantic memory search

memory_search умеет искать по embeddings, keywords или hybrid. В current docs перечислены OpenAI, Gemini, Voyage, Mistral, Bedrock, GitHub Copilot, OpenAI-compatible, Ollama, LM Studio и полностью local provider. 

{
  memory: {
    search: {
      provider: "local"
    }
  }
}

Для полностью local embeddings официальный path использует llama.cpp provider plugin.

Модель «помнит» только то, что действительно сохранено.

Current OpenClaw прямо говорит: hidden persistent state нет. Это удобно для ревизии и резервного копирования, но означает, что важные факты нужно реально записывать в memory files.

Cron · heartbeat · webhooks

Здесь OpenClaw превращается из чат-бота в действительно постоянно работающего ассистента

Cron Запуск по расписанию

Agent turn, system event, shell command или headless script.

Heartbeat Периодическая проверка «нужно ли что-то сообщить»

Работает в main session и может молчать, если ничего важного нет.

Webhook Реакция на внешнее событие

Новая почта, изменение сервиса, CI event, webhook smart-home system.

Persistent session Повторяющийся workflow с историей

Например ежедневный stand-up, который видит предыдущие отчёты.

Current cron supports четыре обычных payload: system event, agent message, command и script. Jobs могут выполняться в main, isolated, current или custom named session.

Webhook с bearer token

{
  hooks: {
    enabled: true,
    token: "${OPENCLAW_HOOK_TOKEN}",
    path: "/hooks"
  }
}
curl -X POST http://127.0.0.1:18789/hooks/agent \
  -H "Authorization: Bearer SECRET" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "message": "Проверь новые события и подготовь краткое резюме",
    "name": "Morning check"
  }'
Command payload запускается на Gateway host без model call.

Cron с shell-командой — уже обычная automation infrastructure. Его нужно защищать как cron/systemd job, а не относиться к нему как к безобидному «напоминанию ИИ».

Один Gateway — несколько независимых assistants

Home, work и coding можно развести по разным agents и channels

Каждый agent получает собственный workspace, state directory, auth profiles и SQLite-backed session history. Binding решает, какой входящий channel/account попадёт к какому агенту. 

openclaw agents add home
openclaw agents add work
openclaw agents add codex

openclaw agents list --bindings
homeTelegram

Личные задачи, умный дом, бытовая автоматизация.

workSlack / Telegram work account

Рабочий контекст, отдельные credentials и memory.

codexCoding channel

Repository tools и отдельный coding-model/runtime.

Это лучше, чем один огромный agent со всеми ключами.

Разные agents позволяют уменьшить credential scope, разделить memory и не давать домашнему Telegram-боту доступ к рабочим repositories.

ClawHub · skills · plugins

OpenClaw расширяется как платформа, но marketplace нельзя считать автоматической зоной доверия

Skills

openclaw skills search "calendar"
openclaw skills install @openclaw/demo
openclaw skills update --all

Plugins

openclaw plugins search "calendar"
openclaw plugins install clawhub:<package>
openclaw plugins update --all

Plugins могут добавлять channels, providers, agent harnesses, tools, speech, realtime transcription, voice, media generation, web search и другие capabilities.

SkillИнструкции + supporting files

Repeatable procedure, которую agent загружает по необходимости.

PluginИсполняемый runtime code

Может зарегистрировать инструменты и глубокие integrations.

BundleClaude/Codex/Cursor ecosystem packages

OpenClaw умеет импортировать поддерживаемые внешние bundle formats.

ClawHub auditSecurity signal

Полезен для review, но не является гарантией безопасности.

Native plugin работает внутри того же процесса, что Gateway.

Разработчики прямо рекомендуют считать plugin trusted code. Пиньте версии, читайте permissions и держите plugins.allow узким.

OpenClaw как оболочка вокруг coding-agent

Native Codex harness позволяет вести Codex-сессию прямо через OpenClaw channels

Current official @openclaw/codex plugin использует Codex app-server как low-level executor. Codex управляет собственным thread/resume/compaction, а OpenClaw продолжает отвечать за chat channel, session selection, approvals, media и OpenClaw tools. 

openclaw plugins install @openclaw/codex

openclaw models auth login \
  --provider openai
{
  plugins: {
    allow: ["codex"],
    entries: {
      codex: {
        enabled: true
      }
    }
  },
  agents: {
    defaults: {
      model: "openai/gpt-5.6-sol"
    }
  }
}

Проверка в нужном chat: 

/status

# Ожидаем:
# Runtime: OpenAI Codex
Это интересный сценарий: «написал в Telegram → Codex работает с проектом → результат вернулся в Telegram».

Но именно поэтому особенно важны repository permissions, exec approvals и sandbox policy.

Assistant может выходить за пределы чата

Companion apps и nodes дают camera, screen, voice и device-local actions

Windows HubTray + chat + node mode

Управление локальным Gateway и device capabilities.

macOSMenu bar app

Companion UI и connection to Gateway.

iOS / AndroidMobile nodes

Camera, screen, voice/chat и device commands.

Web Control UIBrowser management

Sessions, config, agents, nodes и chat.

Device capability = новый permission boundary.

Camera, screen, browser или local actions не нужно включать «на всякий случай». Давайте агенту только те device commands, которые реально нужны.

Что делают реальные пользователи

OpenClaw уже используют как домашний assistant, а не только как demo

Один из заметных пользовательских разборов в сообществе описывает примерно 50 дней работы собственного Telegram-assistant поверх OpenClaw: Linux VM, несколько моделей, домашние автоматизации, мониторинг сервисов, финансовые и бытовые сценарии. Это пользовательский опыт, а не benchmark и не официальная гарантия проекта, но он хорошо показывает основной класс задач — один Gateway, который живёт постоянно и подключается к разным системам.

Community case: 50 days of self-hosted OpenClaw Практический пользовательский опыт в r/openclaw →
Самый важный раздел

По умолчанию main-session tools могут выполняться на host — sandboxing нужно включать осознанно

Официальный README прямо предупреждает: inbound messages нужно считать untrusted input. В default configuration sandbox mode = off, поэтому main agent tools могут работать с правами процесса Gateway.

1Закрыть sender access

Pairing/allowlist, group allowlist и owner commands — разные уровни.

2Sandbox untrusted sessions

Особенно group chats, web content и external input.

3Tools по minimum privilege

Не давать shell/browser/filesystem всем agents.

4Разные accounts для assistant

Отдельный GitHub/email/phone уменьшает blast radius.

5Plugins считать trusted code

Scan/audit помогает, но не заменяет review.

6Не выставлять Gateway напрямую наружу

Loopback + VPN/Tailscale лучше public bind.

Почему обновления OpenClaw особенно важны

В 2026 security feed содержит много advisories вокруг exec approvals, channel authorization, filesystem boundaries и browser/Gateway surfaces. Например:

GHSA-3mq7-q27j-mq7q Exec approval мог пережить рабочий каталог

Затрагивало версии до 2026.8.1; исправлено в 2026.8.1.

GHSA-9m4p-cqp4-jppq WhatsApp login tool мог попасть к non-owner turn

High severity; исправлено в 2026.8.1.

GHSA-5rx7-34fw-64qg Unicode fallback мог выйти за workspaceOnly root

Исправлено в 2026.8.1.

GHSA-fqw4-mph7-2vr8 Старый critical scope-upgrade path

Затрагивало ≤2026.3.24; исправлено в 2026.3.25.

Current 2026.9.5 значительно новее перечисленных patched versions.

Это не означает, что у текущей версии не может быть неизвестных bugs. Для OpenClaw разумно воспринимать update hygiene как часть security model.

Docker sandbox

Самый понятный baseline: tools в отдельном container без сети и с read-only workspace

Current sandbox modes: off, non-main, all. Scope: agent, session, shared. Среди backends — Docker, Podman, SSH, OpenShell и другие current options. 

{
  agents: {
    defaults: {
      sandbox: {
        mode: "all",
        backend: "docker",
        scope: "session",
        workspaceAccess: "ro",
        docker: {
          image: "openclaw-sandbox:bookworm-slim",
          readOnlyRoot: true,
          tmpfs: [
            "/tmp",
            "/var/tmp",
            "/run"
          ],
          network: "none",
          capDrop: [
            "ALL"
          ]
        }
      }
    }
  }
}

Current Docker defaults дополнительно используют no-new-privileges. Для workspace можно выбрать: none, ro или rw.

Для Telegram/групп хороший baseline — sandbox all или как минимум non-main.

Так внешнее сообщение не превращается автоматически в host-level shell/filesystem session.

Remote access

Gateway по умолчанию слушает loopback — лучше сохранить эту модель и вынести доступ в VPN

Default Gateway port — 18789. gateway.bind: "loopback" оставляет его только локальным. Варианты lan, tailnet и custom расширяют attack surface.

Лучшеloopback + Tailscale Serve/VPN

Gateway не слушает весь LAN/internet напрямую.

ДопустимоLAN + auth + firewall allowlist

Только если local-network access действительно нужен.

Плохо0.0.0.0:18789 без auth

Официальные docs прямо запрещают такой deployment.

Control UI и agent-authored widgets живут на том же HTTP surface.

Current network-exposure docs отдельно предупреждают: agent-authored HTML/JS нужно считать untrusted content и не смешивать с privileged web surfaces на недоверенной сети.

Ограничения

OpenClaw очень мощный, но это уже инфраструктура, а не «установил чатик»

01Большая attack surface

Channels, plugins, browser, tools, nodes, webhooks и models требуют общей security discipline.

02Быстрый release cadence

Конфиги и runtime requirements заметно меняются.

03Sandbox off по умолчанию

Нельзя считать default install безопасной multi-user sandbox.

04Self-hosted ≠ fully local

Cloud model и messenger всё равно получают соответствующие данные.

05Plugins расширяют доверенную кодовую базу

Каждый новый plugin увеличивает supply-chain risk.

06Много настроек

Для одного простого Telegram FAQ-бота платформа может быть избыточна.

07Local models требуют hardware

OpenClaw не отменяет RAM/VRAM требования самой LLM.

08Persistent assistant требует эксплуатации

Backups, updates, logs, tokens и Gateway availability становятся вашей ответственностью.

Кому OpenClaw особенно подходит:

тем, кто хочет одного персонального AI-assistant 24/7, уже пользуется несколькими моделями/инструментами и готов относиться к нему как к постоянно работающему сервису.

Практичная домашняя схема

Минимальный безопасный вариант для одного пользователя

1Gateway на отдельном ПК/VPS/NAS VM

Не на основном рабочем desktop, если нужны постоянные automation jobs.

2Telegram allowlist

Один numeric user ID вместо public bot.

3Отдельный bot account

Не использовать личные credentials там, где можно выдать отдельные.

4Sandbox all/non-main

Read-only workspace и network none как baseline.

5Local Ollama для фоновых задач

Cloud model подключать только там, где качество оправдывает передачу данных.

6Cron + heartbeat после стабилизации

Сначала manual workflow, затем automation.

7ClawHub только с review

Пин версии и минимальные plugins.allow.

8Remote access через VPN/Tailscale

Не port-forward Gateway напрямую.

Первоисточники

OpenClaw 2026.9.5: release, install, Telegram, memory, sandbox и security

OpenClaw GitHub Основной repository, README, MIT license и source. Releases Stable 2026.9.5 от 19 сентября 2026 года. Installation Windows, Linux, macOS и current Node requirements. Telegram Setup BotFather, token, pairing и group setup. Memory USER.md, MEMORY.md, daily notes и DREAMS.md. Memory Search Embeddings, keyword/hybrid search и local providers. Multi-Agent Routing Отдельные agents, workspaces, sessions и bindings. Sandboxing Modes, scopes и backends. Docker Sandbox network none, read-only root, capDrop и no-new-privileges. Network Exposure Loopback, LAN, Tailscale и Gateway port 18789. ClawHub Security Audits Как читать risk/audit status перед install. Security Advisories Актуальный публичный security feed проекта.
Материал проверен 21 сентября 2026 года.

Latest stable release — 2026.9.5. OpenClaw развивается очень быстро, поэтому перед установкой сверяйте current install requirements и security advisories ещё раз.

Вывод

OpenClaw интересен тем, что превращает LLM из приложения, которое вы открываете, в сервис, который постоянно живёт рядом

Если задача — один раз поговорить с локальной моделью, OpenClaw избыточен. Но если нужен assistant в Telegram, который помнит контекст, работает по расписанию, может использовать разные модели и подключаться к реальным системам, архитектура Gateway начинает иметь смысл.

При этом сильная сторона проекта одновременно является его главным риском: assistant получает реальные полномочия. Поэтому OpenClaw стоит внедрять не с вопроса «какие ещё plugins поставить», а с вопроса «какие минимальные права нужны этому агенту?».

Открыть OpenClaw на GitHub Все материалы про ИИ
FAQ

Частые вопросы про OpenClaw

Что такое OpenClaw простыми словами?

Self-hosted AI gateway, который соединяет мессенджеры, модели, память, tools и автоматизацию в одного постоянно работающего assistant.

Можно ли использовать OpenClaw через Telegram?

Да. Telegram входит в core. Создаётся bot в BotFather, token добавляется через openclaw channels add, затем первый пользователь проходит pairing/allowlist.

Можно ли использовать полностью локальную модель?

Да. Current docs поддерживают managed llama.cpp, Ollama, LM Studio и custom compatible servers. Но messenger или внешний API всё равно могут оставаться облачными частями цепочки.

Нужен ли мощный GPU?

Нет, если использовать облачную модель. Для local inference hardware зависит от выбранной LLM, context и quantization.

Есть ли долговременная память?

Да. Основная memory хранится в Markdown: USER.md, MEMORY.md, daily memory notes и optional DREAMS.md; есть semantic memory search.

Может ли OpenClaw работать 24/7?

Да. Gateway рассчитан на постоянную работу; cron, heartbeat и webhooks позволяют выполнять задачи без ручного сообщения пользователя.

Можно ли иметь несколько независимых агентов?

Да. Multi-agent routing позволяет отдельные workspaces, state directories, model/auth configuration и bindings к разным channel accounts.

OpenClaw безопасен по умолчанию?

Не следует считать default install sandboxed. Current sandbox mode по умолчанию off; main-session tools могут работать на host. Нужны access control, tool policy, sandbox и network hardening.

Можно ли открыть Gateway в интернет?

Не напрямую без auth. Current docs рекомендуют loopback и Tailscale/VPN; public 0.0.0.0 без auth прямо не рекомендуется.

Какая версия актуальна?

На 21 сентября 2026 года latest stable release — OpenClaw 2026.9.5 от 19 сентября.

Домашний AI-assistant 24/7

Хотите собрать личного бота в Telegram с памятью, локальной моделью и автоматическими задачами?

Начинать стоит с минимального контура: Telegram allowlist, один agent, одна модель, sandbox и только несколько безопасных tools. Автоматизации и plugins добавляются уже после того, как базовая схема проверена.

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