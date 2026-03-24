OpenClaw: личный AI-ассистент 24/7 в Telegram, WhatsApp и на домашнем сервере

Tools / memory / devices files · browser · APIs · nodes

Telegram / WhatsApp / Slack сообщение пользователя

OpenClaw Gateway + channels + agents + tools + automation Сам по себе не является LLM inference engine

Официальный README прямо предупреждает: inbound messages нужно считать untrusted input. В default configuration sandbox mode = off , поэтому main agent tools могут работать с правами процесса Gateway.

Docker sandbox Самый понятный baseline: tools в отдельном container без сети и с read-only workspace

Current sandbox modes: off , non-main , all . Scope: agent , session , shared . Среди backends — Docker, Podman, SSH, OpenShell и другие current options.

{ agents: { defaults: { sandbox: { mode: "all", backend: "docker", scope: "session", workspaceAccess: "ro", docker: { image: "openclaw-sandbox:bookworm-slim", readOnlyRoot: true, tmpfs: [ "/tmp", "/var/tmp", "/run" ], network: "none", capDrop: [ "ALL" ] } } } } }

Current Docker defaults дополнительно используют no-new-privileges . Для workspace можно выбрать: none , ro или rw .