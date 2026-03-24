OpenClaw: личный AI-ассистент 24/7 в Telegram, WhatsApp и на домашнем сервере
OpenClaw — не очередной чат-интерфейс к модели. Это постоянно работающий AI-gateway, который соединяет модели, инструменты, память, автоматизации и мессенджеры в одного долгоживущего ассистента. Он может отвечать в Telegram или WhatsApp, выполнять задачи по расписанию, использовать локальные или облачные модели, работать с несколькими отдельными агентами и запускать tools в sandbox вместо прямого доступа ко всему компьютеру.
OpenClaw — это связующий слой между мессенджерами, агентами, моделями и инструментами
В обычном локальном AI-стеке пользователь открывает Open WebUI или LM Studio, пишет модели запрос и закрывает приложение. OpenClaw устроен иначе: Gateway работает постоянно, принимает сообщения из каналов, выбирает нужного агента и модель, управляет сессиями, памятью, tools и доставкой результата обратно.
Тот же assistant можно использовать из нескольких каналов и устройств.
Model provider можно менять независимо от каналов и памяти.
Tools позволяют выполнять действия, запускать процессы и обращаться к внешним системам.
Cron, heartbeat и webhooks делают ассистента действительно always-on.
OpenClaw находится выше Ollama, Open WebUI и отдельного coding-agent
Gateway — единая точка состояния, а каналы и агенты подключаются к нему
Хранит routing, sessions, channel connections и управляет runtime.
Telegram, WhatsApp, Slack, Discord, Signal, Teams, iMessage и другие.
Отдельные workspace, state, model, memory и session history.
Hosted provider или локальный llama.cpp/Ollama/LM Studio.
Файлы, shell, browser, APIs, MCP, repeatable workflows.
Mobile/desktop companion с camera, screen, voice и device-local actions.
Если агент использует OpenAI/Anthropic или сообщения идут через Telegram/WhatsApp, соответствующие prompts/messages проходят через выбранные внешние сервисы. Полностью локальным будет только стек, где и модель, и инструменты, и канал контролируются локально.
Самый простой путь — официальный installer, который сразу запускает onboarding
Current OpenClaw требует Node 24.16+ или Node 26.1+. Node 26 рекомендован; Node 22, 23 и 25 current docs считают unsupported. Если использовать официальный installer, Node при необходимости устанавливается автоматически.
Windows PowerShell
iwr -useb https://openclaw.ai/install.ps1 | iex
Linux / macOS / WSL2
curl -fsSL https://openclaw.ai/install.sh | bash
Для Windows есть и отдельный Windows Hub companion app: tray status, chat, node mode и локальный MCP mode без необходимости жить только в terminal.
Проверка после установки
openclaw --version
openclaw doctor
openclaw gateway start
OpenClaw быстро меняет runtime requirements. На дату статьи Node 24.16+ или 26.1+ — актуальный официальный baseline.
Telegram: bot token → pairing → личный always-on assistant
Сами разработчики рекомендуют начинать с Telegram: channel входит в core, не требует отдельного plugin install, а setup сводится к BotFather token и pairing.
Команда
/newbot, затем сохранить token.
openclaw channels add --channel telegram --token <bot-token>
openclaw channels status --probe
Первая DM создаст pairing request.
openclaw pairing approve telegram <CODE>
Для персонального бота перейти к numeric allowlist.
openclaw channels add \
--channel telegram \
--token <BOT_TOKEN>
openclaw channels status --probe
openclaw pairing list telegram
openclaw pairing approve telegram <CODE>
Более строгая конфигурация для личного бота
{
channels: {
telegram: {
enabled: true,
botToken: "${TELEGRAM_BOT_TOKEN}",
dmPolicy: "allowlist",
allowFrom: [
123456789
],
groups: {
"*": {
requireMention: true
}
}
}
}
}
Для personal bot current docs рекомендуют explicit numeric
allowFrom,
а owner-only commands имеют отдельную
commands.ownerAllowFrom границу.
OpenClaw отделяет «мозг» ассистента от каналов и инструментов
Высокое качество и минимум local hardware, но prompts уходят provider.
Onboarding умеет проверить RAM/GPU/disk и протестировать tool call.
Модель и lifecycle контролируются отдельным Ollama server.
OpenClaw подключается к локальному server/API.
Current local-model docs отдельно подчёркивают: local model не получает hosted safety filters автоматически. Поэтому при наличии shell/files/browser tools права нужно ограничивать независимо от того, локальная это модель или облачная.
LM Studio
lms server start --port 1234
openclaw onboard
В onboarding выбирается LM Studio и затем default model. Для Ollama принцип тот же: OpenClaw используется как agent/gateway layer, а Ollama остаётся inference runtime.
Например, main assistant работает на сильной hosted model, бытовые/background задачи — на локальной, а coding-agent использует native Codex harness.
OpenClaw хранит долговременную память в обычных Markdown-файлах
В default workspace
~/.openclaw/workspace
память не спрятана в недоступном vector database.
Основные файлы можно открыть обычным редактором.
USER.mdПрофиль и стабильные предпочтения
Стиль общения, отношения, активный project context.
MEMORY.mdДолговременные решения и факты
Durable non-profile memory.
memory/YYYY-MM-DD.mdДневные заметки
Недавний running context и observations.
DREAMS.mdDreaming / review
Сводки для human review, если feature используется.
Semantic memory search
memory_search умеет искать по embeddings, keywords или hybrid.
В current docs перечислены OpenAI, Gemini, Voyage, Mistral, Bedrock,
GitHub Copilot, OpenAI-compatible, Ollama, LM Studio и полностью local provider.
{
memory: {
search: {
provider: "local"
}
}
}
Для полностью local embeddings официальный path использует llama.cpp provider plugin.
Current OpenClaw прямо говорит: hidden persistent state нет. Это удобно для ревизии и резервного копирования, но означает, что важные факты нужно реально записывать в memory files.
Здесь OpenClaw превращается из чат-бота в действительно постоянно работающего ассистента
Agent turn, system event, shell command или headless script.
Работает в main session и может молчать, если ничего важного нет.
Новая почта, изменение сервиса, CI event, webhook smart-home system.
Например ежедневный stand-up, который видит предыдущие отчёты.
Current cron supports четыре обычных payload: system event, agent message, command и script. Jobs могут выполняться в main, isolated, current или custom named session.
Webhook с bearer token
{
hooks: {
enabled: true,
token: "${OPENCLAW_HOOK_TOKEN}",
path: "/hooks"
}
}
curl -X POST http://127.0.0.1:18789/hooks/agent \
-H "Authorization: Bearer SECRET" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"message": "Проверь новые события и подготовь краткое резюме",
"name": "Morning check"
}'
Cron с shell-командой — уже обычная automation infrastructure. Его нужно защищать как cron/systemd job, а не относиться к нему как к безобидному «напоминанию ИИ».
Home, work и coding можно развести по разным agents и channels
Каждый agent получает собственный workspace, state directory, auth profiles и SQLite-backed session history. Binding решает, какой входящий channel/account попадёт к какому агенту.
openclaw agents add home
openclaw agents add work
openclaw agents add codex
openclaw agents list --bindings
Личные задачи, умный дом, бытовая автоматизация.
Рабочий контекст, отдельные credentials и memory.
Repository tools и отдельный coding-model/runtime.
Разные agents позволяют уменьшить credential scope, разделить memory и не давать домашнему Telegram-боту доступ к рабочим repositories.
OpenClaw расширяется как платформа, но marketplace нельзя считать автоматической зоной доверия
Skills
openclaw skills search "calendar"
openclaw skills install @openclaw/demo
openclaw skills update --all
Plugins
openclaw plugins search "calendar"
openclaw plugins install clawhub:<package>
openclaw plugins update --all
Plugins могут добавлять channels, providers, agent harnesses, tools, speech, realtime transcription, voice, media generation, web search и другие capabilities.
Repeatable procedure, которую agent загружает по необходимости.
Может зарегистрировать инструменты и глубокие integrations.
OpenClaw умеет импортировать поддерживаемые внешние bundle formats.
Полезен для review, но не является гарантией безопасности.
Разработчики прямо рекомендуют считать plugin trusted code.
Пиньте версии, читайте permissions и держите
plugins.allow узким.
Native Codex harness позволяет вести Codex-сессию прямо через OpenClaw channels
Current official
@openclaw/codex plugin
использует Codex app-server как low-level executor.
Codex управляет собственным thread/resume/compaction,
а OpenClaw продолжает отвечать за chat channel, session selection,
approvals, media и OpenClaw tools.
openclaw plugins install @openclaw/codex
openclaw models auth login \
--provider openai
{
plugins: {
allow: ["codex"],
entries: {
codex: {
enabled: true
}
}
},
agents: {
defaults: {
model: "openai/gpt-5.6-sol"
}
}
}
Проверка в нужном chat:
/status
# Ожидаем:
# Runtime: OpenAI Codex
Но именно поэтому особенно важны repository permissions, exec approvals и sandbox policy.
Companion apps и nodes дают camera, screen, voice и device-local actions
Управление локальным Gateway и device capabilities.
Companion UI и connection to Gateway.
Camera, screen, voice/chat и device commands.
Sessions, config, agents, nodes и chat.
Camera, screen, browser или local actions не нужно включать «на всякий случай». Давайте агенту только те device commands, которые реально нужны.
OpenClaw уже используют как домашний assistant, а не только как demo
Один из заметных пользовательских разборов в сообществе описывает примерно 50 дней работы собственного Telegram-assistant поверх OpenClaw: Linux VM, несколько моделей, домашние автоматизации, мониторинг сервисов, финансовые и бытовые сценарии. Это пользовательский опыт, а не benchmark и не официальная гарантия проекта, но он хорошо показывает основной класс задач — один Gateway, который живёт постоянно и подключается к разным системам.Community case: 50 days of self-hosted OpenClaw Практический пользовательский опыт в r/openclaw →
По умолчанию main-session tools могут выполняться на host — sandboxing нужно включать осознанно
Официальный README прямо предупреждает: inbound messages нужно считать untrusted input. В default configuration sandbox mode = off, поэтому main agent tools могут работать с правами процесса Gateway.
Pairing/allowlist, group allowlist и owner commands — разные уровни.
Особенно group chats, web content и external input.
Не давать shell/browser/filesystem всем agents.
Отдельный GitHub/email/phone уменьшает blast radius.
Scan/audit помогает, но не заменяет review.
Loopback + VPN/Tailscale лучше public bind.
Почему обновления OpenClaw особенно важны
В 2026 security feed содержит много advisories вокруг exec approvals, channel authorization, filesystem boundaries и browser/Gateway surfaces. Например:
GHSA-3mq7-q27j-mq7q
Exec approval мог пережить рабочий каталог
Затрагивало версии до 2026.8.1; исправлено в 2026.8.1.
GHSA-9m4p-cqp4-jppq
WhatsApp login tool мог попасть к non-owner turn
High severity; исправлено в 2026.8.1.
GHSA-5rx7-34fw-64qg
Unicode fallback мог выйти за workspaceOnly root
Исправлено в 2026.8.1.
GHSA-fqw4-mph7-2vr8
Старый critical scope-upgrade path
Затрагивало ≤2026.3.24; исправлено в 2026.3.25.
Это не означает, что у текущей версии не может быть неизвестных bugs. Для OpenClaw разумно воспринимать update hygiene как часть security model.
Самый понятный baseline: tools в отдельном container без сети и с read-only workspace
Current sandbox modes:
off,
non-main,
all.
Scope:
agent,
session,
shared.
Среди backends — Docker, Podman, SSH, OpenShell и другие current options.
{
agents: {
defaults: {
sandbox: {
mode: "all",
backend: "docker",
scope: "session",
workspaceAccess: "ro",
docker: {
image: "openclaw-sandbox:bookworm-slim",
readOnlyRoot: true,
tmpfs: [
"/tmp",
"/var/tmp",
"/run"
],
network: "none",
capDrop: [
"ALL"
]
}
}
}
}
}
Current Docker defaults дополнительно используют
no-new-privileges.
Для workspace можно выбрать:
none,
ro или
rw.
Так внешнее сообщение не превращается автоматически в host-level shell/filesystem session.
Gateway по умолчанию слушает loopback — лучше сохранить эту модель и вынести доступ в VPN
Default Gateway port —
18789.
gateway.bind: "loopback" оставляет его только локальным.
Варианты
lan,
tailnet и
custom
расширяют attack surface.
Gateway не слушает весь LAN/internet напрямую.
Только если local-network access действительно нужен.
0.0.0.0:18789 без auth
Официальные docs прямо запрещают такой deployment.
Current network-exposure docs отдельно предупреждают: agent-authored HTML/JS нужно считать untrusted content и не смешивать с privileged web surfaces на недоверенной сети.
OpenClaw очень мощный, но это уже инфраструктура, а не «установил чатик»
Channels, plugins, browser, tools, nodes, webhooks и models требуют общей security discipline.
Конфиги и runtime requirements заметно меняются.
Нельзя считать default install безопасной multi-user sandbox.
Cloud model и messenger всё равно получают соответствующие данные.
Каждый новый plugin увеличивает supply-chain risk.
Для одного простого Telegram FAQ-бота платформа может быть избыточна.
OpenClaw не отменяет RAM/VRAM требования самой LLM.
Backups, updates, logs, tokens и Gateway availability становятся вашей ответственностью.
тем, кто хочет одного персонального AI-assistant 24/7, уже пользуется несколькими моделями/инструментами и готов относиться к нему как к постоянно работающему сервису.
Минимальный безопасный вариант для одного пользователя
Не на основном рабочем desktop, если нужны постоянные automation jobs.
Один numeric user ID вместо public bot.
Не использовать личные credentials там, где можно выдать отдельные.
Read-only workspace и network none как baseline.
Cloud model подключать только там, где качество оправдывает передачу данных.
Сначала manual workflow, затем automation.
Пин версии и минимальные plugins.allow.
Не port-forward Gateway напрямую.
OpenClaw 2026.9.5: release, install, Telegram, memory, sandbox и security
Latest stable release —
2026.9.5.
OpenClaw развивается очень быстро, поэтому перед установкой
сверяйте current install requirements и security advisories ещё раз.
OpenClaw интересен тем, что превращает LLM из приложения, которое вы открываете, в сервис, который постоянно живёт рядом
Если задача — один раз поговорить с локальной моделью, OpenClaw избыточен. Но если нужен assistant в Telegram, который помнит контекст, работает по расписанию, может использовать разные модели и подключаться к реальным системам, архитектура Gateway начинает иметь смысл.
При этом сильная сторона проекта одновременно является его главным риском: assistant получает реальные полномочия. Поэтому OpenClaw стоит внедрять не с вопроса «какие ещё plugins поставить», а с вопроса «какие минимальные права нужны этому агенту?».
Частые вопросы про OpenClaw
Что такое OpenClaw простыми словами?
Self-hosted AI gateway, который соединяет мессенджеры, модели, память, tools и автоматизацию в одного постоянно работающего assistant.
Можно ли использовать OpenClaw через Telegram?
Да. Telegram входит в core. Создаётся bot в BotFather, token добавляется через
openclaw channels add, затем первый пользователь проходит pairing/allowlist.
Можно ли использовать полностью локальную модель?
Да. Current docs поддерживают managed llama.cpp, Ollama, LM Studio и custom compatible servers. Но messenger или внешний API всё равно могут оставаться облачными частями цепочки.
Нужен ли мощный GPU?
Нет, если использовать облачную модель. Для local inference hardware зависит от выбранной LLM, context и quantization.
Есть ли долговременная память?
Да. Основная memory хранится в Markdown: USER.md, MEMORY.md, daily memory notes и optional DREAMS.md; есть semantic memory search.
Может ли OpenClaw работать 24/7?
Да. Gateway рассчитан на постоянную работу; cron, heartbeat и webhooks позволяют выполнять задачи без ручного сообщения пользователя.
Можно ли иметь несколько независимых агентов?
Да. Multi-agent routing позволяет отдельные workspaces, state directories, model/auth configuration и bindings к разным channel accounts.
OpenClaw безопасен по умолчанию?
Не следует считать default install sandboxed. Current sandbox mode по умолчанию off; main-session tools могут работать на host. Нужны access control, tool policy, sandbox и network hardening.
Можно ли открыть Gateway в интернет?
Не напрямую без auth. Current docs рекомендуют loopback и Tailscale/VPN; public
0.0.0.0 без auth прямо не рекомендуется.
Какая версия актуальна?
На 21 сентября 2026 года latest stable release — OpenClaw 2026.9.5 от 19 сентября.
Хотите собрать личного бота в Telegram с памятью, локальной моделью и автоматическими задачами?
Начинать стоит с минимального контура: Telegram allowlist, один agent, одна модель, sandbox и только несколько безопасных tools. Автоматизации и plugins добавляются уже после того, как базовая схема проверена.