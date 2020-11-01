Умный водяной тёплый пол: 9 контуров, Zigbee, BAXI и цены

Инженерный разбор · Водяное отопление · Обновлено: октябрь 2026 Умный водяной тёплый пол в двухэтажном доме: 9 контуров, BAXI, Zigbee и SprutHub Как автоматизировать уже смонтированное отопление, если на двух этажах есть коллекторы и циркуляционные насосы, в комнатах предусмотрено питание 230 В, а управляющего кабеля от коллекторов к котлу нет? На конкретной проектной задаче сравниваем три схемы, считаем оборудование и работы, разбираем защиту насосов, работу без интернета и неисправности. 9 термоприводов 8 максимум температурных зон 3 варианта автоматики 3 схемы + эконом сравнение комплектаций Статус: проектный кейс, не отчёт о завершённом монтаже. Стоимости ориентировочные, подробные допущения приведены ниже. Гидравлические доработки в базовые суммы не включены.

01 / Исходные данные Что нужно автоматизировать: девять водяных контуров и два насоса Рассматривается двухэтажный дом без радиаторов: основная система обогрева — водяной тёплый пол. На первом этаже смонтировано пять петель, на втором четыре. У каждого коллектора установлен свой насос. Источник тепла — настенный газовый котёл BAXI ECO Four 24 F. В местах настенных терморегуляторов доступно сетевое питание, но провода от них до коллекторов не проложены. Между коллекторами и котлом также нет управляющего кабеля. Первый этаж 5 петель · 1 насос Контур подоконника — управляемый Кухня-гостиная: первая петля Кухня-гостиная: вторая петля Отдельное помещение А Отдельное помещение Б Две петли кухни-гостиной объединяются в одну температурную зону, но получают два привода. Второй этаж 4 петли · 1 насос Помещение В Помещение Г Помещение Д Помещение Е Пока считаем четыре независимых зоны. При совпадении помещений их можно объединить после уточнения планировки. Почему восемь зон, а не девять? Количество температурных зон определяется помещениями и алгоритмом регулирования, а количество приводов — управляемыми клапанами. Один термостат кухни-гостиной управляет двумя петлями. Для подоконника отдельный настенный термостат необязателен: возможно управление от существующего комнатного датчика или отдельной виртуальной логики. Эта статья решает узкую, но распространённую задачу: модернизация существующего водяного пола без разрушения отделки. Общие сведения о терморегуляторах и виртуальном термостате SprutHub уже описаны в отдельной инструкции на сайте.

02 / Принцип действия Кто открывает клапаны, включает насосы и даёт запрос котлу Главное — разделить четыре задачи. Комнатный термостат измеряет температуру воздуха и задаёт желаемую температуру. Zigbee-передача доставляет запрос к исполнительному модулю. Центр коммутации включает соответствующие термоэлектрические приводы NC 230 В и управляет насосом этажа. Котёл получает отдельный сигнал «нужно отопление» через беспроводную связь. Терморегулятор Температура + уставка → Zigbee / SprutHub Запрос зоны → Реле / ENGO Привод и насос → Радиоканал 868 МГц Запрос BAXI NC означает «нормально закрытый»: без питания привод постепенно закрывает клапан, при подаче питания постепенно открывает. Это не электромагнитный клапан мгновенного действия. При проектировании нельзя считать, что подача 230 В мгновенно обеспечит расчётный расход. Зачем центру коммутации ENGO отдельный Zigbee-модуль ENGO ECB8-230 (прежнее обозначение ECB08M230) не содержит встроенного Zigbee. Он принимает электрический сигнал на вход конкретной зоны и выдаёт питание на её приводы. В вариантах №1 и №2 эту фазу формирует Zigbee-реле рядом с коллектором. В варианте №3 используется фирменный Zigbee-контроллер ENGO либо штатная связка EONE + EMOD-ZB. По инструкции ECB8-230 насосный выход 230 В (до 3 А) включается после трёх минут непрерывного запроса хотя бы одной зоны. При снятии последнего запроса насосный выход отключается. Контакт запроса котла у блока — отдельный, беспотенциальный NO/COM/NC. Задержка не является датчиком фактического открытия клапана.

03 / Архитектура Рабочая схема, если между котлом и коллекторами нет проводов Собираем локальные проводные узлы в коллекторных шкафах, а между удалёнными точками используем радиоканал. При этом важно не называть всю схему Zigbee: фирменные комплекты ENGO ETR-868 работают на 868 МГц, а не в Zigbee-сети SprutHub. 8 настенных терморегуляторов BSEED (в вариантах 1–2; сеть Zigbee) ↓ SprutHub 2 Комнатные запросы, расписание, диагностика Первый этаж4 Zigbee-канала ↓ ENGO ECB8-230 5 приводов NC + насос №1 Выход насоса → ETR-868 TX1 Второй этаж4 Zigbee-канала ↓ ENGO ECB8-230 4 привода NC + насос №2 Выход насоса → ETR-868 TX2 ↓ Радиосигналы от двух передатчиков ETR-868 ↓

Два приёмника ETR-868 RX рядом с BAXI Раздельные, изолированные NO/COM-контакты; логика «ИЛИ» ↓ BAXI ECO Four 24 F · штатный вход комнатного термостата При первом запросе тепла локальный блок включает привод, затем через предусмотренную задержку запускает насос, а расположенный рядом радиопередатчик сообщает котлу о запросе отопления. Если хотя бы один этаж продолжает требовать тепло, котёл остаётся в режиме запроса. При отсутствии запросов на обоих этажах сигнал снимается. Уточнение по радиоканалу: инструкция ETR-868 прямо показывает связь «центр коммутации → источник тепла». Однако её описание команды OFF при обычном отключении передатчика не заменяет испытание длительной радиопомехи, зависания приёмника и пропадания питания. Перед эксплуатацией проверяют два независимых комплекта, их адресацию и отсутствие перекрёстных срабатываний. Можно использовать и Zigbee-реле непосредственно возле котла, но тогда при отказе SprutHub команда снятия запроса может не прийти. Передача через ETR-868 позволяет отделить сигнал котлу от логики центрального хаба, хотя сама комнатная регулировка в вариантах 1–2 по-прежнему от него зависит.

04 / Котёл BAXI ECO Four 24 F: какие защиты есть и чего они не гарантируют У рассматриваемого котла предусмотрено подключение внешнего комнатного термостата. В руководстве указано снятие заводской перемычки между контактами 1 и 2 и подключение термостата по штатной схеме. В этой цепи используют беспотенциальные контакты подходящего реле; нельзя подавать на неё внешнее напряжение от контроллера по догадке. Даже если маркировка похожа на низковольтную, электрическую безопасность входа и требования к изоляции определяют по конкретной редакции паспорта и проверяют при монтаже. Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Функция Что означает для проекта Встроенный автоматический байпас Есть обходной путь внутри котла; это не защита двух внешних насосных групп. Постциркуляция котлового насоса В одной из инструкций ECO Four указано 180 секунд после отключения горелки комнатным термостатом; фактическую редакцию и настройки конкретного экземпляра проверяют. Термостат безопасности, контроль давления и циркуляции Останавливают котёл при предусмотренных авариях. Не должны использоваться как регулярный способ остановки нагрева. Ограничение диапазона подачи, параметр F06 В документации есть выбор верхней уставки 85/45 °C. Применимость и корректную настройку подтверждает сервисный специалист. Антизамерзание Защищает в первую очередь котёл при выполнении условий питания, газа и давления. Закрытые контуры дома не гарантированно прогреваются. Отдельная проблема — тактование. Если из девяти петель открыт только небольшой контур, тепловая нагрузка может оказаться намного ниже минимальной мощности газового котла. В таком случае горелка будет циклически включаться и выключаться. Проверяют мощность, температурный график, расходы и объём воды; одними правилами Zigbee эту гидравлическую особенность не устранить. Горячее водоснабжение не отключаем. Управляем разрешённым входом отопления, а не сетевым питанием BAXI. Вмешательство в газовую часть, предохранительные цепи и сервисные настройки выполняют уполномоченные специалисты.

05 / Безопасность Можно ли поставить сервопривод на все девять контуров, включая подоконник Да, при условии, что закрытие всех девяти клапанов предусмотрено гидравлической схемой. Постоянно открытый контур подоконника на первом этаже нельзя считать универсальным байпасом: неизвестны его длина, диаметр, сопротивление и реальный расход. Более того, он ничего не гарантирует второму коллектору, когда его насос работает отдельно. Что не заменяет защиту Условие в SprutHub «если все зоны OFF, выключить насос».

Последнее состояние Zigbee-реле.

Внутренний байпас BAXI для насоса второго этажа.

Одна всегда открытая петля без расчёта минимального расхода. Что должно быть проверено Точная схема подачи/обратки, смесителей и насосов.

Рабочая точка каждого насоса при малом расходе.

Наличие гидравлического разделения либо корректного перепуска.

Аппаратное ограничение температуры подачи в пол. Нужен ли перепускной клапан на каждой гребёнке? Не всегда. Для насосов с подходящим регулируемым режимом и конкретной конфигурацией смесительного узла возможны разные решения. Для некоторых схем применяют автоматический перепускной клапан между подачей и обраткой, в других требуется гидравлическое разделение или изменение обвязки. Перепуск «наугад» способен вызвать паразитную циркуляцию и ухудшить температурный режим. Поэтому тип, место и настройка выбираются по характеристикам насосов, клапанов и первичного контура. Почему выключения насосов недостаточно Центр ENGO снимает питание насосного выхода, когда исчезает последний запрос зоны. Но это контроль электрической команды, а не расхода. Насос может не вращаться из-за заклинивания, а привод может не открыться из-за механической несовместимости. Для более строгой диагностики применяют датчик фактического протока, температуры подачи/обратки и при необходимости датчик тока насоса. Отдельная защита от перегрева Температура воздуха в комнате — не то же самое, что температура поверхности пола или воды в подающем коллекторе. Системе нужен аппаратный ограничитель опасно высокой температуры подачи, который работает независимо от SprutHub и контролирует подходящий исполнительный элемент по проектной схеме. Уставка зависит от конструкции пола, покрытия и смесительного узла; единого числа для любого объекта нет.

06 / Подбор оборудования Три варианта автоматики для одного дома Вариант 1 BSEED + SONOFF ZBMINIR2 + ENGO ECB8-230 Упор на управление через SprutHub и простую поэлементную диагностику. В комнатах — до восьми Zigbee-терморегуляторов BSEED GL86HTBZ1B, подходящей версии и прошивки. На коллекторах — восемь одноканальных SONOFF ZBMINIR2, два ENGO ECB8-230 и девять ENGO E30NC-230. Между коллекторами и BAXI — два ETR-868. Каждый SONOFF подаёт коммутационный сигнал на вход соответствующей зоны ENGO. На одну зону кухни-гостиной приходятся два привода. Если реле вышло из строя, обычно затрагивается одна зона, а не две одновременно. Преимущества Независимое реле на каждую зону.

Понятная логика и диагностика в SprutHub.

Низкая стоимость силовых реле относительно остальных элементов. Ограничения Связка BSEED конкретной ревизии со SprutHub подлежит тесту.

При отключённом SprutHub не гарантируется нормальное комнатное регулирование.

Нужны восемь реле и аккуратный шкаф коммутации. Вариант 2 BSEED + четыре Aqara Dual Relay T2 + ENGO ECB8-230 Та же программная архитектура, но вдвое меньше релейных модулей. Вместо восьми отдельных SONOFF используются четыре двухканальных Aqara DCM-K01, по два на этаж. Это по-прежнему восемь управляемых зон, но выход одного модуля обслуживает две соседние зоны. На коллекторах сохраняются два ECB8-230, девять приводов и радиосвязь ETR-868 с котлом. Аqara T2 поддерживает режимы сухого и коммутируемого контакта. Для входов SL контроллера ENGO нужен корректный режим коммутации 230 В с подключением по инструкции Aqara; режим сухого контакта у котла является другой схемой и не должен механически переноситься на зоны коллектора. Преимущества Четыре корпуса вместо восьми.

Компактная компоновка у коллектора.

В SprutHub можно индивидуально управлять двумя каналами после проверки поддержки. Ограничения Отказ одного реле затрагивает две зоны.

Выше стоимость релейной части.

Требуется отдельно проверить оба канала и состояние после восстановления питания. Вариант 3 · автономное регулирование ENGO EONE + ECB62-ZB + EGATE-PRO Другая архитектура: терморегуляторы напрямую связаны с исполнительной автоматикой ENGO. Для восьми зон применяем восемь EONE-230W/B, два ECB62-ZB (на каждом этаже не более четырёх беспроводных зон при допустимых шести), один шлюз EGATE-PRO, девять приводов E30NC-230 и два радиокомплекта ETR-868 для BAXI. Функция ENGO Binding позволяет привязать поддерживаемый EONE непосредственно к зоне контроллера ENGO. Производитель описывает работу такой привязки без интернета и роутера. В инструкции также отмечено: при потере связи связанной зоны с термостатом зона отключается примерно через 50 минут. Это не универсальная защита от замерзания, а конкретное поведение, которое надо учитывать при выборе резервного режима. Альтернативная сборка третьего варианта — два ECB8-230 плюс восемь ENGO EMOD-ZB. Она тоже поддерживает фирменную привязку EONE, но дороже по сумме центральных блоков и модулей. В основной смете варианта 3 выбран ECB62-ZB, а альтернативная стоимость приведена отдельно. Преимущества Комнатная регулировка не строится на сценариях SprutHub.

Штатное ENGO Binding и работа без облачного подключения.

Меньше промежуточных релейных модулей на коллекторе. Ограничения Гораздо дороже настенные термостаты.

Используется отдельная Zigbee-сеть ENGO.

Полноценная двусторонняя интеграция в SprutHub не подтверждена: потребуется отдельный способ мониторинга. Почему BSEED нельзя просто привязать напрямую к ENGO? Общий протокол Zigbee не равен фирменной совместимости ENGO Binding. Производитель документирует прямую связку с собственными EONE/E25 и совместимыми исполнительными устройствами. У BSEED нет подтверждённой штатной поддержки этой функции. Точно так же два координатора Zigbee (SprutHub и EGATE-PRO) не могут одновременно считать одно физическое устройство своим участником сети без отдельного механизма интеграции. Артикулы и совместимость: на что смотреть в заказе Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Модель / артикул Назначение Что проверить ENGO ECB8-230 · 932331460 8-зонный проводной центр; прежнее имя ECB08M230 Питание 230 В, насосный выход, ввод сигнала SL, ревизия ENGO E30NC-230 · 932211671 NC-привод 230 В Резьба M30×1,5, ход 4,5 мм, посадочная высота клапана SONOFF ZBMINIR2 Одноканальное Zigbee-реле Версия, шаблон SprutHub, L/N, поведение после сбоя Aqara DCM-K01 Два Zigbee-канала Оба канала, режим dry/wet contact, штатные перемычки BSEED GL86HTBZ1B Zigbee-комнатный термостат Тип Water, точный Zigbee fingerprint, уставка, телеметрия ENGO EONE-230W/B Фирменный Zigbee-термостат Монтажное исполнение, ENGO Binding, датчик пола ENGO ECB62-ZB · 932341430 6 беспроводных + 2 проводные зоны Проверить фактический режим привязки, группы зон, питание насоса ENGO EMOD-ZB · 932342371 Фирменный Zigbee-модуль для ECB8 Использовать с поддерживаемыми ENGO-термостатами ENGO EGATE-PRO · 932341226 Шлюз отдельной Zigbee-сети ENGO Размещение, обновление ПО, сетевые настройки ENGO ETR-868 · 932253966 Радиопара TX/RX на 868 МГц Два комплекта, сопряжение, команда OFF, покрытие этажей

07 / Экономика проекта Сколько стоит умный водяной тёплый пол: оборудование отдельно, монтаж и пусконаладка отдельно Ниже расчёт на октябрь 2026 года для уже проложенных труб и установленных коллекторов, насосов и котла. Котёл BAXI и SprutHub 2 считаем уже имеющимися. Цены ENGO взяты из опубликованных российских рекомендованных цен; SONOFF и Aqara — из открытых российских предложений. Цена BSEED, крепёж, защита и рабочие операции заданы как расчётные допущения, а не как подтверждённая смета поставщика. Суммы не являются публичной офертой. Опорные цены на основные устройства Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Позиция Цена за единицу Основание ENGO ECB8-230 26 000 ₽ Рекомендованная цена ENGO ENGO E30NC-230 3 950 ₽ Рекомендованная цена ENGO ENGO ETR-868, комплект TX + RX 15 000 ₽ Рекомендованная цена ENGO ENGO EMOD-ZB 8 400 ₽ Рекомендованная цена ENGO ENGO EONE-230W/B 27 200 ₽ Рекомендованная цена ENGO ENGO ECB62-ZB 34 500 ₽ Рекомендованная цена ENGO ENGO EGATE-PRO 34 100 ₽ Рекомендованная цена ENGO SONOFF ZBMINIR2 1 200 ₽ Округлённый ориентир по открытым предложениям Aqara DCM-K01 5 990 ₽ Розничная цена Aqara BSEED GL86HTBZ1B Water 4 500 ₽* *Сметное допущение, российская цена точной ревизии не подтверждена Вариант №1: BSEED + SONOFF + ENGO Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Оборудование Расчёт Итого BSEED 8 × 4 500 ₽ 36 000 ₽ SONOFF ZBMINIR2 8 × 1 200 ₽ 9 600 ₽ ENGO ECB8-230 2 × 26 000 ₽ 52 000 ₽ ENGO E30NC-230 9 × 3 950 ₽ 35 550 ₽ ENGO ETR-868 2 × 15 000 ₽ 30 000 ₽ Подтверждённые позиции + оценка BSEED 163 150 ₽ Корпуса, клеммы, защита, кабель, независимые ограничители Резерв 18 000–35 000 ₽ Оборудование и материалы 181 150–198 150 ₽ Вариант №2: BSEED + Aqara + ENGO Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Оборудование Расчёт Итого BSEED 8 × 4 500 ₽ 36 000 ₽ Aqara DCM-K01 4 × 5 990 ₽ 23 960 ₽ ENGO ECB8-230 2 × 26 000 ₽ 52 000 ₽ ENGO E30NC-230 9 × 3 950 ₽ 35 550 ₽ ENGO ETR-868 2 × 15 000 ₽ 30 000 ₽ Подтверждённые позиции + оценка BSEED 177 510 ₽ Корпуса, клеммы, защита, кабель, независимые ограничители Резерв 18 000–35 000 ₽ Оборудование и материалы 195 510–212 510 ₽ Вариант №3: ENGO EONE + ECB62-ZB Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Оборудование Расчёт Итого ENGO EONE-230W/B 8 × 27 200 ₽ 217 600 ₽ ENGO ECB62-ZB 2 × 34 500 ₽ 69 000 ₽ ENGO EGATE-PRO 1 × 34 100 ₽ 34 100 ₽ ENGO E30NC-230 9 × 3 950 ₽ 35 550 ₽ ENGO ETR-868 2 × 15 000 ₽ 30 000 ₽ Основное оборудование 386 250 ₽ Корпуса, клеммы, защита, кабель, независимые ограничители Резерв 18 000–35 000 ₽ Оборудование и материалы 404 250–421 250 ₽ Если третий вариант собирать на двух ECB8-230 и восьми EMOD-ZB вместо двух ECB62-ZB, основное оборудование составит около 436 450 ₽, а с тем же резервом на дополнительные материалы — 454 450–471 450 ₽. Это вариант на случай особых требований к монтажу или совместимости, но не основной экономический выбор. Ориентировочная стоимость монтажа и пусконаладки Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Операция Варианты №1–2 Вариант №3 Установка и проверка 9 приводов, маркировка 8 000–14 000 ₽ 8 000–14 000 ₽ Монтаж и коммутация двух коллекторных центров и релейных групп 16 000–28 000 ₽ 12 000–22 000 ₽ Монтаж настенных термостатов, проверка питания 8 000–16 000 ₽ 8 000–16 000 ₽ Беспроводное сопряжение, радиолиния к BAXI 9 000–16 000 ₽ 12 000–21 000 ₽ Логика зон, расписания, диагностика, уведомления 14 000–23 000 ₽ 18 000–32 000 ₽ Проверка отказов, протокол сдачи и документация 10 000–13 000 ₽ 12 000–15 000 ₽ Всего работы и ПНР (ориентир) 65 000–110 000 ₽ 70 000–120 000 ₽ Разделение работ: в вариантах 1–2 монтаж и локальная коммутация ориентировочно составляют 41 000–74 000 ₽, настройка сценариев, уведомлений и испытания — ещё 24 000–36 000 ₽. В варианте 3 монтаж ориентировочно 40 000–73 000 ₽, пусконаладка и проверка ENGO Binding — 30 000–47 000 ₽. Вариант №1 246–308 тыс. ₽ 181–198 тыс. оборудование + 65–110 тыс. работы Вариант №2 261–323 тыс. ₽ 196–213 тыс. оборудование + 65–110 тыс. работы Вариант №3 474–541 тыс. ₽ 404–421 тыс. оборудование + 70–120 тыс. работы Что не входит в итоги: новый SprutHub, насосы, котёл, трубы, смесительные узлы, гидравлическая балансировка/модернизация, дополнительные перепускные клапаны, гидрострелка, буферная ёмкость, датчики фактического протока, резервное питание, строительные работы и газосервисное обслуживание. Такие позиции могут существенно увеличить смету. Запас 18–35 тыс. ₽ не гарантирует покрытия всей необходимой независимой защиты: её состав определяют после обследования. Для Тулы прайсы на аналогичные сантехнические операции различаются очень сильно: встречается монтаж сервопривода от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч, а автоматизация котельной и полная пусконаладка оцениваются отдельно. Здесь использована проектная оценка комплекса работ, а не простая сумма «прикрутить девять головок».

07а / Исследование рынка · 11 октября 2026 года Можно ли собрать дешевле: TIM, Okseler, Kromwell, MOES и китайские Zigbee-модули Первоначальные три сметы выше отражают выбранные комплектации с оборудованием ENGO. Но это не нижняя граница рынка. Дополнительная проверка российских каталогов показала, что наибольшая экономия достигается заменой термоприводов и центра коммутации, а не покупкой безымянных Zigbee-реле. Важно: более низкая цена не доказывает эквивалентной надёжности и совместимости. Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Узел Базовый вариант Бюджетная замена Что проверить 9 сервоприводов NC 230 В ENGO E30NC-230: 3 950 ₽/шт. TIM M315NC: 416,68 ₽/шт. Не только резьбу M30×1,5, но и высоту посадки, реальный ход, усилие закрытия, время открытия, механическую совместимость клапана 2 блока на 8 зон ENGO ECB8-230: 26 000 ₽/шт. Okseler Oks00228: 7 430 ₽/шт.; Kromwell KW.WF-WB8WR: 7 255 ₽/шт. Тип входа 230 В, схема насосного выхода, допустимый ток, независимая задержка запуска насоса; у бюджетных моделей полная эквивалентность не подтверждена 8 комнатных терморегуляторов BSEED GL86HTBZ1B: расчётная цена 4 500 ₽ MOES BHT-002-GBLZB: предложение 3 290 ₽/шт. Zigbee-идентификатор TS0601 / _TZE200_aoclfnxz, температуру, уставку в обе стороны, местное управление, сетевую нагрузку 8 Zigbee-каналов зон SONOFF ZBMINIR2: расчётная цена 1 200 ₽/шт. SONOFF ZBMINIR2: предложение 881 ₽/шт.; либо 4 × MINI-ZB2GS по 1 607 ₽ Независимость каналов, 230 В с нейтралью, восстановление после питания, шаблон SprutHub; разница между 8 отдельными и 4 двухканальными — всего 620 ₽ Беспроводная команда котлу 2 × ENGO ETR-868: 30 000 ₽ Aqara DCM-K01 у BAXI: 5 990 ₽ Сухой контакт с нужной коммутационной способностью. Прямое Zigbee-управление существенно сильнее зависит от SprutHub и не заменяет независимый контроль безопасности Почему Okseler и Kromwell пока не являются прямой заменой ENGO: на доступных официальных страницах подтверждено управление насосом, но не подтверждена такая же трёхминутная задержка его запуска. Для девяти нормально закрытых термоприводов без постоянно открытого контура это критично: насос может стартовать раньше открытия клапана. У Kromwell описана задержка остановки насоса, что не равнозначно задержке пуска. Не покупать эти блоки без паспорта конкретной ревизии, электросхемы, испытания либо отдельной аппаратной задержки пуска. Четыре реальные ступени бюджета Ниже для сравнимости взяты восемь MOES по 3 290 ₽, восемь SONOFF по 881 ₽ и девять TIM по 416,68 ₽. Монтаж и пусконаладка рассчитаны тем же ориентиром, что в основной смете: 65–110 тыс. ₽. На корпуса, клеммы, защиту и ограничители оставлен предварительный резерв 18–35 тыс. ₽; гидравлические переделки, изменение котловой обвязки и дополнительные диагностические датчики в расчёт не входят. Комплектация Основное оборудование С оборудованием и резервом Монтаж + ПНР Итого А. Разумная экономия

ENGO ECB8-230 + TIM + MOES + SONOFF + 2 ETR-868 119 118 ₽ 137–154 тыс. ₽ 65–110 тыс. ₽ 202–264 тыс. ₽ Б. Условно бюджетная

Okseler Oks00228 + TIM + MOES + SONOFF + 2 ETR-868 81 978 ₽ 100–117 тыс. ₽ 65–110 тыс. ₽ 165–227 тыс. ₽* В. Минимальная стоимость узлов

Okseler + TIM + MOES + SONOFF + Aqara T2 у котла 57 968 ₽ 76–93 тыс. ₽ 65–110 тыс. ₽ 141–203 тыс. ₽* *Комплектации Б и В — ценовые сценарии, а не готовые безопасные проекты. В них ещё не подтверждены задержка старта насосов и все аспекты отказоустойчивости. При необходимости дополнительных модулей, испытаний или доработок экономия станет меньше. Приведённые суммы рассчитаны из опубликованных цен конкретных продавцов и оценочных монтажных затрат; это не коммерческая оферта. Самая рациональная первая замена −31 800 ₽ 9 × TIM вместо 9 × ENGO — при подтверждении клапанной совместимости Потенциальная замена двух контроллеров −37 140 ₽ 2 × Okseler вместо 2 × ENGO — только после проверки логики насосов и электросхемы Чем опасны совсем безымянные китайские устройства Страна изготовления сама по себе мало говорит о качестве: фирменные ENGO, Aqara, SONOFF и некоторые другие устройства также производятся в Китае. Риск повышают отсутствие идентифицируемой модели и изготовителя, воспроизводимого паспорта, понятного гарантийного канала и подтверждённой прошивки. Риски экономии без испытаний Несовместимость TS0601: одинаковое Zigbee-имя встречается у устройств с разными производителями, DPID и функциями. Термостат может подключиться, но неправильно передавать уставку или режим.

одинаковое Zigbee-имя встречается у устройств с разными производителями, DPID и функциями. Термостат может подключиться, но неправильно передавать уставку или режим. Реле «залипло» во включённом положении: комнатный запрос или котловой вход может остаться активным после потери связи; программное OFF не равнозначно фактическому размыканию контактов.

комнатный запрос или котловой вход может остаться активным после потери связи; программное OFF не равнозначно фактическому размыканию контактов. Нет корректного восстановления питания: после отключения сети может открыться/закрыться не та группа или восстановиться опасное последнее состояние.

после отключения сети может открыться/закрыться не та группа или восстановиться опасное последнее состояние. Слабая электрическая часть 230 В: при отсутствии достоверных испытаний и документации неизвестны запас изоляции, качество клемм, нагрев и стойкость корпуса.

при отсутствии достоверных испытаний и документации неизвестны запас изоляции, качество клемм, нагрев и стойкость корпуса. Привод закрывает не полностью или не открывает клапан: неправильный ход и посадка способны нарушить расход, создать холодную комнату и опасный режим для насоса.

неправильный ход и посадка способны нарушить расход, создать холодную комнату и опасный режим для насоса. Нет поддержки и запасной ревизии: следующий заказ с тем же названием может прийти с другой прошивкой, что усложнит ремонт и гарантийные обязательства. Где экономить можно На термоприводах при документально подтверждённых характеристиках и пробной установке на ваш клапан.

На количестве температурных зон: объединять петли одного помещения, если это допускает тепловой расчёт.

На реле: выбирать массовый SONOFF с известной моделью вместо дорогого фирменного Zigbee-модуля, если подтверждена работа в SprutHub.

На декоративных функциях настенных панелей, но не на достоверности измерения и управлении уставками.

На самостоятельной предварительной подготовке схем и маркировки, но не на проверке электробезопасности, циркуляции и котла. Как проверять недорогие устройства перед монтажом Получить точную модель и изготовителя, паспорт, требования к монтажу, электрические характеристики, фотографии реального шильдика. Проверить документы об оценке соответствия применимым требованиям ЕАЭС для устройств на 230 В по точной модели; не считать одну надпись EAC доказательством подлинности. Измерить механическую посадку и ход хотя бы одного привода на существующем клапане, проверить открытие, закрытие и время срабатывания. Подключить один терморегулятор и реле к реальному SprutHub; сохранить Zigbee manufacturerName/modelID/прошивку, проверить уставку в обе стороны и устойчивость связи. Испытать включение и выключение насосов с девятью приводами: первым запросом, последним отключением, исчезновением питания, пропаданием Zigbee и отказом SprutHub. Убедиться, что котёл BAXI ECO Four 24 F и насосы остаются в безопасных гидравлических и температурных режимах даже при закрытых клапанах. Для этого нельзя полагаться только на сценарий. Практический выбор для этого дома: начать с TIM M315NC и одного MOES BHT-002-GBLZB для стендовых испытаний, сохранить восемь независимых SONOFF ZBMINIR2, а центры ENGO ECB8-230 оставить базой, пока не подтверждены необходимые функции более доступных Okseler/Kromwell. Два ETR-868 для BAXI рационально оставить, если требование — беспроводной запрос котлу без обязательного участия SprutHub. Это снижает стоимость без переноса безопасности насосов в облако или сценарии.

08 / Логика автоматизации Как должны работать сценарии SprutHub Стартовая регулировка по температуре У каждой зоны есть одна основная уставка, например 22 °C для кухни-гостиной. Условный начальный алгоритм: при 21,7 °C и ниже появляется запрос, при 22,2 °C и выше снимается, внутри диапазона сохраняется предыдущее состояние. Это иллюстрация гистерезиса, а не универсальный набор для всех видов стяжки и датчиков. Пороги уточняют по фактической инерции и скорости обновления температуры. 01Комната остыла Термостат передаёт температуру/уставку. SprutHub выдаёт запрос зоны. 02Открывается клапан Реле активирует вход ENGO; питание подаётся на нужный привод или два привода. 03Запускается насос ENGO делает задержку 3 минуты. Реальный проток должен быть обеспечен гидравликой. 04Котёл получает запрос Передатчик ETR-868 сообщает соответствующему приёмнику у BAXI о работе этажа. 05Температура достигнута Запрос зоны снимается; при отсутствии других запросов ENGO останавливает насос. День, ночь, отпуск Для массивной стяжки лучше избегать глубоких и частых понижений. В качестве стартовой настройки можно использовать 22 °C днём, 21 °C ночью, 19 °C при отсутствии людей с обязательной защитой от замерзания. Это значения для настройки и наблюдения, не обещание экономии. Если помещение прогревается слишком медленно, расписание меняют по фактическому графику температуры, а не по усреднённой рекомендации из интернета. Когда все клапаны закрываются На уровне комнатных запросов обе группы переходят в OFF. ENGO отключает насосы при исчезновении последнего запроса, а котёл перестаёт получать внешний сигнал отопления. При этом внутренний насос BAXI может продолжать постциркуляцию, поэтому гидравлический путь должен сохраняться даже после закрытия всех внешних зон. Снятие электрического сигнала не заменяет проверку давления, расхода и температуры. Что делать с внутренними программами BSEED Не рекомендуется одновременно держать активными две независимые программы, которые меняют уставки: встроенное расписание BSEED и сценарии SprutHub. Выбирают единый источник уставки. Тестируют настройку непосредственно на панели, передачу в SprutHub и запись обратно. Если у конкретной прошивки нет двусторонней синхронизации, не следует выдавать такую модель за полностью совместимую.

09 / Мониторинг Уведомления: что пропало из цепочки и что можно узнать на самом деле Умный дом ценен не только автоматическим поддержанием температуры, но и прозрачной диагностикой. Отправлять тревоги можно через поддерживаемые SprutHub средства уведомлений и доступные интеграции, однако при полном отключении хаба он не сможет сам уведомить о собственном отказе. Для такой ситуации нужен внешний независимый контроль. Таблица прокручивается по горизонтали ↔ Событие Условие (пример) Что реально известно Термостат недоступен Нет связи 10–15 минут Связь нарушена; температура могла остаться последним сохранённым значением Реле зоны не отвечает Нет ответа 5–10 минут Команда не подтверждена, положение физического клапана неизвестно Температура подозрительно низкая Например, ниже 15 °C Требуется проверка обогрева и достоверности датчика Перегрев помещения Например, выше 28 °C Потенциальная ошибка уставки, залипший запрос или внешние теплопритоки Нет ожидаемого прогрева Есть запрос 2–4 часа, температура не растёт Может отсутствовать расход, быть слишком холодная подача или высокая теплопотеря Насос не потребляет ток Команда ON и нулевой ток, если есть измеритель Нет электрической нагрузки; это не равнозначно датчику протока Подача выше допустимой Независимый температурный ограничитель + мониторинг Нужна аппаратная реакция независимо от облака и хаба Для дополнительной обратной связи можно использовать свободные сухие контакты BOILER OUTPUT блоков ENGO как сигнал намерения запустить источник тепла: через совместимый безопасный интерфейс дискретного ввода в Zigbee-сеть SprutHub. При этом нельзя смешивать цепи 230 В и контакты входов с другой допустимой электрической схемой. Эти контакты не доказывают, что насос вращается и вода циркулирует. Как отправлять тревоги без постоянного спама Рекомендуемый подход: подтверждать нарушение по нескольким последовательным проверкам, отправлять одно первичное сообщение, напоминать лишь при длительной проблеме и отдельно сообщать о восстановлении. Для аварий «котёл получает запрос, а обе группы не должны греть» нужны достоверные данные о состоянии контактов и гидравлики, иначе это только сигнал о логическом рассогласовании. Без интернета и без SprutHub — разные режимы. Если интернет отключён, SprutHub способен выполнять локальные сценарии при исправной внутренней сети и Zigbee. Если сам SprutHub выключен, варианты 1–2 могут сохранить последние состояния реле без комнатного регулирования. Вариант ENGO Binding специально снижает эту зависимость, но не отменяет безопасную гидравлику, корректное питание и контроль температуры подачи.

10 / Пусконаладка Что проверить перед закупкой и перед тем, как закрыть девятый контур Снять данные с коллекторов: маркировки клапанных вставок, шаг резьбы, посадочная высота, ход штока, список петель, расходомеры. Проверить насосы: точные модели, пусковой и рабочий ток, регулирование скорости, взаимодействие с котловым насосом, наличие клапанов и смесителей. Подтвердить схему первичного контура: внутренний байпас BAXI не считается байпасом для второго этажного насоса. Обеспечить независимый предел температуры: выбрать подходящий аппаратный контроллер/термостат защиты подачи и проверить сценарий его срабатывания. Протестировать один термостат BSEED: точная Zigbee-сигнатура, текущая температура, изменение уставки в обе стороны, восстановление питания. Проверить реле: один SONOFF либо оба канала Aqara, режимы после отключения питания, отсутствие ложного включения. Подключить один ENGO с приводом на тестовом контуре: подтвердить задержку насоса, реальное открытие клапана и корректное выключение. Проверить связь с BAXI: оба ETR-868, раздельное сопряжение, команда OFF, потеря радиосвязи, восстановление, сохранность штатного ГВС. Создать аварийные испытания: потеря интернета, остановка SprutHub, отключение электричества, недоступность термостата, зависшая команда реле. Сдать систему: схема клемм, маркировка, перечень устройств, настройки, журналы испытаний, резервная копия SprutHub, понятный ручной режим. Не для самостоятельного подключения газового котла по статье. Эта публикация показывает функциональные принципы и подбор оборудования, а не заменяет исполнительную электросхему и гидравлический проект. Работы на 230 В и подключение к плате котла требуют отключения питания, проверки цепей и выполнения инструкций изготовителей специалистом. Газовую часть и настройку сервисных параметров BAXI обслуживает соответствующий сервис.

11 / Частые вопросы Ответы на типичные вопросы по беспроводному водяному полу Можно ли установить термопривод на каждую петлю тёплого пола? Да, если клапанные вставки совместимы, а гидравлика допускает одновременное закрытие всех контуров. Надёжность обеспечивают не «всегда открытой» петлёй по умолчанию, а проверенной схемой насосов, циркуляции и защиты температуры. Обязательно ли реле на каждый сервопривод? Нет. Реле нужно на температурную зону. Две петли одной кухни-гостиной могут иметь два привода, но управляться одним выходом соответствующего контроллера, если его допустимая нагрузка и клеммы это позволяют. ENGO ECB8-230 работает по Zigbee? Сам блок ECB8-230 (старый код ECB08M230) — проводной. Для передачи удалённой команды в его зональный вход используют совместимый Zigbee-модуль, например SONOFF либо ENGO EMOD-ZB. Отдельная модель ECB62-ZB уже имеет шесть беспроводных зон ENGO и две проводные. Будет ли BSEED работать со SprutHub? Возможность зависит от конкретной Zigbee-ревизии и шаблона. Нужна проверка чтения температуры, изменения уставки в обе стороны, режима работы и восстановления питания. Надпись Zigbee 3.0 на коробке сама по себе не гарантирует полной поддержки. Можно ли сделать всё строго на Zigbee? Сигнал котлу можно передать Zigbee-реле с подходящим беспотенциальным контактом возле BAXI, но это увеличивает зависимость котлового запроса от SprutHub. Выбранный в кейсе ENGO ETR-868 специально решает задачу удалённой связи без кабеля, но работает на частоте 868 МГц, не Zigbee. Можно ли полностью убрать SprutHub и оставить отопление работающим? В вариантах BSEED + SONOFF/Aqara — не гарантируется. В фирменной связке EONE + ECB62-ZB после ENGO Binding нормальное комнатное управление может продолжаться без интернета и роутера; но работоспособность при конкретном отказе шлюза или питания проверяется испытаниями. Если в BAXI уже есть байпас, зачем ещё проверять гребёнки? Встроенный байпас помогает первичному котловому насосу. Два дополнительных насоса и смесительные узлы могут создавать самостоятельные замкнутые или перекрываемые контуры. Для них нужны собственные расчётные условия циркуляции. Почему ENGO включает насос с задержкой? Задержка предусмотрена для подготовки исполнительных механизмов. Но три минуты не подтверждают фактический ход конкретного привода и наличие расхода, поэтому при пусконаладке проверяют время полного открытия и гидравлическое поведение. Можно ли оставлять закрытыми все девять контуров зимой? Только если система обеспечивает защиту от промерзания помещений и корректную циркуляцию котла и насосов. Штатная защита BAXI от замерзания не способна гарантировать нагрев удалённых контуров за закрытыми клапанами. Как контролировать, что насос действительно работает? По состоянию ENGO известно, что выдано питание на насос. Датчик электрического тока подтверждает потребление энергии, но не фактическую прокачку воды. Для контроля циркуляции нужны соответствующие гидравлические датчики или подтверждение температуры/расхода. Насколько водяной тёплый пол с Zigbee экономит газ? Автоматизация может сократить перегрев пустых помещений и удобнее поддерживать уставки. Однако процент экономии зависит от теплоизоляции дома, инерции стяжки, температурного графика, режима горелки и поведения жильцов. Без сравнимых измерений расхода газа «20–30% экономии» обещать некорректно. Сколько стоит автоматизация двух этажей с девятью контурами? Для данного примера расчётные общие суммы: 246–308 тыс. ₽ для BSEED + SONOFF + ENGO, 261–323 тыс. ₽ для BSEED + Aqara + ENGO, 474–541 тыс. ₽ для фирменного ENGO с ECB62-ZB. Дополнительные гидравлические доработки считаются после обследования.

Вывод инженера Какую систему выбрать для этого дома Если SprutHub 2 уже установлен, а важнее всего управлять всеми зонами в одном интерфейсе и видеть подробные уведомления, рационален вариант с проверенным настенным Zigbee-термостатом (BSEED либо MOES после испытания), отдельными SONOFF, двумя ENGO ECB8-230 и двумя радиопарами ETR-868 для BAXI. Снизить бюджет можно за счёт совместимых приводов TIM, не отказываясь от локальной логики насосов. Отказ одного SONOFF обычно затрагивает одну зону. Если приоритет — комнатное регулирование даже без центрального хаба, конструктивно предпочтительнее ENGO EONE + ECB62-ZB с ENGO Binding. Но это отдельная Zigbee-экосистема: полное управление и диагностику в SprutHub нельзя обещать без подтверждённой интеграции. Во всех случаях главный вопрос не количество умных устройств. Сначала проверяется возможность безопасно закрыть все девять контуров, работа двух насосов и путь циркуляции в BAXI. Только после этого система готова к монтажу и настройке.