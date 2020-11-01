Карта открывает дверь — ещё не значит, что система контроля и управления доступом (СКУД) сдана правильно. Нужно проверить работу считывателей, замка, кнопки выхода, датчика двери, прав доступа, журнала событий и питания. А главное — убедиться, что система не мешает безопасному выходу людей.

Коротко. Принимайте установленную СКУД по заранее согласованным сценариям и фиксируйте каждый результат: «прошёл», «не прошёл», «не предусмотрено» или «не проверено». Перед подписанием акта проверьте комплектность оборудования, результаты проверки отказных режимов, передачу согласованных прав администратора и список недочётов. Испытания цепей питания, интеграции с пожарными системами и специальных режимов дверей выполняет профильный специалист.

Что именно должен передать монтажник

Сначала определите границы работ. В небольшой СКУД может быть всего одна дверь, один контроллер, считыватель, замок и кнопка выхода. В системе на несколько дверей добавляются сервер, программное обеспечение, группы доступа, расписания, сетевое оборудование и резервное питание. Не требуйте функций, которых нет в согласованном перечне оборудования, но обязательно проверьте то, что включено в заказ.

Карта или код → Считыватель → Контроллер → Замок и дверь

Отдельно работают кнопка выхода, датчик состояния двери, блок питания и журнал событий. Их нельзя признать исправными только потому, что одна карта один раз открыла замок.

Список оборудования. Модель контроллера, считывателей, замка, блока питания, источника резервирования, датчика двери, ПО и точек доступа.

Модель контроллера, считывателей, замка, блока питания, источника резервирования, датчика двери, ПО и точек доступа. Понятная схема подключения. Какая дверь к какому контроллеру относится, где расположен шкаф с оборудованием, как обозначены линии.

Какая дверь к какому контроллеру относится, где расположен шкаф с оборудованием, как обозначены линии. Матрица доступа. Кто, через какую дверь, по какому идентификатору и в какое время должен проходить.

Кто, через какую дверь, по какому идентификатору и в какое время должен проходить. Порядок эксплуатации. Кто выдаёт и отзывает карты, где посмотреть события, как сообщить об отказе и кто отвечает за обслуживание.

Чек-лист приёмки СКУД: 18 проверок

Проверку проводят на каждой согласованной двери. Для системы с несколькими точками доступа результаты записывают отдельно по каждой двери, а общие испытания сервера и питания — по соответствующим узлам. В графе «Результат» указывают П (прошёл), Н (не прошёл), Н/П (не предусмотрено согласованной системой) или Н/ПР (не проверено). Для Н/П и Н/ПР указывают причину; незавершённую проверку нельзя считать успешной.

№ Что проверяем Ожидаемый результат Отметка 1 Комплектность оборудования Установлены согласованные модели и количество устройств; расположение соответствует согласованной схеме ___ 2 Монтаж двери и замка Дверь закрывается без заедания; замок не мешает механике; кабели и крепления защищены от повреждения ___ 3 Доводчик, защёлка, магнит Створка полностью закрывается и действительно фиксируется, а не только создаёт звук срабатывания ___ 4 Разрешённая карта или брелок Доступ разрешён через нужную дверь в предусмотрённое время, замок отпирается, затем возвращается в рабочий режим ___ 5 Тестовая карта без прав либо отозванная Проход запрещён, а система отражает отказ, если предусмотрено журналирование ___ 6 Группы доступа и расписания Пользователь проходит только в назначенные зоны и предусмотренные интервалы; соседняя дверь не открывается без прав ___ 7 Кнопка или штатный орган выхода Команда корректно обрабатывается; не остаётся задержек и заеданий, опасных для людей ___ 8 Безопасный выход изнутри Способ выхода соответствует назначению двери и требованиям эвакуации, не зависит от поиска карты или приложения ___ 9 Датчик состояния двери Открыта/закрыта отображается верно в системе, если датчик предусмотрен ___ 10 «Дверь долго открыта» Предупреждение появляется при согласованной задержке, если такое событие предусмотрено ___ 11 Несанкционированное открытие Датчик и журнал регистрируют предусмотренное тревожное событие; проверка — без повреждения двери ___ 12 Время и журнал проходов Верные дата, время, идентификатор, дверь и тип события; журнал видит уполномоченный оператор ___ 13 Связь контроллера с сервером Статус Online и приём событий корректны; для автономного контроллера пункт Н/П ___ 14 Потеря сетевой связи Система ведёт себя по согласованному сценарию; проверено восстановление обмена и сохранность событий, если поддерживается ___ 15 Резервное питание При согласованном испытании специалистом работает предусмотренный источник; зафиксированы результаты и время теста ___ 16 Пропадание и восстановление электропитания Замок, контроллер и выход работают по согласованной и безопасной схеме; система корректно запускается после восстановления ___ 17 Интеграция с пожарной автоматикой Если предусмотрена и требуется, совместное испытание с ответственной организацией подтверждает необходимый режим эвакуационных дверей ___ 18 Права администратора и резервная копия Заказчик получил согласованные права, инструкцию, данные для восстановления и резервную копию настроек, если система это поддерживает ___

Важно: «Н/П» и «Н/ПР» не означают, что обязательную функцию можно просто не проверять. Для двери эвакуационного выхода требования безопасности определяются назначением и применимыми нормами, а не тем, включён ли пункт в коммерческую смету.

Отказ питания, пожарная сигнализация и безопасный выход

Эти испытания нельзя подменить открытием двери обычной картой. Тип замка определяет его поведение при отсутствии электричества: электромагнитный замок, как правило, перестаёт удерживать дверь без питания; электромеханический может сохранять запирание. Но корректность всей двери зависит также от механики, способа выхода, резервного питания и интеграций.

Ситуация Что обязательно выяснить до сдачи На контроллере нет связи с сервером Принимает ли он ранее выданные права локально, какие события сохраняет и когда выгружает их после восстановления связи Пропало основное электропитание Есть ли резерв, сколько он должен работать согласно выбранному оборудованию, как ведёт себя замок и доступен ли безопасный выход Поступил сигнал о пожаре Какие именно двери должны разблокироваться, каким устройством это управляется и подтверждена ли интеграция профильными специалистами Неисправна кнопка, считыватель или ПО Есть ли предусмотренный независимый способ безопасного выхода, кого вызывает пользователь и как восстанавливается штатная работа

Не проводите самостоятельную имитацию пожара, обесточивание действующей СКУД или отключение блокировок. Это может нарушить охрану объекта и безопасность эвакуации. Испытания на работающем объекте проводят согласованно с владельцем, ответственной организацией и с учётом назначения дверей. Отдельное подключение к пожарной автоматике должно выполнять лицо или организация, имеющие необходимые полномочия и разрешения.

На эвакуационных выходах нельзя исходить из принципа «раз замок по карте открывается, значит всё безопасно». Применимость автоматической разблокировки, устройств для свободного выхода, логики сигналов и конструктивных требований определяется действующими нормами и назначением конкретного выхода.

Как выглядят записи о проверке: три примера

Разрешённая карта Действие: пользователь из группы «Офис» предъявляет действующую карту в рабочее время. Ожидаемый результат: открывается только разрешённая дверь, в журнале отображается корректное событие. Отозванная карта Действие: администратор удаляет права тестового идентификатора и проверяет повторное предъявление. Ожидаемый результат: дверь не открывается. Если система журналирует отказ, событие можно найти по времени и двери. Контроллер временно Offline Действие: специалист по согласованной процедуре проверяет отказ связи без нарушения других систем объекта. Ожидаемый результат: поведение соответствует настройкам и документации модели; после восстановления связи видны предусмотренные события.

Что внести в акт приёмки СКУД

Акт должен позволять через месяц восстановить, что проверяли и какой результат получили. Формулировка «СКУД установлена и работает» без подробностей не помогает ни заказчику, ни специалисту при споре или сбое.

Заполните перед подписанием акта Объект и адрес: ________________________________________ Дата и время проверки: _________________________________ Точка доступа / дверь: __________________________________ Модели контроллера, замка, считывателя: __________________ Режим работы и тип двери: ______________________________ Номера выполненных проверок: ___________________________ Проверки «не прошёл» или «не проверено»: __________________________________ Замечание, исполнитель, срок устранения: ________________ Повторная проверка / дата: ______________________________ Представители сторон: __________________________________

Приложите к акту согласованную схему точек доступа, перечень оборудования, результаты испытаний, список оставшихся замечаний, правила управления идентификаторами и сведения о передаче администраторских прав. Пароли и ключи доступа передавайте защищённым способом; не записывайте действующие пароли в общедоступный акт.

Если обнаружены недостатки, укажите конкретную дверь, номер проверки, наблюдаемый результат, что должно происходить по согласованной схеме, ответственное лицо и срок устранения. После исправления нужно провести повторное испытание, а не закрывать пункт словами «исправлено» без проверки.

Ошибки при приёмке, которые дорого обходятся

Проверили только одну карту. Не испытали запрет, отзыв прав и доступ по расписанию.

Не испытали запрет, отзыв прав и доступ по расписанию. Не протестировали выход из помещения. Внешний считыватель работает, но кнопка или независимый механизм выхода неисправен.

Внешний считыватель работает, но кнопка или независимый механизм выхода неисправен. Не проверили закрытие створки. Контроллер получает команду «закрыть», но доводчик не доводит дверь до замка.

Контроллер получает команду «закрыть», но доводчик не доводит дверь до замка. Не проверили события. Замок открывается, но на сервере нет проходов или неверны дата и часовой пояс.

Замок открывается, но на сервере нет проходов или неверны дата и часовой пояс. Не согласовали режим отказа. Никто не знает, что будет при пропадании электричества, потере сети либо пожарной тревоге.

Никто не знает, что будет при пропадании электричества, потере сети либо пожарной тревоге. Не передали администраторский доступ. Карты может выдавать только монтажная организация, у владельца нет прав и инструкций.

Карты может выдавать только монтажная организация, у владельца нет прав и инструкций. Не зафиксировали замечания. Устные обещания не связываются с конкретной точкой доступа и повторной проверкой.

Если какой-то пункт не проходит

По результату проще сразу перейти к узкой инструкции, не повторяя весь монтаж. На Electrikman.ru есть материалы о том, почему контроллер не видит считыватель, почему не срабатывает кнопка выхода, из-за чего пропадают события и что проверять, если СКУД не восстановилась после отключения питания. Для первоначального подбора состава системы используйте внутренний планировщик дверей и оборудования СКУД.

Частые вопросы о приёмке СКУД

Достаточно ли проверить, что дверь открывается по карте?

Нет. Нужно подтвердить запрет для чужих карт, поведение кнопки и механики двери, правильность журналов и режимов отказа. Дополнительные проверки определяются составом системы и назначением двери.

Обязательно ли вести журнал событий?

Для сетевых СКУД с соответствующей функциональностью проверяют запись проходов и тревог, правильность времени и доступность журнала администратору. У простой автономной системы без такой функции пункт отмечают отдельно, но это должно соответствовать согласованной комплектации и применимым требованиям.

Как проверить СКУД при отключении света?

Сначала изучить согласованную схему питания, тип замка и требования к безопасному выходу. Затем испытание выполняет специалист в согласованное окно. Не обесточивайте самостоятельно действующую дверь на эвакуационном пути.

Кто отвечает за испытание разблокировки по сигналу пожарной системы?

Его проводят ответственные специалисты в рамках согласованного комплексного испытания, с учётом действующих требований пожарной безопасности и состава интеграции. Монтаж одной СКУД сам по себе не подтверждает исправности пожарной автоматики.

Можно ли принять СКУД с замечаниями?

Порядок определяется договором и характером недочётов. Недостатки, которые влияют на безопасность людей и возможность эвакуации, нельзя оставлять без устранения и обязательной проверки. Прочие замечания фиксируют с ответственными, сроками и результатом повторной проверки.

Какие документы сохранить после сдачи?

Перечень установленного оборудования, понятную схему подключений и дверей, матрицу доступов, результаты испытаний и замечаний, инструкции администратора, порядок резервирования и обслуживания. Объём передаваемой документации уточняют по договору и реальной системе.

Нормативная основа

При оценке технической стороны СКУД используют ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», с изменением № 1, введённым в действие в 2025 году. Для дверей, относящихся к эвакуационным путям и выходам, учитывают СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в действующей редакции и Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Конкретные требования выбирают по назначению здания и двери. Названия документов приведены без внешних ссылок.