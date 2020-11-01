Карта открывает дверь — ещё не значит, что система контроля и управления доступом (СКУД) сдана правильно. Нужно проверить работу считывателей, замка, кнопки выхода, датчика двери, прав доступа, журнала событий и питания. А главное — убедиться, что система не мешает безопасному выходу людей.
Что именно должен передать монтажник
Сначала определите границы работ. В небольшой СКУД может быть всего одна дверь, один контроллер, считыватель, замок и кнопка выхода. В системе на несколько дверей добавляются сервер, программное обеспечение, группы доступа, расписания, сетевое оборудование и резервное питание. Не требуйте функций, которых нет в согласованном перечне оборудования, но обязательно проверьте то, что включено в заказ.
Отдельно работают кнопка выхода, датчик состояния двери, блок питания и журнал событий. Их нельзя признать исправными только потому, что одна карта один раз открыла замок.
- Список оборудования. Модель контроллера, считывателей, замка, блока питания, источника резервирования, датчика двери, ПО и точек доступа.
- Понятная схема подключения. Какая дверь к какому контроллеру относится, где расположен шкаф с оборудованием, как обозначены линии.
- Матрица доступа. Кто, через какую дверь, по какому идентификатору и в какое время должен проходить.
- Порядок эксплуатации. Кто выдаёт и отзывает карты, где посмотреть события, как сообщить об отказе и кто отвечает за обслуживание.
Чек-лист приёмки СКУД: 18 проверок
Проверку проводят на каждой согласованной двери. Для системы с несколькими точками доступа результаты записывают отдельно по каждой двери, а общие испытания сервера и питания — по соответствующим узлам. В графе «Результат» указывают П (прошёл), Н (не прошёл), Н/П (не предусмотрено согласованной системой) или Н/ПР (не проверено). Для Н/П и Н/ПР указывают причину; незавершённую проверку нельзя считать успешной.
|№
|Что проверяем
|Ожидаемый результат
|Отметка
|1
|Комплектность оборудования
|Установлены согласованные модели и количество устройств; расположение соответствует согласованной схеме
|___
|2
|Монтаж двери и замка
|Дверь закрывается без заедания; замок не мешает механике; кабели и крепления защищены от повреждения
|___
|3
|Доводчик, защёлка, магнит
|Створка полностью закрывается и действительно фиксируется, а не только создаёт звук срабатывания
|___
|4
|Разрешённая карта или брелок
|Доступ разрешён через нужную дверь в предусмотрённое время, замок отпирается, затем возвращается в рабочий режим
|___
|5
|Тестовая карта без прав либо отозванная
|Проход запрещён, а система отражает отказ, если предусмотрено журналирование
|___
|6
|Группы доступа и расписания
|Пользователь проходит только в назначенные зоны и предусмотренные интервалы; соседняя дверь не открывается без прав
|___
|7
|Кнопка или штатный орган выхода
|Команда корректно обрабатывается; не остаётся задержек и заеданий, опасных для людей
|___
|8
|Безопасный выход изнутри
|Способ выхода соответствует назначению двери и требованиям эвакуации, не зависит от поиска карты или приложения
|___
|9
|Датчик состояния двери
|Открыта/закрыта отображается верно в системе, если датчик предусмотрен
|___
|10
|«Дверь долго открыта»
|Предупреждение появляется при согласованной задержке, если такое событие предусмотрено
|___
|11
|Несанкционированное открытие
|Датчик и журнал регистрируют предусмотренное тревожное событие; проверка — без повреждения двери
|___
|12
|Время и журнал проходов
|Верные дата, время, идентификатор, дверь и тип события; журнал видит уполномоченный оператор
|___
|13
|Связь контроллера с сервером
|Статус Online и приём событий корректны; для автономного контроллера пункт Н/П
|___
|14
|Потеря сетевой связи
|Система ведёт себя по согласованному сценарию; проверено восстановление обмена и сохранность событий, если поддерживается
|___
|15
|Резервное питание
|При согласованном испытании специалистом работает предусмотренный источник; зафиксированы результаты и время теста
|___
|16
|Пропадание и восстановление электропитания
|Замок, контроллер и выход работают по согласованной и безопасной схеме; система корректно запускается после восстановления
|___
|17
|Интеграция с пожарной автоматикой
|Если предусмотрена и требуется, совместное испытание с ответственной организацией подтверждает необходимый режим эвакуационных дверей
|___
|18
|Права администратора и резервная копия
|Заказчик получил согласованные права, инструкцию, данные для восстановления и резервную копию настроек, если система это поддерживает
|___
Важно: «Н/П» и «Н/ПР» не означают, что обязательную функцию можно просто не проверять. Для двери эвакуационного выхода требования безопасности определяются назначением и применимыми нормами, а не тем, включён ли пункт в коммерческую смету.
Отказ питания, пожарная сигнализация и безопасный выход
Эти испытания нельзя подменить открытием двери обычной картой. Тип замка определяет его поведение при отсутствии электричества: электромагнитный замок, как правило, перестаёт удерживать дверь без питания; электромеханический может сохранять запирание. Но корректность всей двери зависит также от механики, способа выхода, резервного питания и интеграций.
|Ситуация
|Что обязательно выяснить до сдачи
|На контроллере нет связи с сервером
|Принимает ли он ранее выданные права локально, какие события сохраняет и когда выгружает их после восстановления связи
|Пропало основное электропитание
|Есть ли резерв, сколько он должен работать согласно выбранному оборудованию, как ведёт себя замок и доступен ли безопасный выход
|Поступил сигнал о пожаре
|Какие именно двери должны разблокироваться, каким устройством это управляется и подтверждена ли интеграция профильными специалистами
|Неисправна кнопка, считыватель или ПО
|Есть ли предусмотренный независимый способ безопасного выхода, кого вызывает пользователь и как восстанавливается штатная работа
Не проводите самостоятельную имитацию пожара, обесточивание действующей СКУД или отключение блокировок. Это может нарушить охрану объекта и безопасность эвакуации. Испытания на работающем объекте проводят согласованно с владельцем, ответственной организацией и с учётом назначения дверей. Отдельное подключение к пожарной автоматике должно выполнять лицо или организация, имеющие необходимые полномочия и разрешения.
На эвакуационных выходах нельзя исходить из принципа «раз замок по карте открывается, значит всё безопасно». Применимость автоматической разблокировки, устройств для свободного выхода, логики сигналов и конструктивных требований определяется действующими нормами и назначением конкретного выхода.
Как выглядят записи о проверке: три примера
Разрешённая карта
Действие: пользователь из группы «Офис» предъявляет действующую карту в рабочее время.
Ожидаемый результат: открывается только разрешённая дверь, в журнале отображается корректное событие.
Отозванная карта
Действие: администратор удаляет права тестового идентификатора и проверяет повторное предъявление.
Ожидаемый результат: дверь не открывается. Если система журналирует отказ, событие можно найти по времени и двери.
Контроллер временно Offline
Действие: специалист по согласованной процедуре проверяет отказ связи без нарушения других систем объекта.
Ожидаемый результат: поведение соответствует настройкам и документации модели; после восстановления связи видны предусмотренные события.
Что внести в акт приёмки СКУД
Акт должен позволять через месяц восстановить, что проверяли и какой результат получили. Формулировка «СКУД установлена и работает» без подробностей не помогает ни заказчику, ни специалисту при споре или сбое.
Заполните перед подписанием акта
Объект и адрес: ________________________________________
Дата и время проверки: _________________________________
Точка доступа / дверь: __________________________________
Модели контроллера, замка, считывателя: __________________
Режим работы и тип двери: ______________________________
Номера выполненных проверок: ___________________________
Проверки «не прошёл» или «не проверено»: __________________________________
Замечание, исполнитель, срок устранения: ________________
Повторная проверка / дата: ______________________________
Представители сторон: __________________________________
Приложите к акту согласованную схему точек доступа, перечень оборудования, результаты испытаний, список оставшихся замечаний, правила управления идентификаторами и сведения о передаче администраторских прав. Пароли и ключи доступа передавайте защищённым способом; не записывайте действующие пароли в общедоступный акт.
Если обнаружены недостатки, укажите конкретную дверь, номер проверки, наблюдаемый результат, что должно происходить по согласованной схеме, ответственное лицо и срок устранения. После исправления нужно провести повторное испытание, а не закрывать пункт словами «исправлено» без проверки.
Ошибки при приёмке, которые дорого обходятся
- Проверили только одну карту. Не испытали запрет, отзыв прав и доступ по расписанию.
- Не протестировали выход из помещения. Внешний считыватель работает, но кнопка или независимый механизм выхода неисправен.
- Не проверили закрытие створки. Контроллер получает команду «закрыть», но доводчик не доводит дверь до замка.
- Не проверили события. Замок открывается, но на сервере нет проходов или неверны дата и часовой пояс.
- Не согласовали режим отказа. Никто не знает, что будет при пропадании электричества, потере сети либо пожарной тревоге.
- Не передали администраторский доступ. Карты может выдавать только монтажная организация, у владельца нет прав и инструкций.
- Не зафиксировали замечания. Устные обещания не связываются с конкретной точкой доступа и повторной проверкой.
Если какой-то пункт не проходит
По результату проще сразу перейти к узкой инструкции, не повторяя весь монтаж. На Electrikman.ru есть материалы о том, почему контроллер не видит считыватель, почему не срабатывает кнопка выхода, из-за чего пропадают события и что проверять, если СКУД не восстановилась после отключения питания. Для первоначального подбора состава системы используйте внутренний планировщик дверей и оборудования СКУД.
Частые вопросы о приёмке СКУД
Достаточно ли проверить, что дверь открывается по карте?
Нет. Нужно подтвердить запрет для чужих карт, поведение кнопки и механики двери, правильность журналов и режимов отказа. Дополнительные проверки определяются составом системы и назначением двери.
Обязательно ли вести журнал событий?
Для сетевых СКУД с соответствующей функциональностью проверяют запись проходов и тревог, правильность времени и доступность журнала администратору. У простой автономной системы без такой функции пункт отмечают отдельно, но это должно соответствовать согласованной комплектации и применимым требованиям.
Как проверить СКУД при отключении света?
Сначала изучить согласованную схему питания, тип замка и требования к безопасному выходу. Затем испытание выполняет специалист в согласованное окно. Не обесточивайте самостоятельно действующую дверь на эвакуационном пути.
Кто отвечает за испытание разблокировки по сигналу пожарной системы?
Его проводят ответственные специалисты в рамках согласованного комплексного испытания, с учётом действующих требований пожарной безопасности и состава интеграции. Монтаж одной СКУД сам по себе не подтверждает исправности пожарной автоматики.
Можно ли принять СКУД с замечаниями?
Порядок определяется договором и характером недочётов. Недостатки, которые влияют на безопасность людей и возможность эвакуации, нельзя оставлять без устранения и обязательной проверки. Прочие замечания фиксируют с ответственными, сроками и результатом повторной проверки.
Какие документы сохранить после сдачи?
Перечень установленного оборудования, понятную схему подключений и дверей, матрицу доступов, результаты испытаний и замечаний, инструкции администратора, порядок резервирования и обслуживания. Объём передаваемой документации уточняют по договору и реальной системе.
Нормативная основа
При оценке технической стороны СКУД используют ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний», с изменением № 1, введённым в действие в 2025 году. Для дверей, относящихся к эвакуационным путям и выходам, учитывают СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» в действующей редакции и Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Конкретные требования выбирают по назначению здания и двери. Названия документов приведены без внешних ссылок.
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