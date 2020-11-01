MQTT: что это, как работает и как настроить брокер

ПРОТОКОЛЫ И ИНТЕГРАЦИИ · ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО · ОБНОВЛЕНО В ОКТЯБРЕ 2026 MQTT связывает устройства, контроллеры, серверы и приложения, даже если они выпущены разными производителями. Его используют в умном доме, промышленной автоматизации, мониторинге оборудования и облачных IoT-сервисах. Разбираемся, почему протокол настолько распространён, как он устроен и как запустить собственный обмен сообщениями. Publish / Subscribe Модель обмена 3.1.1 и 5.0 Распространённые версии 1883 / 8883 Типовые TCP-порты Локально и в облаке Варианты развёртывания Коротко: MQTT — открытый прикладной протокол передачи сообщений. Клиенты передают данные на брокер, а брокер доставляет их другим клиентам, подписанным на соответствующие темы (topics). MQTT не зависит от марки оборудования, но не стандартизует смысл данных: два устройства с поддержкой MQTT не обязательно понимают команды друг друга без настройки или преобразования.

Что такое MQTT и как он работает Представьте датчик температуры, систему вентиляции, сервер Home Assistant и программу сбора статистики. При прямых интеграциях каждому компоненту пришлось бы знать адрес и особенности остальных. С MQTT достаточно подключить участников к общему брокеру и договориться о названиях сообщений. Датчик / контроллер Публикует температуру house/kitchen/temperature → MQTT-брокер Принимает и маршрутизирует 23.4 → Подписчики Home Assistant, Node-RED, графики house/kitchen/# Датчик выполняет publish (публикацию). Home Assistant и остальные потребители выполняют subscribe (подписку). Брокер сопоставляет имя топика с подписками и пересылает сообщение. Отправитель не обязан знать, кто его получит. Получателей может быть несколько, ни одного или, в некоторых архитектурах, один из группы. В типичном случае MQTT работает поверх TCP/IP по Ethernet, Wi-Fi или через VPN. Существует также MQTT over WebSockets. MQTT не является радиопротоколом, не заменяет Zigbee, Thread или Wi-Fi и не определяет способ подключения датчика к электросети. Принципиальное ограничение. MQTT доставляет сообщение, но сам по себе не определяет, что означает ON , какое устройство относится к топику и какому JSON-полю соответствует температура. Этим занимаются правила конкретной интеграции, шаблоны устройств и приложения.

Где используется MQTT: далеко за пределами умного дома Универсальность MQTT основана на простом механизме обмена сообщениями и широком наборе клиентских библиотек. Один и тот же подход подходит для недорогого микроконтроллера, промышленного шлюза и облачной платформы, хотя функциональность конкретных реализаций может отличаться. Область Где встречается Что передаёт Умный дом Home Assistant, Node-RED, Zigbee2MQTT, ESPHome, Tasmota, Sprut.hub, Wiren Board Показания датчиков, состояния, команды, события Инженерные системы Контроллеры отопления, вентиляции, насосов, учёта ресурсов и диспетчеризации Температуры, аварии, режимы, команды оператора Промышленный IoT ПЛК через шлюзы, SCADA/IIoT, промышленный Sparkplug Метрики оборудования, события, доступность узлов Облачный IoT AWS IoT Core, Azure IoT и совместимые сервисы Телеметрия, управление устройствами, обмен с приложениями Серверы и мониторинг Скрипты, агенты, шлюзы метрик, системы уведомлений Нагрузка, питание, состояние каналов, сервисные события Самодельная электроника ESP32/ESP8266 и другие микроконтроллеры с MQTT-библиотекой Измерения, телеметрия, команды, диагностика Важно различать «поддерживает MQTT» и «подключается к произвольному брокеру». Например, AWS IoT Core поддерживает MQTT 3.1.1/5.0 с оговорками, а Azure IoT Hub использует ограниченный набор топиков и функций. Это не полностью взаимозаменяемые публичные брокеры. Промышленный Sparkplug дополнительно определяет соглашения о структуре тем, форматах данных и сессиях.

Чем MQTT отличается от Zigbee, Matter, Modbus, HTTP и WebSocket Частая ошибка — считать всё перечисленное конкурирующими протоколами. На деле они работают на разных уровнях либо предназначены для разных задач. Технология Основное назначение Отношение к MQTT Ethernet / Wi-Fi Подключение устройств к IP-сети MQTT может передаваться через эту сеть Zigbee Маломощная беспроводная mesh-сеть с собственными правилами устройств Шлюз Zigbee2MQTT преобразует данные между мирами Zigbee и MQTT Thread IPv6 mesh-сеть для устройств Не является заменой MQTT; иногда обе технологии сосуществуют в одной архитектуре Matter Стандартизует модели и взаимодействие совместимых устройств умного дома MQTT универсальнее как транспорт, Matter более предметен как система совместимости устройств Modbus Чтение и запись регистров устройств промышленной/инженерной автоматики Контроллер может прочитать Modbus-регистр и опубликовать результат в MQTT HTTP / REST Запрос и ответ между клиентом и сервером MQTT удобен для постоянных событийных подписок и передачи многим потребителям WebSocket Двунаправленный канал связи MQTT может транспортироваться поверх WebSocket, но это не одно и то же Пример одной цепочки. Zigbee-датчик передаёт температуру координатору → Zigbee2MQTT переводит её в MQTT-сообщение → Mosquitto направляет его Home Assistant и Node-RED → сценарий включает вентиляцию. Здесь Zigbee и MQTT не конкурируют, а дополняют друг друга.

Брокер, publisher, subscriber и MQTT-клиент 01 Брокер (broker) Сервер, к которому подключаются клиенты. Он принимает публикации, сопоставляет подписки, проверяет права, может хранить retained-сообщения и состояние сессий. 02 Publisher Клиент, который публикует сообщение в заданный топик. Например, счётчик отправляет потребляемую мощность раз в несколько секунд. 03 Subscriber Клиент, подписанный на конкретную тему или шаблон тем. Получает подходящие сообщения от брокера, а не напрямую от датчика. 04 Два направления сразу Один MQTT-клиент может одновременно отправлять значения и получать команды. Роли publisher и subscriber не закреплены за разными типами устройств. Брокеры бывают локальными и облачными. Популярные реализации: Eclipse Mosquitto, EMQX, HiveMQ и другие. Брокер можно разместить на Linux-сервере, Raspberry Pi, NAS, промышленном контроллере или использовать управляемую IoT-платформу. Для домашних систем часто достаточно одного локального экземпляра Mosquitto. В отличие от обычного веб-сервера брокер не обязан понимать, что такое «лампа», «котёл» или «датчик». Его задача — обрабатывать MQTT-пакеты и направлять сообщения. Логику выполняют клиенты.

Топики MQTT: как адресуются сообщения и работают подписки Topic — строка имени, например home/livingroom/temperature . Символ / разделяет уровни иерархии. Топик не является IP-адресом, файлом или заранее созданной папкой: сообщение обычно просто публикуют под нужным именем. home/livingroom/temperature → 23.4 home/livingroom/humidity → 45 home/livingroom/light/state → OFF home/livingroom/light/set → ON home/garage/door/availability → online Подписка Что совпадает home/livingroom/temperature Только точная тема home/livingroom/+ Один уровень ниже livingroom home/# Все темы ветки home , включая вложенные # Обычные доступные темы; ветки, начинающиеся с $ , требуют отдельного фильтра + обозначает один уровень, # — все оставшиеся уровни и применяется последним элементом фильтра. Эти символы используют в фильтрах подписки, а не в обычных именах топиков публикации. Имена регистрозависимы: Home/Light и home/light — разные темы. Удобно отделять желаемое состояние ( /set ) от фактического ( /state ) и доступности ( /availability ). Не следует по одному только факту публикации ON в /set считать, что исполнительное устройство реально включилось.

Что находится внутри MQTT-сообщения: числа, текст, JSON и бинарные данные У сообщения есть топик, полезная нагрузка (payload) и служебные признаки: уровень QoS, retain и, в зависимости от версии, дополнительные свойства. Сам MQTT не требует JSON: payload представляет собой последовательность байтов. Это может быть число в виде строки, текст, JSON, двоичный протокол или иной согласованный формат. Топик: house/boiler/telemetry Payload: {"water_temp_c": 48.6, "mode": "heating", "pump": true} QoS: 1 Retain: false Из такого JSON система должна знать, какие поля читать, в каких единицах измерения они выражены и что делать при ошибке. MQTT 5 позволяет передавать метаданные вроде Content Type, но не навязывает устройствам общую схему. Поэтому MQTT — универсальный язык доставки, но не универсальный словарь команд.

QoS 0, 1 и 2: гарантии доставки без преувеличений Уровень Как работает Когда уместен QoS 0 At most once Без подтверждения MQTT-доставки; сообщение может потеряться Частая телеметрия, где скоро придёт новое значение QoS 1 At least once Подтверждение передачи; при повторе возможна дубль-доставка Значимые состояния и команды с идемпотентной обработкой QoS 2 Exactly once Дополнительный обмен для исключения дубля на уровне MQTT Специальные случаи при поддержке брокером и клиентом QoS — гарантия на конкретном участке передачи между клиентом и брокером, а не доказательство физического исполнения. Публикация команды с QoS 1 не подтверждает, что реле переключилось или котёл запустился. Надёжная система должна получить обратное состояние и контролировать тайм-аут. Уровень доставки подписчику зависит также от QoS его подписки. QoS 2 поддерживается не везде: например, AWS IoT Core документирует поддержку только QoS 0 и 1. Не стоит устанавливать QoS 2 автоматически в каждом клиенте.

Retain: почему новые подписчики видят старые значения Если сообщение отправлено с флагом retain=true , брокер сохраняет последнее retained-сообщение для этого топика. Новый подписчик может получить его сразу после подключения, даже если датчик ничего не публиковал в этот момент. Retain обычно полезен Последнее известное состояние выключателя, настроечная информация, некоторые discovery-объявления. При этом нужно отличать последнее известное от актуального сейчас. Retain может быть опасен Одноразовые команды вроде открытия замка, импульса реле или сброса оборудования. При новой подписке клиент может увидеть старую команду. Retain не превращает брокер в полноценную базу истории. Обычно сохраняется только последнее retained-сообщение на топик. В MQTT 5 предусмотрен срок жизни сообщения, а сохранность данных при перезапуске зависит от реализации и настроек брокера. Практическое правило: команда в /set обычно отправляется без retain, фактическое состояние в /state может быть retained, но должно подтверждаться устройством. Не удаляйте массово retained-сообщения на работающем брокере: это может нарушить discovery и интеграции.

LWT, availability и определение состояния offline LWT (Last Will and Testament) — заранее подготовленное сообщение, которое брокер может опубликовать при неожиданном обрыве клиентской сессии. Устройство, например, сообщает online после соединения и настраивает завещание offline при потере связи. house/garage/controller/availability → online [обрыв соединения клиента] house/garage/controller/availability → offline (LWT) LWT помогает интерфейсу не показывать устройство бесконечно доступным, но это только индикатор MQTT-соединения. Потеря брокера, сбой локальной автоматики или повреждение самого исполнительного оборудования требуют отдельных мер защиты и диагностики.

Сессии, переподключения и отличия MQTT 3.1.1 от MQTT 5.0 В MQTT клиент имеет Client ID. Два активных подключения с одинаковым Client ID к одному брокеру обычно конфликтуют: новое соединение вытесняет прежнее. Стабильные идентификаторы нужны, чтобы отслеживать устройства и управлять сохранением сессий. MQTT может сохранять подписки и часть ожидающих доставки сообщений между соединениями, если настроены соответствующие параметры сессии и брокер поддерживает нужное поведение. Однако MQTT не гарантирует накопление всех событий за время отключения: важны QoS, срок жизни сессии, политика очередей, ограничения брокера и настройки клиентов. MQTT 5.0 расширил протокол: коды причин ошибок, свойства сообщения, Message Expiry, Session Expiry, Response Topic, Correlation Data и shared subscriptions. Это полезно для сложных интеграций, но в домашнем проекте MQTT 3.1.1 нередко полностью достаточен. Версию согласовывают по возможностям всех участников.

Практический пример: одна система, несколько производителей Modbus / Zigbee / ESP Контроллеры и шлюзы → Mosquitto Общая точка MQTT-обмена → HA / Node-RED / SCADA Визуализация и сценарии Допустим, электрический счётчик подключён по Modbus к контроллеру Wiren Board, а датчик температуры работает по Zigbee. Устройства не обязаны поддерживать MQTT сами: контроллер или шлюз прочитает их данные и опубликует в соответствующие топики. Home Assistant сможет использовать эти данные, а Node-RED — строить дополнительную логику. При этом важные функции — защита от протечки, ограничение температуры нагревателя, отключение при перегрузке — должны реализовываться на подходящем исполнительном оборудовании и продолжать безопасно работать при недоступности брокера или сервера визуализации.

Как самостоятельно запустить MQTT-брокер Mosquitto Для знакомства с протоколом удобнее использовать локальный брокер Eclipse Mosquitto. Ниже — воспроизводимый пример для Debian/Ubuntu с systemd. Он намеренно слушает только 127.0.0.1, чтобы тестовые подключения не оказались доступны всем устройствам в сети. Для сетевой эксплуатации потребуется отдельная защищённая настройка. Шаг 1. Установить Mosquitto и клиентские утилиты sudo apt update sudo apt install mosquitto mosquitto-clients На Windows можно использовать официальный установщик Mosquitto, на macOS — Homebrew, а на NAS или Docker — пакет/контейнер, подходящий вашей платформе. Команды ниже рассчитаны именно на пакетную установку Debian/Ubuntu. Шаг 2. Создать пользователя sudo mosquitto_passwd -c /etc/mosquitto/passwd mqtt_demo Утилита предложит дважды ввести пароль. Ключ -c создаёт или перезаписывает файл: применяйте его только при первоначальном создании. Для добавления следующего пользователя вызывают mosquitto_passwd без -c . Пароль хранится в хешированном виде. Шаг 3. Ограничить права к файлу и включить локальный listener sudo chown mosquitto:mosquitto /etc/mosquitto/passwd sudo chmod 600 /etc/mosquitto/passwd sudo nano /etc/mosquitto/conf.d/10-local-demo.conf Содержимое 10-local-demo.conf : listener 1883 127.0.0.1 allow_anonymous false password_file /etc/mosquitto/passwd Это учебная конфигурация с одним слушателем, локальным IP и обязательной авторизацией. Если ваш брокер уже используется, не заменяйте его конфигурацию этим примером: сначала проверьте действующие listener, доступы и интеграции. Для длительной эксплуатации настройте также сохранение состояния, резервирование и журналы по требованиям проекта. Шаг 4. Перезапустить и проверить sudo systemctl restart mosquitto sudo systemctl status mosquitto --no-pager Если запуск не удался, смотрите journalctl -u mosquitto -n 50 --no-pager : частые причины — ошибка конфигурации, права к password-файлу или занятый порт. Безопасность. TCP 1883 сам по себе не шифрует трафик и учётные данные. В этом примере он безопаснее именно потому, что привязан к loopback. Для подключения с других устройств проектируйте защищённый LAN/VPN или TLS, авторизацию, ACL и фильтрацию доступа. Никогда не публикуйте незащищённый брокер напрямую в интернет.

Первый эксперимент: отправить и получить MQTT-сообщение На том же компьютере откройте два терминала. Чтобы не выводить реальный пароль в истории команд и списке процессов, используйте стандартные конфигурационные файлы клиентских утилит. Этот способ подходит в том числе для версий Mosquitto до 2.1; в новых выпусках 2.1+ также появился параметр -o для явного указания файла опций. Шаг 1. Сохранить параметры для обеих утилит Сначала выполните install -d -m 700 ~/.config . Затем создайте два файла: ~/.config/mosquitto_sub и ~/.config/mosquitto_pub . В каждом файле укажите одинаковые параметры (например, откройте каждый через nano ): -u mqtt_demo -P ВАШ_ТЕСТОВЫЙ_ПАРОЛЬ После создания ограничьте доступ к файлам: chmod 600 ~/.config/mosquitto_sub ~/.config/mosquitto_pub Пароль в этих файлах хранится в открытом виде, поэтому не включайте их в общие резервные копии, Git или скриншоты. В примере применяется отдельная тестовая учётная запись, а не пароль от реальной системы. Шаг 2. Подписаться на топик (терминал №1) mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -p 1883 -v \ -t 'demo/room/temperature' Шаг 3. Опубликовать значение (терминал №2) mosquitto_pub -h 127.0.0.1 -p 1883 \ -t 'demo/room/temperature' -m '23.4' В первом терминале ожидается строка demo/room/temperature 23.4 . Значит, публикация дошла до брокера, а брокер доставил её активному подписчику. Шаг 4. Увидеть работу retained-сообщений mosquitto_pub -h 127.0.0.1 \ -t 'demo/room/temperature' -m '24.1' -r Остановите подписчик и запустите его заново. Даже без новой публикации он получит сохранённое значение 24.1 . Для очистки retained-записи в этом учебном топике: mosquitto_pub -h 127.0.0.1 \ -t 'demo/room/temperature' -n -r Это не удаление истории из базы данных, а удаление retained-сообщения конкретного топика. Не выполняйте аналогичную операцию массово на действующей системе без предварительной проверки зависимостей.

Как подключить к MQTT другие устройства по локальной сети После успешного локального теста можно предоставить брокеру доступ из определённого сегмента сети. Для этого нужно закрепить IP сервера, создать подходящий listener, разрешить входящие подключения только от доверенных клиентов и выбрать защищённый способ передачи. 1 Определите сервер. Это может быть мини-ПК, NAS, контроллер или VM, работающие непрерывно. Уточните IP и способ восстановления после выключения электричества. 2 Проверьте модель угроз. Обычный MQTT/TCP 1883 не обеспечивает шифрование. Для связи между сегментами или недоверенной средой применяйте TLS (обычно 8883) либо подходящий VPN. 3 Ограничьте клиентов. Отдельные пользователи, ACL на разрешённые topics, межсетевой экран, запрет входа с WAN, ограничения доступа к админ-панелям. 4 В устройстве задайте параметры. Хост/IP брокера, порт, учётные данные/сертификаты, уникальный Client ID, topics публикации и подписки, QoS и поведение после обрыва. 5 Проверьте реальный обмен. Сначала подписка и фактические сообщения, затем безопасные тестовые команды. Учитывайте, что локальный IP, VLAN и маршрутизация не заменяют проверки TLS и ACL. Порты 1883/TCP и 8883/TCP являются типовыми для MQTT и MQTT поверх TLS соответственно, но конкретный брокер может использовать другие. Сам по себе номер 8883 не доказывает шифрование: проверять нужно реальную конфигурацию и сертификат. MQTT через WebSocket и WSS используют отдельные слушатели и иногда другие порты.

Как MQTT применяется в Home Assistant, Sprut.hub, Wiren Board и Zigbee2MQTT Home Assistant Интеграция MQTT подписывается на топики состояний и публикует команды. MQTT Discovery может автоматически создавать сущности по специальным темам homeassistant/.../config , но это соглашение Home Assistant, а не универсальное правило MQTT. Sprut.hub Встроенный брокер Sprut.hub согласно Wiki работает на 44444 и по умолчанию выключен. MQTT-контроллер подключает внешние устройства, а MQTT-мост отправляет состояния устройств Sprut.hub в другую систему. Эти механизмы не следует путать. Wiren Board В экосистеме Wiren Board MQTT служит транспортом данных контроллера и интеграций. При подключении сторонней системы нужно соблюдать формат топиков, значения команд и права доступа конкретной реализации. Zigbee2MQTT Программа связывает Zigbee-координатор с MQTT-брокером. Беспроводные датчики общаются с координатором по Zigbee, а их значения публикуются на стороне IP-сети через MQTT. ESPHome и Tasmota Устройства на микроконтроллерах могут публиковать показания и принимать команды. В ESPHome при работе только с Home Assistant часто удобнее Native API: MQTT не обязателен. Node-RED, SCADA, облако Программы подписываются на события и формируют новые публикации. Для промышленных платформ могут применяться дополнительные правила Sparkplug; у облачных сервисов есть ограничения версий, топиков и QoS. Смысл универсальности не в том, что один и тот же JSON автоматически заработает во всех этих платформах. Он в том, что все они могут использовать общую модель обмена и инструменты отладки. Совместимость обеспечивается правильно выбранными топиками, схемой данных, шаблонами и шлюзами. Продолжить по конкретным системам: MQTT в Home Assistant: retained, QoS, LWT · Home Assistant и Wiren Board через MQTT/Modbus · ZHA или Zigbee2MQTT.

Безопасность MQTT: логины, ACL, TLS, VLAN и доступ из интернета MQTT может быть защищённым, но не становится таким автоматически. В открытых сетях нельзя полагаться только на пароль: без шифрования пароль и содержимое сообщений могут быть перехвачены. Для управления исполнительными устройствами последствия ошибки выше, чем при чтении температуры. Мера Зачем нужна Аутентификация Запрет анонимных клиентов, отдельные учётные данные по функциям ACL Право устройства только на необходимые publish/subscribe topics TLS / VPN Защита сетевого трафика между сторонами, проверка сервера Firewall / VLAN Ограничение маршрутов и доступных адресов, уменьшение зоны компрометации Резервирование Хранение конфигураций и ключей, питание сервера, план восстановления Fail-safe Безопасное поведение исполнительных устройств без брокера Не открывайте порт MQTT в интернет через проброс на роутере, если нет специально спроектированной защищённой архитектуры. VPN может дать удалённым клиентам доступ к локальному брокеру, но тогда необходимо контролировать маршруты и права. Смена пароля, настройка ACL и отключение анонимного доступа требуют проверки всех действующих клиентов.

Почему MQTT не работает: диагностика по симптомам Симптом Возможная причина Что проверить Клиент не подключается Брокер не запущен, неверный IP/порт, firewall, TLS, пароль Состояние сервиса, listener, журнал брокера, параметры аутентификации Соединение есть, сообщений нет Неверный topic, нет публикации, ACL или неподходящий фильтр Подписку на точный topic, права, реальный поток через MQTT Explorer Устройство видно, но команда не действует Не тот command topic, формат payload, отсутствие обработчика Топик команд, документацию устройства, подтверждённое state Сразу приходит устаревшее значение Retained-сообщение Флаг retain, время последнего обновления, availability Клиенты постоянно переподключаются Дублирующийся Client ID, сеть, keep alive, серверные ограничения Идентификаторы и причины отключения в журнале В Home Assistant нет сущности Отсутствует MQTT Discovery-конфигурация или неверный формат Discovery topic, JSON, доступность интеграции и ACL После обрыва пропали события QoS 0, очищенная сессия, истекший срок, ограниченная очередь Версию MQTT, Session Expiry, настройки брокера и клиента Пишет Not authorized Запрет подключения или прав на topic Учётные данные, ACL и конкретный отказ в журнале Для безопасной диагностики начните с чтения сообщений, не отправляя команды в исполнительные топики. Подписка через mosquitto_sub с -v покажет топик и payload. MQTT Explorer даёт наглядное дерево топиков, в том числе retained-состояния. Перед публикацией команды убедитесь, что она не управляет замком, нагревом, насосом или другой критичной нагрузкой. Подробнее о различии локальных сетей, мостов и протоколов: Протоколы умного дома: сравнение и выбор

Когда MQTT действительно нужен, а когда лучше использовать другое подключение MQTT стоит рассмотреть Нужно передавать события между несколькими независимыми системами.

Контроллер, шлюз или устройство уже имеют документированный MQTT-интерфейс.

Требуется локальный сбор телеметрии и гибкая обработка сообщений.

Вы готовы сопровождать брокер, доступы и структуру топиков. MQTT может быть лишним Есть надёжная штатная интеграция без дополнительного сервера.

Нужна простая система из двух устройств без постоянно работающего брокера.

Критичная функция должна работать автономно без сетевых компонентов.

Нельзя обеспечить резервирование и администрирование брокера. MQTT универсален как средство обмена, но не является универсальной заменой проводным интерфейсам, системам защиты и промышленным протоколам устройств. Правильная архитектура часто включает несколько технологий одновременно.

Частые вопросы о MQTT MQTT работает без интернета? Да, если брокер и клиенты доступны друг другу по локальной сети и интеграции не требуют облачных сервисов. Удалённые уведомления и облачные функции могут зависеть от интернета. MQTT — беспроводной протокол? Нет. MQTT — прикладной протокол передачи сообщений. Его можно использовать по Ethernet, Wi-Fi или другим IP-каналам. Нужно ли покупать отдельный MQTT-хаб? Нет. Нужен работающий брокер, который может быть установлен на компьютер, NAS, контроллер или доступен как услуга. Некоторые устройства имеют встроенный брокер. MQTT бесплатный? Спецификации открыты, есть бесплатные брокеры и клиенты с открытым исходным кодом. Облачная инфраструктура, поддержка, оборудование и управляемые сервисы могут быть платными. Будут ли два устройства с MQTT автоматически совместимы? Нет. Помимо общей версии протокола должны совпадать топики, форматы данных, схема команд, права доступа и параметры соединения. Иногда нужен шлюз или преобразование данных. Чем MQTT отличается от HTTP? HTTP часто используют для запросов к серверу, MQTT — для публикации и подписки на потоки сообщений через брокер. Оба подхода могут быть полезны в одной системе. Какой MQTT-брокер выбрать для квартиры? Для небольшого локального проекта часто подходит Mosquitto. Выбор зависит от числа клиентов, требований к безопасности, администрированию, журналам, отказоустойчивости и интеграциям. Можно ли использовать MQTT вместе с Zigbee и Matter? Да. Например, Zigbee2MQTT передаёт данные Zigbee через MQTT. Для Matter может применяться отдельный мост или контроллер. MQTT не превращает Zigbee-устройство в нативное Matter-устройство. Можно ли включить MQTT в Sprut.hub? Согласно официальной Wiki, у Sprut.hub есть встроенный брокер (порт 44444), отдельный MQTT-контроллер и MQTT-мост. Набор функций и совместимость следует проверять для установленной версии. Как убедиться, что команда реально выполнена? Не ограничиваться успешной публикацией: нужно контролировать подтверждённое состояние, ответ устройства, время выполнения и поведение при потере связи. Можно ли открыть MQTT-брокер в интернет? Технически возможно, но простой проброс незашифрованного MQTT-порта недопустим для надёжной эксплуатации. Предпочтительны корректно настроенные TLS/VPN, строгие ACL и ограничение клиентов. Чем MQTT 5 лучше 3.1.1? MQTT 5 добавляет свойства сообщений, расширенную диагностику отказов, управление сроком жизни сообщений и сессий и другие возможности. Однако при выборе нужно учитывать поддержку конкретных клиентов и брокеров.