Home Assistant · Zigbee · ZHA · Zigbee2MQTT ZHA или Zigbee2MQTT: что выбрать для Home Assistant в 2026 году Обе системы умеют строить полноценную локальную Zigbee-сеть без фирменных облачных хабов. Но архитектура у них разная: ZHA встроен непосредственно в Home Assistant, а Zigbee2MQTT работает отдельным сервисом и передаёт устройства через MQTT. Разбираем поддержку устройств, OTA, binding, группы, backup, миграцию координатора, Ethernet-адаптеры, отказоустойчивость и сценарии, где каждый вариант действительно удобнее.

ZHA Если нужен минимальный стек Home Assistant + координатор без отдельного MQTT-слоя для Zigbee. Zigbee2MQTT Если важны гибкость и прозрачность Отдельный Zigbee-сервис, MQTT, явный каталог устройств и детальная настройка. Оба Могут быть стабильными Качество mesh, координатор, роутеры и радиопомехи важнее названия интеграции.

Главное: ZHA и Zigbee2MQTT решают одну задачу разной архитектурой И ZHA, и Zigbee2MQTT позволяют использовать Zigbee-датчики, реле, розетки, лампы, кнопки и другие устройства без фирменных шлюзов производителей. Оба варианта работают локально и могут интегрироваться с Home Assistant. ZHA Устройства → Zigbee coordinator → ZHA → Home Assistant ZHA является встроенной интеграцией Home Assistant и работает через стек zigpy. Отдельный MQTT broker для Zigbee не нужен. Zigbee2MQTT Устройства → coordinator → Zigbee2MQTT → MQTT → Home Assistant Zigbee2MQTT работает отдельным приложением. Для обмена с Home Assistant ему нужен MQTT broker. Нет универсального победителя. Если конкретные устройства одинаково хорошо поддерживаются обеими системами, качество самой Zigbee mesh-сети часто зависит сильнее от размещения координатора, питаемых роутеров, канала 2,4 ГГц и радиопомех, чем от выбора ZHA или Zigbee2MQTT.

Короткое сравнение ZHA и Zigbee2MQTT Параметр ZHA Zigbee2MQTT Интеграция с Home Assistant Встроена напрямую Через MQTT Отдельный сервис Нет Да MQTT broker Для Zigbee не требуется Требуется Интерфейс Внутри Home Assistant Собственный frontend + Home Assistant Поддержка нестандартных устройств ZHA quirks zigbee-herdsman converters Публичный каталог устройств Нет официального полного списка Есть подробный каталог поддерживаемых моделей OTA Есть, набор источников зависит от производителя Есть, включая общий OTA-каталог и custom sources Zigbee groups Есть Есть Binding Есть Есть Автоматические backup сети Да Зависит от стека координатора Ethernet coordinator Возможен, нужна стабильная локальная связь Поддерживается широко; проводной Ethernet — предпочтительный удалённый вариант Работа Zigbee-сервиса при падении HA Core ZHA останавливается вместе с HA Core Отдельный Zigbee2MQTT может продолжать работать, если сам сервис и MQTT остаются доступны

ZHA: что изменилось к 2026 году ZHA давно перестал быть только «простым вариантом для новичка». В текущем Home Assistant доступны управление Zigbee-группами, binding, OTA-обновления, диагностика сети, смена канала, backup и миграция координатора. В Home Assistant 2026.7 интерфейс управления ZHA дополнительно переработали, а актуальная документация уже ведёт основные операции через раздел Settings → Connectivity → Zigbee. Нативный интерфейс Устройства, группы, network information, binding и настройки находятся непосредственно в Home Assistant. Автоматические backup ZHA автоматически сохраняет данные Zigbee-сети и позволяет создавать резервную копию вручную. Миграция coordinator Поддерживается перенос сети между совместимыми радио на Silicon Labs, Texas Instruments и ConBee/RaspBee внутри ZHA. OTA Прошивки устройств отображаются стандартными Update entities Home Assistant, если есть поддерживаемый источник OTA. Binding Кнопка может напрямую управлять лампой или Zigbee-группой без roundtrip через Home Assistant. Quirks Для нестандартных устройств используются ZHA Device Handlers, которые исправляют особенности конкретных моделей.

Zigbee2MQTT: почему его всё ещё выбирают Главное отличие Zigbee2MQTT — Zigbee вынесен из Home Assistant в отдельный сервис. Он управляет координатором самостоятельно, а состояния и команды публикуются через MQTT. Явный каталог устройств Для каждой модели обычно можно заранее посмотреть поддерживаемые функции, exposes, pairing и особенности. Детальная диагностика Frontend, logs, device interview, reporting, binding, groups и параметры устройств находятся в отдельном интерфейсе. MQTT-архитектура Zigbee-данные могут потреблять не только Home Assistant, но и другие локальные MQTT-клиенты. Ethernet coordinator TCP-координаторы являются штатным сценарием, а документация рекомендует проводной Ethernet, если USB/UART рядом с сервером использовать нельзя. OTA и custom firmware Есть общий OTA-каталог, ручные проверки, планирование обновления и возможность использовать собственный OTA-index. Converters Нестандартные устройства поддерживаются через zigbee-herdsman converters, включая external converters для тестов и новых моделей. На 5 октября 2026 года официальный каталог Zigbee2MQTT показывает более 5600 поддерживаемых устройств от почти 600 производителей. Цифра постоянно меняется, поэтому важнее не количество само по себе, а возможность заранее проверить конкретную модель перед покупкой.

Поддержка устройств: кто выигрывает Ответ зависит от конкретного устройства. ZHA Стандарт Zigbee + quirks Стандартные Zigbee-устройства должны работать через общие Zigbee Cluster Library-механизмы. Если производитель реализовал нестандартные функции, для модели может понадобиться quirk. Zigbee2MQTT Device definitions + converters Для поддерживаемой модели обычно существует конкретное описание функций. Это удобно при покупке Tuya, Aqara, Moes, Sonoff и другого оборудования с manufacturer-specific поведением. Не выбирайте платформу по фразе «у неё больше устройств». Перед покупкой нестандартного Zigbee-устройства лучше проверить именно его model ID. Одна ревизия реле может работать идеально, а другая под тем же торговым названием иметь другой Zigbee-модуль и набор функций.

Почему у ZHA нет официального списка совместимых моделей Home Assistant объясняет это архитектурой ZHA: интеграция поддерживает стандартные Zigbee device types и не строится вокруг закрытого белого списка каждой модели. Для нестандартных реализаций используются quirks. Поэтому отсутствие устройства в таблице не означает, что оно не будет работать в ZHA. И наоборот, успешный pairing ещё не гарантирует, что все manufacturer-specific параметры конкретного устройства появятся как entities без дополнительного quirk.

OTA-обновления устройств Возможность ZHA Zigbee2MQTT Проверка OTA Да Да Интерфейс обновления Home Assistant Update entity Zigbee2MQTT frontend / MQTT Источники прошивок Поддерживаемые OTA providers ZHA zigbee-OTA + дополнительные источники Custom OTA Возможна расширенная настройка через zigpy Есть документированный override index и локальные файлы Downgrade Зависит от поставщика и устройства Поддерживается механизм проверки/запуска downgrade, если устройство и файл это допускают ZHA в текущей документации включает OTA providers только для части производителей по умолчанию. Zigbee2MQTT использует отдельный каталог zigbee-OTA и предоставляет больше пользовательского контроля над источником прошивки. OTA не нужно устанавливать автоматически только потому, что оно доступно. И ZHA, и Zigbee2MQTT предупреждают, что новая прошивка способна изменить поведение устройства или сломать отдельную функцию. Перед обновлением критичных реле, замков и датчиков стоит посмотреть изменения и иметь backup.

Binding: обе системы умеют работать без Home Assistant Один из устаревших мифов — будто прямой Zigbee binding доступен только в Zigbee2MQTT. Это уже давно не так. И ZHA, и Zigbee2MQTT позволяют связать совместимую кнопку непосредственно с лампой или группой. После такого binding команда идёт по Zigbee напрямую и не требует обработки автоматизацией Home Assistant. Кнопка Zigbee → direct binding → Лампа / группа Это полезно для базового света: даже если Home Assistant, MQTT или Zigbee-приложение временно недоступны, правильно выполненная прямая связь между устройствами может продолжать работать. Подробнее архитектура отказоустойчивого дома разобрана в материале «Home Assistant недоступен: что должно работать без сервера».

Zigbee groups: тоже есть в обеих системах Нативная Zigbee-группа отличается от обычной группы сущностей Home Assistant. Координатор отправляет одну групповую команду, а устройства реагируют на неё как члены Zigbee group. Это снижает количество отдельных команд в mesh и позволяет нескольким лампам включаться заметно синхроннее. Для освещения группа часто лучше набора отдельных service calls. Но не каждое устройство и не каждый cluster одинаково хорошо поддерживают group/binding, поэтому функцию нужно проверять на конкретной модели.

MQTT: дополнительная зависимость или преимущество архитектуры Для Zigbee2MQTT MQTT broker обязателен. Именно через него Zigbee2MQTT публикует состояния и принимает команды. Почему это минус появляется ещё один сервис;

нужно резервировать и контролировать MQTT;

ошибка broker может выглядеть как проблема Zigbee;

диагностика системы имеет дополнительный слой. Почему это плюс Zigbee2MQTT отделён от Home Assistant;

другие приложения могут подписываться на MQTT;

HA Core можно перезапускать независимо от Zigbee2MQTT;

архитектуру проще распределять между разными серверами. Если MQTT у вас уже является базовой инфраструктурой для ESPHome, Node-RED и других сервисов, зависимость Zigbee2MQTT от broker обычно не является серьёзным усложнением. Если Home Assistant — единственный сервер и хочется минимального количества компонентов, ZHA проще.

Что произойдёт, если Home Assistant перестанет работать Сценарий ZHA Zigbee2MQTT Перезапуск только HA Core ZHA перезапускается вместе с Core Отдельный Zigbee2MQTT может оставаться запущенным Автоматизации Home Assistant Не работают Не работают Прямой Zigbee binding Может продолжать работать Может продолжать работать MQTT-зависимость Для ZHA отсутствует Broker является частью рабочей архитектуры Важно различать падение Home Assistant Core, всего сервера и питания Zigbee-координатора. Если выключился физический хост, на котором одновременно работают Home Assistant, Mosquitto и Zigbee2MQTT, архитектурное разделение приложений само по себе питание не вернёт.

Backup и миграция координатора Здесь ZHA в 2026 году выглядит сильнее, чем несколько лет назад. ZHA Автоматические backup + встроенный Migrate Home Assistant поддерживает перенос Zigbee-сети между совместимыми координаторами Silicon Labs, Texas Instruments и ConBee/RaspBee, если исходная сеть уже работала в ZHA. Zigbee2MQTT Backup зависит от adapter stack Официальная документация указывает полноценную поддержку coordinator backup для zStack и Ember. Переход между zStack и Ember может пройти без re-pairing, но официально не гарантируется. Для Zigbee2MQTT у вас уже есть отдельный подробный материал «Как заменить Zigbee-координатор без перепривязки». Миграция координатора и переход ZHA ↔ Zigbee2MQTT — не одно и то же. Встроенная миграция ZHA рассчитана на сеть, уже созданную в ZHA. Zigbee2MQTT имеет собственные данные и backup-механику. Универсального поддерживаемого «импортировать Z2M backup в ZHA одним кликом» нет, поэтому смену самой Zigbee-платформы нужно планировать отдельно.

USB или Ethernet coordinator Обе платформы могут работать с сетевыми вариантами в поддерживаемых конфигурациях, но подход отличается. ZHA Zigbee2MQTT USB рядом с сервером Типовой и рекомендуемый сценарий Типовой сценарий Ethernet / TCP Поддерживается для совместимых serial-over-IP устройств Широко поддерживается документированными network adapters Wi-Fi serial bridge Home Assistant прямо не рекомендует нестабильные Wi-Fi/WAN/VPN serial proxy Документация рекомендует проводной Ethernet, если нужен удалённый coordinator Сам по себе Ethernet не делает Zigbee-сеть «сильнее». Его преимущество — возможность разместить координатор в удачной точке дома вдали от сервера и USB 3.0-помех. Но serial-over-IP должен быть стабильным: задержки и потери TCP-связи между приложением и радио способны создать новые проблемы.

Home Assistant Connect ZBT-2: что выбрать с официальным координатором Home Assistant рекомендует собственное актуальное Zigbee-оборудование прежде всего для ZHA: прошивка и интеграция развиваются одной экосистемой. При этом Zigbee2MQTT также поддерживает Connect ZBT-2 через Ember adapter. То есть покупка ZBT-2 сама по себе не привязывает владельца навсегда к ZHA. Для новой системы, где важны максимально простой старт и официально поддерживаемый путь, связка Home Assistant + ZBT-2 + ZHA выглядит логично. Если уже нужна архитектура Zigbee2MQTT/MQTT, тот же класс современного Silicon Labs coordinator можно использовать и там при поддерживаемой прошивке.

Диагностика сети: где удобнее ZHA Всё внутри Home Assistant Network information, topology, clusters, attributes, binding и reconfigure доступны в нативном интерфейсе. Для большинства домашних сетей этого достаточно. Zigbee2MQTT Больше отдельной Zigbee-диагностики Логи bridge, interview, exposes, reporting, bind, groups, OTA и параметры adapter собраны в отдельном приложении, что удобно при глубокой диагностике. При этом карта Zigbee-маршрутов не является абсолютным тестом качества. Батарейные устройства спят, маршруты меняются динамически, а LQI нельзя трактовать как универсальный процент «качества сигнала» всей сети. Отдельно стабильная mesh-сеть разобрана в статье «Zigbee-сеть в частном доме: почему датчики отваливаются».

Что проще после отключения электричества У ZHA меньше программных слоёв: Home Assistant должен загрузиться и получить доступ к coordinator. У Zigbee2MQTT дополнительно нужно, чтобы были доступны сам сервис, MQTT broker и соединение с coordinator. С другой стороны, отдельные компоненты Zigbee2MQTT можно запускать и диагностировать независимо от Home Assistant. Правильный порядок восстановления обеих систем после blackout уже разобран в гайде «Zigbee unavailable после отключения света: восстановление ZHA и Zigbee2MQTT».

Можно ли одновременно использовать ZHA и Zigbee2MQTT Да, но не с одним и тем же coordinator одновременно. Каждое приложение должно иметь собственный Zigbee coordinator и создаёт отдельную Zigbee-сеть. Это иногда полезно для тестирования или разделения систем, но для обычного дома две Zigbee-сети усложняют инфраструктуру: отдельные каналы, coordinator, routers и pairing. Одно Zigbee-устройство также не может одновременно состоять в двух Zigbee-сетях. Чтобы перенести его из ZHA в Zigbee2MQTT или обратно, обычно требуется вывести устройство из старой сети и присоединить к новой, если вы не используете специальную поддерживаемую процедуру миграции.

Что лучше для Tuya, Aqara, IKEA, Philips Hue и Sonoff Нельзя корректно выбрать платформу только по бренду. У одного производителя десятки Zigbee-моделей и аппаратных ревизий. Tuya / Moes часто много manufacturer-specific параметров; заранее особенно полезно проверить поддержку конкретного model ID Aqara многие устройства работают в обеих системах, но набор exposed функций зависит от конкретной модели и поддержки handler/converter IKEA обычно хорошо поддерживается; важны binding, groups и OTA конкретной модели Philips Hue основные Zigbee-функции обычно доступны, но отдельные устройства и Touchlink требуют проверки Sonoff многие популярные датчики и реле поддерживаются обеими экосистемами; новые ревизии проверяют отдельно

Что выбрать новичку Если Home Assistant только устанавливается и нет конкретного устройства, требующего Zigbee2MQTT, я бы начинал с ZHA. Меньше компонентов не нужен отдельный Zigbee2MQTT и MQTT только ради Zigbee Один интерфейс pairing, группы, binding, backup и OTA находятся внутри Home Assistant Простой backup сеть тесно связана с резервным копированием Home Assistant Официальный путь Home Assistant активно развивает ZHA и собственные coordinators Но если в списке будущих устройств уже есть модели, которые лучше раскрываются в Zigbee2MQTT, разумнее выбрать Zigbee2MQTT сразу, чем потом перепривязывать весь дом.

Когда я бы сразу выбрал Zigbee2MQTT Большой смешанный парк устройств. Особенно если много Tuya и редких моделей с нестандартными функциями.

Особенно если много Tuya и редких моделей с нестандартными функциями. Нужно заранее видеть exposes конкретной модели. Каталог Zigbee2MQTT в этом очень удобен.

Каталог Zigbee2MQTT в этом очень удобен. MQTT уже является частью инфраструктуры. Mosquitto, Node-RED и другие сервисы уже используют broker.

Mosquitto, Node-RED и другие сервисы уже используют broker. Нужен отдельный Zigbee-сервис. Home Assistant Core хочется перезапускать независимо.

Home Assistant Core хочется перезапускать независимо. Нужен удалённый Ethernet coordinator. Zigbee2MQTT имеет широкий выбор явно документированных network adapters.

Zigbee2MQTT имеет широкий выбор явно документированных network adapters. Нужна глубокая работа с OTA, converters и device-specific настройками.

Когда ZHA объективно удобнее Home Assistant — центр всей системы. Отдельный MQTT-слой ради Zigbee не нужен.

Отдельный MQTT-слой ради Zigbee не нужен. Используются обычные хорошо поддерживаемые устройства.

Нужен простой интерфейс для обслуживания.

Нужны встроенные backup и миграция coordinator.

Используется официальное Zigbee-оборудование Home Assistant.

Систему будет обслуживать не только технический пользователь.

Что не должно влиять на выбор Миф «Zigbee2MQTT всегда ловит дальше» Радиодальность определяется coordinator, антенной, расположением, мощностью, routers и помехами, а не MQTT. Миф «ZHA не умеет binding» Умеет, включая binding устройства к устройству и к Zigbee group. Миф «ZHA не умеет OTA» Умеет, но набор доступных источников прошивок отличается от Zigbee2MQTT. Миф «Zigbee2MQTT требует интернет» Нет. Zigbee и MQTT могут работать полностью локально. Интернет может понадобиться, например, для получения OTA-файлов. Миф «Ethernet coordinator всегда стабильнее USB» Хороший проводной LAN удобен для размещения, но плохой Wi-Fi bridge или нестабильная TCP-связь может быть хуже обычного USB. Миф «Один dongle можно подключить к ZHA и Z2M сразу» Нет. Coordinator должен использоваться одним Zigbee-приложением.

Практический выбор по сценариям Сценарий Что выбрать Почему Первый Home Assistant, 20–40 обычных устройств ZHA Проще архитектура и обслуживание Home Assistant Green + Connect ZBT-2 ZHA Самый прямой официально поддерживаемый путь Много Tuya/Aqara и редких устройств Сначала проверить модели Выбор определяется реальной поддержкой функций, а не брендом MQTT и Node-RED уже развёрнуты отдельно Zigbee2MQTT Хорошо вписывается в существующую распределённую архитектуру Coordinator по Ethernet в центре большого дома Чаще Zigbee2MQTT Больше документированных network adapters и штатный TCP-сценарий Нужна простая замена coordinator с backup ZHA Очень удобная встроенная миграция между поддерживаемыми radio stacks Критичные кнопки света должны работать без сервера Оба Использовать прямой Zigbee binding, если устройства его поддерживают

Мой вывод: что выбрать в 2026 году Выбирайте ZHA Если хотите максимально простой локальный Zigbee внутри Home Assistant, нормальные backup, группы, binding и OTA без отдельного сервиса и MQTT. Выбирайте Zigbee2MQTT Если нужен отдельный Zigbee-слой, MQTT-архитектура, подробный каталог совместимости, много нестандартных устройств и более глубокая device-specific настройка. Для большинства новых домашних установок без специальных требований ZHA уже нельзя считать «урезанным вариантом». Но Zigbee2MQTT остаётся очень сильным выбором для технически сложной системы и большого смешанного парка устройств. И в обоих случаях сначала стройте правильную mesh-сеть: хороший coordinator, проводной placement без USB 3.0-помех, несколько питаемых Zigbee routers и разумное соседство с Wi-Fi 2,4 ГГц.

Умный дом и Home Assistant Нужно подобрать архитектуру Zigbee для дома? Можно заранее выбрать coordinator, ZHA или Zigbee2MQTT, распределить питаемые routers, подобрать устройства и продумать, какие функции должны работать локально даже при недоступности Home Assistant. Это особенно важно до чистовой отделки и установки десятков устройств.