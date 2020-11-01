Hikvision DS-KB8113 и DS-KIS603-P(C): домофон на калитку

Hikvision DS-KB8113-IME1(B) и DS-KIS603-P(C): полный гайд по домофону на калитку
Как выбрать между антивандальной панелью DS-KB8113-IME1(B) и готовым комплектом DS-KIS603-P(C), какой кабель проложить от дома до калитки, чем питать электрозамок, куда подключить кнопку выхода, на какой высоте поставить камеру, как принимать вызов на телефон и открывать калитку через Hik-Connect.
DS-KB8113-IME1(B) и DS-KIS603-P(C): что это за устройства
Это не два одинаковых комплекта. DS-KB8113-IME1(B) - отдельная защищённая вызывная IP-панель. DS-KIS603-P(C) - готовый набор с другой наружной панелью и внутренним 7-дюймовым монитором.
Hikvision DS-KB8113-IME1(B)
- 2 Мп, основной поток 1920 × 1080;
- угол обзора 95° по горизонтали и 54° по вертикали;
- PoE IEEE 802.3af или 12 В DC;
- Ethernet 10/100 Мбит/с;
- IP65 и антивандальная защита IK09;
- реле замка COM / NO / NC, до 30 В DC и 2 А;
- один универсальный вход AI;
- Hik-Connect: просмотр, разговор и удалённое открытие;
- нет Wi-Fi и встроенного считывателя карт.
Hikvision DS-KIS603-P(C)
В комплект входят DS-KV6113-WPE1(C), внутренний монитор DS-KH6320-WTE1 и два блока питания.
- наружная панель 2 Мп;
- широкий обзор: около 131° × 78° по паспорту;
- PoE или 12 В DC;
- Ethernet + Wi-Fi 2,4 ГГц у наружной панели;
- IP65;
- встроенный Mifare-считыватель;
- отдельный AIN1 для датчика двери и AIN3 для кнопки выхода;
- монитор 7", 1024 × 600, Ethernet, PoE/12 В и Wi-Fi;
- Hik-Connect и удалённое открытие.
У Hikvision одна и та же серия встречается в версиях без буквы, (B), (C) и более новых ревизиях. Разъёмы, прошивки и отдельные функции могут отличаться. Перед покупкой сверяйте полную маркировку на коробке и наклейке устройства, а не только начало названия.
Что выбрать для калитки: DS-KB8113 или DS-KIS603-P(C)
|Задача
|DS-KB8113-IME1(B)
|DS-KIS603-P(C)
|Максимальная механическая защищённость панели
|IK09
|IP65, но у KV6113(C) основное преимущество не антивандальность
|Готовый внутренний монитор
|Покупается отдельно
|DS-KH6320-WTE1 уже в комплекте
|Широкий угол обзора
|95° × 54°
|около 131° × 78°
|Панель стоит сбоку от прохода
|Нужно тщательно выбирать точку установки
|Есть фирменный 30° кронштейн DS-KABV6113-A
|Карты/брелки Mifare
|Нет встроенного считывателя
|Есть
|Датчик калитки + кнопка выхода
|Один универсальный AI
|AIN1 + AIN3 раздельно
|Wi-Fi у наружной панели
|Нет
|Есть, но для постоянной системы лучше Ethernet
DS-KB8113-IME1(B) интереснее там, где важны прочный металлический корпус и антивандальность. DS-KIS603-P(C) удобнее как готовая домашняя система: монитор уже есть, угол камеры заметно шире, предусмотрены считыватель карт, отдельная кнопка выхода и датчик двери.
Высота установки, угол обзора и куда должна смотреть камера
Даже хорошая панель даёт плохую картинку, если камера стоит слишком высоко, смотрит вдоль забора или постоянно получает встречное солнце.
Hikvision для рассматриваемых серий рекомендует объектив примерно на высоте 1,4-1,6 м. Это именно высота камеры, а не нижнего края корпуса.
Калиткой пользуются дети, курьеры и гости. До сверления проверьте кадр на реальной точке ожидания посетителя.
95° по горизонтали требует внимательнее выбирать направление. На боковой грани столба лицо может уйти к краю кадра.
Около 131° по горизонтали заметно прощает смещение посетителя относительно панели.
Для DS-KV6113-WPE1(C) существует DS-KABV6113-A, который разворачивает панель примерно на 30° в сторону прохода.
Не направляйте объектив прямо на низкое солнце. Для KV6113 существует дождевой козырёк DS-KABV6113-RS.
Какие кабели проложить от дома до калитки
Если участок ещё строится, выгоднее положить несколько правильно подобранных линий с резервом, чем потом вскрывать дорожки ради кнопки выхода, камеры или более мощного замка.
1 × UTP Cat5e/Cat6, 4 пары, чистая медь
Ethernet и PoE для наружной панели. Для улицы применяйте кабель и защиту, подходящие к способу прокладки.
Отдельные 2 жилы питания
Сечение рассчитывается по току замка и длине. На десятках метров может потребоваться 1,0-2,5 мм² и больше, а не свободная пара UTP.
2 × 0,22-0,5 мм² для сухого контакта
Если кнопка подсвечиваемая или сенсорная и требует питания, обычно нужны дополнительные жилы.
Отдельная управляющая пара
Лучше оставить отдельную пару до автоматики ворот, а не рассчитывать на случайные свободные жилы.
2 жилы на геркон
Для KV6113(C) датчик можно завести на AIN1, а кнопку выхода - на AIN3.
Ещё одна UTP или многожильный кабель
Резерв пригодится для камеры, считывателя, новой автоматики или смены архитектуры.
Ethernet и сигнальные линии организуют отдельно от силовой сети. Если на калитке требуется 230 В для БП или автоматики, силовую часть выполняет специалист с подходящим кабелем и защитой.
Какой максимальной длины может быть витая пара до домофона
У обеих панелей сетевой интерфейс 10/100 Мбит/с. Для обычного медного Ethernet максимальная длина канала составляет 100 м, включая патч-корды.
Комфортная длина при хорошем Cat5e/Cat6 из чистой меди и исправных соединениях.
Рабочая зона, но особенно важны качество кабеля, коннекторы и отсутствие CCA.
Почти предел канала. Учитывайте патч-корды и при PoE ещё и падение напряжения.
Рассматривайте оптику, промежуточный сетевой узел или согласованный Ethernet-удлинитель.
Панели имеют 100-мегабитный порт. Cat6 не делает изображение лучше, но может быть разумной инфраструктурой на будущее. Важнее чистая медь и нормальный монтаж.
Омеднённый алюминий имеет большее сопротивление и даёт большее падение напряжения. Для длинной линии до калитки выбирайте медный кабель.
Какой электрозамок выбрать и почему для калитки часто удобнее электромеханический
«Лучшего замка вообще» нет. Но для обычной уличной калитки частного дома электромеханический замок часто практичнее электромагнитного.
|Критерий
|Электромеханический
|Электромагнитный
|Без питания
|Чаще остаётся заперт у fail-secure моделей
|Открывается: магниту нужен постоянный ток
|Потребление
|Обычно ток нужен импульсом на открытие
|Питание нужно постоянно, пока калитка заперта
|Выход изнутри
|У многих накладных моделей есть механическая кнопка
|Нужно корректное устройство выхода, снимающее/управляющее питанием
|Уличная калитка
|Часто удобнее при стабильной геометрии и уличном исполнении
|Требует хорошего прилегания якоря и постоянного питания
|Отключение электричества
|Калитка обычно остаётся закрытой, вход остаётся через ключ/механику
|Калитка становится незапертой без резервного/другого запирания
Часто выбирают уличный накладной электромеханический fail-secure замок с механическим ключом и внутренней кнопкой.
Когда нужна fail-safe логика и система проектируется как полноценный контроль доступа с правильным резервом и устройствами выхода.
Если створка провисает или защёлка зажата, никакая настройка домофона не сделает открытие стабильным.
Кнопка выхода: нужна ли она и куда подключать
Есть два разных сценария. У электромеханического замка может быть собственная механическая кнопка, а можно установить отдельную кнопку выхода, которая даст команду домофону открыть замок.
Замок со встроенной механической кнопкой
Нажатие физически освобождает замок изнутри. Отдельный провод к домофону для такого выхода не нужен.Плюс:
Выход не зависит от приложения, сети и настройки входа кнопки.
Отдельная кнопка выхода
Обычная кнопка с сухим нормально разомкнутым контактом подключается к входу панели. При нажатии панель даёт команду своему реле замка.Плюс:
Кнопку можно поставить в удобном месте и получить единый электронный сценарий.
DS-KV6113-WPE1(C)
AIN3 предназначен для кнопки выхода. AIN1 остаётся для датчика положения калитки.
DS-KB8113-IME1(B)
У панели один универсальный AI. В актуальной прошивке его назначают как Exit Button или Door Status.
Какой кабель до кнопки выхода
Достаточно 2 жил, обычно 2 × 0,22-0,5 мм². По ним идёт сигнальный сухой контакт, а не ток замка.
Часто требует отдельного питания 12 В и релейного выхода, поэтому удобнее закладывать 4 и более жил по паспорту кнопки.
Схему выхода и аварийного разблокирования нужно продумывать отдельно, особенно на объектах с требованиями к эвакуации.
Для этих панелей есть специальный вход. Кнопка замыкает AIN3-GND или AI-GND, а уже реле панели управляет питанием замка.
Питание замка и падение напряжения на длинной линии
Реле панели - это переключатель, а не мощный источник питания для замка. Питание замка обычно рассчитывается отдельно.
Второй провод замка возвращается на второй вывод блока питания. Панель только замыкает или размыкает цепь сухим реле.
Пример падения напряжения: 12 В, ток замка 1 А
|Расстояние БП → замок
|2 × 0,5 мм²
|2 × 1,0 мм²
|2 × 1,5 мм²
|2 × 2,5 мм²
|10 м
|≈ 0,70 В
|≈ 0,35 В
|≈ 0,23 В
|≈ 0,14 В
|20 м
|≈ 1,40 В
|≈ 0,70 В
|≈ 0,47 В
|≈ 0,28 В
|30 м
|≈ 2,10 В
|≈ 1,05 В
|≈ 0,70 В
|≈ 0,42 В
|50 м
|≈ 3,50 В
|≈ 1,75 В
|≈ 1,17 В
|≈ 0,70 В
Для многих замков достаточно разумного сечения, но ток всё равно берите из паспорта.
Уже нужно считать падение напряжения, а не выбирать кабель на глаз.
Часто разумнее увеличить сечение, использовать совместимый 24 В замок или разместить БП ближе к калитке в защищённой зоне.
Жилы сетевого кабеля тонкие. Замок может щёлкать, но не открываться, особенно зимой или при перекосе калитки.
Встроенное реле панели рассчитано максимум на 30 В DC / 2 А. Если замок близок к пределу, имеет высокий пусковой ток или производитель требует отдельного реле, используйте промежуточное реле с подходящим током контактов и защитой от выбросов катушки по схеме производителя.
Как соединить панель, замок и кнопку выхода
Ниже показана логика низковольтной части. Подключение блока питания к 230 В выполняет специалист.
Электромеханический замок: питание подаётся на открытие
Для KB8113 кнопка идёт на AI + GND. Схема COM-NO типична для power-to-open/fail-secure замка, но всегда сверяйте паспорт конкретной модели.
Электромагнитный замок: питание есть, пока калитка закрыта
При команде на открытие NC размыкается и магнит отпускает. При пропадании питания магнит тоже отпускает калитку.
Панель по PoE + отдельное питание замка
У обеих панелей реле замка физически находится снаружи. Для обычной частной калитки это распространённая схема. Если риск демонтажа панели критичен, силовое управление замком лучше переносить на защищённую сторону через совместимый контроллер или защищённый модуль. Совместимость конкретного модуля с ревизией KV6113(C) нужно подтверждать отдельно.
Можно ли принимать звонок на телефон и открывать калитку удалённо
Да. Hikvision поддерживает видеовызов, двустороннюю связь и удалённое открытие через Hik-Connect для совместимых конфигураций.
Задать пароль администратора и корректные сетевые параметры.
Использовать прошивку именно для своей аппаратной ревизии.
Проверить Platform Access, verification code и статус Online.
Через QR-код или серийный номер и код проверки.
На телефоне нужны уведомления, микрофон и фоновая работа приложения.
Тестировать через мобильную сеть, а не только внутри домашней LAN.
Пользователи регулярно сталкиваются с ситуациями, когда live-view работает, а вызов или двусторонний звук нестабилен. Причины бывают в прошивке, привязке устройств, настройках вызова, разрешениях приложения и сети. Если можно проложить UTP, PoE обычно предпочтительнее Wi-Fi.
Можно ли использовать только телефон без монитора
Мобильное управление обеими рассматриваемыми сериями поддерживается. Конкретный сценарий вызова без внутренней станции зависит от ревизии и прошивки. Для основного входа в дом физический монитор остаётся полезным резервным интерфейсом на случай проблем с интернетом или облачным сервисом.
Можно ли добавить панель в видеорегистратор
У DS-KV6113-WPE1(C) есть сетевые видеопотоки, RTSP и в актуальной документации ONVIF. Но домофонная камера не заменяет полноценное видеонаблюдение участка.
Если нужен Hik-Connect, удобнее подключать панель к обычному PoE-коммутатору и в NVR добавлять по IP.
У многих регистраторов задние PoE-порты изолированы в отдельной подсети. Это может осложнить интернет-доступ панели и Hik-Connect.
Конкретное поведение записи зависит от NVR и прошивки панели. На некоторых связках стабильнее работает дополнительный поток.
Панель видит посетителя. Для парковки, ворот и двора лучше отдельная IP-камера с нормальным архивом.
Для полноценного архива смотрите видеонаблюдение.
Типичные проблемы DS-KV6113 / DS-KIS603 и что проверять
Эти вопросы повторяются в поиске, профильных сообществах и официальной базе поддержки.
Проверить IP-адреса, связку наружной и внутренней станции, регистрацию, пароль регистрации и цель вызова.
Проверить Platform Access, статус Online, расписание/цель вызова, уведомления и версию прошивки.
Проверить разрешение микрофона, приложение, прошивку и сеть.
Измерить напряжение в момент срабатывания, проверить сечение, длину, ток БП и механику калитки.
Проверить назначение AIN3/AI, прошивку, тип контакта кнопки и настройки входа.
На отдельных версиях KV6113 пользователи отмечали звонок до таймаута. Проверить актуальную прошивку и параметры вызова.
Если возможно, перейти на Ethernet/PoE и исключить слабое покрытие у металлического забора.
Hikvision меняет интерфейс между прошивками. Ориентируйтесь на функции I/O, Access Control и Hik-Connect, а не на старые ролики.
Функции карты зависят от ревизии и прошивки. Домофонная панель не обязана работать как полноценная CCTV-камера.
Для KV6113(C) проверить тип карт, их регистрацию и настройки доступа. KB8113 встроенного считывателя не имеет.
Одного реле домофона может быть недостаточно. Смотрите логику платы автоматики и при необходимости используйте отдельный контроллер/реле.
Для повышенной безопасности силовую коммутацию замка нужно переносить на защищённую сторону совместимым способом.
Что я бы проложил к калитке при строительстве дома
Если покрытие участка ещё не сделано, небольшой кабельный резерв сейчас намного дешевле переделки через несколько лет.
Основная линия Ethernet/PoE для IP-домофона.
Камера, считыватель, резерв или будущая смена архитектуры.
Сечение не универсально: рассчитывается по току и длине. На десятках метров может понадобиться 2 × 1,5-2,5 мм².
Кнопка выхода, датчик калитки и дополнительные управляющие сигналы.
Чтобы позже не передавать команду через случайные свободные жилы.
Кабель заменить намного проще, если трасса обслуживаемая.
Если расстояние 5 м и одна простая калитка, схема будет проще. Если 80 м, камеры, ворота, СКУД и резерв питания, входную группу лучше рассматривать как отдельную инженерную систему.
Если нужна помощь с подбором или монтажом
FAQ по DS-KB8113-IME1(B), DS-KV6113-WPE1(C) и DS-KIS603-P(C)
Что входит в Hikvision DS-KIS603-P(C)?
Наружная панель DS-KV6113-WPE1(C), внутренний 7-дюймовый монитор DS-KH6320-WTE1 и два блока питания. PoE-коммутатор в стандартный состав комплекта не входит.
DS-KIS603-P(C) можно запитать по PoE?
Да. И наружная панель, и монитор поддерживают стандартный PoE. Замок при этом лучше питать отдельным рассчитанным источником.
Какой максимальной длины может быть UTP до калитки?
Стандартный Ethernet-канал по медной витой паре - до 100 м с учётом патч-кордов. Для новой стационарной линии удобно оставлять запас и по возможности держаться в пределах примерно 90 м.
Можно ли питать электрозамок по витой паре?
Для обычного уличного электромеханического замка на десятках метров это плохая базовая схема. Лучше отдельный низковольтный кабель рассчитанного сечения.
Куда подключать электромеханический замок?
Для типовой fail-secure схемы питание замка пропускают через COM-NO сухого реле панели: плюс БП на COM, с NO на замок, второй провод замка обратно на БП. Всегда сверяйте паспорт замка.
Куда подключать электромагнитный замок?
Магниту питание нужно постоянно, поэтому обычно используется COM-NC: при открытии цепь размыкается. При потере питания магнит отпускает калитку.
Как подключить кнопку выхода к DS-KV6113-WPE1(C)?
Обычный сухой контакт кнопки подключается между AIN3 и GND. Подсвечиваемой или сенсорной кнопке может потребоваться отдельное питание.
Как подключить кнопку выхода к DS-KB8113-IME1(B)?
Кнопка подключается к AI и GND, а вход AI в настройках назначается как Exit Button. У этой панели один универсальный вход.
Нужна ли отдельная кнопка выхода, если на электромеханическом замке есть кнопка?
Нет, если встроенная механическая кнопка удобна по месту. Она открывает замок изнутри независимо от входа кнопки в домофоне.
Почему электромеханический замок часто удобнее для частной калитки?
У fail-secure моделей питание обычно нужно только для открытия, а без электричества калитка остаётся запертой. Есть механический ключ и у многих накладных моделей внутренняя кнопка. Магнит требует постоянного питания и открывается при его потере.
На какой высоте ставить Hikvision DS-KV6113 или DS-KB8113?
Hikvision рекомендует объектив примерно на высоте 1,4-1,6 м. До сверления проверьте реальный кадр с посетителем.
Как повернуть DS-KV6113 к посетителю, если она стоит сбоку?
Для панели существует фирменный угловой кронштейн DS-KABV6113-A примерно на 30°.
Можно ли принимать вызов Hikvision на телефон?
Да. Hik-Connect поддерживает вызовы видеодомофонии, двустороннюю связь и удалённое открытие для совместимых устройств.
Что делать, если Hik-Connect показывает видео, но звонок не приходит?
Проверить Platform Access и статус Online, цель/расписание вызова, привязку наружной и внутренней станции, уведомления приложения, разрешение микрофона и соответствие прошивки аппаратной ревизии.
Можно ли использовать DS-KV6113 только с телефоном без монитора?
Мобильное управление поддерживается, но конкретная standalone-конфигурация зависит от ревизии и прошивки. Для основного входа физический монитор полезен как резерв.
Можно ли записывать видео с DS-KV6113 на Hikvision NVR?
У панели есть сетевые видеопотоки, RTSP и ONVIF в актуальной C-ревизии. Для Hik-Connect удобнее держать панель в основной LAN через PoE-коммутатор и добавлять её в NVR по IP.
Можно ли открыть ворота с домофона?
Можно, если автоматика имеет подходящий управляющий вход и имеется свободный совместимый сухой контакт либо дополнительное реле. Конкретная схема зависит от платы автоматики.
Почему замок не открывается зимой?
Частые причины - просадка напряжения на длинном проводе, недостаточный ток БП, загустевшая или загрязнённая механика, перекос калитки и влага в соединениях.
Нужен ли резервный блок питания?
Если важно сохранить вызов, сеть и контролируемое открытие при отключении электричества, резерв имеет смысл. Резервировать нужно всю цепочку, нужную для выбранного сценария.
Безопасно ли подключать замок прямо к реле наружной панели?
Функционально это штатная схема, но реле находится снаружи. Для повышенной защиты силовое управление замком лучше переносить на защищённую сторону совместимым способом.
Что лучше использовать у калитки: Wi-Fi или Ethernet?
Если кабель проложить можно, Ethernet/PoE предпочтительнее: связь стабильнее, а питание панели идёт по тому же кабелю. Wi-Fi полезен как компромисс там, где кабель недоступен.
Нужен ли отдельный PoE-коммутатор для DS-KIS603-P(C)?
Не обязателен, если использовать комплектные 12-вольтовые БП и Ethernet без PoE. Но PoE-коммутатор упрощает питание панели и монитора и особенно удобен, если рядом уже есть камеры и точки доступа.
Пришлите модели, расстояние до калитки и фото входной группы
По этим данным можно проверить, хватит ли кабелей, какой блок питания нужен замку, подходит ли выбранная панель и где лучше поставить её по высоте и углу.
- точные модели панели, монитора и замка;
- расстояние от дома до калитки;
- какие кабели уже проложены;
- фото калитки и столба;
- нужны ли телефон, ворота, карты и камера;
- город и стадия строительства.
Схемы в статье показывают логику низковольтной части. Подключение блоков питания к 230 В, силовых линий, электрозамков и автоматики ворот должен выполнять специалист. Перед подключением оборудование обесточивают и сверяют схему именно своей аппаратной ревизии.