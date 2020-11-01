Hikvision DS-KB8113 и DS-KIS603-P(C): домофон на калитку

Что входит в Hikvision DS-KIS603-P(C)? Наружная панель DS-KV6113-WPE1(C), внутренний 7-дюймовый монитор DS-KH6320-WTE1 и два блока питания. PoE-коммутатор в стандартный состав комплекта не входит.

DS-KIS603-P(C) можно запитать по PoE? Да. И наружная панель, и монитор поддерживают стандартный PoE. Замок при этом лучше питать отдельным рассчитанным источником.

Какой максимальной длины может быть UTP до калитки? Стандартный Ethernet-канал по медной витой паре - до 100 м с учётом патч-кордов. Для новой стационарной линии удобно оставлять запас и по возможности держаться в пределах примерно 90 м.

Можно ли питать электрозамок по витой паре? Для обычного уличного электромеханического замка на десятках метров это плохая базовая схема. Лучше отдельный низковольтный кабель рассчитанного сечения.

Куда подключать электромеханический замок? Для типовой fail-secure схемы питание замка пропускают через COM-NO сухого реле панели: плюс БП на COM, с NO на замок, второй провод замка обратно на БП. Всегда сверяйте паспорт замка.

Куда подключать электромагнитный замок? Магниту питание нужно постоянно, поэтому обычно используется COM-NC: при открытии цепь размыкается. При потере питания магнит отпускает калитку.

Как подключить кнопку выхода к DS-KV6113-WPE1(C)? Обычный сухой контакт кнопки подключается между AIN3 и GND. Подсвечиваемой или сенсорной кнопке может потребоваться отдельное питание.

Как подключить кнопку выхода к DS-KB8113-IME1(B)? Кнопка подключается к AI и GND, а вход AI в настройках назначается как Exit Button. У этой панели один универсальный вход.

Нужна ли отдельная кнопка выхода, если на электромеханическом замке есть кнопка? Нет, если встроенная механическая кнопка удобна по месту. Она открывает замок изнутри независимо от входа кнопки в домофоне.

Почему электромеханический замок часто удобнее для частной калитки? У fail-secure моделей питание обычно нужно только для открытия, а без электричества калитка остаётся запертой. Есть механический ключ и у многих накладных моделей внутренняя кнопка. Магнит требует постоянного питания и открывается при его потере.

На какой высоте ставить Hikvision DS-KV6113 или DS-KB8113? Hikvision рекомендует объектив примерно на высоте 1,4-1,6 м. До сверления проверьте реальный кадр с посетителем.

Как повернуть DS-KV6113 к посетителю, если она стоит сбоку? Для панели существует фирменный угловой кронштейн DS-KABV6113-A примерно на 30°.

Можно ли принимать вызов Hikvision на телефон? Да. Hik-Connect поддерживает вызовы видеодомофонии, двустороннюю связь и удалённое открытие для совместимых устройств.

Что делать, если Hik-Connect показывает видео, но звонок не приходит? Проверить Platform Access и статус Online, цель/расписание вызова, привязку наружной и внутренней станции, уведомления приложения, разрешение микрофона и соответствие прошивки аппаратной ревизии.

Можно ли использовать DS-KV6113 только с телефоном без монитора? Мобильное управление поддерживается, но конкретная standalone-конфигурация зависит от ревизии и прошивки. Для основного входа физический монитор полезен как резерв.

Можно ли записывать видео с DS-KV6113 на Hikvision NVR? У панели есть сетевые видеопотоки, RTSP и ONVIF в актуальной C-ревизии. Для Hik-Connect удобнее держать панель в основной LAN через PoE-коммутатор и добавлять её в NVR по IP.

Можно ли открыть ворота с домофона? Можно, если автоматика имеет подходящий управляющий вход и имеется свободный совместимый сухой контакт либо дополнительное реле. Конкретная схема зависит от платы автоматики.

Почему замок не открывается зимой? Частые причины - просадка напряжения на длинном проводе, недостаточный ток БП, загустевшая или загрязнённая механика, перекос калитки и влага в соединениях.

Нужен ли резервный блок питания? Если важно сохранить вызов, сеть и контролируемое открытие при отключении электричества, резерв имеет смысл. Резервировать нужно всю цепочку, нужную для выбранного сценария.

Безопасно ли подключать замок прямо к реле наружной панели? Функционально это штатная схема, но реле находится снаружи. Для повышенной защиты силовое управление замком лучше переносить на защищённую сторону совместимым способом.

Что лучше использовать у калитки: Wi-Fi или Ethernet? Если кабель проложить можно, Ethernet/PoE предпочтительнее: связь стабильнее, а питание панели идёт по тому же кабелю. Wi-Fi полезен как компромисс там, где кабель недоступен.